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  • Кот-д'Ивуар – Эквадор: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 15 июня 2026

Кот-д'Ивуар – Эквадор: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 15 июня 2026

15 июня, 00:50
Кот-д'Ивуар
15.06.2026, понедельник, 02:00
Чемпионат мира, группа E, 1 тур
1 : 0
Завершен
Эквадор
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кот-д'Ивуар
1
Яхья Фофана
ВР
3
Конан
ЛЗ
20
Эммануэль Агбаду
ЦЗ
5
Уилфрид Синго
ПЗ
17
Гела Дуэ
ПЗ
8
Франк Кессье
(К) ЦП
6
Секо Фофана
ЦП
24
Базумана Туре
ЛФ
11
Ян Диоманде
ЦФ
19
Николя Пепе
ЦФ
12
Элье Ваи
ЦФ
Главный тренер
Эмерса Фаэ
Эквадор
1
Эрнан Галиндес
ВР
4
Жоэль Ордоньес
ЦЗ
6
Вильям Пачо
ЦЗ
3
Пьеро Хинкапе
ЦЗ
23
Мойзес Кайседо
ОП
21
Алан Франко
ЦП
15
Педро Вите
ЦП
9
Джон Йебоа
АП
14
Алан Минда
ПВ
19
Гонсало Плата
ПВ
13
Эннер Валенсия
(К) ЦФ
Кот-д'Ивуар
23
Альбан Лафон
ВР
16
Мохамед Коне
ВР
13
Кристофер Опери
ЛЗ
2
Усман Дьоманде
ЦЗ
21
Эван Н'Дика
ЦЗ
7
Одилон Коссуну
ЦЗ
18
Ибраим Сангаре
ОП
26
Кристи Инao Улаи
ЦП
4
Жан Мишель Сери
ЦП
25
Парфе Гуягон
АП
10
Симон Адингра
ЛВ
15
Амад Диалло
ПВ
9
Анже-Йоан Бонни
ЦФ
14
Умар Диаките
ЦФ
22
Эванн Гессан
ЦФ
Эквадор
12
Мойзес Рамирес
ВР
22
Гонсало Валье
ВР
7
Первис Эступиньян
ЛЗ
26
Яймар Медина
ЛЗ
25
Джексон Поросо
ЦЗ
2
Феликс Торрес
ЦЗ
17
Анхело Пресиадо
ПЗ
5
Жорди Альсивар
ОП
18
Денил Кастильо
ОП
10
Кендри Паес
АП
8
Антони Валенсия
ПВ
20
Нильсон Ангуло
ЦФ
24
Жереми Аревало
ЦФ
11
Кевин Родригес
ЦФ
16
Жорди Кайседо
ЦФ
4-2-4
1
Фофана
3
Конан
5
Синго
20
Агбаду
17
Дуэ
8
Кессье
6
Фофана
24
Туре
12
Ваи
19
Пепе
11
Диоманде
3-1-2-3-1
1
Галиндес
4
Ордоньес
6
Пачо
3
Хинкапе
23
Кайседо
21
Франко
15
Вите
19
Плата
9
Йебоа
14
Минда
13
Валенсия
17
Дуэ
7
Коссуну
7
Коссуну
17
Дуэ
6
Фофана
18
Сангаре
18
Сангаре
6
Фофана
19
Пепе
26
Улаи
26
Улаи
19
Пепе
24
Туре
15
Диалло
15
Диалло
24
Туре
12
Ваи
9
Бонни
9
Бонни
12
Ваи
21
Франко
25
Поросо
25
Поросо
21
Франко
9
Йебоа
17
Пресиадо
17
Пресиадо
9
Йебоа
14
Минда
20
Ангуло
20
Ангуло
14
Минда
13
Валенсия
11
Родригес
11
Родригес
13
Валенсия
Остались в запасе
Кот-д'Ивуар
Эквадор
23
Альбан Лафон
ВР
16
Мохамед Коне
ВР
13
Кристофер Опери
ЛЗ
2
Усман Дьоманде
ЦЗ
21
Эван Н'Дика
ЦЗ
4
Жан Мишель Сери
ЦП
25
Парфе Гуягон
АП
10
Симон Адингра
ЛВ
14
Умар Диаките
ЦФ
22
Эванн Гессан
ЦФ
Главный тренер
Эмерса Фаэ
12
Мойзес Рамирес
ВР
22
Гонсало Валье
ВР
7
Первис Эступиньян
ЛЗ
26
Яймар Медина
ЛЗ
2
Феликс Торрес
ЦЗ
5
Жорди Альсивар
ОП
18
Денил Кастильо
ОП
10
Кендри Паес
АП
8
Антони Валенсия
ПВ
24
Жереми Аревало
ЦФ
16
Жорди Кайседо
ЦФ
Остались в запасе
23
Альбан Лафон
ВР
16
Мохамед Коне
ВР
13
Кристофер Опери
ЛЗ
2
Усман Дьоманде
ЦЗ
21
Эван Н'Дика
ЦЗ
4
Жан Мишель Сери
ЦП
25
Парфе Гуягон
АП
10
Симон Адингра
ЛВ
14
Умар Диаките
ЦФ
22
Эванн Гессан
ЦФ
Остались в запасе
12
Мойзес Рамирес
ВР
22
Гонсало Валье
ВР
7
Первис Эступиньян
ЛЗ
26
Яймар Медина
ЛЗ
2
Феликс Торрес
ЦЗ
5
Жорди Альсивар
ОП
18
Денил Кастильо
ОП
10
Кендри Паес
АП
8
Антони Валенсия
ПВ
24
Жереми Аревало
ЦФ
16
Жорди Кайседо
ЦФ
Главный тренер
Эмерса Фаэ
Статистика матча Кот-д'Ивуар - Эквадор
3
1
Всего ударов по воротам
15
12
Удары в створ
4
1
Владение мячом %
48
52
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Угловые удары
3
5
Нарушения
10
13
Количество передач
470
492
Сейвы
1
3
Точность передач %
84
85
Удары мимо ворот
8
8
Блокированные удары
3
3
Удары из пределов штрафной
8
5
Удары из-за пределов штрафной
7
7
xG (ожидаемые голы)
1.52
1.01
xGP (предотвращенные голы)
0.22
0.22

Смотреть прямую трансляцию Кот-д'Ивуар против Эквадора, 1-й тур Чемпионата мира на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 15 июня в 02:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча Кот-д'Ивуар – Эквадор

Кот-д'Ивуар – Эквадор: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 15 июня 2026

Источник: «Бомбардир»
Чемпионат мира Эквадор Кот-д'Ивуар
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