17.06.2026, среда, 20:00
Чемпионат мира, группа K, 1 тур
Чемпионат мира, группа K, 1 тур
1 : 1
Завершен
Составы команд
Португалия
Португалия
ДР Конго
3-1-1-3-2
1
Кошта
25
Мендеш
4
Араужо
20
Канселу
13
Вейга
23
Витинья
18
Нету
8
Фернандеш
10
Силва
7
Роналду
15
Невеш
3-4-1-1-1
1
М'Паси
22
Мбемба
4
Туанзебе
3
Капуади
2
Ван-Биссака
6
Мукау
25
Кайембе
26
Масуаку
8
Мутуссами
20
Висса
17
Бакамбу
25
Мендеш
2
Семеду
2
Семеду
25
Мендеш
18
Нету
17
Леау
17
Леау
18
Нету
10
Силва
26
Консейсау
26
Консейсау
10
Силва
23
Витинья
9
Рамуш
9
Рамуш
23
Витинья
26
Масуаку
12
Кайембе
12
Кайембе
26
Масуаку
6
Мукау
14
Садики
14
Садики
6
Мукау
2
Ван-Биссака
24
Калюлю
24
Калюлю
2
Ван-Биссака
25
Кайембе
18
Пикель
18
Пикель
25
Кайембе
17
Бакамбу
23
Банза
23
Банза
17
Бакамбу
Остались в запасе
Португалия
ДР Конго
12
Жозе Са
ВР
22
Руй Силва
ВР
14
Гонсалу Инасиу
ЦЗ
3
Рубен Диаш
ЦЗ
5
Диогу Далот
ПЗ
24
Саму Кошта
ОП
21
Рубен Невеш
ОП
6
Матеус Нуньес
ЦП
19
Гонсалу Гедеш
ЛВ
16
Тринкау
ЦФ
11
Жоау Феликс
ЦФ
Главный тренер
Роберто Мартинес
16
Тимоти Фаюлу
ВР
21
Маттьё Эполо
ВР
5
Дилан Батубинсика
ЦЗ
15
Аарон Тшибола
ЦП
11
Гаэль Какута
АП
7
Натанаэль Мбюкю
ЛВ
10
Тео Бонгонда
ПВ
9
Брайан Сипенга
ЛФ
13
Мешак Элиа
ЦФ
19
Фистон Майеле
ЦФ
Главный тренер
Себастьен Десабр
Остались в запасе
12
Жозе Са
ВР
22
Руй Силва
ВР
14
Гонсалу Инасиу
ЦЗ
3
Рубен Диаш
ЦЗ
5
Диогу Далот
ПЗ
24
Саму Кошта
ОП
21
Рубен Невеш
ОП
6
Матеус Нуньес
ЦП
19
Гонсалу Гедеш
ЛВ
16
Тринкау
ЦФ
11
Жоау Феликс
ЦФ
Остались в запасе
16
Тимоти Фаюлу
ВР
21
Маттьё Эполо
ВР
5
Дилан Батубинсика
ЦЗ
15
Аарон Тшибола
ЦП
11
Гаэль Какута
АП
7
Натанаэль Мбюкю
ЛВ
10
Тео Бонгонда
ПВ
9
Брайан Сипенга
ЛФ
13
Мешак Элиа
ЦФ
19
Фистон Майеле
ЦФ
Главный тренер
Роберто Мартинес
Главный тренер
Себастьен Десабр
Статистика матча Португалия - ДР Конго
3
1
Всего ударов по воротам
7
8
Удары в створ
1
2
Владение мячом %
75
25
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Угловые удары
5
4
Нарушения
9
10
Офсайды
3
2
Количество передач
783
249
Сейвы
1
0
Точность передач %
92
78
Удары мимо ворот
4
3
Блокированные удары
2
3
Удары из пределов штрафной
5
2
Удары из-за пределов штрафной
2
6
xG (ожидаемые голы)
0.65
0.87
xGP (предотвращенные голы)
-0.47
-0.47
Смотреть прямую трансляцию Португалия против ДР Конго, 1-й тур Чемпионата мира на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 17 июня в 20:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча Португалия – ДР Конго
- Матч можно посмотреть на канале «Матч ТВ».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»