12.04.2026, воскресенье, 18:15
Франция. Лига 1, 29 тур
Франция. Лига 1, 29 тур
1 : 1
Завершен
Составы команд
Ницца
Ницца
3-3-2-2
80
Диуф
33
Менди
26
Бар
37
Пепра Оппонг
2
Абди
24
Ванхутте
92
Клосс
8
Сансон
14
Будауи
11
Ваи
25
Чо
3-3-2-1-1
23
Мори
20
Секо
4
Льорис
93
Санганте
13
Дукуре
19
Гурна
18
Зуауи
26
Эбоног
14
Ндиайе
45
Сумаре
25
Саматта
2
Абди
20
Луше
20
Луше
2
Абди
24
Ванхутте
10
Диоп
10
Диоп
24
Ванхутте
11
Ваи
21
Янссон
21
Янссон
11
Ваи
25
Чо
90
Оморуйи
90
Оморуйи
25
Чо
26
Эбоног
32
Пембеле
32
Пембеле
26
Эбоног
25
Саматта
29
Загаду
29
Загаду
25
Саматта
18
Зуауи
77
Него
77
Него
18
Зуауи
13
Дукуре
17
Буфал
17
Буфал
13
Дукуре
Остались в запасе
Ницца
Гавр
31
Максим Дюпе
ВР
28
Джума Ба
ЦЗ
6
Мохамед Абдельмонем
ЦЗ
99
Салис Абдул Самед
ОП
39
Djibril Coulibaly
ЦП
Главный тренер
Клод Пюэль
77
Лионель М'Паси
ВР
78
Дарен Мосенго
ОП
8
Яссин Кехта
ЦП
11
Годсон Кьереме
ПВ
30
Реда Хадра
ЦФ
Главный тренер
Дидье Дигар
Остались в запасе
31
Максим Дюпе
ВР
28
Джума Ба
ЦЗ
6
Мохамед Абдельмонем
ЦЗ
99
Салис Абдул Самед
ОП
39
Djibril Coulibaly
ЦП
Остались в запасе
77
Лионель М'Паси
ВР
78
Дарен Мосенго
ОП
8
Яссин Кехта
ЦП
11
Годсон Кьереме
ПВ
30
Реда Хадра
ЦФ
Главный тренер
Клод Пюэль
Главный тренер
Дидье Дигар
Ницца
Точно не сыграют
Гавр
Точно не сыграют
Статистика матча Ницца - Гавр
1
1
Всего ударов по воротам
15
11
Удары в створ
5
6
Владение мячом %
46
54
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
5
2
Нарушения
20
14
Офсайды
4
1
Количество передач
332
402
Сейвы
4
4
Точность передач %
74
80
Удары мимо ворот
7
4
Блокированные удары
3
1
Удары из пределов штрафной
11
9
Удары из-за пределов штрафной
4
2
xG (ожидаемые голы)
2.11
1.76
xGP (предотвращенные голы)
0.62
0.62
Смотреть прямую трансляцию матча «Ницца» против «Гавра», 29-й тур чемпионата Франции на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 12 апреля в 18:15 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Ницца» – «Гавр»
- Матч можно посмотреть в сервисе «Okko».
- Также игру будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»