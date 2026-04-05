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  • «Алавес» – «Осасуна»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 5 апреля 2026

«Алавес» – «Осасуна»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 5 апреля 2026

5 апреля, 20:50
Алавес
05.04.2026, воскресенье, 22:00
Испания. Примера, 30 тур
2 : 2
Завершен
Осасуна
44' Т. Мартинес 90+1' Л. Бойе (П)
4' В. Розье 80' А. Будимир (П)
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Не сыграют
Алавес
1
Антонио Сивера
ВР
17
Хонни Кастро
ЛЗ
33
Виктор Парада
ЛЗ
3
Юссеф Энрикес
ЛЗ
14
Науэль Теналья
ПЗ
19
Пабло Ибаньес
ЦП
8
Антонио Бланко
(К) ЦП
18
Хон Гуриди
ЦП
7
Анхель Перес
ПВ
8
Ибрахим Диабате
ЦФ
11
Тони Мартинес
ЦФ
Главный тренер
Кике Санчес Флорес
Осасуна
1
Серхио Эррера
ВР
20
Хави Галан
ЛЗ
22
Энцо Бойомо
ЦЗ
24
Алехандро Катена
ЦЗ
19
Валентен Розье
ПЗ
6
Лукас Торро
ОП
7
Хон Монкайола
ЦП
10
Аймар Орос
ЦП
14
Рубен Гарсия
ЛВ
11
Энрике Барха
(К) ПВ
11
Анте Будимир
ЦФ
Главный тренер
Алессио Лиски
Алавес
33
Рубен Монтеро
ВР
13
Рауль Фернандес
ВР
27
Egoitz Muñoz
ЦЗ
5
Хон Пачеко
ЦЗ
10
Карлес Аленья
ЦП
6
Андер Гевара
ЦП
30
Калебе
ЦП
21
Абде Реббах
ЛВ
16
Вилле Коски
ЦФ
15
Лукас Бойе
ЦФ
34
Aitor Mañas
ЦФ
9
Мариано Диас
ЦФ
Осасуна
13
Айтор
ВР
3
Хуан Крус
ЛЗ
5
Хорхе Эррандо
ЦЗ
41
Иньиго Аргибиде
ПЗ
8
Икер Муньос
ОП
29
Асьер Осамбела
ЦП
21
Виктор Муньос
ЛВ
23
Абель Бретонес
ЛВ
16
Мойзес Гомес
ЛВ
9
Рауль Гарсия
ЦФ
18
Рауль Моро
ЦФ
4-3-1-2
1
Сивера
3
Энрикес
17
Кастро
33
Парада
14
Теналья
19
Ибаньес
8
Бланко
18
Гуриди
7
Перес
11
Мартинес
8
Диабате
4-1-2-2-1
1
Эррера
19
Розье
22
Бойомо
24
Катена
20
Галан
6
Торро
7
Монкайола
10
Орос
11
Барха
14
Гарсия
11
Будимир
18
Гуриди
10
Аленья
10
Аленья
18
Гуриди
8
Диабате
6
Гевара
6
Гевара
8
Диабате
3
Энрикес
21
Реббах
21
Реббах
3
Энрикес
19
Ибаньес
15
Бойе
15
Бойе
19
Ибаньес
11
Будимир
5
Эррандо
5
Эррандо
11
Будимир
6
Торро
8
Муньос
8
Муньос
6
Торро
11
Барха
21
Муньос
21
Муньос
11
Барха
14
Гарсия
23
Бретонес
23
Бретонес
14
Гарсия
10
Орос
9
Гарсия
9
Гарсия
10
Орос
Остались в запасе
Алавес
Осасуна
33
Рубен Монтеро
ВР
13
Рауль Фернандес
ВР
27
Egoitz Muñoz
ЦЗ
5
Хон Пачеко
ЦЗ
30
Калебе
ЦП
16
Вилле Коски
ЦФ
34
Aitor Mañas
ЦФ
9
Мариано Диас
ЦФ
Главный тренер
Кике Санчес Флорес
13
Айтор
ВР
3
Хуан Крус
ЛЗ
41
Иньиго Аргибиде
ПЗ
29
Асьер Осамбела
ЦП
16
Мойзес Гомес
ЛВ
18
Рауль Моро
ЦФ
Главный тренер
Алессио Лиски
Остались в запасе
33
Рубен Монтеро
ВР
13
Рауль Фернандес
ВР
27
Egoitz Muñoz
ЦЗ
5
Хон Пачеко
ЦЗ
30
Калебе
ЦП
16
Вилле Коски
ЦФ
34
Aitor Mañas
ЦФ
9
Мариано Диас
ЦФ
Остались в запасе
13
Айтор
ВР
3
Хуан Крус
ЛЗ
41
Иньиго Аргибиде
ПЗ
29
Асьер Осамбела
ЦП
16
Мойзес Гомес
ЛВ
18
Рауль Моро
ЦФ
Главный тренер
Кике Санчес Флорес
Главный тренер
Алессио Лиски
Алавес
Точно не сыграют
Факундо Гарсес
ЦЗ
Карлос Бенавидес
ОП
Денис Суарес
АП
Осасуна
Точно не сыграют
Икер Бенито
ПВ
Статистика матча Алавес - Осасуна
2
1
5
Всего ударов по воротам
18
8
Удары в створ
6
5
Владение мячом %
48
52
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
5
Угловые удары
7
1
Нарушения
7
17
Офсайды
1
3
Количество передач
372
423
Сейвы
3
5
Точность передач %
80
82
Удары мимо ворот
9
0
Блокированные удары
3
3
Удары из пределов штрафной
12
5
Удары из-за пределов штрафной
6
3
xG (ожидаемые голы)
2.07
1.31
xGP (предотвращенные голы)
-0.88
-0.88

Смотреть прямую трансляцию матча «Алавес» против «Осасуны», 30-й тур чемпионата Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 5 апреля в 22:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Алавес» – «Осасуна»

«Алавес» – «Осасуна»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 5 апреля 2026

Источник: «Бомбардир»
Испания. Примера Осасуна Алавес
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