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  • «Реал» – «Алавес»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 21 апреля 2026

«Реал» – «Алавес»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 21 апреля 2026

21 апреля, 21:20
Реал
21.04.2026, вторник, 22:30
Испания. Примера, 33 тур
2 : 1
Завершен
Алавес
30' К. Мбаппе 50' Винисиус
90+3' Т. Мартинес
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Не сыграют
Реал
13
Андрей Лунин
ВР
18
Альваро Каррерас
ЛЗ
3
Эдер Милитао
ЦЗ
24
Дин Хейсен
ЦЗ
12
Трент Александер-Арнольд
ПЗ
8
Орельен Чуамени
ОП
10
Джуд Беллингем
ЦП
8
Федерико Вальверде
(К) ЦП
8
Арда Гюлер
АП
7
Винисиус
ЛВ
10
Килиан Мбаппе
ЦФ
Главный тренер
Альваро Арбелоа
Алавес
1
Антонио Сивера
ВР
17
Хонни Кастро
ЛЗ
33
Виктор Парада
ЛЗ
3
Юссеф Энрикес
ЛЗ
14
Науэль Теналья
ПЗ
18
Хон Гуриди
ЦП
8
Антонио Бланко
(К) ЦП
4
Денис Суарес
АП
7
Анхель Перес
ПВ
11
Тони Мартинес
ЦФ
15
Лукас Бойе
ЦФ
Главный тренер
Кике Санчес Флорес
Реал
43
Серхио Местре
ВР
20
Фран Гарсия
ЛЗ
23
Ферлан Менди
ЛЗ
2
Антонио Рюдигер
ЦЗ
8
Давид Алаба
ЦЗ
2
Дани Карвахаль
ПЗ
6
Эдуардо Камавинга
ЦП
19
Даниэль Себальос
ЦП
45
Тиаго Питарч
ЦП
30
Франко Мастантуоно
АП
10
Браим Диас
АП
16
Гонсало Гарсия
ПВ
Алавес
13
Рауль Фернандес
ВР
31
Грегуар Свидерски
ВР
27
Egoitz Muñoz
ЦЗ
5
Хон Пачеко
ЦЗ
16
Вилле Коски
ЦЗ
19
Пабло Ибаньес
ЦП
6
Андер Гевара
ЦП
30
Калебе
ЦП
10
Карлес Аленья
ЦП
8
Ибрахим Диабате
ЦФ
34
Aitor Mañas
ЦФ
9
Мариано Диас
ЦФ
4-1-2-2-1
13
Лунин
18
Каррерас
3
Милитао
24
Хейсен
12
Александер-Арнольд
8
Чуамени
10
Беллингем
8
Вальверде
7
Винисиус
8
Гюлер
10
Мбаппе
4-2-2-2
1
Сивера
14
Теналья
17
Кастро
33
Парада
3
Энрикес
18
Гуриди
8
Бланко
7
Перес
4
Суарес
15
Бойе
11
Мартинес
3
Милитао
2
Рюдигер
2
Рюдигер
3
Милитао
12
Александер-Арнольд
2
Карвахаль
2
Карвахаль
12
Александер-Арнольд
8
Чуамени
6
Камавинга
6
Камавинга
8
Чуамени
8
Гюлер
30
Мастантуоно
30
Мастантуоно
8
Гюлер
10
Беллингем
10
Диас
10
Диас
10
Беллингем
4
Суарес
19
Ибаньес
19
Ибаньес
4
Суарес
8
Бланко
6
Гевара
6
Гевара
8
Бланко
3
Энрикес
30
Калебе
30
Калебе
3
Энрикес
18
Гуриди
10
Аленья
10
Аленья
18
Гуриди
15
Бойе
8
Диабате
8
Диабате
15
Бойе
Остались в запасе
Реал
Алавес
43
Серхио Местре
ВР
20
Фран Гарсия
ЛЗ
23
Ферлан Менди
ЛЗ
8
Давид Алаба
ЦЗ
19
Даниэль Себальос
ЦП
45
Тиаго Питарч
ЦП
16
Гонсало Гарсия
ПВ
Главный тренер
Альваро Арбелоа
13
Рауль Фернандес
ВР
31
Грегуар Свидерски
ВР
27
Egoitz Muñoz
ЦЗ
5
Хон Пачеко
ЦЗ
16
Вилле Коски
ЦЗ
34
Aitor Mañas
ЦФ
9
Мариано Диас
ЦФ
Главный тренер
Кике Санчес Флорес
Остались в запасе
43
Серхио Местре
ВР
20
Фран Гарсия
ЛЗ
23
Ферлан Менди
ЛЗ
8
Давид Алаба
ЦЗ
19
Даниэль Себальос
ЦП
45
Тиаго Питарч
ЦП
16
Гонсало Гарсия
ПВ
Остались в запасе
13
Рауль Фернандес
ВР
31
Грегуар Свидерски
ВР
27
Egoitz Muñoz
ЦЗ
5
Хон Пачеко
ЦЗ
16
Вилле Коски
ЦЗ
34
Aitor Mañas
ЦФ
9
Мариано Диас
ЦФ
Главный тренер
Альваро Арбелоа
Главный тренер
Кике Санчес Флорес
Реал
Точно не сыграют
Рауль Асенсио
ЦЗ
Тибо Куртуа
ВР
Родриго
ПВ
Алавес
Точно не сыграют
Карлос Бенавидес
ОП
Факундо Гарсес
ЦЗ
Абде Реббах
ЛВ
Статистика матча Реал - Алавес
1
1
Всего ударов по воротам
24
19
Удары в створ
8
5
Владение мячом %
61
39
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
9
6
Нарушения
14
12
Офсайды
4
1
Количество передач
631
399
Сейвы
4
5
Точность передач %
90
82
Удары мимо ворот
9
7
Блокированные удары
7
7
Удары из пределов штрафной
12
13
Удары из-за пределов штрафной
12
6
xG (ожидаемые голы)
1.62
1.76
xGP (предотвращенные голы)
-1
-1

Смотреть прямую трансляцию матча «Реал» против «Алавеса», 33-й тур чемпионата Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 21 апреля в 22:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Реал»«Алавес»

«Реал» – «Алавес»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 21 апреля 2026

Источник: «Бомбардир»
Испания. Примера Алавес Реал
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