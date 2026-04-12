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  • «Ницца» – «Гавр»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 12 апреля 2026

«Ницца» – «Гавр»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 12 апреля 2026

12 апреля, 17:05
Ницца
12.04.2026, воскресенье, 18:15
Франция. Лига 1, 29 тур
1 : 1
Завершен
Гавр
59' А. Абди
41' М. Саматта
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Не сыграют
Ницца
80
Йехван Диуф
ВР
26
Мельвен Бар
ЛЗ
2
Али Абди
ЛЗ
37
Кожо Пепра Оппонг
ЦЗ
33
Антуан Менди
ПЗ
92
Жонатан Клосс
ПЗ
24
Шарль Ванхутте
ОП
8
Морган Сансон
(К) ЦП
14
Хишам Будауи
ЦП
25
Мохамед-Али Чо
ЦФ
11
Элье Ваи
ЦФ
Главный тренер
Клод Пюэль
Гавр
23
Диав Мори
ВР
18
Янис Зуауи
ЛЗ
20
Аюму Секо
ЦЗ
4
Готье Льорис
ЦЗ
93
Аруна Санганте
(К) ЦЗ
13
Фоде Дукуре
ПЗ
19
Люка Гурна
ОП
26
Саймон Эбоног
ЦП
14
Рассул Ндиайе
ЦП
45
Исса Сумаре
ЛВ
25
Мбвана Саматта
ЦФ
Главный тренер
Дидье Дигар
Ницца
31
Максим Дюпе
ВР
28
Джума Ба
ЦЗ
6
Мохамед Абдельмонем
ЦЗ
99
Салис Абдул Самед
ОП
20
Том Луше
ЦП
39
Djibril Coulibaly
ЦП
10
Софьян Диоп
АП
21
Исак Янссон
ПВ
90
Кевин Оморуйи
ЦФ
Гавр
77
Лионель М'Паси
ВР
32
Тимоте Пембеле
ЦЗ
29
Стефан Загаду
ЦЗ
77
Лоик Него
ПЗ
78
Дарен Мосенго
ОП
8
Яссин Кехта
ЦП
17
Софьян Буфал
ЛВ
11
Годсон Кьереме
ПВ
30
Реда Хадра
ЦФ
3-3-2-2
80
Диуф
33
Менди
26
Бар
37
Пепра Оппонг
2
Абди
24
Ванхутте
92
Клосс
8
Сансон
14
Будауи
11
Ваи
25
Чо
3-3-2-1-1
23
Мори
20
Секо
4
Льорис
93
Санганте
13
Дукуре
19
Гурна
18
Зуауи
26
Эбоног
14
Ндиайе
45
Сумаре
25
Саматта
2
Абди
20
Луше
20
Луше
2
Абди
24
Ванхутте
10
Диоп
10
Диоп
24
Ванхутте
11
Ваи
21
Янссон
21
Янссон
11
Ваи
25
Чо
90
Оморуйи
90
Оморуйи
25
Чо
26
Эбоног
32
Пембеле
32
Пембеле
26
Эбоног
25
Саматта
29
Загаду
29
Загаду
25
Саматта
18
Зуауи
77
Него
77
Него
18
Зуауи
13
Дукуре
17
Буфал
17
Буфал
13
Дукуре
Остались в запасе
Ницца
Гавр
31
Максим Дюпе
ВР
28
Джума Ба
ЦЗ
6
Мохамед Абдельмонем
ЦЗ
99
Салис Абдул Самед
ОП
39
Djibril Coulibaly
ЦП
Главный тренер
Клод Пюэль
77
Лионель М'Паси
ВР
78
Дарен Мосенго
ОП
8
Яссин Кехта
ЦП
11
Годсон Кьереме
ПВ
30
Реда Хадра
ЦФ
Главный тренер
Дидье Дигар
Остались в запасе
31
Максим Дюпе
ВР
28
Джума Ба
ЦЗ
6
Мохамед Абдельмонем
ЦЗ
99
Салис Абдул Самед
ОП
39
Djibril Coulibaly
ЦП
Остались в запасе
77
Лионель М'Паси
ВР
78
Дарен Мосенго
ОП
8
Яссин Кехта
ЦП
11
Годсон Кьереме
ПВ
30
Реда Хадра
ЦФ
Главный тренер
Клод Пюэль
Главный тренер
Дидье Дигар
Ницца
Точно не сыграют
Мойзе Бомбито
ЦЗ
Данте
ЦЗ
Юссуф Ндайшими
ЦЗ
Everton Pereira
ЦП
Гавр
Точно не сыграют
Феликс Мамбимби
ЦФ
Абдулайе Туре
ОП
Статистика матча Ницца - Гавр
1
1
Всего ударов по воротам
15
11
Удары в створ
5
6
Владение мячом %
46
54
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
5
2
Нарушения
20
14
Офсайды
4
1
Количество передач
332
402
Сейвы
4
4
Точность передач %
74
80
Удары мимо ворот
7
4
Блокированные удары
3
1
Удары из пределов штрафной
11
9
Удары из-за пределов штрафной
4
2
xG (ожидаемые голы)
2.11
1.76
xGP (предотвращенные голы)
0.62
0.62

Смотреть прямую трансляцию матча «Ницца» против «Гавра», 29-й тур чемпионата Франции на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 12 апреля в 18:15 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Ницца» – «Гавр»

«Ницца» – «Гавр»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 11 апреля 2026

Источник: «Бомбардир»
Франция. Лига 1 Гавр Ницца
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