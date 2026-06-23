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  • Норвегия – Сенегал: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 23 июня 2026

Норвегия – Сенегал: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 23 июня 2026

23 июня, 01:50
Норвегия
23.06.2026, вторник, 03:00
Чемпионат мира, группа I, 2 тур
3 : 2
Завершен
Сенегал
43' М. Хольмгрен-Педерсен 48' Э. Холанд 58' Э. Холанд
53' И. Сарр 90+3' И. Сарр
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Норвегия
1
Эрьян Нюланд
ВР
5
Давид Меллер Вольфе
ЛЗ
3
Кристоффер Айер
ЦЗ
17
Торбьорн Хеггем
ЦЗ
26
Юлиан Рюэрсон
ПЗ
8
Сандер Берге
ОП
14
Фредрик Эушнес
ОП
10
Мартин Эдегор
(К) АП
20
Антонио Нуса
ЛВ
7
Александр Серлот
ЦФ
9
Эрлинг Холанд
ЦФ
Главный тренер
Стале Солбаккен
Сенегал
16
Эдуар Менди
ВР
25
Эль-Хаджи Малик Диуф
ЛЗ
3
Калиду Кулибали
(К) ЦЗ
19
Мусса Ниахате
ЦЗ
5
Идрисса Гуйе
ОП
26
Пап Гуйе
ОП
8
Ламин Камара
ЦП
10
Садио Мане
ЛВ
18
Исмаила Сарр
ПВ
11
Николас Джексон
ПВ
15
Крепин Дьятта
ПВ
Главный тренер
Папе Тиав
Норвегия
12
Сандер Тангвик
ВР
13
Эгиль Селвик
ВР
15
Фредрик-Андре Бьоркан
ЛЗ
4
Лео Эстигард
ЦЗ
24
Сондре Лангас
ЦЗ
25
Хенрик Фальшенер
ЦЗ
16
Маркус Хольмгрен-Педерсен
ПЗ
6
Патрик Берг
ОП
2
Мортен Торсбю
ЦП
19
Тело Осгор
АП
18
Кристиан Торстведт
АП
21
Андреас Шельдеруп
ЛВ
23
Йенс Хеуге
ЛВ
22
Оскар Бобб
ПВ
11
Йорген-Странд Ларсен
ЦФ
Сенегал
23
Диав Мори
ВР
1
Йехван Диуф
ВР
2
Мамаду Сарр
ЦЗ
4
Абдулайе Сек
ЦЗ
24
Антуан Менди
ПЗ
21
Хабиб Диарра
ОП
6
Пате Сисс
ЦП
17
Папе Сарр
ЦП
22
Бара Сапоко Ндиайе
ЦП
13
Илиман Ндиайе
ЦП
14
Исмаил Якобс
ЛВ
7
Ассане Диао
ЛВ
20
Ибрахим Мбайе
ПВ
9
Бамба Дьенг
ЦФ
12
Шериф Ндиайе
ЦФ
4-2-2-2
1
Нюланд
5
Вольфе
3
Айер
17
Хеггем
26
Рюэрсон
8
Берге
14
Эушнес
20
Нуса
10
Эдегор
9
Холанд
7
Серлот
3-2-1-3-1
16
Менди
3
Кулибали
19
Ниахате
25
Диуф
5
Гуйе
26
Гуйе
8
Камара
15
Дьятта
11
Джексон
10
Мане
18
Сарр
17
Хеггем
4
Эстигард
4
Эстигард
17
Хеггем
26
Рюэрсон
16
Хольмгрен-Педерсен
16
Хольмгрен-Педерсен
26
Рюэрсон
14
Эушнес
6
Берг
6
Берг
14
Эушнес
20
Нуса
21
Шельдеруп
21
Шельдеруп
20
Нуса
7
Серлот
22
Бобб
22
Бобб
7
Серлот
16
Менди
23
Мори
23
Мори
16
Менди
8
Камара
6
Сисс
6
Сисс
8
Камара
3
Кулибали
17
Сарр
17
Сарр
3
Кулибали
25
Диуф
14
Якобс
14
Якобс
25
Диуф
26
Гуйе
20
Мбайе
20
Мбайе
26
Гуйе
Остались в запасе
Норвегия
Сенегал
12
Сандер Тангвик
ВР
13
Эгиль Селвик
ВР
15
Фредрик-Андре Бьоркан
ЛЗ
24
Сондре Лангас
ЦЗ
25
Хенрик Фальшенер
ЦЗ
2
Мортен Торсбю
ЦП
19
Тело Осгор
АП
18
Кристиан Торстведт
АП
23
Йенс Хеуге
ЛВ
11
Йорген-Странд Ларсен
ЦФ
Главный тренер
Стале Солбаккен
1
Йехван Диуф
ВР
2
Мамаду Сарр
ЦЗ
4
Абдулайе Сек
ЦЗ
24
Антуан Менди
ПЗ
21
Хабиб Диарра
ОП
22
Бара Сапоко Ндиайе
ЦП
13
Илиман Ндиайе
ЦП
7
Ассане Диао
ЛВ
9
Бамба Дьенг
ЦФ
12
Шериф Ндиайе
ЦФ
Главный тренер
Папе Тиав
Остались в запасе
12
Сандер Тангвик
ВР
13
Эгиль Селвик
ВР
15
Фредрик-Андре Бьоркан
ЛЗ
24
Сондре Лангас
ЦЗ
25
Хенрик Фальшенер
ЦЗ
2
Мортен Торсбю
ЦП
19
Тело Осгор
АП
18
Кристиан Торстведт
АП
23
Йенс Хеуге
ЛВ
11
Йорген-Странд Ларсен
ЦФ
Остались в запасе
1
Йехван Диуф
ВР
2
Мамаду Сарр
ЦЗ
4
Абдулайе Сек
ЦЗ
24
Антуан Менди
ПЗ
21
Хабиб Диарра
ОП
22
Бара Сапоко Ндиайе
ЦП
13
Илиман Ндиайе
ЦП
7
Ассане Диао
ЛВ
9
Бамба Дьенг
ЦФ
12
Шериф Ндиайе
ЦФ
Главный тренер
Стале Солбаккен
Главный тренер
Папе Тиав
Статистика матча Норвегия - Сенегал
Всего ударов по воротам
13
16
Удары в створ
7
4
Владение мячом %
42
58
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
5
4
Нарушения
13
5
Офсайды
0
4
Количество передач
353
489
Сейвы
2
3
Точность передач %
79
87
Удары мимо ворот
3
7
Блокированные удары
3
5
Удары из пределов штрафной
11
10
Удары из-за пределов штрафной
2
6
xG (ожидаемые голы)
2.2
1.72
xGP (предотвращенные голы)
-1.05
-1.05

Смотреть прямую трансляцию Норвегия против Сенегала, 2-й тур Чемпионата мира на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 23 июня в 03:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча Норвегия – Сенегал

Норвегия – Сенегал: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 23 июня 2026

Источник: «Бомбардир»
Чемпионат мира Сенегал Норвегия
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