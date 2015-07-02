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    Обнуляй. Пять возможных последствий ужесточения лимита на легионеров в РФПЛ


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    Голосов: 0
    02.07.2015 19:23
    "Бомбардир" рассказывает, что будет, если сторонники ужесточения лимита на легионеров в России победят.
    За пару недель до начала очередного сезона чемпионата России никто не знает, каким именно будет лимит на легионеров. "Бомбардир" рассказывает, что будет, если активируют схему "6+5" – самую жесткую из возможных.
    Миодраг Божович вернется в Россию
    Неудачная командировка в «Локомотив» настолько сильно задела самолюбие Миодрага Божовича, что он даже покинул Россию. Впервые с 2008 года, между прочим. Но нет никаких сомнений, что любитель пикантных шуток из Черногории рано или поздно вновь вернется в РФПЛ. С каждым годом работы лимита «6+5» будет уменьшаться число россиян, готовых решать серьезные задачи. Это понизит общий рейтинг турнира, а вместе с ним и привлекательность для тренеров из Западной Европы. Пример Унаи Эмери слишком показателен, но в ближайшие годы еще и у Якина может что-либо получиться за пределами России. И тогда в запаренную в собственном соку РФПЛ будут возвращаться любители сексуального футбола без серьезных амбиций. В лиге всегда будут середняки, готовые усилиться представителями Балкан и тренером, говорящем с ними на одном языке.
    Александр Прудников сыграет за все клубы РФПЛ
    Карьера Александра Прудникова продолжает удивлять и пробивать все рамки адекватности. Девять российских команд к 26 годам и чешская «Спарта» на сдачу. За это время игрок, которого принято называть форвардом, забил примерно 14 мячей в официальных встречах. Сейчас Прудников выступает за «Амкар», а ослабление лимита и вовсе могло выкинуть Александра за пределы РФПЛ. Но если ограничение ужесточат, то нападающий с российским паспортом не просто задержится в высшем дивизионе, но имеет все шансы поиграть за всех его участников. И забить до конца карьеры еще примерно 14 голов.

    «Ничего страшного не произошло, наверное, могло сложиться лучше, может быть, все было бы хуже – теперь уже никто не узнает», – Прудников отвечает всем, кто решил, что ему, возможно, стыдно за свою статистику.
    Валерий Газзаев похвалит лимит. А потом раскритикует. А потом снова похвалит
    О том, что твердость убеждений многих чиновников напоминает плавленый сыр, известно давно. Тот же Виталий Мутко по вопросу лимита высказывался и «за», и «против». Причем, для изменения взглядов ему понадобилось около 3 месяцев.
    Экс-тренер ЦСКА и экс-президент «Алании» Валерий Газзаев очень хочет стать не экс-президентом РФС. И если для этого нужно ругать лимит – он ругает лимит. Искренне и ярко. Если же ситуация меняется, то лимит можно и похвалить. Сейчас Валерий Георгиевич оказался сторонником ужесточения лимита. Потому что, находясь по разные стороны с министром спорта и главой крупнейшего предприятия страны, можно потерять последние шансы на просторный кабинет с большими окнами.
    Александр Кокорин станет лицом «Mercedes Gelandewagen»
    Если лимит продолжит действовать, то никто из российских игроков и дальше не задумается о том, чтобы уехать играть в Европу. Они будут терять в мастерстве, но обретать в финансовом положении. Более того, через год-два ведущие производители премиальных товаров поймут, что сотрудничать с российскими игроками очень выгодно. Им даже не надо платить за рекламу – они сами купят все самое лучшее. И тогда фотографии у «Гелендвагена» или цирковых медведей на празднике станут не исключением, а нормой.

    Все перестанут стесняться фотографий из частного самолета или у дорогого автомобиля. Прессе запретят задавать игрокам вопросы об этом, поскольку подобные вопросы нарушают их эмоциональный фон. А россиян и без того слишком мало на рынке, чтобы разбрасываться существующими.
    Сборная России не попадет на ЧМ-2018
    Верится, конечно, с трудом, но возможно и такое. К 2017 году Россия должна быть готова к проведению чемпионата мира на 95%. Отказываться от проведения первенства, потратив огромное количество денег, никто уже не будет. Примерно к этому же времени наша сборная будет представлять собой тех же игроков, что выступают за нее сейчас. Игнашевичу и Березуцким будет тяжело, но отсутствие конкуренции и задача национальной важности будет обязывать их выходить на поле. Но после Кубка Конфедераций они от безысходности спрячутся в самолете сборной Германии и покинут страну. Выяснится, что за годы действия более жесткой системы лимита, выросло поколение игроков, которое умеет обыгрывать только казино и максимально быстро доставать паспорт гражданина РФ. Последней надежной станут братья-Данни, которым можно будет быстро сделать гражданство России. Но они после долгих переговоров предпочтут выступления за Португалию. Потому что их папа успел заработать достаточно денег.
    В специальном пресс-релизе сообщат, что идея лимита изначально была идиотской, и все изначально были против нее. Но нет времени менять что-либо, поэтому сборная России отказывается от участия в турнире.

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    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: fc-amkar.org, rfs.ru
    Рейтинг: 0 Голосов: 0
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    Комментарии253
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      Рейтинг: +12

      Delfi 12 июля 2015, 17:49

      мда..

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      Рейтинг: +12

      Denfard 6 июля 2015, 22:28

      РФС что нибудь путного сделал для нашего футбола нет ни чего подобного ноль Капелло дал добро на 6 плюс 5 легионеров это авторитет Итальянца а РФС профукал свой авторитет в месте с Российским футболом ПОЗОР матчи ЧР и НФЛ показывают только по платным каналам поэтому пусть наши бизнес люди и смотрят его как надоест может и нам покажите МУТКО

      0
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      Рейтинг: +4880

      алдан2014 6 июля 2015, 12:17

      Натурализуют перед ЧМ,несколько толковых иностранцев и дело с концом.Все уже решено ребята!

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      Рейтинг: +92

      mangust4444 > алдан2014 7 июля 2015, 19:52

      толковые иностранцы заиграны за свои национальные сборные

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      Рейтинг: +12

      dm100 6 июля 2015, 10:50

      Автору не надо из себя делать бабушку гадалку.Сравните с тем временем(не очень далеким), когда лимит был меньше, а сборная сильнее. И детско-юн. футбол будут развивать охотнее, если потребность в российских игроках вырастет.

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      Рейтинг: +20

      AsckerSozaev 4 июля 2015, 23:09

      Насчет нового сайта. Можно сделать материалы: известные футбольные деятели о нашумевшем в футболе.

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      Рейтинг: +254

      KAFA2525 4 июля 2015, 21:19

      Глупейшая попытка сострить… а получилось сплошняком ослоумие…

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      Рейтинг: +846

      sined1951 4 июля 2015, 12:39

      Статья дурацкая, это понятно. Я не пойму-почему если Россия проводит чемп 2018 г. она там должна солировать? Предпосылок для этого нет. И дело не в лимите, у нас нет нормальной организации детского и юношеского футбола. В городах появились кучи платных футбольных секций и кружков без материальной базы, тренируются они где-попало. Отбора талантливых ребят нет, занимаются все, за кого родители платят деньги. В такой среде если и появляются талантливые ребята, они не могут хорошо прогрессировать.

      0
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      Рейтинг: +3075

      BAIv 4 июля 2015, 11:55

      какой то обкуренный писал статью....
      ЭТо типо новый стиль... перед прочтением курить косяк иначе не смешно

      2
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      Рейтинг: +12

      CheVlaR 4 июля 2015, 10:19

      Нужно не только лимит менять - нужно менять отношение русских игроков

      1
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      Рейтинг: +14956

      vka1970 4 июля 2015, 09:33

      Надо не лимит ужесточать, а гонорары уменьшать.Поставить оклад и сделать премиальные за выигранный матч, забитый гол, отданный результативный пас.То есть другими словами перевести на сделку.Это всегда эффективней чем тупо забивать и накачивать деньгами.Кстати, от такой системы и легионеры не пострадают.Они то как раз к этому привычные, а вот наши лежебоки пускай к этому привыкают.По другому не выйдет.

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