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Дело в "Браге". Какого игрока покупает "Спартак"

<div style="text-align: justify;"><em>Московский "Спартак" близок к покупке форварда "Браги" Зе Луиша. "Бомбардир" рассказывает все самое главное, что нужно знать о потенциальном новичке "красно-белых".</em></div> <div> </div> <div style="text-align: justify;">Хосе Луиш Мендеш Андраде, которого для краткости называют Зе Луишем – довольно поздно заявил о себе в профессиональном футболе. Кабо-Верде не относится к земле, где регулярно плодятся голеадоры, но даже там Луиш не считался восходящей звездой. Например, в сборную его позвали уже после переезда в Европу. Тот факт, что за два года в клубе "Жил Висенте" форвард забил всего 14 мячей, не стоит воспринимать всерьез, но в дальнейшем показатели игрока не были намного лучше. Вряд ли Зе Луиш вообще попал в списки скаутов, если бы не успехи "Браги". Команда, с которой игрок подписал пятилетний контракт, сумела преодолеть свои проблемы и начать регулярно появляться в европейских турнирах. Тем не менее, в своем клубе Луиш не был и не является ведущим форвардом. Его несколько раз отдавали в аренду, а нынешней зимой вообще хотели продать. Руководство португальского клуба выставило за игрока ценник в 2,5 миллиона, но покупателей на него не нашлось. Сейчас "Брага" отказывается продавать Луиша в "Спартак" уже за 6 миллионов. Не в плюс работе селекционеров москвичей и тот факт, что через год контракт игрока с нынешней командой истекает. Следовательно, российский клуб готов значительно переплачивать, демонстрируя приоритетность сделки по Луишу. А у португальцев за последние годы на уровне рефлексов выработалось понимание ситуации, когда за игрока можно просить намного больше его номинальной стоимости. Вдобавок, сейчас "Брага" действительно не прочь сохранить Луиша.<br /> <br /> <img src="http://soccer.ru/images/upload/пресс(1).jpg" width="580" height="305" alt="" /></div> <div style="text-align: justify;"> </div> <div style="text-align: justify;">И нет, дело не в резком улучшении игры футболиста. Все проще. Основной форвард команды, Эдер, ушел в "Суонси", и тренерский штаб не готов в преддверии нового сезона остаться фактически без линии атаки. Именно для компенсации этого значительного морального ущерба ценник на Зе Луиша сейчас накручен до максимума. Вдобавок, в Португалии о президенте "Браги" отзываются как о человеке, способном мгновенно менять решения и отказываться от выданных ранее обязательств. Учитывая стоимость и результативность игрока, сделка на первый взгляд не кажется безусловным успехом селекционного отдела москвичей. А если бы они заглянули в FIFA15, то увидели, что уровень Зе Луиша оценивается всего в 69. Зря они отказались от подобного шага или нет, выпадет шанс выяснить на деле, если трансфер подтвердится. Пока можно лишь предполагать, чем именно игрок привлек внимание "Спартака".</div> <div style="text-align: justify;"> </div> <div style="text-align: justify;">Одним из главных достоинств кабо-вердинца является его умение вести силовую борьбу. Конечно, все ждут, что Дмитрий Аленичев вернет в Тарасовку стеночки с забеганиями, но мощный центрфорвард редко оказывается лишним в команде. Особенно если речь идет о клубе из России. При росте 185 см весит ощутимые 81 килограмм, и при этом является представителем африканского континента, для которых атлетизм вообще чуть ли не материковая особенность. Согласно статистике, Зе Луиш выигрывает почти половину единоборств, в том числе и в воздухе. Из тех, кто играл в последние годы в РФПЛ, схожие показатели были только у Н'Дойе и Кураньи. Несмотря на силу, Луищ считается игроком быстрым и временами техничным. Но здесь, конечно, надо учитывать разницу в манере игры команд Португалии и России. И качество полей. <br /> <br /> <iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/f8QUFEQh4Lg" frameborder="0" allowfullscreen=""></iframe><br /> <em>Видео Youtube-канала "</em><i>igorfad1"</i></div> <div style="text-align: justify;"> </div> <div style="text-align: justify;">Главным недостатком футболиста является реализация моментов. Он слишком мало забивает для центрфорварда и часто губит моменты. При этом может не заметить партнера, стоящего перед пустыми воротами. Но важно, что Луиш даже в свои 25 продолжает прогрессировать и улучшать статистику. Даже без учета крайне удачной аренды в Венгрию, его показатели уверенно растут. Если представить, что в первом сезоне за "Спартак" Луищ забьет хотя бы 10 голов, то с результативностью нашего чемпионата минимум в пятерке бомбардиров он окажется. </div> <div style="text-align: justify;"> </div> <div style="text-align: justify;">Если бы футболисту было чуть больше 20, или удалось цену трансфера хотя бы до 3 миллионов, сделка выглядела куда более классной даже на бумаге. Сейчас же "Спартак" вынуждают отдать немалые деньги за игрока с отменными природными характеристиками, который до сих пор себя не реализовал. Принято считать, что если тебя до 24 лет не забрали в "Порту", "Бенфику" или "Спортинг" – успешной карьеры в Европе тебе не сделать. Однако заработать денег в России можно всегда. </div> <div style="text-align: justify;"> <br /> <strong><em>Внимание!</em></strong><em> С 1 августа наш проект переезжает на новый домен: <a href="http://www.bombardir.ru" target="_blank">bombardir.ru</a> В планах - новый дизайн, новые авторы, новые рубрики, эксклюзивные интервью, мобильная версия и многое другое. Запоминайте новый адрес и добавляйте в закладки! </em></div>

Россия. Премьер-лига Спартак Брага Зе Луиш
Комментарии (89)
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ВОДИТЕЛЬ УКУПНИКА
1436038973
СПАРТАКУ ОЧЕРЕДНОГО ДЕ ЗЕУВА ВПАРИЛИ ГЫ ГЫ
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морозз
1436041543
Хороший центр форвард...кони от безнадёги пустили слезу!
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Сергей Саныч
1436071390
Нарезки моментов лучше не смотреть. У Уориса и Барриоса были круче. Дзюбу по нарезкам можно в символическую сборную Мира брать.Пусть чёрный побегает,а мы рассмотрим. Будет польза-хорошо.
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Fusion
1436076390
очередная крючкохвостая шоколадка с откатом....
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Svtur
1436080792
ни о чем статья.
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Siegen
1436081199
У Дибалы в FIFA15 показатель 74,но тем не менее Юве его купил за 30+ млн евро!
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ufos73
1436082941
\"В FIFA 15\"... АХАХАХА дожили до чудного мгновения! Сайт еще не успел толком открыться, а уже ниже плинтуса
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Mityanik
1436086153
В нарезке голов не одного удара из-за пределов штрафной... Беда. Значит удара у него нет и против хорошей защиты от него толку 0. В довесок к нему надо покупать еще пару креативных и техничных игроков которые будут обматывать защитников и выводить его на линию вратарской, а там он сообразит быстро судя по всему. Так что с защитой ЦСКА и Зенита у него отличится шансов мало.
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lange
1436091150
Для \"Спартака\" сойдёт. У них так заведено - покупать кучу посредственностей по 5-6 млн.
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hiv85
1436170018
Петруха предложил заглянуть в фифу15 и сам того не зная раскрыл секрет работы спартаковских селекционеров, только они таким макаром комплектуют состав года эдак с 2001-го.
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