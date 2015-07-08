Стараниями "Двойки". Как стартовал Золотой кубок КОНКАКАФ (ФОТО)

В США и Канаде взял старт Золотой кубок КОНКАКАФ. "Бомбардир" представляет подборку фотографий, ярко иллюстрирующих две стартовые игры турнира.





Панама - Гаити - 1:1 (Голы: 1:0 - Кинтеро, 56; 1:1 - Норд, 86).











Борьбы и столкновений в этом матче было в избытке.











Игроки сборной Гаити смотрелись мощно и неплохо били из-за пределов штрафной.







Но счет открыли футболисты Панамы, показавшие неплохие танцевальные навыки.







Когда же сборной Гаити удалось сравнять счет, больше всех радовался голкипер команды Джонни Пласид.









США - Гондурас - 2:1 (Голы: 1:0 - Демпси, 25; 2:0 - Демпси, 64; 2:1 - Дискуа, 69).







Таким мотивирующим роликом американцев вдохновляли на турнир.











Сборная Гондураса грозного соперника совсем не боялась.











Однако все решило мастерство Клинта Демпси! Оформив дубль, полузащитник оправдал свое прозвище "Двойка".













Гондурас нашел силы на достойный ответ, но одного забитого мяча оказалось недостаточно.







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В США и Канаде взял старт Золотой кубок КОНКАКАФ. "Бомбардир" представляет подборку фотографий, ярко иллюстрирующих две стартовые игры турнира.Борьбы и столкновений в этом матче было в избытке.Игроки сборной Гаити смотрелись мощно и неплохо били из-за пределов штрафной.Но счет открыли футболисты Панамы, показавшие неплохие танцевальные навыки.Когда же сборной Гаити удалось сравнять счет, больше всех радовался голкипер команды Джонни Пласид.Таким мотивирующим роликом американцев вдохновляли на турнир.Сборная Гондураса грозного соперника совсем не боялась.Однако все решило мастерство Клинта Демпси! Оформив дубль, полузащитник оправдал свое прозвище "Двойка".Гондурас нашел силы на достойный ответ, но одного забитого мяча оказалось недостаточно.С 1 августа наш проект переезжает на новый домен: bombardir.ru . В планах - новый дизайн, новые авторы, новые рубрики, эксклюзивные интервью, мобильная версия и многое другое.

Фото: fifa.com, concacaf.com