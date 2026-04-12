12.04.2026, воскресенье, 22:00
Испания. Примера, 31 тур
Испания. Примера, 31 тур
1 : 2
Завершен
Составы команд
Атлетик
Атлетик
4-2-2-2
23
Симон
17
Бершиче
14
Ляпорт
3
Вивиан
15
Леке
18
Хаурегисар
16
Руис де Галаррета
8
Сансет
10
Уильямс
11
Гурусета
19
Уильямс
3-2-1-2-2
1
Жуниор
6
Наварро
15
Моуриньо
23
Кардона
13
Вейга
26
Гуйе
14
Комесанья
17
Бьюкенан
11
Гонсалес
7
Морено
12
Олувасейи
15
Леке
2
Горосабель
2
Горосабель
15
Леке
10
Уильямс
23
Наварро
23
Наварро
10
Уильямс
16
Руис де Галаррета
30
Рего
30
Рего
16
Руис де Галаррета
19
Уильямс
22
Серрано
22
Серрано
19
Уильямс
8
Сансет
7
Беренгер
7
Беренгер
8
Сансет
6
Наварро
4
Марин
4
Марин
6
Наварро
26
Гуйе
10
Парехо
10
Парехо
26
Гуйе
17
Бьюкенан
20
Молейро
20
Молейро
17
Бьюкенан
12
Олувасейи
9
Микаутадзе
9
Микаутадзе
12
Олувасейи
11
Гонсалес
19
Пепе
19
Пепе
11
Гонсалес
Остались в запасе
Атлетик
Вильярреал
27
Алекс Падилья
ВР
19
Адама Бойро
ЛЗ
4
Айтор Паредес
ЦЗ
5
Ерай Альварес
ЦЗ
6
Микель Весга
ОП
20
Унаи Гомес
АП
25
Урко Изета
ЦФ
Главный тренер
Эдин Терзич
25
Арнау Тенас
ВР
24
Альфонсо Педраса
ЛЗ
5
Вилли Камбвала
ЦЗ
3
Алекс Фримен
ПАЗ
38
Alassane Diatta
ЦП
22
Айосе Перес
ЦФ
Главный тренер
Марселино Гарсия Тораль
Остались в запасе
27
Алекс Падилья
ВР
19
Адама Бойро
ЛЗ
4
Айтор Паредес
ЦЗ
5
Ерай Альварес
ЦЗ
6
Микель Весга
ОП
20
Унаи Гомес
АП
25
Урко Изета
ЦФ
Остались в запасе
25
Арнау Тенас
ВР
24
Альфонсо Педраса
ЛЗ
5
Вилли Камбвала
ЦЗ
3
Алекс Фримен
ПАЗ
38
Alassane Diatta
ЦП
22
Айосе Перес
ЦФ
Главный тренер
Эдин Терзич
Главный тренер
Марселино Гарсия Тораль
Атлетик
Точно не сыграют
Вильярреал
Точно не сыграют
Статистика матча Атлетик - Вильярреал
2
3
Всего ударов по воротам
18
12
Удары в створ
6
6
Владение мячом %
61
39
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
ВАР
0
1
Угловые удары
15
3
Нарушения
15
8
Офсайды
1
3
Количество передач
557
377
Сейвы
5
5
Точность передач %
85
76
Удары мимо ворот
4
3
Блокированные удары
8
3
Удары из пределов штрафной
9
10
Удары из-за пределов штрафной
9
2
xG (ожидаемые голы)
1.2
1.29
xGP (предотвращенные голы)
1.63
1.63
Смотреть прямую трансляцию матча «Атлетик» против «Вильярреал», 31-й тур чемпионата Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 12 апреля в 22:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Атлетик» – «Вильярреал»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! Футбол 2».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»