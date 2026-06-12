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  • Канада – Босния и Герцеговина: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 12 июня 2026

Канада – Босния и Герцеговина: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 12 июня 2026

12 июня, 21:50
Канада
12.06.2026, пятница, 22:00
Чемпионат мира, группа B, 1 тур
1 : 1
Завершен
Босния и Герцеговина
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Канада
16
Максим Крепо
ВР
13
Дерек Корнелиус
ЦЗ
2
Алистер Джонстон
ПЗ
22
Ричмонд Ларея
ПЗ
4
Люк Де Фужероля
ПЗ
7
Стефен Эустакиу
(К) ОП
8
Исмаэль Коне
ЦП
11
Лайам Миллар
ЛВ
17
Тажон Бьюкенан
ПВ
12
Тани Олувасейи
ЦФ
10
Джонатан Дэвид
ЦФ
Главный тренер
Джесс Марш
Босния и Герцеговина
1
Никола Васили
ВР
5
Сеад Колашинац
(К) ЛЗ
7
Амар Дедич
ЛЗ
18
Никола Катич
ЦЗ
4
Тарик Мухаремович
ЦЗ
6
Бенжамин Тахирович
ЦП
13
Иван Башич
АП
20
Эсмир Байрактаревич
ПВ
15
Амар Мемич
ПВ
25
Йово Лукич
ЦФ
10
Эрмедин Демирович
ЦФ
Главный тренер
Сергей Барбарез
Канада
18
Оуэн Гудман
ВР
1
Дейн Сент-Клер
ВР
19
Альфонсо Дэвис
ЛЗ
3
Элфи Джонс
ЦЗ
5
Жоэл Ватерман
ЦЗ
15
Мойзе Бомбито
ЦЗ
23
Нико Сигур
ОП
6
Мэтью Шоньер
ЦП
20
Али Ахмед
ЦП
21
Джонатан Осорио
ЦП
25
Натан-Дилан Салиба
ЦП
14
Якоб Шаффельбург
ЛВ
26
Джейден Нельсон
ЛВ
24
Дэвид Промис
ЦФ
9
Кайл Ларин
ЦФ
Босния и Герцеговина
22
Мартин Зломислич
ВР
12
Младен Юркас
ВР
21
Степан Радельич
ЦЗ
24
Арьян Малич
ЦЗ
2
Нихад Муякич
ЦЗ
3
Деннис Хаджикадунич
ЦЗ
14
Иван Суньич
ОП
8
Армин Гигович
ЦП
16
Амир Хаджиахметович
ЦП
17
Дзенис Бурнич
ЦП
26
Эрмин Махмич
АП
19
Керим Алайбегович
ЛВ
9
Самед Баждар
ЦФ
23
Харис Табакович
ЦФ
11
Эдин Джеко
ЦФ
4-1-1-2-2
16
Крепо
22
Ларея
2
Джонстон
13
Корнелиус
4
Де Фужероля
7
Эустакиу
8
Коне
11
Миллар
17
Бьюкенан
10
Дэвид
12
Олувасейи
4-1-3-2
1
Васили
5
Колашинац
18
Катич
4
Мухаремович
7
Дедич
6
Тахирович
15
Мемич
13
Башич
20
Байрактаревич
10
Демирович
25
Лукич
17
Бьюкенан
20
Ахмед
20
Ахмед
17
Бьюкенан
7
Эустакиу
21
Осорио
21
Осорио
7
Эустакиу
11
Миллар
14
Шаффельбург
14
Шаффельбург
11
Миллар
10
Дэвид
24
Промис
24
Промис
10
Дэвид
12
Олувасейи
9
Ларин
9
Ларин
12
Олувасейи
20
Байрактаревич
14
Суньич
14
Суньич
20
Байрактаревич
13
Башич
8
Гигович
8
Гигович
13
Башич
5
Колашинац
17
Бурнич
17
Бурнич
5
Колашинац
15
Мемич
19
Алайбегович
19
Алайбегович
15
Мемич
25
Лукич
9
Баждар
9
Баждар
25
Лукич
Остались в запасе
Канада
Босния и Герцеговина
18
Оуэн Гудман
ВР
1
Дейн Сент-Клер
ВР
19
Альфонсо Дэвис
ЛЗ
3
Элфи Джонс
ЦЗ
5
Жоэл Ватерман
ЦЗ
15
Мойзе Бомбито
ЦЗ
23
Нико Сигур
ОП
6
Мэтью Шоньер
ЦП
25
Натан-Дилан Салиба
ЦП
26
Джейден Нельсон
ЛВ
Главный тренер
Джесс Марш
22
Мартин Зломислич
ВР
12
Младен Юркас
ВР
21
Степан Радельич
ЦЗ
24
Арьян Малич
ЦЗ
2
Нихад Муякич
ЦЗ
3
Деннис Хаджикадунич
ЦЗ
16
Амир Хаджиахметович
ЦП
26
Эрмин Махмич
АП
23
Харис Табакович
ЦФ
11
Эдин Джеко
ЦФ
Главный тренер
Сергей Барбарез
Остались в запасе
18
Оуэн Гудман
ВР
1
Дейн Сент-Клер
ВР
19
Альфонсо Дэвис
ЛЗ
3
Элфи Джонс
ЦЗ
5
Жоэл Ватерман
ЦЗ
15
Мойзе Бомбито
ЦЗ
23
Нико Сигур
ОП
6
Мэтью Шоньер
ЦП
25
Натан-Дилан Салиба
ЦП
26
Джейден Нельсон
ЛВ
Остались в запасе
22
Мартин Зломислич
ВР
12
Младен Юркас
ВР
21
Степан Радельич
ЦЗ
24
Арьян Малич
ЦЗ
2
Нихад Муякич
ЦЗ
3
Деннис Хаджикадунич
ЦЗ
16
Амир Хаджиахметович
ЦП
26
Эрмин Махмич
АП
23
Харис Табакович
ЦФ
11
Эдин Джеко
ЦФ
Главный тренер
Джесс Марш
Главный тренер
Сергей Барбарез
Статистика матча Канада - Босния и Герцеговина
2
3
Всего ударов по воротам
13
8
Удары в створ
4
3
Владение мячом %
61
39
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Угловые удары
9
4
Нарушения
10
20
Офсайды
1
0
Количество передач
421
271
Сейвы
2
1
Точность передач %
73
63
Удары мимо ворот
5
4
Блокированные удары
4
1
Удары из пределов штрафной
10
5
Удары из-за пределов штрафной
3
3
xG (ожидаемые голы)
1.23
0.96
xGP (предотвращенные голы)
-0.25
-0.25

Смотреть прямую трансляцию Канада против Боснии и Герцеговины, 1-й тур Чемпионата мира на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 12 июня в 22:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча Канада – ЮАР

Канада – Босния и Герцеговина: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 12 июня 2026

Источник: «Бомбардир»
Чемпионат мира Босния и Герцеговина Канада
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