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    Стараниями "Двойки". Как стартовал Золотой кубок КОНКАКАФ (ФОТО)


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    Голосов: 0
    08.07.2015 11:00
    В США и Канаде взял старт Золотой кубок КОНКАКАФ. "Бомбардир" представляет подборку фотографий, ярко иллюстрирующих две стартовые игры турнира.
    В США и Канаде взял старт Золотой кубок КОНКАКАФ. "Бомбардир" представляет подборку фотографий, ярко иллюстрирующих две стартовые игры турнира.

    Панама - Гаити - 1:1 (Голы: 1:0 - Кинтеро, 56; 1:1 - Норд, 86).





    Борьбы и столкновений в этом матче было в избытке.





    Игроки сборной Гаити смотрелись мощно и неплохо били из-за пределов штрафной.



    Но счет открыли футболисты Панамы, показавшие неплохие танцевальные навыки.



    Когда же сборной Гаити удалось сравнять счет, больше всех радовался голкипер команды Джонни Пласид.




    США - Гондурас - 2:1 (Голы: 1:0 - Демпси, 25; 2:0 - Демпси, 64; 2:1 - Дискуа, 69).



    Таким мотивирующим роликом американцев вдохновляли на турнир.





    Сборная Гондураса грозного соперника совсем не боялась.





    Однако все решило мастерство Клинта Демпси! Оформив дубль, полузащитник оправдал свое прозвище "Двойка".






    Гондурас нашел силы на достойный ответ, но одного забитого мяча оказалось недостаточно.



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    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: fifa.com, concacaf.com
    Рейтинг: 0 Голосов: 0
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    Комментарии30
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      Рейтинг: +43

      baltazor 9 июля 2015, 19:17

      Месика или США - вот в чем вопрос? Хотя там Коста-Рика еще может зажечь по идее.

      2
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      Рейтинг: +126

      vrossiinetfutbola 9 июля 2015, 19:05

      не понимаю, как одни и те же сборные могут играть и на КА и на КОНКАКАФ? что за бред? и почему США с Канадой не участвуют на КА? США и Канада - это не Америка?)))

      0
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      ...
      Рейтинг: +102

      лолос > vrossiinetfutbola 9 июля 2015, 23:33

      Потому что в Южной Америке не хватает двух сборных, приглашают из КОНКАКАФ. В этот раз пригласили Ямайку и Мексику, но для них Копа Америка как товарищеские матчи, они не привозят туда основной состав. Потому что на первом месте у них КОНКАКАФ.

      1
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      Рейтинг: +126

      vrossiinetfutbola > лолос 10 июля 2015, 08:29

      спасибо. а было ли в истории этого турнира, чтобы его выиграла приглашённая сборная?

      0
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      Рейтинг: +102

      лолос > vrossiinetfutbola 10 июля 2015, 20:20

      Нет.

      0
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      Рейтинг: +43

      Vortex777 9 июля 2015, 10:16

      Мексика вперёд!!!

      0
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    • ...
      Рейтинг: +23

      Аталанта 8 июля 2015, 22:37

      КОСТА РИКА НЕ ПОДАРОК

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +593

      112910415 8 июля 2015, 19:23

      обзоры-то некому писать

      3
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      Рейтинг: +264

      Planet Georgia 8 июля 2015, 17:38

      Мексика и только.)

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +97

      Zen-Aky 8 июля 2015, 16:41

      Молодцы игроки сборной США удачи им надеюсь имен о они выиграют кубок КОНКАКАФ.

      4
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      Рейтинг: +988

      dimagas1 8 июля 2015, 16:09

      Фавориты понятны в этом турнире.

      0
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      Рейтинг: +182

      ИгУаИн001 > dimagas1 8 июля 2015, 18:47

      США либо Мексика

      2
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      ...
      Рейтинг: +34

      Kashaev Kamil > ИгУаИн001 8 июля 2015, 19:21

      Про Коста-Рику не забывайте

      0
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      Рейтинг: +664

      Die Roten 8 июля 2015, 14:49

      удачи клинсману и сборной сша!

      3
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      Рейтинг: +157

      bestolochch 8 июля 2015, 14:09

      Второй гол Демпси классно забил! С первым повезло...

      3
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