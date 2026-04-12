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Смотреть прямую трансляцию матча «Ротор» против «Сокола», 28-й ФНЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 12 апреля в 17:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Ротор» – «Сокол»