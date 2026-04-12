Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • «Ротор» – «Сокол»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 12 апреля 2026

«Ротор» – «Сокол»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 12 апреля 2026

12 апреля, 15:50
Ротор
12.04.2026, воскресенье, 17:00
Россия. PARI Первая лига, 28 тур
1 : 0
Завершен
Сокол
11' Д. Давидян
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ротор
13
Никита Чагров
ВР
17
Глеб Шильников
ЛЗ
24
Александр Коротков
ЦЗ
15
Егор Данилкин
ЦЗ
24
Александр Клещенко
ЦЗ
6
Сергей Макаров
ОП
5
Александр Трошечкин
ОП
73
Имран Азнауров
ЛВ
9
Давид Давидян
ПВ
7
Илья Сафронов
ПВ
9
Саид Алиев
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Парфенов
Сокол
1
Тимур Крайков
ВР
33
Никита Глойдман
ЦЗ
19
Аллон Бутаев
ЦЗ
6
Никита Печенкин
ЦЗ
55
Артем Быков
ЦЗ
2
Иван Чуриков
ПЗ
77
Дмитрий Сасин
АП
18
Владислав Лазарев
АП
97
Роман Пасевич
ЛВ
7
Батраз Гурциев
ПВ
19
Максим Кутовой
ЦФ
Главный тренер
Евгений Харлачев
Ротор
1
Владимир Сугробов
ВР
20
Иван Литвенок
ВР
13
Вячеслав Бардыбахин
ЛЗ
14
Томислав Дадич
ЛЗ
23
Максим Храмцов
ЦЗ
37
Денис Фомин
ЦЗ
18
Максим Кайнов
ОП
8
Анатолий Макаров
ЦП
18
Илья Родионов
АП
10
Артем Симонян
АП
8
Михаил Ципуштанов
ЛВ
11
Абу-Саид Эльдарушев
ЦФ
Сокол
36
Михаил Левашов
ВР
16
Николай Поярков
ЛЗ
51
Антон Синяк
ЛЗ
5
Владимир Ковачевич
ЦЗ
10
Антон Мухин
ОП
27
Антон Егорушкин
ЦП
24
Михаил Мальцев
АП
13
Павел Киреенко
ЛВ
9
Владислав Шпитальный
ЦФ
4-2-3-1
13
Чагров
17
Шильников
15
Данилкин
24
Клещенко
24
Коротков
6
Макаров
5
Трошечкин
73
Азнауров
9
Давидян
7
Сафронов
9
Алиев
3-2-3-2
1
Крайков
19
Бутаев
6
Печенкин
55
Быков
2
Чуриков
33
Глойдман
7
Гурциев
18
Лазарев
97
Пасевич
19
Кутовой
77
Сасин
17
Шильников
13
Бардыбахин
13
Бардыбахин
17
Шильников
24
Коротков
23
Храмцов
23
Храмцов
24
Коротков
9
Давидян
18
Кайнов
18
Кайнов
9
Давидян
73
Азнауров
18
Родионов
18
Родионов
73
Азнауров
9
Алиев
11
Эльдарушев
11
Эльдарушев
9
Алиев
19
Бутаев
16
Поярков
16
Поярков
19
Бутаев
33
Глойдман
10
Мухин
10
Мухин
33
Глойдман
7
Гурциев
13
Киреенко
13
Киреенко
7
Гурциев
19
Кутовой
9
Шпитальный
9
Шпитальный
19
Кутовой
Остались в запасе
Ротор
Сокол
1
Владимир Сугробов
ВР
20
Иван Литвенок
ВР
14
Томислав Дадич
ЛЗ
37
Денис Фомин
ЦЗ
8
Анатолий Макаров
ЦП
10
Артем Симонян
АП
8
Михаил Ципуштанов
ЛВ
Главный тренер
Дмитрий Парфенов
36
Михаил Левашов
ВР
51
Антон Синяк
ЛЗ
5
Владимир Ковачевич
ЦЗ
27
Антон Егорушкин
ЦП
24
Михаил Мальцев
АП
Главный тренер
Евгений Харлачев
Остались в запасе
1
Владимир Сугробов
ВР
20
Иван Литвенок
ВР
14
Томислав Дадич
ЛЗ
37
Денис Фомин
ЦЗ
8
Анатолий Макаров
ЦП
10
Артем Симонян
АП
8
Михаил Ципуштанов
ЛВ
Остались в запасе
36
Михаил Левашов
ВР
51
Антон Синяк
ЛЗ
5
Владимир Ковачевич
ЦЗ
27
Антон Егорушкин
ЦП
24
Михаил Мальцев
АП
Главный тренер
Дмитрий Парфенов
Главный тренер
Евгений Харлачев
Статистика матча Ротор - Сокол
2
4
Всего ударов по воротам
13
6
Удары в створ
5
3
Владение мячом %
57
43
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Угловые удары
10
3

Смотреть прямую трансляцию матча «Ротор» против «Сокола», 28-й ФНЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 12 апреля в 17:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Ротор» – «Сокол»

«Ротор» – «Сокол»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 12 апреля 2026

Источник: «Бомбардир»
Россия. PARI Первая лига Сокол Ротор
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
Кордоба может уйти из «Краснодара», новая зарплата Барко в «Спартаке», у ЦСКА сорвался трансфер за 15 миллионов и другие новости
01:50
Названо условие для возвращения Слуцкого в Россию
01:25
1
Кордоба может уйти из «Краснодара»
00:50
«Бился за свои бабки»: раскрыта новая зарплата Барко в «Спартаке»
00:32
1
Президент УЕФА готовит ультиматум для Инфантино
00:25
ЦСКА не продал «Марселю» 18-летнего воспитанника
00:14
«Крузейро» вышел из переговоров с «Зенитом» по Луису Энрике: подробности
Вчера, 23:55
ФотоЭкс-динамовец Нгамале подписал контракт с новым клубом
Вчера, 23:23
1
Орлов: «В «Спартаке» смущает лишь одна позиция»
Вчера, 23:14
2
Семин ответил на критику Мостового в адрес Слуцкого
Вчера, 22:52
3
Все новости
Все новости
На зенитовца Горшкова появился еще один претендент
00:38
1
«Балтику» обвинили в нечестном трансфере: «К футболу это не имеет отношения»
Вчера, 22:31
4
Ташуев оценил вариант с назначением в «Ростов»
Вчера, 18:30
2
Стало известно, какую команду РПЛ может возглавить Ролан Гусев
Вчера, 14:29
7
В «Балтике» рассказали об условиях перехода Латышонка из «Зенита» через клуб Первой лиги
Вчера, 12:28
6
«Сочи» Осинькина сенсационно проиграл в Первой лиге
1 августа
5
Участник Лиги чемпионов заинтересовался Кравцовым
31 июля
Новая информация о возвращении спартаковца Пруцева в «Локомотив»
31 июля
4
Семак объяснил переходы Латышонка и Касаджикова
31 июля
Мхитарян ответил на предложение из ФНЛ
30 июля
1
В клубе ФНЛ хотят видеть Дзюбу
30 июля
1
Мостовой назвал российский клуб, который он готов возглавить
30 июля
13
Экс-игрок тульского «Арсенала» пропал после свадьбы
30 июля
1
Определен самый высокооплачиваемый тренер ФНЛ
30 июля
2
Подследственный судья попытался избежать тюрьмы с помощью искусственного интеллекта
30 июля
3
РПЛ с юмором отреагировала на возвращение Латышонка из ФНЛ
29 июля
5
Стала известна зарплата Латышонка в «Балтике»
29 июля
3
ФотоЛатышонок сменил клуб второй раз за день
29 июля
13
Фото«Крылья Советов» продали игрока молодежной сборной России в клуб Первой лиги
29 июля
1
ФотоКлуб Первой лиги купил Латышонка у «Зенита»
29 июля
20
Латышонок сменит «Зенит» на другой клуб РПЛ по сложной схеме
27 июля
12
Воспитанник «Спартака» сделал хет-трик за «Сочи» в Первой лиге
26 июля
2
Клуб Первой лиги подписал уже 25 новичков
23 июля
Фото«Акрон» продлил контракт с основным полузащитником
23 июля
3 российских клуба заинтересовались игроком «Динамо», выставленным на трансфер
23 июля
Клуб РПЛ рассмотрит подписание игроков «Зенита» и «Динамо»
23 июля
1
ФотоМосковский клуб расстался с хавбеком
23 июля
Взбешенный Ташуев хочет покинуть «Енисей»
22 июля
4
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+