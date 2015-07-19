Испания - Россия - 2:0. «Анжи» - «Крылья Советов» - 0:1. Онлайн событий дня

<em>Первый тур чемпионата России продолжает набирать обороты. «Бомбардир» рассказывает обо всех событиях, происходящих вокруг матчей «Зенита» с «Динамо» и юношеской сборной России. </em><br /> <br /> <strong>23:55 </strong>Дорогие друзья! Пришло время прощаться. Спасибо, что провели этот день с нами! Почаще заходите на "Бомбардир" и активно участвуйте в жизни сайта. Вместе мы сделаем наш футбол чуточку лучше! <br /> <strong><br /> 23:50</strong> Отдатим должное победителям. Испанцы тоже молодцы. Заслуженная победа талантливой команды! <br /> <br /> <img width="580" height="321" alt="" src="http://soccer.ru/images/upload/Сохраненное изображение 2015-7-19_23-48-25_10.jpg" /> <br /> <br /> <strong>23:40</strong> Голкипер "Атлетико" Мигель Анхель Мойя поздравил юношескую сборную Испании с победой на Евро. "Уже в Сеговии, великолепное окончание нашего выходного дня: поздравляю сборную Испании U-19, молодцы" - написал вратарь в твиттере.<br /> <br /> <img width="580" height="251" src="http://soccer.ru/images/upload/Сохраненное изображение 2015-7-19_23-37-24_152.jpg" alt="" /><br /> <br /> <strong>23:25</strong> "Юношеская сборная России выступила достойно на высочайшем уровне! За команду нам не стыдно", - рассказал министр спорта РФ Виталий Мутко. <br /> <br /> <strong>23:10 </strong> Надеемся, что до первой сборной игроки этой команды все-таки дорастут! <br /> <br /> <img width="580" height="93" src="http://soccer.ru/images/upload/Сохраненное изображение 2015-7-19_23-9-45_726.jpg" alt="" /><br /> <br /> <strong>23:05</strong> Мы все равно гордимся нашими парнями! <br /> <br /> <img width="580" height="232" alt="" src="http://soccer.ru/images/upload/Сохраненное изображение 2015-7-19_23-4-52_732.jpg" /> <br /> <br /> <strong>22:53</strong> "Крылья Советов" выигрывают гостевой матч в Махачкале. Хозяева атаковали намного опаснее, но стойки ворот сыграли за голкипера самарцев Конюхова. Сухая серия этого голкипера длится еще с давних времен ФНЛ. <br /> <br /> <strong>22:51 </strong>Сборная Испании выигрывает юношеский чемпионат Европы. Но наши парни все равно молодцы! Серебро - несомненный успех, которым тоже стоит гордиться!<br /> <br /> <strong>22:35 </strong>Забивают второй гол испанцы. Матиас реализовал выход один на один. <br /> <br /> <strong>22:13</strong> Открывают счет "Крылья"! Габулов отличился! <br /> <br /> <strong>21:48</strong> "Анжи" с "Крыльями" пока играют по нулям. Самый верный момент имел Леонардо, но его удар приняла на себя перекладина.<br /> <br /> <strong>21:47</strong> Юношеская сборная России пока проигрывает Испании со счетом 0:1. Антон Митрюшкин команду тащил, но даже его усилий для сохранения равенства в счете оказалось мало. Ждем второго тайма и верим в наших парней! <br /> <br /> <strong>21:38 </strong>Пропускаем гол. Майораль отличился.<br /> <br /> <strong>21:00</strong> Дружно перемещаемся в наш <a href="https:///online/82242" target="_blank"><span style="color: rgb(0, 153, 0);">текстовый онлайн</span></a>! Верим в наших!<br /> <br /> <strong>20:50 Юлдуз Джуманыкова ("Анжи") </strong>- новоиспеченная мисс РФПЛ!<br /> <br /> <img width="580" height="1030" alt="" src="http://soccer.ru/images/upload/Анжи(6).jpg" /><br /> <br /> <strong>20:45 </strong>Стартовые составы "Анжи" и "Крыльев":<br /> <br /> <strong>"Анжи": Помазан, Ещенко, Лазич, Жиров, Гаджибеков, Маевский, Аруна, Максимов, Леонардо, Амаду, Боли</strong><br /> <br /> <strong>"Крылья Советов": Конюхов, Цаллагов, Концедалов, Таранов, Ятченко, Бурлак, Померко, Драгун, Габулов, Чочиев, Корниленко</strong><br /> <br /> <strong>20:40</strong> В 21:00 состоится матч "Анжи" - "Крылья Советов". Игру вы сможете посмотреть на нашем сайте. Оплатить<a target="_blank" href="https:///online/80914"> <span style="color: rgb(0, 153, 0);">трансляцию</span></a> можно со счета мобильного телефона. <strong><br /> </strong> <br /> <strong>20:35 </strong>Главное событие дня на "Бомбардире"! <a target="_blank" href="https:///online/82242"><span style="color: rgb(0, 153, 0);">Текстовая трансляция матча</span></a> у нас на сайте! Ведущий - <strong>Андрей Ерофеев.</strong><br /> <br /> <strong>20:20</strong> А у нас уже известны стартовые составы команд:<br /> <br /> <strong>Сборная России: Митрюшкин, Чернов, Ходжаниязов, Якуба, Макаров, Гулиев, Баринов, Головин, Мелкадзе, Шейдаев, Гасилин.<br /> <br /> Сборная Испании: Сивера, Кариколь, Мере, Вальехо, Борха, Мерино, Дани Себальос, Асенсио, Эрнандес, Майораль, Педраса.</strong><br /> <br /> <strong>20:15</strong> Матч уже скоро. Верим в российскую команду!<br /> <br /> <img width="580" height="257" src="http://soccer.ru/images/upload/Сохраненное изображение 2015-7-19_20-16-13_579.jpg" alt="" /><br /> <br /> <strong>20:10</strong> Меньше часа остается до начала финального матча юношеского Евро! Наших парней вы должны знать в лицо!<br /> <a target="_blank" href="https:///articles/?id=436077"><span style="color: rgb(0, 153, 0);"><span style="font-size: 16px;"><br /> Юношеская сборная России. Их нужно знать в лицо (ФОТО)</span></span></a><br /> <br /> <strong>19:55</strong> Завершен матч! "Локомотив" одерживает гостевую победу в матче, где должен был скорее проиграть. Моменты Дудиева и Луценко, незабитый пенальти от Майкона, штанга Нахушева - все это вместила в себя игра, закончившаяся с минимальным счетом 0:1. <br /> <strong><br /> 19:22 </strong>Открывает счет Петар Шкулетич! Повел "Локомотив"<br /> <strong><br /> 18:48 </strong>Закончился первый тайм матча "Мордовия" - "Локомотив". Счет по-прежнему 0:0, но игра совсем не скучная. Хозяева были ближе к взятию ворот, но им просто не хватило немножко удачи. Ждем второго тайма и голов! <br /> <strong><br /> 18:00</strong> Дружно перемещаемся в наш <a target="_blank" href="https:///online/80921">текстовый онлайн</a>! Встретимся после матча и обсудим итоги. <br /> <br /> <strong>17:30</strong> Видеотрансляцию матча "Мордовия" - "Локомотив" вы можете купить и посмотреть на нашем сайте. Для этого достаточно зайти в <a href="https:///online/80921" target="_blank">текстовую трансляцию</a> и выбрать вкладку видео. Произвести оплату можно со счета мобильного телефона. <br /> <br /> <strong>17:20</strong> Стартовый состав "Мордовии":<br /> <br /> Ревишвили, Нахушев, Рыков, Гапон, Дудиев, Ле Таллек, Власов, Иванов, Сысуев, Дональд, Луценко<br /> <br /> <strong>16:59</strong> Стартовый состав "Локомотива" на игру с "Мордовией":<br /> <br /> Гилерме, Шишкин, Чорлука, Пейчинович, Денисов, Михалик, Коломейцев, Касаев, Григорьев, Миранчук, Шкулетич <br /> <br /> <strong>16:43</strong> Артем Дзюба нашел, чем гордиться: <div> </div> <div> <div><a href="https:///news/?id=436081"><strong>Артем Дзюба: «На английском говорю лучше Мутко»</strong></a></div> </div> <br /> <strong>16:10 </strong>Тем временем прошла любовь<br /> <br /> <strong><a href="https:///news/?id=436071">Ван Перси: «Ван Гаал не дал мне шанса»</a><br /> <br /> </strong>А год назад все было совсем иначе:<strong><br /> <br /> <img width="580" height="326" src="http://img.fifa.com/mm/photo/tournament/competition/02/37/01/23/2370123_full-lnd.jpg" alt="" /></strong><br /> <br /> <strong>15:55</strong> Кстати, не забывайте вступать в нашу группу "ВКонтакте", если еще нет. Мы там шутим над Дзюбой, за что вы нас потом ругаете. Вот ссылка: <a href="https://vk.com/bombardir_ru"><strong>https://vk.com/bombardir_ru</strong></a><br /> <br /> <strong>15:39</strong> Тут финал конкурса "Мисс РФПЛ" намечается, вы в курсе. Вот представительницы от "Локо" и " Мордовии"<br /> <br /> <img width="580" height="381" src="http://missrfpl.org/miss_photo_2015/lokomotiv/4.jpg" alt="" /><br /> <br /> <img width="580" height="387" src="http://soccer.ru/images/upload/заход бомбардир.jpg" alt="" /><br /> <br /> Вы в этом противостоянии за кого?<br /> <br /> <strong>15:34</strong> А в Кремле продолжают обсуждать тренера для сборной России. Они, конечно, не делают никаких заявлений...но все так понятно. <br /> <br /> <a href="https:///news/?id=436076" target="_blank"><strong>Иванов: «Вопрос по главному тренеру сборной России остается открытым»</strong></a><br /> <br /> <strong>15:31</strong> Все! Матч окончен – "Зенит" победил "Динамо" 2:1. Следующий матч тура начнется в 18:00 по Москве. "Мордовия" примет "Локомотив"<strong><br /> <br /> 14:55 </strong>Олег Шатов выводит "Зенит" вперед!<br /> <br /> <strong>14:30</strong> Немного отвлечемся от игры "Зенита" и "Динамо". Жозеп Бартомеу выиграл выборы президента "Барселоны"! Наш материал об этом:<br /> <br /> <a target="_blank" href="https:///articles/?id=436073"><span style="color: rgb(0, 153, 0);"><span style="font-size: 16px;">Пиар менеджера. Как Жозеп Бартомеу выиграл выборы президента «Барселоны»</span></span><br /> </a><br /> <strong>14:18 </strong>Равный первый тайм получился. "Динамо", несмотря на проблемы с составом, не выглядело слабее "Зенита". Счет открыли гости заслуженно, а вот на концовку тайма сил не хватило. Красная карточка Губочана, пенальти, пропущенный гол - все это не добавляет динамовцам оптимизма. Однако вся борьба еще впереди! <br /> <br /> <strong>14:15</strong> Сравнивает счет Халк! <br /> <br /> <strong>14:00</strong> "Динамо" выходит вперед! Кокорин отличился!<br /> <br /> <strong>13:28</strong> Команды выходят на поле, а это значит, что нам пора перемещаться в <a target="_blank" href="https:///online/80915"><span style="color: rgb(0, 153, 0);">текстовый онлайн</span></a>. После матча мы снова встретимся здесь, чтобы обсудить его итоги, а также поговорить об остальных встречах футбольного воскресенья. <br /> <br /> <strong>13:20</strong> Не всем сегодня повезло.<br /> <br /> <img width="580" height="249" src="http://soccer.ru/images/upload/Сохраненное изображение 2015-7-19_13-19-16_771.jpg" alt="" /><br /> <strong><br /> 13:15</strong> А какие у вас ожидания от сезона?<br /> <br /> <img width="580" height="316" alt="" src="http://soccer.ru/images/upload/Сохраненное изображение 2015-7-19_13-12-58_642.jpg" /> <br /> <br /> <strong>13:10</strong> Пока "Зенит" и "Динамо" еще не начали, мы хотели бы напомнить вам и о другом важном матче воскресенья. Юношеская сборная России сыграет с Испанией в финале Евро! Игра состоится в 21:00.<br /> <br /> <a href="https:///online/82242" target="_blank"><span style="color: rgb(0, 153, 0);">Текстовый онлайн</span><br /> </a><br /> <strong>13:00</strong> И действительно.<br /> <br /> <img width="580" height="218" alt="" src="http://soccer.ru/images/upload/Сохраненное изображение 2015-7-19_12-57-0_544.jpg" /> <br /> <br /> <strong>12:45</strong> А вот и расстановки:<br /> <br /> <img width="290" height="367" alt="" src="http://soccer.ru/images/upload/Сохраненное изображение 2015-7-19_12-41-36_586.jpg" /> <img width="290" height="367" alt="" src="http://soccer.ru/images/upload/Сохраненное изображение 2015-7-19_12-43-6_395.jpg" /> <br /> <br /> <strong>12:40</strong> Стали известны стартовые составы "Зенита" и "Динамо"<br /> <br /> <strong>"Зенит": Лодыгин, Кришито, Гарай, Нету, Смольников, Юсупов, Хави Гарсия, Витсель, Шатов, Халк, Дзюба</strong><br /> <br /> <strong>"Динамо": Габулов, Данилкин, Губочан, Соснин, Жирков, Денисов, Зобнин, Ионов, Вальбуэна, Джуджак, Кокорин</strong><br /> <br /> <strong>12:15</strong> Если вы хотите еще лучше узнать текущее положение дел в командах, тогда почитайте наш "Кинотеатр РФПЛ"! <br /> <a target="_blank" href="https:///old/articles/435654.shtml"><span style="color: rgb(0, 153, 0);"><span style="font-size: 16px;"><br /> Кинотеатр РФПЛ-2015/2016. «Зенит», «Терек», «Кубань», «Анжи»</span></span></a><br /> <a target="_blank" href="https:///old/articles/435582.shtml"><br /> <span style="color: rgb(0, 153, 0);"><span style="font-size: 16px;">Кинотеатр РФПЛ-2015/2016. «Спартак», «Крылья Советов», «Амкар», «Динамо»<br /> </span></span></a><a target="_blank" href="https:///old/articles/435582.shtml"><br /> </a><strong>11:55</strong> Геннадий Сергеевич к репортажу уже готов! <br /> <br /> <img width="290" height="272" src="http://soccer.ru/images/upload/Сохраненное изображение 2015-7-19_11-55-14_161.jpg" alt="" /><br /> <br /> <strong>11:40</strong> У "Зенита" и "Динамо" проблем с лимитом сегодня возникнуть не должно. <br /> <br /> <a target="_blank" href="https:///old/articles/435793.shtml"><span style="color: rgb(0, 153, 0);"><span style="font-size: 16px;">Первоклассная математика. В каких стартовых составах клубы РФПЛ начнут сезон при новом лимите</span></span></a><br /> <br /> <strong>11:30 </strong>"Динамо" выйдет на матч под руководством Андрея Кобелева - нового главного тренера. Почитайте наш зажигательный материал о том, почему клуб расстался с Черчесовым. <br /> <br /> <a href="https:///old/articles/435590.shtml" target="_blank"><span style="color: rgb(0, 153, 0);"><span style="font-size: 16px;">Отрицательная «динамиков». Зачем «Динамо» уволило Станислава Черчесова</span></span><br /> <br /> </a><strong>11:20</strong> Виктория Лопырева становится на футболе частым гостем!<br /> <br /> <img width="290" height="357" alt="" src="http://soccer.ru/images/upload/Сохраненное изображение 2015-7-19_11-14-22_364.jpg" /><br /> <br /> <strong>11:10</strong> "Зенит" перед предстоящим матчем с "Динамо" тренировался активно. <br /> <br /> <iframe width="560" height="315" frameborder="0" src="https://www.youtube.com/embed/CejXFenPdxI" allowfullscreen=""></iframe> <br /> <strong><br /> 11:00</strong> Дорогие друзья, здравствуйте! Сегодня мы вместе следим сразу за тремя интереснейшими матчами стартовавшего чемпионата России. Сменившее главного тренера «Динамо» отправится в гости к грозному «Зениту», укрепившийся «Локомотив» проэкзаменует «Мордовию», а «Анжи» и «Крылья Советов» покажут, что из себя представляют лучшие команды ФНЛ прошлого сезона. <br /> <br /> <strong>Внимание! </strong>С 1 августа наш проект переезжает на новый домен: <a href="https://" target="_blank">bombardir.ru </a>В планах - новый дизайн, новые авторы, новые рубрики, эксклюзивные интервью, мобильная версия и многое другое. Запоминайте новый адрес и добавляйте в закладки!<br />