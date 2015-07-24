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Мутко близок к посту президента РФС. Дайджест новостей дня

<em> Стали известны города, в которых сборная России сыграет на ЧМ-2018. Кевин Кураньи и Динияр Билялетдинов нашли себе новые команды. На выборах президента РФС будут лишь две кандидатуры. «Бомбардир» - о главных новостях дня.</em><br /> <br /> <div><span style="color: rgb(0, 153, 0);"><strong>"Рубин" подтвердил переход Динияра Билялетдинова</strong></span><br /> <br /> Полузащитник Динияр Билялетдинов продолжит карьеру в "Рубине", информирует официальный сайт клуба. Накануне 30-летний футболист расторг контракт со "Спартаком" по соглашению сторон. Напомним, что казанцев возглавляет отец бронзового призера Euro-2008 Ринат Билялетдинов.</div> <div> </div> <div>Билялетдинов перешел в состав "Спартака" в 2012 году и провел за красно-белых 30 матчей и забил четыре гола. Минувший сезон хавбек провел в аренде в "Торпедо".<br /> <br /> <div><span style="color: rgb(0, 153, 0);"><strong>Виллаш-Боаш:«Наша задача в Лиге чемпионов – попасть в Лигу Европы»</strong></span></div> <div><br /> Главный тренер "Зенита" Андре Виллаш-Боаш рассказал о отношении к лимиту на легионеров. Португалец уверен, что лимит не поможет команде успешно выступить в еврокубках.</div> <div> </div> <div>"Не очень просто готовить команду, когда за неделю до старта нет ограничений, а потом они появляются. Лимит — это плохо, это худшее решение, и совершенно точно он никак не поможет "Зениту" с учетом наших амбиций в Европе. Сейчас все сложилось так, что наша задача в Лиге чемпионов — попасть в Лигу Европы, отобраться туда после группового этапа.</div> <div> </div> <div> Алексей Миллер выражает отношение к лимиту, исходя из своего опыта работы в футболе, я полагаюсь на свой опыт. Понятно, что у него больше сил, больше возможностей, но я буду продолжать стоять на своем. Лимит должен быть отменен, поскольку если его смогли принять за неделю, то и отменить его можно мгновенно.</div> <div> </div> <div> С ноября мы планировали новую компанию в Лиге чемпионов, у нас были цели и задачи, я убедил топ-игроков приехать сюда, а теперь с новыми ограничениями вынужден буду обращать внимание на других футболистов, на российских игроков, которые не всегда доступны и могут стоить дороже. Я уже много говорил о лимите и могу повторить, что лимит — это не лучшее решение, которое никому не поможет", - приводит слова  Виллаша-Боаша официальный сайт "Зенита".<br /> <br /> <img src="http://soccer.ru/images/upload/127043117.jpg" width="600" height="351" alt="" /><br /> <br /> <div><span style="color: rgb(0, 153, 0);"><strong>"Кубань» до конца года должна выплатить кредиторам 500 млн рублей</strong></span></div> <div> </div> <div> Финансовое положение "Кубани" находится в плачевном состоянии. До конца нынешнего года краснодарцам необходимо погасить 500 миллионов рублей долга, не считая процентов.</div> <div> </div> <div> "Кубани" необходимо найти инвестора, согласного вложить в команду 20 миллионов евро, чтобы наладить финансовое положение.</div> <div>Краснодарцы также не рассчитались по трансферам полузащитников Сергея Ткачева (с "Локомотивом") и Антона Соснина (с "Крыльями Советов"). </div> <div> </div> <div>Расходы на команду в нынешнем году составят 1,5 миллиарда рублей, и правительство Краснодарского края может не справиться с финансовыми нагрузками. При этом президент федерации футбола Краснодарского края Иван Перонко заявил, что у клуба нет долгов.<br /> <br /> <div><span style="color: rgb(0, 153, 0);"><strong>Это'О: «Я из Дагестана и всегда там»</strong></span></div> <div> </div> <div> Африканский футболист Самуэль Это'О, некогда игравший за махачкалинский "Анжи", то ли в шутку, то ли всерьез признал себя дагестанцем и передал привет одному из своих друзей. </div> <div> </div> <div>"Я из Дагестана. И я очень доволен тем, что чемпионат пройдет в нашей стране. Вернуться в Дагестан... Почему вернуться? Я всегда в Дагестане. Я всегда в России, и пользуясь случаем, передаю привет своему другу Сулейману Керимову и надеюсь увидеться с ним в ближайшее время в Москве", - сказал форвард "Спорт-Экспрессу". <br /> <br /> <div><span style="color: rgb(0, 153, 0);"><strong>Сборная России матчи группового этапа ЧМ-2018 проведет в Москве, Санкт-Петербурге и Самаре</strong></span></div> <div> </div> <div> Сборная России на групповом этапе чемпионата мира-2018 по футболу сыграет в Москве, Санкт-Петербурге и Самаре. Об этом сообщает пресс-служба ФИФА.</div> <div> </div> <div>Матчи российской команды примут стадионы Москвы ("Лужники", 14 июня в матче-открытия), Санкт-Петербурга (20 июня) и Самары (25 июня). Если сборная России займет первое место в группе, то 30 июня в 1/8 финала она сыграет в Сочи с командой, занявшей второе место в группе B. Если российская команда займет второе место – сыграет 1 июля в "Лужниках".</div> <br /> <div><span style="color: rgb(0, 153, 0);"><strong>Гол Черышева помог «Реалу» обыграть «Манчестер Сити»</strong></span></div> <div> </div> <div>Сегодня состоялся очередной матч Международного кубка чемпионов. В Мельбурне в присутствии 99382 зрителей мадридский "Реал" со счетом 4:1 обыграл "Манчестер Сити".</div> <div> </div> <div>В первом тайме было забито четыре мяча. После точных ударов Карима Бензема(21 мин), Криштиану Роналду (25 мин) и Пепе (44 мин) "сливочные" выигрывали со счетом 3:0, но уже в добавленное к тайму время арбитр ошибочно назначил пенальти в ворота мадридской команды, который уверенно реализовал Яя Туре.</div> <div> </div> <div>На 65-й минуте встречи на поле вышел российский легионер "Реала" Денис Черышев, заменивший Криштиану Роналду. Уже через семь минут Денис после передачи Иско ударом с линии вратарской установил окончательный счет матча- 4:1 в пользу "Реала".<br /> <br /> <a href="https:///articles/?id=436594" target="_blank"><strong><span style="color: rgb(255, 153, 0);">Летний сезон. Почему в июле тоже можно смотреть хороший футбол</span></strong></a><br /> <br /> <img src="http://soccer.ru/images/upload/_I2V6114_0.JPG" width="600" height="400" alt="" /><br /> <br /> <div><span style="color: rgb(0, 153, 0);"><strong>Мутко: «Не будем больше экспериментировать на сборной России»</strong></span></div> <div> </div> <div>Министр спорта РФ и главный претендент на пост президента Российского футбольного союза (должности, скорее всего, будут совмещаться) Виталий Мутко высказался касательно скорого назначения нового главного тренера сборной России по футболу. </div> <div> </div> <div>"Мы работаем над назначением главного тренера сборной России. Леонид Слуцкий? Конечно, он входит в число кандидатов. Я уже говорил, что мы назначим российского специалиста, у которого есть определенный опыт и результаты. Мы не можем больше ставить эксперименты в сборной России, в том числе назначать в нее молодых тренеров. Конечно, приятно, что у нас есть молодые тренеры, такие как Андрей Кобелев, Дмитрий Аленичев и Дмитрий Хохлов. Это потенциал российского футбола. Если они заявят о себе, то получат шанс возглавить сборную страны. Тогда нам не придется думать о приглашении иностранцев", - приводит слова главного человека в российском спорте "Чемпионат.ком".<br /> <br /> <div><strong><span style="color: rgb(0, 153, 0);">Кураньи пополнил «Хоффенхайм»</span></strong></div> <div> </div> <div>Бывший нападающий московского "Динамо" Кевин Кураньи стал футболистом немецкого "Хоффенхайма". Трудовое соглашение будет действовать только на протяжении ближайшего сезона. </div> <div> </div> <div>Россию игрок покинул в начале лета в качестве свободного агента. <br /> <br /> <a href="https:///articles/?id=434679" target="_blank"><strong><span style="color: rgb(255, 153, 0);">Таблица летних трансферов Бундеслиги</span></strong></a><br /> <br /> <div><span style="color: rgb(0, 153, 0);"><strong>Вероятность избрания Мутко на пост президента РФС близка к ста процентам</strong></span></div> <div> </div> <div> Сотрудник юридического отдела Российского футбольного союза Денис Рогачев сообщил ТАСС, что участие в выборах президента организации примут всего лишь два человека. Это нынешний Минстр спорта РФ Виталий Мутко, который планирует совмещать две должности, и депутат Государственной думы Игорь Лебедев, сын Владимира Жириновского. </div> <div> </div> <div>Мутко выдвинули на выбора 40 организаций-членов РФС, Лебедева же — всего лишь две. Это значит, что итоги голосования 2-го сентября будут иметь примерно именно такую пропорцию. <br /> <br /> <div><span style="color: rgb(0, 153, 0);"><strong>РФПЛ. ЦСКА уверенно обыгрывает «Крылья Советов»</strong></span></div> <div> </div> <div> Второй тур РФПЛ стартовал в пятницу в Самаре: встречались команды, которые в первый "матч-дэй" добились побед над своими соперниками, причем с одинаковым счетом — 1:0. На стадионе "Металлург" кто-то должен был потерять очки. Таковыми оказались хозяева поля, которые на данный момент, как выясняется, все-таки уступают в классе более сильному сопернику. Да, в первом тайме имела место достаточно равная игра, но стоило во второй половине москвичам темп взвинтить, как нужное преимущество тут же было добыто. Голами в составе ЦСКА отметились Зоран Тошич и Бибрас Натхо, забивший, как водится, с пенальти. Как минимум до воскресенья лидировать в нашем чемпионате будут именно армейцы. </div> <div> </div> <div><strong>24 июля. Самара. Стадион "Металлург"</strong></div> <div> </div> <div>Крылья Советов (Самара) - ЦСКА (Москва) - 0:2 (0:0)   <a href="https:///online/80923" target="_blank"><strong><span style="color: rgb(255, 153, 0);">Текстовый онлайн матча</span></strong></a></div> <div> </div> <div>Голы: 0:1 — Тошич, 64; 0:2 - Натхо (с пенальти).</div> <div> </div> <div>Крылья Советов: Конюхов, Ятченко, Бурлак, Концедалов, Цаллагов, Таранов, Померко (Садик, 76), Драгун, Чочиев, Габулов, Корниленко.</div> <div> </div> <div>ЦСКА: Акинфеев, Фернандес, Набабкин, А. Березуцкий, В. Березуцкий, Вернблум, Еременко, Натхо (Цауня,86), Дзагоев, Тошич (Миланов, 78), Муса (Страндберг, 90). </div> <div> </div> <div>Предупреждения: А. Березуцкий, 55; Натхо, 76; Вернблум, 86; Страндберг, 90+1; Цауня, 90+2.</div> <div> </div> <div>Судья: Сергей Лапочкин (Санкт-Петербург).</div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div>

Весь мир Россия Кубань (ЛФЛ) Хоффенхайм ЦСКА Это'О Самуэль Кураньи Кевин Виллаш-Боаш Андре Мутко Виталий
Комментарии (12)
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Ubuntu
1437777301
Уважаемые администраторы сайта сделайте пожалуйста кнопочку "НАВЕРХ"
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cska plus
1437795521
уважаемые модераторы, почему не работает рейтинг активности?
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cska plus
1437795701
сильно сказал Это'О!
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cska plus
1437795886
Мутко окончательно убьёт футбол в России!
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Димон Лебяга
1437804059
Лимит это конечно нечто(((
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прево
1437805376
Мутко непотопляемый из представителей семейства "табуреткиных"
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Павлюченко 13
1437850844
Зачем все новости в одну статью пихать, если я их все уже прочитал по отдельности?
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Али Самаркандский
1437910170
Сайт какой то получился криворукий,зачем было кашу маслом портить?
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