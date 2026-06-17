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  • Португалия – ДР Конго: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 17 июня 2026

Португалия – ДР Конго: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 17 июня 2026

17 июня, 18:50
Португалия
17.06.2026, среда, 20:00
Чемпионат мира, группа K, 1 тур
1 : 1
Завершен
ДР Конго
6' Ж. Невеш
45+5' Й. Висса
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Португалия
1
Диогу Кошта
ВР
25
Нуну Мендеш
ЛЗ
4
Томаш Араужо
ЦЗ
20
Жоау Канселу
ПЗ
13
Ренату Вейга
ОП
23
Витинья
ЦП
15
Жоау Невеш
АП
10
Бернарду Силва
АП
8
Бруну Фернандеш
АП
18
Педру Нету
ЛВ
7
Криштиану Роналду
ЦФ
Главный тренер
Роберто Мартинес
ДР Конго
1
Лионель М'Паси
ВР
26
Артур Масуаку
ЛЗ
22
Ченсэл Мбемба
ЦЗ
4
Аксель Туанзебе
ЦЗ
3
Стив Капуади
ЦЗ
2
Аарон Ван-Биссака
ПЗ
6
Нгал'айель Мукау
ОП
25
Эдо Кайембе
ОП
8
Самуэль Мутуссами
ЦП
20
Йоанн Висса
ЛВ
17
Седрик Бакамбу
ЦФ
Главный тренер
Себастьен Десабр
Португалия
12
Жозе Са
ВР
22
Руй Силва
ВР
14
Гонсалу Инасиу
ЦЗ
3
Рубен Диаш
ЦЗ
5
Диогу Далот
ПЗ
2
Нельсон Семеду
ПЗ
24
Саму Кошта
ОП
21
Рубен Невеш
ОП
6
Матеус Нуньес
ЦП
19
Гонсалу Гедеш
ЛВ
17
Рафаэль Леау
ЛВ
26
Франсишку Консейсау
ПВ
16
Тринкау
ЦФ
9
Гонсалу Рамуш
ЦФ
11
Жоау Феликс
ЦФ
ДР Конго
16
Тимоти Фаюлу
ВР
21
Маттьё Эполо
ВР
12
Жорис Кайембе
ЛЗ
5
Дилан Батубинсика
ЦЗ
14
Ноа Садики
ЦЗ
24
Гедеон Калюлю
ПЗ
18
Чарльз Пикель
ОП
15
Аарон Тшибола
ЦП
11
Гаэль Какута
АП
7
Натанаэль Мбюкю
ЛВ
10
Тео Бонгонда
ПВ
9
Брайан Сипенга
ЛФ
13
Мешак Элиа
ЦФ
19
Фистон Майеле
ЦФ
23
Симон Банза
ЦФ
3-1-1-3-2
1
Кошта
25
Мендеш
4
Араужо
20
Канселу
13
Вейга
23
Витинья
18
Нету
8
Фернандеш
10
Силва
7
Роналду
15
Невеш
3-4-1-1-1
1
М'Паси
22
Мбемба
4
Туанзебе
3
Капуади
2
Ван-Биссака
6
Мукау
25
Кайембе
26
Масуаку
8
Мутуссами
20
Висса
17
Бакамбу
25
Мендеш
2
Семеду
2
Семеду
25
Мендеш
18
Нету
17
Леау
17
Леау
18
Нету
10
Силва
26
Консейсау
26
Консейсау
10
Силва
23
Витинья
9
Рамуш
9
Рамуш
23
Витинья
26
Масуаку
12
Кайембе
12
Кайембе
26
Масуаку
6
Мукау
14
Садики
14
Садики
6
Мукау
2
Ван-Биссака
24
Калюлю
24
Калюлю
2
Ван-Биссака
25
Кайембе
18
Пикель
18
Пикель
25
Кайембе
17
Бакамбу
23
Банза
23
Банза
17
Бакамбу
Остались в запасе
Португалия
ДР Конго
12
Жозе Са
ВР
22
Руй Силва
ВР
14
Гонсалу Инасиу
ЦЗ
3
Рубен Диаш
ЦЗ
5
Диогу Далот
ПЗ
24
Саму Кошта
ОП
21
Рубен Невеш
ОП
6
Матеус Нуньес
ЦП
19
Гонсалу Гедеш
ЛВ
16
Тринкау
ЦФ
11
Жоау Феликс
ЦФ
Главный тренер
Роберто Мартинес
16
Тимоти Фаюлу
ВР
21
Маттьё Эполо
ВР
5
Дилан Батубинсика
ЦЗ
15
Аарон Тшибола
ЦП
11
Гаэль Какута
АП
7
Натанаэль Мбюкю
ЛВ
10
Тео Бонгонда
ПВ
9
Брайан Сипенга
ЛФ
13
Мешак Элиа
ЦФ
19
Фистон Майеле
ЦФ
Главный тренер
Себастьен Десабр
Остались в запасе
12
Жозе Са
ВР
22
Руй Силва
ВР
14
Гонсалу Инасиу
ЦЗ
3
Рубен Диаш
ЦЗ
5
Диогу Далот
ПЗ
24
Саму Кошта
ОП
21
Рубен Невеш
ОП
6
Матеус Нуньес
ЦП
19
Гонсалу Гедеш
ЛВ
16
Тринкау
ЦФ
11
Жоау Феликс
ЦФ
Остались в запасе
16
Тимоти Фаюлу
ВР
21
Маттьё Эполо
ВР
5
Дилан Батубинсика
ЦЗ
15
Аарон Тшибола
ЦП
11
Гаэль Какута
АП
7
Натанаэль Мбюкю
ЛВ
10
Тео Бонгонда
ПВ
9
Брайан Сипенга
ЛФ
13
Мешак Элиа
ЦФ
19
Фистон Майеле
ЦФ
Главный тренер
Роберто Мартинес
Главный тренер
Себастьен Десабр
Статистика матча Португалия - ДР Конго
3
1
Всего ударов по воротам
7
8
Удары в створ
1
2
Владение мячом %
75
25
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Угловые удары
5
4
Нарушения
9
10
Офсайды
3
2
Количество передач
783
249
Сейвы
1
0
Точность передач %
92
78
Удары мимо ворот
4
3
Блокированные удары
2
3
Удары из пределов штрафной
5
2
Удары из-за пределов штрафной
2
6
xG (ожидаемые голы)
0.65
0.87
xGP (предотвращенные голы)
-0.47
-0.47

Смотреть прямую трансляцию Португалия против ДР Конго, 1-й тур Чемпионата мира на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 17 июня в 20:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча Португалия – ДР Конго

Португалия – ДР Конго: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 17 июня 2026

Источник: «Бомбардир»
Чемпионат мира ДР Конго Португалия
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