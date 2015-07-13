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  • Отрицательная «динамиков». Зачем «Динамо» уволило Станислава Черчесова

Отрицательная «динамиков». Зачем «Динамо» уволило Станислава Черчесова

<div style="text-align: justify;"><em>Станислав Черчесов покидает пост главного тренера в московском "Динамо". На его место назначен Андрей Кобелев. "Бомбардир" пытается понять логику в решении, которое не укладывается в здравый смысл, но отлично вписывается в представление о чемпионате России.</em></div> <div> </div> <div style="text-align: justify;">Российский футбол настолько своеобразен, что воспитывает особую касту болельщиков. Тех, кто принципиально игнорирует любые матчи из РФПЛ. Не потому что не успевает или не интересуется, а потому что большинство новостей о родном первенстве вызывают одну реакцию – "миня аж трисет". При этом воспринимать футбол в опосредованности от новостей нет никакой возможности. Проще просто перестать читать, смотреть, слушать и вспоминать о чемпионате России. Со временем у подобных болельщиков вырабатывается стойкий образ российского футбола. Образ в форме цирка-шапито, где нет логики, а есть только угар.</div> <div style="text-align: justify;"> </div> <div style="text-align: justify;">Отставка Станислава Черчесова из "Динамо" за неделю до старта турнира – это подтверждение данному образу. В ближайшие выходные команде начинать сезоне выездом в Санкт-Петербург, а руководство меняет тренера. Причем, это решение созрело еще две недели назад. Не верите же вы в то, что Андрея Кобелева чисто случайно назначили на пост спортивного директора. А потом, опять же, чисто случайно он оказался рядом, когда уволили Черчесова и стал новым главным. Все могли решить сразу и не устраивать шоу с советом директоров, непонятными комментариями и отрицанием происходящего. Шоу с отказом от оформления договоров с М’Вила и Дьяковым. Главный тренер почти месяц считает их игроками своей команды, работает. А потом узнает, что нет никаких бумаг, и оба футболиста еще могут уехать из клуба. Про толпу игроков, ушедших из "Динамо" на правах свободных агентов, уже и так все сказано. Но это все-таки вопросы не совсем к руководству, а к Гураму Аджоеву. Чья работа всех долго устраивала, а теперь в клубе даже не будет должности спортивного директора.<br /> <br /> <img width="580" height="494" alt="" src="http://fcdynamo.ru/common/photos/ausfin/15ausfin-05.JPG" /></div> <div style="text-align: justify;"> </div> <div style="text-align: justify;">Почему уволили Черчесова, никто нам не объяснит. Но, приняв это решение за неделю до начала сезоне, руководство и себя поставило в неудобное положение. Объявили бы об отставке сразу по итогам прошлого чемпионата, могли бы сказать что-то про плохие результаты. Подождали бы хотя бы до сентября, тоже появились бы причины. А сейчас можно выдумывать чуть ли не самые безумные теории заговоров, и они не будут выглядеть странно. Потому что нет ничего более странного, чем отставка тренера за неделю до старта чемпионата. Можно звать хоть Кобелева, хоть Фергюсона, но первые несколько туров команда будет играть так, как учил ее Черчесов. И физическая подготовка будет такой, какую успел заложить он же. Что-то начнет меняться лишь к осени, если только Кобелев тайком ночами не устраивал свои тренировки для футболистов. </div> <div style="text-align: justify;"> </div> <div style="text-align: justify;">И в этой ситуации, где любая версия рискует оказаться правдой, кажется, что Черчесов в итоге оказался слишком принципиальным человеком. Не захотел возвращать из дубля Денисова, не скрывал желания сохранить Кураньи. А потом, возможно, отказался уходить по собственному желанию, как это недавно сделал Аджоев. Договариваться с ним не получалось, и вся история неприлично затянулась. Версия о принципиальном Станиславе Саламовиче неидеальная, зато не зависит от временных факторов или результатов. Вносит хоть какую-то логику. Под его руководством "Динамо" выполнило основную задачу – попало в Европу. Дальнейшие причины, по которым команду оттуда выпнули, от главного тренера не зависели. И если подобная политика эмоций в решении руководства клуба будет продолжаться, можно каждый год попадать в зону Лиги чемпионов или Лиги Европы, а в итоге оставаться без права на участие в турнирах. Ведь даже в нынешней ситуации со сменой тренера пойдут значительные финансовые расходы. Компенсация Черчесову, расторжение контрактов с его помощниками. Назначение новых помощников. Это все стоит денег, которые "Динамо" тратит под бдительным оком УЕФА. В какой-то степени повезло, что тот же Дьяков до сих пор тренируется с командой, а не ушел в другой клуб. Пришлось бы в срочном порядке искать игрока на его позицию, который был бы не ниже уровнем, обладал бы паспортом РФ и являлся свободным агентом. Можете не искать даже – таких больше нет. <br /> <br /> <img width="580" height="355" alt="" src="http://fcdynamo.ru/common/photos/ausfin/15ausfin-11.JPG" /></div> <div style="text-align: justify;"> </div> <div style="text-align: justify;">Приводить в пример клубам РФПЛ политику "Краснодара" давно стало неприлично. Но без всякой оценки, просто факты. И "быки", и "Динамо" перед началом нового сезона были наказаны УЕФА, пусть и разной степенью строгости. "Краснодар" сохранил возможность играть в Европе, и еще за июнь бесплатно подписал трех игроков в каждую линию. При этом никого из лидеров не потерял, тренера не трогал. За это же время "Динамо" успело официально подтвердить только переход Соснина, гарантированно потерять четырех игроков. И еще минимум двоих сейчас удержать будет невероятно сложно. Разница между клубами не в том, что у одних осталось право игры в Лиги Европы, а у других – нет. А в том, что оно и осталось только потому, что в "Краснодаре" больше всех стараются разрушить этот образ цирка-шапито с афишами РФПЛ.</div> <div style="text-align: justify;"><br /> <strong><em>Внимание!</em></strong><em> С 1 августа наш проект переезжает на новый домен: <a target="_blank" href="https://">bombardir.ru</a> В планах - новый дизайн, новые авторы, новые рубрики, эксклюзивные интервью, мобильная версия и многое другое. Запоминайте новый адрес и добавляйте в закладки!</em><br />  </div>

Россия. Премьер-лига Динамо
Комментарии (71)
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Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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proеzd2
1436806390
почему? пусть динамики ответят .
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Чист
1436806840
Вот по этому у нас такой футбол -все зависит от чиновника, а не от тренера
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cska-62
1436811157
Если в руководстве \"Динамо\" окопались враги клуба и вредители, то это дело \"Динамо\"... Первую половину сезона команда Черчесова провела на отлично, вторую - на хорошо (просто скамейка оказалась безумно короткая). Евгений Ленорович! Ждём-с-с-с-с... Слуцкого во главе сборной, Черчесова - во главе ЦСКА. С ним и за золото можно побороться элементарно, и в Лиге Чемпионов достойно выступить! И главное - показать ИГРУ в футбол, от которой болельщики ЦСКА уже отвыкли...
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frank555
1436812272
Не понимаю радующихся болельщиков динамо, неужели они думают что теперь будут бороться за чемпионство
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berkut94
1436814513
единственный лучший на данный момент Российский тренер
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Garrincha58
1436817862
зря вы так тут все Динамо хороните Динамо встряхнется игроки есть и будет в тройке сто пудово
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очень русский
1436820080
Окститесь, где первая половина на отлично - всем серьезным командам проиграли.А середнячков при таком составе обыграть не много ума надо. Да то что поменяли тренера прям перед сезоном не хорошо. Но лучше так - резать, чем болезнь будет развиваться. Про принципиальность Саламыча не понял - говнится это когда принципом стало. Если ты тренер найди общий язык со всеми, ты же по сути педагог, хоть и богатых пареньков. Стиль игры Динамо при Кобелеве мне не нравился. Но он это ставка на молодежь, то есть, может не в этом году, но через год это будет новая, молодая команда и будет соблюден файр плей. То есть это путь, это реальная программа.
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Sviro
1436840463
Что-то не припомню, кто поднял терек выше, чем Черчесов?! Динамо сделало фатальную ошибку. Кобелев - на полгода максимум. Чего он добился как тренер? Из Крыльев его попёрли через год с небольшим. Денисов возвращается в основу - ждите большого шухера. Кому как не денисову учить тренеров кого ставить на игру и как надо тренироваться. Уверен, эти перестановки в динамо - начало конца. Следующий сезон Динамо - в пердиве.
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64русс
1436854212
Отрицательная \"динамиков\" Источник: http://soccer.ru/articles/435590.sht что это? может имелось ввиду -отрицательная динамика? по тексту тоже куча грамматических ошибок причём таких -которые текстовик должен был подчеркнуть...и так почти в каждой статье нового бомбардира..кого туда набрали?
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mat73
1436856513
Внимательно все прочитал, ВСЁ правильно написано! С чувством, с толком, с расстановкой!
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