23.06.2026, вторник, 03:00
Чемпионат мира, группа I, 2 тур
Чемпионат мира, группа I, 2 тур
3 : 2
Завершен
Составы команд
Норвегия
Норвегия
12
Сандер Тангвик
ВР
13
Эгиль Селвик
ВР
15
Фредрик-Андре Бьоркан
ЛЗ
4
Лео Эстигард
ЦЗ
24
Сондре Лангас
ЦЗ
25
Хенрик Фальшенер
ЦЗ
16
Маркус Хольмгрен-Педерсен
ПЗ
6
Патрик Берг
ОП
2
Мортен Торсбю
ЦП
19
Тело Осгор
АП
18
Кристиан Торстведт
АП
21
Андреас Шельдеруп
ЛВ
23
Йенс Хеуге
ЛВ
22
Оскар Бобб
ПВ
11
Йорген-Странд Ларсен
ЦФ
4-2-2-2
1
Нюланд
5
Вольфе
3
Айер
17
Хеггем
26
Рюэрсон
8
Берге
14
Эушнес
20
Нуса
10
Эдегор
9
Холанд
7
Серлот
3-2-1-3-1
16
Менди
3
Кулибали
19
Ниахате
25
Диуф
5
Гуйе
26
Гуйе
8
Камара
15
Дьятта
11
Джексон
10
Мане
18
Сарр
17
Хеггем
4
Эстигард
4
Эстигард
17
Хеггем
26
Рюэрсон
16
Хольмгрен-Педерсен
16
Хольмгрен-Педерсен
26
Рюэрсон
14
Эушнес
6
Берг
6
Берг
14
Эушнес
20
Нуса
21
Шельдеруп
21
Шельдеруп
20
Нуса
7
Серлот
22
Бобб
22
Бобб
7
Серлот
16
Менди
23
Мори
23
Мори
16
Менди
8
Камара
6
Сисс
6
Сисс
8
Камара
3
Кулибали
17
Сарр
17
Сарр
3
Кулибали
25
Диуф
14
Якобс
14
Якобс
25
Диуф
26
Гуйе
20
Мбайе
20
Мбайе
26
Гуйе
Остались в запасе
Норвегия
Сенегал
12
Сандер Тангвик
ВР
13
Эгиль Селвик
ВР
15
Фредрик-Андре Бьоркан
ЛЗ
24
Сондре Лангас
ЦЗ
25
Хенрик Фальшенер
ЦЗ
2
Мортен Торсбю
ЦП
19
Тело Осгор
АП
18
Кристиан Торстведт
АП
23
Йенс Хеуге
ЛВ
11
Йорген-Странд Ларсен
ЦФ
Главный тренер
Стале Солбаккен
1
Йехван Диуф
ВР
2
Мамаду Сарр
ЦЗ
4
Абдулайе Сек
ЦЗ
24
Антуан Менди
ПЗ
21
Хабиб Диарра
ОП
22
Бара Сапоко Ндиайе
ЦП
13
Илиман Ндиайе
ЦП
7
Ассане Диао
ЛВ
9
Бамба Дьенг
ЦФ
12
Шериф Ндиайе
ЦФ
Главный тренер
Папе Тиав
Остались в запасе
12
Сандер Тангвик
ВР
13
Эгиль Селвик
ВР
15
Фредрик-Андре Бьоркан
ЛЗ
24
Сондре Лангас
ЦЗ
25
Хенрик Фальшенер
ЦЗ
2
Мортен Торсбю
ЦП
19
Тело Осгор
АП
18
Кристиан Торстведт
АП
23
Йенс Хеуге
ЛВ
11
Йорген-Странд Ларсен
ЦФ
Остались в запасе
1
Йехван Диуф
ВР
2
Мамаду Сарр
ЦЗ
4
Абдулайе Сек
ЦЗ
24
Антуан Менди
ПЗ
21
Хабиб Диарра
ОП
22
Бара Сапоко Ндиайе
ЦП
13
Илиман Ндиайе
ЦП
7
Ассане Диао
ЛВ
9
Бамба Дьенг
ЦФ
12
Шериф Ндиайе
ЦФ
Главный тренер
Стале Солбаккен
Главный тренер
Папе Тиав
Статистика матча Норвегия - Сенегал
Всего ударов по воротам
13
16
Удары в створ
7
4
Владение мячом %
42
58
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
5
4
Нарушения
13
5
Офсайды
0
4
Количество передач
353
489
Сейвы
2
3
Точность передач %
79
87
Удары мимо ворот
3
7
Блокированные удары
3
5
Удары из пределов штрафной
11
10
Удары из-за пределов штрафной
2
6
xG (ожидаемые голы)
2.2
1.72
xGP (предотвращенные голы)
-1.05
-1.05
Смотреть прямую трансляцию Норвегия против Сенегала, 2-й тур Чемпионата мира на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 23 июня в 03:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча Норвегия – Сенегал
- Матч можно посмотреть на канале «Матч ТВ».
- Также игру будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»