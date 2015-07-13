Отрицательная «динамиков». Зачем «Динамо» уволило Станислава Черчесова

<div style="text-align: justify;"><em>Станислав Черчесов покидает пост главного тренера в московском "Динамо". На его место назначен Андрей Кобелев. "Бомбардир" пытается понять логику в решении, которое не укладывается в здравый смысл, но отлично вписывается в представление о чемпионате России.</em></div> <div> </div> <div style="text-align: justify;">Российский футбол настолько своеобразен, что воспитывает особую касту болельщиков. Тех, кто принципиально игнорирует любые матчи из РФПЛ. Не потому что не успевает или не интересуется, а потому что большинство новостей о родном первенстве вызывают одну реакцию – "миня аж трисет". При этом воспринимать футбол в опосредованности от новостей нет никакой возможности. Проще просто перестать читать, смотреть, слушать и вспоминать о чемпионате России. Со временем у подобных болельщиков вырабатывается стойкий образ российского футбола. Образ в форме цирка-шапито, где нет логики, а есть только угар.</div> <div style="text-align: justify;"> </div> <div style="text-align: justify;">Отставка Станислава Черчесова из "Динамо" за неделю до старта турнира – это подтверждение данному образу. В ближайшие выходные команде начинать сезоне выездом в Санкт-Петербург, а руководство меняет тренера. Причем, это решение созрело еще две недели назад. Не верите же вы в то, что Андрея Кобелева чисто случайно назначили на пост спортивного директора. А потом, опять же, чисто случайно он оказался рядом, когда уволили Черчесова и стал новым главным. Все могли решить сразу и не устраивать шоу с советом директоров, непонятными комментариями и отрицанием происходящего. Шоу с отказом от оформления договоров с М’Вила и Дьяковым. Главный тренер почти месяц считает их игроками своей команды, работает. А потом узнает, что нет никаких бумаг, и оба футболиста еще могут уехать из клуба. Про толпу игроков, ушедших из "Динамо" на правах свободных агентов, уже и так все сказано. Но это все-таки вопросы не совсем к руководству, а к Гураму Аджоеву. Чья работа всех долго устраивала, а теперь в клубе даже не будет должности спортивного директора.<br /> <br /> <img width="580" height="494" alt="" src="http://fcdynamo.ru/common/photos/ausfin/15ausfin-05.JPG" /></div> <div style="text-align: justify;"> </div> <div style="text-align: justify;">Почему уволили Черчесова, никто нам не объяснит. Но, приняв это решение за неделю до начала сезоне, руководство и себя поставило в неудобное положение. Объявили бы об отставке сразу по итогам прошлого чемпионата, могли бы сказать что-то про плохие результаты. Подождали бы хотя бы до сентября, тоже появились бы причины. А сейчас можно выдумывать чуть ли не самые безумные теории заговоров, и они не будут выглядеть странно. Потому что нет ничего более странного, чем отставка тренера за неделю до старта чемпионата. Можно звать хоть Кобелева, хоть Фергюсона, но первые несколько туров команда будет играть так, как учил ее Черчесов. И физическая подготовка будет такой, какую успел заложить он же. Что-то начнет меняться лишь к осени, если только Кобелев тайком ночами не устраивал свои тренировки для футболистов. </div> <div style="text-align: justify;"> </div> <div style="text-align: justify;">И в этой ситуации, где любая версия рискует оказаться правдой, кажется, что Черчесов в итоге оказался слишком принципиальным человеком. Не захотел возвращать из дубля Денисова, не скрывал желания сохранить Кураньи. А потом, возможно, отказался уходить по собственному желанию, как это недавно сделал Аджоев. Договариваться с ним не получалось, и вся история неприлично затянулась. Версия о принципиальном Станиславе Саламовиче неидеальная, зато не зависит от временных факторов или результатов. Вносит хоть какую-то логику. Под его руководством "Динамо" выполнило основную задачу – попало в Европу. Дальнейшие причины, по которым команду оттуда выпнули, от главного тренера не зависели. И если подобная политика эмоций в решении руководства клуба будет продолжаться, можно каждый год попадать в зону Лиги чемпионов или Лиги Европы, а в итоге оставаться без права на участие в турнирах. Ведь даже в нынешней ситуации со сменой тренера пойдут значительные финансовые расходы. Компенсация Черчесову, расторжение контрактов с его помощниками. Назначение новых помощников. Это все стоит денег, которые "Динамо" тратит под бдительным оком УЕФА. В какой-то степени повезло, что тот же Дьяков до сих пор тренируется с командой, а не ушел в другой клуб. Пришлось бы в срочном порядке искать игрока на его позицию, который был бы не ниже уровнем, обладал бы паспортом РФ и являлся свободным агентом. Можете не искать даже – таких больше нет. <br /> <br /> <img width="580" height="355" alt="" src="http://fcdynamo.ru/common/photos/ausfin/15ausfin-11.JPG" /></div> <div style="text-align: justify;"> </div> <div style="text-align: justify;">Приводить в пример клубам РФПЛ политику "Краснодара" давно стало неприлично. Но без всякой оценки, просто факты. И "быки", и "Динамо" перед началом нового сезона были наказаны УЕФА, пусть и разной степенью строгости. "Краснодар" сохранил возможность играть в Европе, и еще за июнь бесплатно подписал трех игроков в каждую линию. При этом никого из лидеров не потерял, тренера не трогал. За это же время "Динамо" успело официально подтвердить только переход Соснина, гарантированно потерять четырех игроков. И еще минимум двоих сейчас удержать будет невероятно сложно. Разница между клубами не в том, что у одних осталось право игры в Лиги Европы, а у других – нет. А в том, что оно и осталось только потому, что в "Краснодаре" больше всех стараются разрушить этот образ цирка-шапито с афишами РФПЛ.</div> <div style="text-align: justify;"><br /> <strong><em>Внимание!</em></strong><em> С 1 августа наш проект переезжает на новый домен: <a target="_blank" href="https://">bombardir.ru</a> В планах - новый дизайн, новые авторы, новые рубрики, эксклюзивные интервью, мобильная версия и многое другое. Запоминайте новый адрес и добавляйте в закладки!</em><br /> </div>