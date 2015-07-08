Стараниями "Двойки". Как стартовал Золотой кубок КОНКАКАФ (ФОТО)

<em>В США и Канаде взял старт Золотой кубок КОНКАКАФ. <a href="https://" target="_blank">"Бомбардир" </a>представляет подборку фотографий, ярко иллюстрирующих две стартовые игры турнира. </em><br /> <br /> <strong>Панама - Гаити - 1:1 (Голы: 1:0 - Кинтеро, 56; 1:1 - Норд, 86).<br /> </strong><br /> <img width="580" height="360" alt="" src="http://soccer.ru/images/upload/Панама - Гаити.jpg" /><br /> <br /> <img width="580" height="356" alt="" src="http://soccer.ru/images/upload/Сохраненное изображение 2015-7-8_10-30-11_157.jpg" /><br /> <br /> Борьбы и столкновений в этом матче было в избытке.<br /> <br /> <img width="580" height="357" alt="" src="http://soccer.ru/images/upload/Сохраненное изображение 2015-7-8_10-30-45_416.jpg" /><br /> <br /> <img width="580" height="355" alt="" src="http://soccer.ru/images/upload/Сохраненное изображение 2015-7-8_10-30-0_288.jpg" /><br /> <br /> Игроки сборной Гаити смотрелись мощно и неплохо били из-за пределов штрафной. <br /> <br /> <img width="580" height="355" alt="" src="http://soccer.ru/images/upload/Сохраненное изображение 2015-7-8_10-29-48_240.jpg" /><br /> <br /> Но счет открыли футболисты Панамы, показавшие неплохие танцевальные навыки. <br /> <br /> <img width="580" height="359" alt="" src="http://soccer.ru/images/upload/Панама - Гаити 2.jpg" /><br /> <br /> Когда же сборной Гаити удалось сравнять счет, больше всех радовался голкипер команды Джонни Пласид. <br /> <br /> <iframe width="560" height="315" frameborder="0" allowfullscreen="" src="https://www.youtube.com/embed/aRI5FLjgiug"></iframe><br /> <br /> <br /> <strong>США - Гондурас - 2:1 (Голы: 1:0 - Демпси, 25; 2:0 - Демпси, 64; 2:1 - Дискуа, 69).</strong><br /> <br /> <iframe width="560" height="315" frameborder="0" allowfullscreen="" src="https://www.youtube.com/embed/zRiJpcaLMuw"></iframe><br /> <br /> Таким мотивирующим роликом американцев вдохновляли на турнир. <br /> <br /> <img width="580" height="363" src="http://soccer.ru/images/upload/Борьба 2.jpg" alt="" /><br /> <br /> <img width="580" height="353" src="http://soccer.ru/images/upload/Борьба.jpg" alt="" /><br /> <br /> Сборная Гондураса грозного соперника совсем не боялась.<br /> <br /> <img width="580" height="357" src="http://soccer.ru/images/upload/Сохраненное изображение 2015-7-8_10-51-52_696.jpg" alt="" /><br /> <br /> <img width="580" height="316" src="http://soccer.ru/images/upload/Демпси бежит праздновать (фифа).jpg" alt="" /><br /> <br /> Однако все решило мастерство Клинта Демпси! Оформив дубль, полузащитник оправдал свое прозвище "Двойка".<br /> <br /> <img width="580" height="354" src="http://soccer.ru/images/upload/Сохраненное изображение 2015-7-8_10-54-37_4.jpg" alt="" /><br /> <br /> <br /> <img width="580" height="357" src="http://soccer.ru/images/upload/Радость 2.jpg" alt="" /><br /> <br /> Гондурас нашел силы на достойный ответ, но одного забитого мяча оказалось недостаточно.<br /> <br /> <iframe width="560" height="315" frameborder="0" src="https://www.youtube.com/embed/u3fe9uH0WSU" allowfullscreen=""></iframe><br /> <br /> <strong><em>Внимание!</em></strong><em> С 1 августа наш проект переезжает на новый домен: <a target="_blank" href="https://">bombardir.ru</a>. В планах - новый дизайн, новые авторы, новые рубрики, эксклюзивные интервью, мобильная версия и многое другое.</em><strong><br /> </strong>