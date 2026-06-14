Составы команд
Австралия
Австралия
3-4-1-1-1
18
Бич
3
Циркати
19
Суттар
21
Берджесс
5
Бос
24
Окон-Энгстлер
8
Меткалф
4
Итальяно
13
О'Нил
17
Иранкунда
9
Туре
3-4-3
23
Чакир
2
Челик
14
Бартакжи
3
Демирал
16
Юкшек
10
Чалханоглу
6
Кекчю
20
Кадиоглу
7
Актюркоглу
8
Гюлер
21
Йилмаз
5
Бос
16
Бехич
16
Бехич
5
Бос
4
Итальяно
6
Гериа
6
Гериа
4
Итальяно
24
Окон-Энгстлер
22
Ирвин
22
Ирвин
24
Окон-Энгстлер
17
Иранкунда
23
Велупиллай
23
Велупиллай
17
Иранкунда
9
Туре
26
Йенги
26
Йенги
9
Туре
2
Челик
18
Мюлдюр
18
Мюлдюр
2
Челик
16
Юкшек
5
Озкан
5
Озкан
16
Юкшек
6
Кекчю
19
Акгюн
19
Акгюн
6
Кекчю
7
Актюркоглу
9
Гюль
9
Гюль
7
Актюркоглу
21
Йилмаз
11
Йылдыз
11
Йылдыз
21
Йилмаз
Остались в запасе
Австралия
Турция
1
Мэтью Райан
ВР
12
Пол Иццо
ВР
2
Милош Дегенек
ЦЗ
25
Лукас Херрингтон
ЦЗ
15
Кай Труин
ОП
14
Кэмерон Девлин
ОП
11
Авер Мабиль
ЦП
10
Айдин Хрустич
АП
20
Кристиан Вольпато
АП
7
Мэтью Леки
ПВ
Главный тренер
Тони Попович
1
Мерт Гюнок
ВР
12
Алтай Баиндыр
ВР
13
Эрен Эльмали
ЛЗ
22
Каан Айхан
ЦЗ
25
Самет Акайдын
ЦЗ
15
Озан Кабак
ЦЗ
4
Джаглар Сеюнджу
ЦЗ
17
Ирфан Кахведжи
ЦП
24
Огуз Айдын
ЛВ
26
Джан Узун
ЦФ
Главный тренер
Винченцо Монтелла
Остались в запасе
1
Мэтью Райан
ВР
12
Пол Иццо
ВР
2
Милош Дегенек
ЦЗ
25
Лукас Херрингтон
ЦЗ
15
Кай Труин
ОП
14
Кэмерон Девлин
ОП
11
Авер Мабиль
ЦП
10
Айдин Хрустич
АП
20
Кристиан Вольпато
АП
7
Мэтью Леки
ПВ
Остались в запасе
1
Мерт Гюнок
ВР
12
Алтай Баиндыр
ВР
13
Эрен Эльмали
ЛЗ
22
Каан Айхан
ЦЗ
25
Самет Акайдын
ЦЗ
15
Озан Кабак
ЦЗ
4
Джаглар Сеюнджу
ЦЗ
17
Ирфан Кахведжи
ЦП
24
Огуз Айдын
ЛВ
26
Джан Узун
ЦФ
Главный тренер
Тони Попович
Главный тренер
Винченцо Монтелла
Статистика матча Австралия - Турция
1
Всего ударов по воротам
9
30
Удары в створ
4
8
Владение мячом %
28
72
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Угловые удары
5
8
Нарушения
12
4
Офсайды
1
3
Количество передач
271
704
Сейвы
8
2
Точность передач %
74
90
Удары мимо ворот
4
10
Блокированные удары
1
12
Удары из пределов штрафной
6
14
Удары из-за пределов штрафной
3
16
xG (ожидаемые голы)
1.18
1.36
xGP (предотвращенные голы)
-0.92
-0.92
Смотреть прямую трансляцию Австралия против Турции, 1-й тур Чемпионата мира на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 14 июня в 07:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча Австралия – Турция
- Матч можно посмотреть на канале «Матч ТВ».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»