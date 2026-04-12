12.04.2026, воскресенье, 17:00
Россия. PARI Первая лига, 28 тур
Россия. PARI Первая лига, 28 тур
1 : 0
Завершен
Составы команд
Ротор
Ротор
4-2-3-1
13
Чагров
17
Шильников
15
Данилкин
24
Клещенко
24
Коротков
6
Макаров
5
Трошечкин
73
Азнауров
9
Давидян
7
Сафронов
9
Алиев
3-2-3-2
1
Крайков
19
Бутаев
6
Печенкин
55
Быков
2
Чуриков
33
Глойдман
7
Гурциев
18
Лазарев
97
Пасевич
19
Кутовой
77
Сасин
17
Шильников
13
Бардыбахин
13
Бардыбахин
17
Шильников
24
Коротков
23
Храмцов
23
Храмцов
24
Коротков
9
Давидян
18
Кайнов
18
Кайнов
9
Давидян
73
Азнауров
18
Родионов
18
Родионов
73
Азнауров
9
Алиев
11
Эльдарушев
11
Эльдарушев
9
Алиев
19
Бутаев
16
Поярков
16
Поярков
19
Бутаев
33
Глойдман
10
Мухин
10
Мухин
33
Глойдман
7
Гурциев
13
Киреенко
13
Киреенко
7
Гурциев
19
Кутовой
9
Шпитальный
9
Шпитальный
19
Кутовой
Остались в запасе
Ротор
Сокол
1
Владимир Сугробов
ВР
20
Иван Литвенок
ВР
14
Томислав Дадич
ЛЗ
37
Денис Фомин
ЦЗ
8
Анатолий Макаров
ЦП
10
Артем Симонян
АП
8
Михаил Ципуштанов
ЛВ
Главный тренер
Дмитрий Парфенов
36
Михаил Левашов
ВР
51
Антон Синяк
ЛЗ
5
Владимир Ковачевич
ЦЗ
27
Антон Егорушкин
ЦП
24
Михаил Мальцев
АП
Главный тренер
Евгений Харлачев
Остались в запасе
1
Владимир Сугробов
ВР
20
Иван Литвенок
ВР
14
Томислав Дадич
ЛЗ
37
Денис Фомин
ЦЗ
8
Анатолий Макаров
ЦП
10
Артем Симонян
АП
8
Михаил Ципуштанов
ЛВ
Остались в запасе
36
Михаил Левашов
ВР
51
Антон Синяк
ЛЗ
5
Владимир Ковачевич
ЦЗ
27
Антон Егорушкин
ЦП
24
Михаил Мальцев
АП
Главный тренер
Дмитрий Парфенов
Главный тренер
Евгений Харлачев
Статистика матча Ротор - Сокол
2
4
Всего ударов по воротам
13
6
Удары в створ
5
3
Владение мячом %
57
43
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Угловые удары
10
3
Смотреть прямую трансляцию матча «Ротор» против «Сокола», 28-й ФНЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 12 апреля в 17:00 по московскому времени.
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Источник: «Бомбардир»