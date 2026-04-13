13.04.2026, понедельник, 22:00
Испания. Примера, 31 тур
Испания. Примера, 31 тур
1 : 0
Завершен
Составы команд
Леванте
Леванте
4-1-2-1-2
13
Райан
23
Санчес
2
Морено
4
де ла Фуэнте
22
Тольян
14
Рагубер
8
Оласагасти
10
Мартинес
26
Тунде
19
Эспи
9
Ромеро
3-2-1-1-2
13
Сорья
3
Абкар
24
Ромеро
2
Джене
21
Иглесиас
22
Дуарте
5
Милья
23
Лисо
20
Васкес
10
Сатриано
19
Эспи
3
Маттурро
3
Маттурро
19
Эспи
14
Рагубер
16
Арриага
16
Арриага
14
Рагубер
10
Мартинес
24
Альварес
24
Альварес
10
Мартинес
8
Оласагасти
17
Гарсия
17
Гарсия
8
Оласагасти
26
Тунде
21
Этта-Эйонг
21
Этта-Эйонг
26
Тунде
3
Абкар
26
26
3
Абкар
2
Джене
15
Боселли
15
Боселли
2
Джене
20
Васкес
6
Мартин
6
Мартин
20
Васкес
23
Лисо
20
Бирманчевич
20
Бирманчевич
23
Лисо
17
Фемения
11
Камара
11
Камара
17
Фемения
Остались в запасе
Леванте
Хетафе
1
Пабло Куньят
ВР
6
Диего Пампин
ЦЗ
29
Начо Перес
ПЗ
20
Ориоль Рей
ОП
55
Tay Abed Kassus
ЦП
27
Пако Кортес
ЛВ
18
Икер Лосада
ЦФ
Главный тренер
Луиш Каштру
1
Иржи Летачек
ВР
16
Диего Рико
ЛЗ
12
Аллан Ньом
ПЗ
44
Adrián Riquelme
ЦП
14
Хавьер Муньос
ЦП
18
Алекс Санкрис
ПВ
Главный тренер
Пепе Бордалас
Остались в запасе
1
Пабло Куньят
ВР
6
Диего Пампин
ЦЗ
29
Начо Перес
ПЗ
20
Ориоль Рей
ОП
55
Tay Abed Kassus
ЦП
27
Пако Кортес
ЛВ
18
Икер Лосада
ЦФ
Остались в запасе
1
Иржи Летачек
ВР
16
Диего Рико
ЛЗ
12
Аллан Ньом
ПЗ
44
Adrián Riquelme
ЦП
14
Хавьер Муньос
ЦП
18
Алекс Санкрис
ПВ
Главный тренер
Луиш Каштру
Главный тренер
Пепе Бордалас
Леванте
Точно не сыграют
Хетафе
Точно не сыграют
Статистика матча Леванте - Хетафе
2
1
6
Всего ударов по воротам
22
5
Удары в створ
4
1
Владение мячом %
63
37
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
6
Угловые удары
8
2
Нарушения
12
24
Офсайды
1
4
Количество передач
398
233
Сейвы
1
3
Точность передач %
77
64
Удары мимо ворот
10
2
Блокированные удары
8
2
Удары из пределов штрафной
10
3
Удары из-за пределов штрафной
12
2
xG (ожидаемые голы)
2.9
0.29
xGP (предотвращенные голы)
1.7
1.7
Смотреть прямую трансляцию матча «Леванте» против «Хетафе», 31-й тур чемпионата Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 13 апреля в 22:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Леванте» – «Хетафе»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! Футбол 2».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»