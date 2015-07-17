Кинотеатр РФПЛ-2015/2016. ЦСКА, «Рубин», «Ростов», «Мордовия»

<div style="text-align: justify;"><em>В последней части сравнения российских команд с известными фильмами "Бомбардир" расскажет, почему в новом сезоне ЦСКА и "Рубин" будут похожи на советские шедевры, "Мордовия" покажет Шерлока Холмса, а "Рубин" - историю о молодых волшебниках.</em><br /> </div> <div><span style="color: rgb(0, 153, 0);"><span style="font-size: 16px;"><strong>ЦСКА</strong></span></span></div> <div style="text-align: justify;"><br /> <span style="font-size: 16px;"><strong><span style="color: rgb(0, 153, 0);">Фильм: </span></strong></span>"Любовь и голуби" (1984)</div> <div style="text-align: justify;"><br /> <span style="color: rgb(0, 153, 0);"><span style="font-size: 16px;"><strong>Сюжет:</strong></span></span> Простой деревенский мужик Василий Кузякин жил счастливой семейной жизнью, до тех пор пока не поехал на курорт, где встретил новую любовь. Теперь ему придется выбирать между двумя женщинами и двумя мирами. </div> <div style="text-align: justify;"><br /> <span style="color: rgb(0, 153, 0);"><span style="font-size: 16px;"><strong>Причем здесь ЦСКА</strong></span></span></div> <div style="text-align: justify;"><br /> Информация официально не подтверждена, но с каждым днем о ней говорят все больше источников: Леонид Слуцкий будет новым главным тренером сборной России. Идея с привлечением к национальной команде отечественного специалиста стала для РФС навязчивой, потому что опозорившейся организации срочно нужно исправляться перед народом и - главное - властью. Слуцкий для отбеливания имиджа подходит идеально. Молодой, перспективный, открытый, общительный, не требующий огромных денег. </div> <div style="text-align: justify;"><br /> Есть только одна проблема - ЦСКА. Армейский клуб сейчас - самый стабильный и один из самых прогрессирующих футбольных проектов России, и там не хотят так просто рушить все построенное за эти годы. Евгений Гинер в нашем футболе кое-что решает, поэтому к его мнению все равно придется прислушиваться. Да и Слуцкому наверняка страшно вот так просто уходить с отличной работы на сто раз проклятое место главного сборной. <br /> </div> <div style="text-align: justify;">В итоге стороны пошли на компромисс - Леонид Викторович сможет пока совмещать посты в сборной и клубе. Об идеи совмещения мы не слышали очень давно, в современном футболе подобная практика считается неэффективной. Но у РФС своя собственная эпоха. Ориентировочно разрываться между двумя командами Слуцкому придется до конца отборочного цикла на Евро, то есть до ноября - достаточный срок, чтобы похоронить надежды ЦСКА в тяжелой гонке с "Зенитом". К тому же неизвестно, удастся ли ему выправить ситуацию, запущенную Капелло. Жить на два дома долго не получится - все равно придется делать выбор.<br /> </div> <div style="text-align: justify;">Если что, Василий Кузякин выбрал проверенную семью, а не авантюру со стороны.<br /> <br /> <img width="580" height="422" alt="" src="http://pfc-cska.com/pictures/6/3/63b358eecfb3d1dc9e1d784c27508ed8.jpg" /><br /> </div> <div style="text-align: justify;"><span style="font-size: 16px;"><strong><span style="color: rgb(0, 153, 0);">Бюджет</span></strong></span><br /> </div> <div style="text-align: justify;"><em><strong>"Любовь и голуби" </strong></em>- неизвестно</div> <div style="text-align: justify;"><em><strong>ЦСКА </strong></em>- 0 евро (здесь и далее - расходы на летние трансферы)<br /> </div> <div style="text-align: justify;">Новички в ЦСКА, скорее всего, будут, но пока клуб обходится без приобретений.<br /> </div> <div style="text-align: justify;"><strong><span style="color: rgb(0, 153, 0);"><span style="font-size: 16px;">Кассовые сборы</span></span></strong><br /> </div> <div style="text-align: justify;"><strong><em>"Любовь и голуби"</em></strong> - неизвестно</div> <div style="text-align: justify;"><em><strong>ЦСКА</strong></em> - 0 евро<br /> </div> <div style="text-align: justify;">Наконец-то расстались с Олисе и отдали в очередную аренду Базелюка - вот и вся работа "армейцев" по продажам. <br /> <br /> <iframe width="560" height="315" frameborder="0" allowfullscreen="" src="https://www.youtube.com/embed/WrCU3r-3Hwo"></iframe><br /> </div> <div style="text-align: justify;"><span style="color: rgb(0, 153, 0);"><span style="font-size: 16px;"><strong>"Рубин"<br /> </strong></span></span></div> <div style="text-align: justify;"><span style="color: rgb(0, 153, 0);"><span style="font-size: 16px;"><strong>Фильм: </strong></span></span>"Гарри Поттер и Кубок Огня" (2005)<br /> </div> <div style="text-align: justify;"><strong><span style="color: rgb(0, 153, 0);"><span style="font-size: 16px;">Сюжет:</span></span></strong> Новая часть приключений молодых волшебников рассказывает о случившемся в школе "Хогвартс" грандиозном событии - международном Кубке Огня, на который приехали ученики из далеких и не очень земель. <br /> </div> <div style="text-align: justify;"><span style="color: rgb(0, 153, 0);"><span style="font-size: 16px;"><strong>Причем здесь "Рубин"</strong></span></span><br /> </div> <div style="text-align: justify;">Прошлогоднее преображение "Рубина" вполне можно считать волшебством. И если выбрать в составе казанцев своего Гарри Поттера довольно трудно, то с ролью Альбуса Дамблдора нет никаких вопросов. Ринат Билялетдинов не носит густой бороды и смешного колпака, но также здорово работает с молодежью. При нем "Рубин" за короткий срок превратился в главную надежду сборной России на ЧМ-2018. Портнягин, Канунников, Набиуллин и даже переродившийся Оздоев - если бы история с Фабио Капелло повернулась по-другому, именно "Рубин" имел все шансы стать для него базовым клубом. <br /> </div> <div style="text-align: justify;">Гарри Поттер не собирался становиться участником Кубка Огня, но в дело вмешались сторонние факторы. А "Рубин" не планировал выступать в Лиге Европы, но дисквалификация "Динамо" открыла для казанцев дорогу на международный уровень. Теперь перед Билялетдиновым стоит новая задача – доказать, что с новым тренером "Рубин" не разучился удивлять нас победами над "Барселоной" и "Атлетико". <br /> <br /> <img width="579" height="362" alt="" src="http://soccer.ru/images/upload/пресс(4).jpg" /><br /> </div> <div style="text-align: justify;"><span style="color: rgb(0, 153, 0);"><span style="font-size: 16px;"><strong>Бюджет</strong></span></span></div> <div style="text-align: justify;"><br /> <em><strong>"Гарри Поттер и Кубок Огня"</strong></em> - 150 млн долларов</div> <div style="text-align: justify;"><em><strong>"Рубин"</strong></em> - неизвестно</div> <div style="text-align: justify;"><br /> Казанцы выкупили у "Локомотива" контракт Оздоева за неустановленную сумму, а также пролонгировали отношения с Гиллермо Кутуньо и взяли в аренду еще одного уругвайца - Маурисио Лемоса. </div> <div style="text-align: justify;"><br /> <span style="color: rgb(0, 153, 0);"><span style="font-size: 16px;"><strong>Кассовые сборы</strong></span></span></div> <div style="text-align: justify;"><br /> <em><strong>"Гарри Поттер и Кубок Огня"</strong></em> - 896,9 млн долларов</div> <div style="text-align: justify;"><em><strong>"Рубин"</strong></em> - 0 евро</div> <div style="text-align: justify;"><br /> Казанцы могли бы распродать блеснувший состав и серьезно заработать, но в клубе выбрали движение вперед, поэтому ограничились только расставанием с ненужными игроками. <br /> <br /> <iframe width="560" height="315" frameborder="0" allowfullscreen="" src="https://www.youtube.com/embed/PFWAOnvMd1Q"></iframe></div> <div style="text-align: justify;"><br /> <span style="color: rgb(0, 153, 0);"><span style="font-size: 16px;"><strong>"Ростов"</strong></span></span></div> <div style="text-align: justify;"><span style="color: rgb(0, 153, 0);"><span style="font-size: 16px;"><strong><br /> Фильм:</strong></span></span> "В бой идут одни "старики" (1973)</div> <div style="text-align: justify;"><br /> <span style="color: rgb(0, 153, 0);"><span style="font-size: 16px;"><strong>Сюжет:</strong></span></span> Легендарное кино о "поющей" эскадрильи, которая в свободное от полетов время любила музыку. Капитан Титаренко старался не бросать в бой новичков, доверяя самые опасные задания только опытным летчикам. Пусть даже многим этим "старикам" едва исполнилось 20. </div> <div style="text-align: justify;"><br /> <span style="color: rgb(0, 153, 0);"><span style="font-size: 16px;"><strong>Причем здесь "Ростов"</strong></span></span></div> <div style="text-align: justify;"><br /> Главный актив "Ростова" - конечно же, его главный тренер. Курбан Бердыев начинал тренировать еще с 1986-го года, когда Виллаш-Боашу было 11 лет, Александр Кокорин еще не родился, а вместо России существовала совсем другая страна. Гигантский опыт туркменского тренера очень сильно вытягивает "Ростов" там, где этого не могут сделать имеющиеся ресурсы.</div> <div style="text-align: justify;">При наборе состава Бердыев тоже старается использовать "стариков" - игроков, которые имеют опыт в Премьер-лиге и которым сам "Ростов" очень нужен для игровой практики. В прошлом году это были Торбинский, Дзюба, Гранат, Плетикоса. Сейчас никого из этого списка нет, но клуб уже начал формировать новый набор, пригласив Сесара Наваса и Павла Могилевца. </div> <div style="text-align: justify;"><br /> Впрочем, в отличие от "поющей" эскадрильи, Бердыев все-таки дает молодым и неопытным игровое время. Так при нем громко заявил о себе Иван Новосельцев, получил стабильное время на поле 20-летний Мусса Думбия. Если сторонние факторы не будут лезть в чисто командные дела, "Ростов" должен провести комфортный сезон, без головной боли о выживании. Но в то, что Бердыеву не будет совать палки в колеса собственное руководство, верится с трудом. Хотя бы потому, что клуб до сих пор имеет долги по зарплатам.<br /> <br /> <img width="580" height="387" alt="" src="http://www.fc-rostov.ru/imgs/filestore/35901.large.jpg" /></div> <div style="text-align: justify;"><br /> <span style="color: rgb(0, 153, 0);"><span style="font-size: 16px;"><strong>Бюджет</strong></span></span></div> <div style="text-align: justify;"><br /> <em><strong>"В бой идут одни "старики"</strong></em> - неизвестно</div> <div style="text-align: justify;"><em><strong>"Ростов"</strong></em> - 0 евро</div> <div style="text-align: justify;"><br /> И аренда Могилевца, и переход Сесара Наваса - заслуга авторитета Курбана Бердыева, который закрыл собой огромную финансовую дыру, чьи масштабы видны и из Санкт-Петербурга, и из Казани.</div> <div style="text-align: justify;"><br /> <strong><span style="color: rgb(0, 153, 0);"><span style="font-size: 16px;">Кассовые сборы</span></span></strong><span style="color: rgb(0, 153, 0);"><span style="font-size: 16px;"><br /> </span></span></div> <div style="text-align: justify;"><em><strong>"В бой идут одни старики"</strong></em> - неизвестно</div> <div style="text-align: justify;"><em><strong>"Ростов"</strong></em> - 0 евро</div> <div style="text-align: justify;"><br /> В "Ростове" массовая эмиграция - из клуба ушло два десятка человек. Впрочем, для команды такого уровня это рядовой процесс работы в межсезонье. <br /> <br /> <iframe width="560" height="315" frameborder="0" allowfullscreen="" src="https://www.youtube.com/embed/XJ2G88BloWI"></iframe></div> <div style="text-align: justify;"><br /> <strong><span style="font-size: 16px;"><span style="color: rgb(0, 153, 0);">"Мордовия" </span></span></strong></div> <div style="text-align: justify;"><strong><span style="font-size: 16px;"><span style="color: rgb(0, 153, 0);"><br /> Фильм: </span></span></strong>"Шерлок" (2010 - н.в.)</div> <div style="text-align: justify;"><br /> <span style="color: rgb(0, 153, 0);"><span style="font-size: 16px;"><strong>Сюжет:</strong></span></span> Совершенно новая интерпретация известного персонажа. Гениального детектива Шерлока Холмса переносят из викторианской Англии прямо в современный мир. Тут он носит стильное пальто, активно пользуется интернетом и использует никотиновые пластыри вместо старой доброй трубки. <br /> <br /> <span style="color: rgb(0, 153, 0);"><span style="font-size: 16px;"><strong>Причем здесь "Мордовия"</strong></span></span></div> <div style="text-align: justify;"><br /> Времена всегда меняются. И чтобы не выпасть из общего движения, под них приходится подстраиваться. В "Мордовии" это осознали вынужденно. Их герой Юрий Семин, который сделал из вернувшегося из ФНЛ клуба крепкого середняка, ушел в "Анжи" и оставил тренерский вопрос открытым. </div> <div style="text-align: justify;"><br /> Место немного неожиданно доверили Андрею Гордееву. Ему только 40, в его карьере уже была самостоятельная тренерская работа, но еще никогда - так серьезно. В "Мордовии" Гордееву будет тяжело в первую очередь из-за постоянных сравнений с Семиным. Новый сериал об английском детективе зрители тоже бесконечно сопоставляли с каноническим образом Шерлока Холмса и приходили в ужас от количества несоответствий. Зато уже после первой увиденной серии восторженно кричали, что это лучший сериал, который они когда-либо видели. Так что, прежде чем ставить крест на перспективах "Мордовии" в наступающем сезоне, давайте хотя бы дождемся премьеры. <br /> <br /> <img width="580" height="382" alt="" src="http://fc-mordovia.ru/img/UserFiles/10(1).jpg" /></div> <div style="text-align: justify;"><br /> <span style="color: rgb(0, 153, 0);"><span style="font-size: 16px;"><strong>Бюджет</strong></span></span></div> <div style="text-align: justify;"><br /> <em><strong>"Шерлок"</strong></em> - неизвестно</div> <div style="text-align: justify;"><em><strong>"Мордовия"</strong></em> - 0 евро</div> <div style="text-align: justify;"><br /> В Саранске следуют моде и подписывают только свободных агентов. Из "Торпедо" были взяты Рыков и Стеванович, у "Краснодара" забрали Шипицына, а из"Тосно" привезли Ревишвили. </div> <div style="text-align: justify;"><br /> <strong><span style="color: rgb(0, 153, 0);"><span style="font-size: 16px;">Кассовые сборы</span></span></strong></div> <div style="text-align: justify;"><br /> <em><strong>"Шерлок"</strong></em> - сериал принадлежит компании BBC, которая и реализует все права на него</div> <div style="text-align: justify;"><em><strong>"Мордовия"</strong></em> - 0 евро</div> <div style="text-align: justify;"><br /> Самая ощутимая потеря "Мордовии" - Антон Коченков, тащивший очень многое из того, что летело в его ворота. А самая грустная - братья Мухаметшины, которые разошлись по разным командам и даже разным дивизионам. Руслан вернулся в "Рубин", а Рустем отправился в "Тосно".<br /> <br /> <iframe width="560" height="315" frameborder="0" allowfullscreen="" src="https://www.youtube.com/embed/cSQq_bC5kIw"></iframe><br /> <br /> <span style="color: rgb(0, 153, 0);"><span style="font-size: 16px;"><strong>Материалы по теме:</strong></span></span><br /> <br /> <div><a target="_blank" href="https:///articles/435753.shtml"><strong>Кинотеатр РФПЛ-2015/2016. "Локомотив", "Краснодар", "Уфа", "Урал"</strong></a></div> <div> </div> <div><a target="_blank" href="http://www.bombardir.ru/articles/435654.shtml"><strong>Кинотеатр РФПЛ-2015/2016. "Зенит", "Терек", "Кубань", "Анжи"</strong></a></div> <div> </div> <div><a target="_blank" href="https:///articles/435582.shtml"><strong>Кинотеатр РФПЛ-2015/2016. "Спартак", "Крылья Советов", "Амкар", "Динамо"</strong></a></div> </div> <div style="text-align: justify;"><br /> <br /> <br /> <strong><em>Внимание!</em></strong><em> С 1 августа наш проект переезжает на новый домен: <a target="_blank" href="https://">bombardir.ru</a> В планах - новый дизайн, новые авторы, новые рубрики, эксклюзивные интервью, мобильная версия и многое другое. Запоминайте новый адрес и добавляйте в закладки!</em></div>