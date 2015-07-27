Трансферные слухи. Джуджак уезжает в Германию, «Арсенал» уводит Джеко у «Ромы»

<em>О переезжающем в «Зенит» Настасиче, попытках «Астон Виллы» собрать суперкоманду, саге с трансфером Джеко и возвращении Вучинича в Серию А – в новом обзоре трансферных слухов от «Бомбардира».</em><br /> <br /> <span style="color: rgb(255, 153, 0);"><strong>Россия</strong><br /> </span><br /> «Динамо» и «Герта» согласовали условия трансфера Балаша Джуджака. Левый хавбек из Венгрии пополнит «Герту» за 11 млн евро.<br /> <br /> «Зенит» провел успешные переговоры с «Шальке» о приобретении Матии Настасича. Питерцы готовы выложить за сербского защитника около 10 млн евро. Немцы - согласились.<br /> <a target="_blank" href="https:///old/articles/434599.shtml"><br /> Таблица летних трансферов РФПЛ</a><br /> <br /> <span style="color: rgb(255, 153, 0);"><strong>Англия</strong></span><br /> <br /> «ПСВ» окончательно отказался от идеи возвращения Ибрагима Афеллая. Хавбек «Барселоны» не особо расстроился и уже подыскал себе новую команду. Ей станет «Сток Сити».<br /> <br /> «Челси» предлагает 36 млн евро за 21-летнего защитника Джона Стоунса. Первое предложение «синих» «Эвертон» отверг в категоричной форме. Сейчас же, по слухам, «ириски» готовы начать более конструктивный диалог о продаже Стоунса.<br /> <br /> <img width="580" height="325" alt="" src="https:///images/upload/Сохраненное изображение 2015-7-27_21-10-33_817.jpg" /><br /> <br /> Переход форварда «Манчестер Сити» Эдина Джеко в «Рому» на грани срыва. Клубы уже долгое время не могут договориться друг с другом. Отчаявшиеся продать Джеко «горожане» вступили в переговоры с «Арсеналом», который активно ищет нового центрфорварда. Помимо Джеко наставник «канониров» Арсен Венгер рассматривает кандидатуры Роберта Левандовски («Бавария») и Фернандо Льоренте («Ювентус»).<br /> <br /> «Астон Вилла» собирает суперкоманду. Бирмингемцы уже приобрели Джордана Айю за 8.5 млн фунтов, на очереди – Эммануэль Адебайор. Форвард «Тоттенхэма» согласился перейти в «Виллу», слово – за клубами.<br /> <br /> 19-летний форвард «Ювентуса» Кингсли Коман стал предметом раздора между «Ливерпулем» и «Баварией». По сообщению TalkSport, за последние несколько часов ливерпульцы ускорили переговоры и, похоже, опередили мюнхенский клуб. <br /> <a target="_blank" href="https:///articles/?id=434939"><br /> Таблица летних трансферов АПЛ</a><br /> <br /> <strong><span style="color: rgb(255, 153, 0);">Италия<br /> </span></strong><br /> «Фиорентина» намерена вернуть в Серию А Мирко Вучинича. Однако осуществить это будет непросто. В своем нынешнем клубе «Аль-Джазире», Вучинич зарабатывает 5 млн евро в год.<br /> <br /> Многообещающий форвард «Сампдории» Стефано Окака Чука в ближайшие дни перейдет в «Андерлехт». Еще в июне ему пророчили яркую карьеру в «Милане», но переход в стан «россонери» сорвался в последний момент. <br /> <br /> <a target="_blank" href="https:///old/articles/434860.shtml">Таблица летних трансферов Серии А</a><br /> <br /> <strong><span style="color: rgb(255, 153, 0);">Португалия</span></strong><br /> <br /> «Порту» всерьез заинтересован в хавбеках «Шахтера» Бернарде и Алексе Тейшейре. За обоих бразильцев «драконы» готовы вложить порядка 50 млн евро.<br /> <strong><span style="color: rgb(255, 153, 0);"><br /> Франция</span></strong><br /> <br /> Экс-форвард «Спартака» Маджид Уорис стал трансферной целью №1 для «Ренна». Наставник бретонцев Филипп Монтанье видит в Уорисе ударного форварда для своей команды в будущем сезоне. Сейчас Уорис принадлежит «Трабзонспору».<br /> <a target="_blank" href="https:///articles/?id=435036"><br /> Таблица летних трансферов Лиги 1</a><br />