12.06.2026, пятница, 22:00
Чемпионат мира, группа B, 1 тур
Чемпионат мира, группа B, 1 тур
1 : 1
Завершен
Составы команд
Канада
Канада
Босния и Герцеговина
22
Мартин Зломислич
ВР
12
Младен Юркас
ВР
21
Степан Радельич
ЦЗ
24
Арьян Малич
ЦЗ
2
Нихад Муякич
ЦЗ
3
Деннис Хаджикадунич
ЦЗ
14
Иван Суньич
ОП
8
Армин Гигович
ЦП
16
Амир Хаджиахметович
ЦП
17
Дзенис Бурнич
ЦП
26
Эрмин Махмич
АП
19
Керим Алайбегович
ЛВ
9
Самед Баждар
ЦФ
23
Харис Табакович
ЦФ
11
Эдин Джеко
ЦФ
4-1-1-2-2
16
Крепо
22
Ларея
2
Джонстон
13
Корнелиус
4
Де Фужероля
7
Эустакиу
8
Коне
11
Миллар
17
Бьюкенан
10
Дэвид
12
Олувасейи
4-1-3-2
1
Васили
5
Колашинац
18
Катич
4
Мухаремович
7
Дедич
6
Тахирович
15
Мемич
13
Башич
20
Байрактаревич
10
Демирович
25
Лукич
17
Бьюкенан
20
Ахмед
20
Ахмед
17
Бьюкенан
7
Эустакиу
21
Осорио
21
Осорио
7
Эустакиу
11
Миллар
14
Шаффельбург
14
Шаффельбург
11
Миллар
10
Дэвид
24
Промис
24
Промис
10
Дэвид
12
Олувасейи
9
Ларин
9
Ларин
12
Олувасейи
20
Байрактаревич
14
Суньич
14
Суньич
20
Байрактаревич
13
Башич
8
Гигович
8
Гигович
13
Башич
5
Колашинац
17
Бурнич
17
Бурнич
5
Колашинац
15
Мемич
19
Алайбегович
19
Алайбегович
15
Мемич
25
Лукич
9
Баждар
9
Баждар
25
Лукич
Остались в запасе
Канада
Босния и Герцеговина
18
Оуэн Гудман
ВР
1
Дейн Сент-Клер
ВР
19
Альфонсо Дэвис
ЛЗ
3
Элфи Джонс
ЦЗ
5
Жоэл Ватерман
ЦЗ
15
Мойзе Бомбито
ЦЗ
23
Нико Сигур
ОП
6
Мэтью Шоньер
ЦП
25
Натан-Дилан Салиба
ЦП
26
Джейден Нельсон
ЛВ
Главный тренер
Джесс Марш
22
Мартин Зломислич
ВР
12
Младен Юркас
ВР
21
Степан Радельич
ЦЗ
24
Арьян Малич
ЦЗ
2
Нихад Муякич
ЦЗ
3
Деннис Хаджикадунич
ЦЗ
16
Амир Хаджиахметович
ЦП
26
Эрмин Махмич
АП
23
Харис Табакович
ЦФ
11
Эдин Джеко
ЦФ
Главный тренер
Сергей Барбарез
Остались в запасе
18
Оуэн Гудман
ВР
1
Дейн Сент-Клер
ВР
19
Альфонсо Дэвис
ЛЗ
3
Элфи Джонс
ЦЗ
5
Жоэл Ватерман
ЦЗ
15
Мойзе Бомбито
ЦЗ
23
Нико Сигур
ОП
6
Мэтью Шоньер
ЦП
25
Натан-Дилан Салиба
ЦП
26
Джейден Нельсон
ЛВ
Остались в запасе
22
Мартин Зломислич
ВР
12
Младен Юркас
ВР
21
Степан Радельич
ЦЗ
24
Арьян Малич
ЦЗ
2
Нихад Муякич
ЦЗ
3
Деннис Хаджикадунич
ЦЗ
16
Амир Хаджиахметович
ЦП
26
Эрмин Махмич
АП
23
Харис Табакович
ЦФ
11
Эдин Джеко
ЦФ
Главный тренер
Джесс Марш
Главный тренер
Сергей Барбарез
Статистика матча Канада - Босния и Герцеговина
2
3
Всего ударов по воротам
13
8
Удары в створ
4
3
Владение мячом %
61
39
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Угловые удары
9
4
Нарушения
10
20
Офсайды
1
0
Количество передач
421
271
Сейвы
2
1
Точность передач %
73
63
Удары мимо ворот
5
4
Блокированные удары
4
1
Удары из пределов штрафной
10
5
Удары из-за пределов штрафной
3
3
xG (ожидаемые голы)
1.23
0.96
xGP (предотвращенные голы)
-0.25
-0.25
Смотреть прямую трансляцию Канада против Боснии и Герцеговины, 1-й тур Чемпионата мира на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 12 июня в 22:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча Канада – ЮАР
- Матч можно посмотреть на канале «Матч ТВ».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»