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  • «Леванте» – «Хетафе»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 13 апреля 2026

«Леванте» – «Хетафе»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 13 апреля 2026

13 апреля, 20:50
Леванте
13.04.2026, понедельник, 22:00
Испания. Примера, 31 тур
1 : 0
Завершен
Хетафе
83' К. Эспи
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Не сыграют
Леванте
13
Мэтью Райан
ВР
23
Мануэль Санчес
ЛЗ
2
Матиас Морено
ЦЗ
4
Адриан де ла Фуэнте
ЦЗ
22
Джереми Тольян
ПЗ
14
Уго Рагубер
ОП
8
Йон-Андер Оласагасти
ЦП
10
Пабло Мартинес
(К) ЦП
26
Карим Тунде
ПВ
9
Иван Ромеро
ЦФ
19
Карлос Эспи
ЦФ
Главный тренер
Луиш Каштру
Хетафе
13
Давид Сорья
ВР
22
Домингуш Дуарте
ЦЗ
3
Абдель Абкар
ЦЗ
24
Саид Ромеро
ЦЗ
2
Даконам Джене
(К) ЦЗ
17
Кико Фемения
ПЗ
21
Хуан Иглесиас
ПЗ
5
Луис Милья
ЦП
23
Адриан Лисо
ЛВ
10
Мартин Сатриано
ЦФ
20
Луис Васкес
ЦФ
Главный тренер
Пепе Бордалас
Леванте
1
Пабло Куньят
ВР
3
Алан Маттурро
ЦЗ
6
Диего Пампин
ЦЗ
29
Начо Перес
ПЗ
16
Кервин Арриага
ОП
20
Ориоль Рей
ОП
55
Tay Abed Kassus
ЦП
24
Карлос Альварес
АП
27
Пако Кортес
ЛВ
17
Виктор Гарсия
ЦФ
21
Карл Этта-Эйонг
ЦФ
18
Икер Лосада
ЦФ
Хетафе
1
Иржи Летачек
ВР
16
Диего Рико
ЛЗ
26
Davinchi
ЦЗ
15
Себастьян Боселли
ЦЗ
12
Аллан Ньом
ПЗ
6
Марио Мартин
ЦП
44
Adrián Riquelme
ЦП
14
Хавьер Муньос
ЦП
20
Велько Бирманчевич
ЛВ
18
Алекс Санкрис
ПВ
11
Абу Камара
ЦФ
4-1-2-1-2
13
Райан
23
Санчес
2
Морено
4
де ла Фуэнте
22
Тольян
14
Рагубер
8
Оласагасти
10
Мартинес
26
Тунде
19
Эспи
9
Ромеро
3-2-1-1-2
13
Сорья
3
Абкар
24
Ромеро
2
Джене
21
Иглесиас
22
Дуарте
5
Милья
23
Лисо
20
Васкес
10
Сатриано
19
Эспи
3
Маттурро
3
Маттурро
19
Эспи
14
Рагубер
16
Арриага
16
Арриага
14
Рагубер
10
Мартинес
24
Альварес
24
Альварес
10
Мартинес
8
Оласагасти
17
Гарсия
17
Гарсия
8
Оласагасти
26
Тунде
21
Этта-Эйонг
21
Этта-Эйонг
26
Тунде
3
Абкар
26
26
3
Абкар
2
Джене
15
Боселли
15
Боселли
2
Джене
20
Васкес
6
Мартин
6
Мартин
20
Васкес
23
Лисо
20
Бирманчевич
20
Бирманчевич
23
Лисо
17
Фемения
11
Камара
11
Камара
17
Фемения
Остались в запасе
Леванте
Хетафе
1
Пабло Куньят
ВР
6
Диего Пампин
ЦЗ
29
Начо Перес
ПЗ
20
Ориоль Рей
ОП
55
Tay Abed Kassus
ЦП
27
Пако Кортес
ЛВ
18
Икер Лосада
ЦФ
Главный тренер
Луиш Каштру
1
Иржи Летачек
ВР
16
Диего Рико
ЛЗ
12
Аллан Ньом
ПЗ
44
Adrián Riquelme
ЦП
14
Хавьер Муньос
ЦП
18
Алекс Санкрис
ПВ
Главный тренер
Пепе Бордалас
Остались в запасе
1
Пабло Куньят
ВР
6
Диего Пампин
ЦЗ
29
Начо Перес
ПЗ
20
Ориоль Рей
ОП
55
Tay Abed Kassus
ЦП
27
Пако Кортес
ЛВ
18
Икер Лосада
ЦФ
Остались в запасе
1
Иржи Летачек
ВР
16
Диего Рико
ЛЗ
12
Аллан Ньом
ПЗ
44
Adrián Riquelme
ЦП
14
Хавьер Муньос
ЦП
18
Алекс Санкрис
ПВ
Главный тренер
Луиш Каштру
Главный тренер
Пепе Бордалас
Леванте
Точно не сыграют
Рохер Бруге
ПВ
Унаи Эльхесабаль
ЦЗ
Хетафе
Точно не сыграют
Мауро Арамбарри
ЦП
Хуанми
ЦФ
Борха Майорал
ЦФ
Статистика матча Леванте - Хетафе
2
1
6
Всего ударов по воротам
22
5
Удары в створ
4
1
Владение мячом %
63
37
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
6
Угловые удары
8
2
Нарушения
12
24
Офсайды
1
4
Количество передач
398
233
Сейвы
1
3
Точность передач %
77
64
Удары мимо ворот
10
2
Блокированные удары
8
2
Удары из пределов штрафной
10
3
Удары из-за пределов штрафной
12
2
xG (ожидаемые голы)
2.9
0.29
xGP (предотвращенные голы)
1.7
1.7

Смотреть прямую трансляцию матча «Леванте» против «Хетафе», 31-й тур чемпионата Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 13 апреля в 22:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Леванте» – «Хетафе»

«Леванте» – «Хетафе»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 13 апреля 2026

Источник: «Бомбардир»
Испания. Примера Хетафе Леванте
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