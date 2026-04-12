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  • «Атлетик» – «Вильярреал»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 12 апреля 2026

«Атлетик» – «Вильярреал»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 12 апреля 2026

12 апреля, 20:50
Атлетик
12.04.2026, воскресенье, 22:00
Испания. Примера, 31 тур
1 : 2
Завершен
Вильярреал
84' Г. Гурусета
26' С. Кардона 45+5' А. Гонсалес
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Не сыграют
Атлетик
23
Унаи Симон
ВР
17
Юри Бершиче
ЛЗ
14
Эмерик Ляпорт
ЦЗ
3
Дани Вивиан
ЦЗ
15
Иньиго Леке
ПЗ
18
Микель Хаурегисар
ЦП
16
Иньиго Руис де Галаррета
ЦП
8
Ойан Сансет
АП
10
Нико Уильямс
ПВ
19
Иньяки Уильямс
(К) ЦФ
11
Горка Гурусета
ЦФ
Главный тренер
Эдин Терзич
Вильярреал
1
Луис Жуниор
ВР
23
Серджи Кардона
ЛЗ
6
Пау Наварро
ЦЗ
15
Сантьяго Моуриньо
ЦЗ
13
Ренату Вейга
ОП
26
Пап Гуйе
ОП
14
Санти Комесанья
ЦП
11
Альфон Гонсалес
ЛВ
17
Тажон Бьюкенан
ПВ
12
Тани Олувасейи
ЦФ
7
Жерар Морено
(К) ЦФ
Главный тренер
Марселино Гарсия Тораль
Атлетик
27
Алекс Падилья
ВР
19
Адама Бойро
ЛЗ
4
Айтор Паредес
ЦЗ
5
Ерай Альварес
ЦЗ
2
Андони Горосабель
ПЗ
6
Микель Весга
ОП
23
Роберт Наварро
ЦП
30
Алехандро Рего
ЦП
20
Унаи Гомес
АП
22
Нико Серрано
ЛВ
7
Алекс Беренгер
ПВ
25
Урко Изета
ЦФ
Вильярреал
25
Арнау Тенас
ВР
24
Альфонсо Педраса
ЛЗ
5
Вилли Камбвала
ЦЗ
4
Рафа Марин
ЦЗ
3
Алекс Фримен
ПАЗ
38
Alassane Diatta
ЦП
10
Даниэль Парехо
ЦП
20
Альберто Молейро
АП
9
Жорж Микаутадзе
ЦФ
19
Николя Пепе
ЦФ
22
Айосе Перес
ЦФ
4-2-2-2
23
Симон
17
Бершиче
14
Ляпорт
3
Вивиан
15
Леке
18
Хаурегисар
16
Руис де Галаррета
8
Сансет
10
Уильямс
11
Гурусета
19
Уильямс
3-2-1-2-2
1
Жуниор
6
Наварро
15
Моуриньо
23
Кардона
13
Вейга
26
Гуйе
14
Комесанья
17
Бьюкенан
11
Гонсалес
7
Морено
12
Олувасейи
15
Леке
2
Горосабель
2
Горосабель
15
Леке
10
Уильямс
23
Наварро
23
Наварро
10
Уильямс
16
Руис де Галаррета
30
Рего
30
Рего
16
Руис де Галаррета
19
Уильямс
22
Серрано
22
Серрано
19
Уильямс
8
Сансет
7
Беренгер
7
Беренгер
8
Сансет
6
Наварро
4
Марин
4
Марин
6
Наварро
26
Гуйе
10
Парехо
10
Парехо
26
Гуйе
17
Бьюкенан
20
Молейро
20
Молейро
17
Бьюкенан
12
Олувасейи
9
Микаутадзе
9
Микаутадзе
12
Олувасейи
11
Гонсалес
19
Пепе
19
Пепе
11
Гонсалес
Остались в запасе
Атлетик
Вильярреал
27
Алекс Падилья
ВР
19
Адама Бойро
ЛЗ
4
Айтор Паредес
ЦЗ
5
Ерай Альварес
ЦЗ
6
Микель Весга
ОП
20
Унаи Гомес
АП
25
Урко Изета
ЦФ
Главный тренер
Эдин Терзич
25
Арнау Тенас
ВР
24
Альфонсо Педраса
ЛЗ
5
Вилли Камбвала
ЦЗ
3
Алекс Фримен
ПАЗ
38
Alassane Diatta
ЦП
22
Айосе Перес
ЦФ
Главный тренер
Марселино Гарсия Тораль
Остались в запасе
27
Алекс Падилья
ВР
19
Адама Бойро
ЛЗ
4
Айтор Паредес
ЦЗ
5
Ерай Альварес
ЦЗ
6
Микель Весга
ОП
20
Унаи Гомес
АП
25
Урко Изета
ЦФ
Остались в запасе
25
Арнау Тенас
ВР
24
Альфонсо Педраса
ЛЗ
5
Вилли Камбвала
ЦЗ
3
Алекс Фримен
ПАЗ
38
Alassane Diatta
ЦП
22
Айосе Перес
ЦФ
Главный тренер
Эдин Терзич
Главный тренер
Марселино Гарсия Тораль
Атлетик
Точно не сыграют
Хесус Аресо
ПЗ
Унаи Эгилус
ЦЗ
Беньят Прадос
ЦП
Мароан Саннади
ЦФ
Вильярреал
Точно не сыграют
Пау Кабанес
ЦФ
Логан Кошта
ЦЗ
Хуан Фойт
ЦЗ
Томас Парти
ЦП
Статистика матча Атлетик - Вильярреал
2
3
Всего ударов по воротам
18
12
Удары в створ
6
6
Владение мячом %
61
39
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
ВАР
0
1
Угловые удары
15
3
Нарушения
15
8
Офсайды
1
3
Количество передач
557
377
Сейвы
5
5
Точность передач %
85
76
Удары мимо ворот
4
3
Блокированные удары
8
3
Удары из пределов штрафной
9
10
Удары из-за пределов штрафной
9
2
xG (ожидаемые голы)
1.2
1.29
xGP (предотвращенные голы)
1.63
1.63

Смотреть прямую трансляцию матча «Атлетик» против «Вильярреал», 31-й тур чемпионата Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 12 апреля в 22:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Атлетик» – «Вильярреал»

«Атлетик» – «Вильярреал»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 12 апреля 2026

Источник: «Бомбардир»
Испания. Примера Вильярреал Атлетик
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