Смотреть прямую трансляцию Канада против Боснии и Герцеговины, 1-й тур Чемпионата мира на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 12 июня в 22:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча Канада – ЮАР