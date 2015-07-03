Звезды полосатые. Как "Атлетико" решился на перестройку

За минувшие сезоны "Атлетико" смог разрушить миф о том, что в чемпионате Испании играют и добиваются успеха только два клуба. "Бомбардир" рассказывает, как команда Диего Симеоне собирается сохранить место на вершине.





Довольно долго по ходу минувшего сезона пресса обсуждала будущее главного тренера "Атлетико" Диего Симеоне. Его хотели видеть в Манчестере, были не прочь заполучить в Дортмунде. Сам аргентинец намеревался остаться в Мадриде, но при одном условии. "Эль Чоло" требовал увеличения полномочий в вопросе трансферов игроков. Выстроив команду под себя, Симеоне резонно считал, что имеет право продолжить начатое без преград в виде мнения спортивного директора или руководства. Учитывая длительность переговоров, возможно, кто-то и был против. Но когда ты обыгрываешь "Мадрид" со счетом 4:0, твои требования выполняются. Новый контракт подписали, запустив процесс перестройки "Атлетико".

Одной из постоянных претензий к мадридской команде была критика грязной игры ее игроков. И ладно, если бы просто рубили по ногам. Публике не нравилось, что практически каждый футболист "кольчонерос" при случае был готов укусить соперника, двинуть его локтем или наступить на ногу. Учитывая, каким игроком был Симеоне, удивляться подобным вещам нелепо. Но когда появляется команда-выскочка, которая на одной только страсти выбивает из Лиги чемпионов "Барселону", без огульной критики не обойтись. "Эль Чоло" никогда не реагировал на подобные выпады со стороны прессы и чьих-то обиженных болельщиков. Но нынешним летом сами игроки вырази недовольство игровой моделью команды. Не все, конечно. Да что там – он всего один, зато лидер. Арда Туран, по слухам, захотел сменить команду, потому что ему надоело постоянно носиться по полю, а захотелось больше времени проводить с мячом. Когда об этом говорит заслуженный метатель бутсы в арбитра, выглядит странно. Этому бы никто и не придал значение, если бы не трансферная политика "Атлетико" с самого начала лета.

Для начала Симеоне требовалось расстаться с игроками, которые либо не вписались в схему команды, либо просто сбавили обороты. В итоге Марио Манджукич, всего год назад целовавший эмблему "Атлетико", признается в любви к "Ювентусу". А Миранда теперь будет забивать с угловых в "Интере". Наверняка кто-то еще покинет клуб по решению Симеоне – например, голкипер Мойя. Учитывая, что порывается уйти Туран, всех прочих лидеров постараются сохранить – финансы и авторитет тренера позволяют это сделать.

Все входящие трансферы мадридцев пока что направлены на усиление игры в атаке. Симеоне явно не понравилась ситуация, когда минувшей весной в его команде только Антуан Гризманн мог стабильно забивать, а остальные форварды либо считали ворон, либо Торрес. Фернандо максимально старался и даже забил несколько важных мячей, но на статус основного нападающего он не тянет точно. Гризманн же выглядит куда более полезным вне штрафной. Это позволяет ему врываться в свободные зоны, когда защитники этого не ждут. На решение проблем с атакой "Атлетико" уже потратил порядка 50 миллионов евро. Для начала удалось перехватить на пути в "Милан" контракт Джексона Мартинеса. Колумбийцы из "Порту" обычно неплохо чувствую себя в Мадриде. Немного смущает, что форварду уже 29 лет, но Симеоне посчитал, что два-три удачных сезона стоят потраченных денег.



Решив вопрос с "девяткой", мадридцы начали активно искать форварда, способного играть в оттяжке. Приоритетным вариантом была покупка Карлоса Тевеса, но тот слишком хотел вернуться в Аргентину. Тогда был запущен план "Б" с подписанием одного из открытий минувшего сезона Лучано Вьетто из "Вильярреала". Молодой нападающий провел в Европе всего один сезон, но был одним из лидеров "желтой субмарины", вытеснив из стартового состава всех конкурентов. Приход двух форвардов, легко способных играть в паре, означает перестроения в атаке "Атлетико". На данный момент оптимальным сочетанием впереди является квартет Гризманн – Вьетто – Мартинес – Туран. В случае ухода турецкого полузащитника его может заменить либо Коке, либо приобретут еще одного новичка (в прессе считают, что это будет либо Карлос Вела, либо Николас Гайтан). Это уже мало подходит под игровой стиль "кольчонерос" в минувшие годы. Имея такой подбор игроков, можно не только прессинговать соперника, но и уверенно контролировать мяч в позиционных атаках. Возможно, и уход Миранды связан не только со снижением качества игры. Просто теперь Симеоне нужен хотя бы один из защитников с хорошим первым пасом, а бразилец в атаке был полезен только при "стандартах".

Принято считать, что для нынешнего тренерского штаба "Атлетико" приоритетную роль играет достижение результата, а разговоре о красоте игры в команде даже не поднимают. Но когда твой футбол критикуют непонятные эксперты – на это можно не обращать внимание. Но Симеоне выстраивает целую империю, для которой ему нужно сохранять лидеров. А для этого необходимо создавать комфортные условия и иногда что-то менять в себе и команде.

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