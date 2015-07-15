Кинотеатр РФПЛ-2015/2016. «Локомотив», «Краснодар», «Уфа», «Урал»

В новой части сравнений кино и футбола "Бомбардир" объясняет, почему "Уфа" похожа на популярный российский сериал, Ольга Смородская - это Маргарет Тэтчер, а Сергея Галицкого мог бы сыграть Уилл Смит.

В новой части сравнений кино и футбола "Бомбардир" объясняет, почему "Уфа" похожа на популярный российский сериал, Ольга Смородская - это Маргарет Тэтчер, а Сергея Галицкого мог бы сыграть Уилл Смит.



"Локомотив"



Фильм: "Железная леди" (2011)



Сюжет: Кинобиография Маргарэт Тэтчер − одного из самых знаменитых политиков XX века. Одни считали ее несгибаемым лидером, другие − люто ненавидели. Но все задавали один и тот же вопрос: как женщина смогла стать руководителем ведущей мировой державы?



Причем здесь "Локомотив"



Прошло уже столько лет, а болельщики красно-зеленых до сих пор не привыкли. Ольга Смородская каждый год получает больше проклятий и оскорблений, чем мы прочитали поздравлений с днем рождения за всю свою жизнь. Фанаты, как мантру, повторяют одну и ту же фразу "Увольняйте бабу из клуба" в надежде, что когда-нибудь ее все же услышат там, где надо.



Но Ольга Юрьевна не собирается поддаваться мнению толпы и упорно борется за свою власть. Пробовала напрямую прессинговать недовольных, но поняла, что лучший способ это все-таки результат. И тут ей здорово повезло. Вряд ли кто-то знал, что экстренный вариант с назначением Игоря Черевченко окажется таким полезным: "Локомотив" не только заиграл в нормальный футбол, но и взял трофей.



В новый сезон клуб вступает в хорошем настроении. Смородская выиграла очередной раунд, однако до очередной победы ей еще очень далеко. Хотя сам факт того, что президент воюет с собственными фанатами, уже можно считать поражением.





Бюджет



"Железная леди" - 13 млн долларов

"Локомотив" - 0 евро (здесь и далее - расходы на летние трансферы)



Как и большинство клубов РФПЛ, "Локо" предпочел бесплатный шопинг. В качестве свободных агентов были подписаны Александр Коломейцев и Антон Коченков, а также взят в аренду у "Монако" таинственный опорник Дельвин Ндинга.



Кассовые сборы



"Железная леди" - 114 млн долларов

"Локомотив" - 490 000 евро (здесь и далее - доходы от летних продаж)



Минус Ткачев и Беляев - потери "Локомотива" кажутся незначительными, однако в подобных случаях теперь всегда важно вспоминать о лимите.

"Краснодар"



Фильм: "В погоне за счастьем" (2006)



Сюжет: . Крис Гарднер - отец-одиночка. Ему приходиться самому воспитывать своего сына и постоянно искать средства на выживание. Путь к успеху труден и долог, но он живет идет по нему с правилом, которое сам когда-то рассказал своему сыну: "Никому не позволяй говорить, что ты чего-то не можешь. Если есть мечта - оберегай ее. И точка".



Причем здесь "Краснодар"



Сергей Галицкий продолжает успешно тянуть свой собственный проект на вершину российского футбола. "Краснодар" играет в Премьер-лиге уже несколько лет, и пока не было ни одного сезона, в котором "быки" не показали бы положительной динамики. В чемпионате 2014/2015 они добрались до первых в своей истории медалей, так что теперь по идее должны оказаться в зоне Лиги чемпионов. Готовящийся к открытию стадион, наигранный состав, толковый тренер, своя армия болельщиков, шикарная академия - у краснодарцев есть все, чтобы расти бесконечно.



Если самым страшным противником Криса Гарднера была бедность, то главный враг "Краснодара" - российский футбол. Точнее та его часть, где принимаются абсурдные решения, то есть бОльшая часть. Когда кто-то постоянно хочет забрать у тебя главного тренера, повесить на шею лимит или отобрать проведение чемпионата мира, выстоять очень тяжело. Но "Краснодар" должен держаться. Хотя бы ради всех нас.





Бюджет



"В погоне за счастьем" - 55 млн долларов

"Краснодар" - 0 евро



"Быки" попали под финансовые санкции УЕФА, поэтому работали только со свободными агентами. Но и так улов на рынке получился неплохим: перспективный норвежец Стефан Страндберг, опытный Дмитрий Торбинский и Федор Смолов, который может помочь команде либо на поле, либо в медиапространстве.



Кассовые сборы



"В погоне за счастьем" - 305 млн долларов

"Краснодар" - 0 евро



Клуб буднично раздал в аренды несколько ненужных игроков. Отдавать же своих звезд здесь просто так не будут.





"Урал"



Фильм: "Джанго освобожденный" (2012)



Сюжет: Джанго предали и обманули. Он сбежал и теперь хочет вернуться и отомстить всем своим обидчикам. В этом ему поможет один своеобразный господин.



Причем здесь "Урал"



История с увольнением Виктора Гончаренко из "Кубани" вызвала бурю возмущения у всей страны. Тренер строил в Краснодаре симпатичный проект и уже давал первые результаты, но в дело вмешались интриги клубного руководства, которые нашли неразгаданные до сих пор мотивы увольнения белоруса.



Когда-нибудь Гончаренко расскажет всю правду, ну а пока он просто хочет работать и расти как специалист. И "Урал" такую возможность ему предоставит. В прошлом сезоне "шмели" доказали, что являются не просто клубом-середняком и в потенциале могут выделиться чем-то большим, чем оранжевой формой и собственным манежем. При этом задачи "Урала" довольно скромны - не вылететь. Гончаренко обыгрывал в Лиге чемпионов "Баварию", так что справиться с условными "Крыльям" он сможет. А там можно будет подумать и о более высоких местах. Главное, чтобы руководство также было заинтересовано в движении вперед.





Бюджет



"Джанго освобожденный" - 100 млн долларов

"Урал" - 0 евро



Клуб предпочитал брать игроком оптом в одном месте. С утонувшего "Торпедо" спасли Юрия Жевнова и Ивана Князева, в закромах "Краснодара" арендовали Никиту Бурмистрова и Александра Мартыновича.



Кассовые сборы



"Джанго освобожденный" - 424 млн долларов

"Урал" - 0 евро



Еще один печальный факт - маленькие российские клубы не умеют зарабатывать на трансферах. Вот "Урал", например, раздал игроков на полкоманды. Бесплатно.





"Уфа"



Фильм: "Реальные пацаны" (2010 - н.в.)



Сюжет: Сериал о жизни и приключениях простых пацанов из провинции, каждый шаг которых фиксируется на любительскую видеокамеру.



Причем здесь "Уфа"



Российские клубы в последние два года всерьез взялись за работу над собственными видеосюжетами. Оригинальные превью, необычные рекламы - приятно посмотреть, что почти все команды РФПЛ поняли необходимость вести активную жизнь в интернете. Но дальше всех пошли игроки "Уфы". Простая, дружная команда самого обычного российского клуба периодически снимает милые и веселые видео о своей жизни.



Значительно добавил идеи популярности приезд в Уфу Эммануэля Фримпонга. Безбашенный и задорный англичанин не смог построить карьеру в лондонском "Арсенале", зато смог стать звездой ютуба. Новогодний ролик "Уфы", где футболисты показали свою версию "Иронии Судьбы", взорвал общественность и влюбил в башкортостанский коллектив тысячи людей. Современный футбол - это шоу, и пока уфимцы продолжат его делать, всем будет плевать, какое у них место и где они проводят домашние матчи.





Бюджет



"Реальные пацаны" - неизвестно

"Уфа" - 0 евро



7 футболистов на все позиции кроме центрфорварда. Сумма: 0,00. Кажется, звание королей экономии пора присуждать "Уфе".



Кассовые сборы



"Реальные сборы" - права на фильм принадлежат телеканалу ТНТ, который и реализует его продажу.

"Уфа" - 0 евро



Чемпионат России окончательно покинул последний японский легионер - Такафуми Акахоши. Хотя многие вообще не знали, что он был.