05.04.2026, воскресенье, 22:00
Испания. Примера, 30 тур
Испания. Примера, 30 тур
2 : 2
Завершен
Составы команд
Алавес
Алавес
4-3-1-2
1
Сивера
3
Энрикес
17
Кастро
33
Парада
14
Теналья
19
Ибаньес
8
Бланко
18
Гуриди
7
Перес
11
Мартинес
8
Диабате
4-1-2-2-1
1
Эррера
19
Розье
22
Бойомо
24
Катена
20
Галан
6
Торро
7
Монкайола
10
Орос
11
Барха
14
Гарсия
11
Будимир
18
Гуриди
10
Аленья
10
Аленья
18
Гуриди
8
Диабате
6
Гевара
6
Гевара
8
Диабате
3
Энрикес
21
Реббах
21
Реббах
3
Энрикес
19
Ибаньес
15
Бойе
15
Бойе
19
Ибаньес
11
Будимир
5
Эррандо
5
Эррандо
11
Будимир
6
Торро
8
Муньос
8
Муньос
6
Торро
11
Барха
21
Муньос
21
Муньос
11
Барха
14
Гарсия
23
Бретонес
23
Бретонес
14
Гарсия
10
Орос
9
Гарсия
9
Гарсия
10
Орос
Остались в запасе
Алавес
Осасуна
33
Рубен Монтеро
ВР
13
Рауль Фернандес
ВР
27
Egoitz Muñoz
ЦЗ
5
Хон Пачеко
ЦЗ
30
Калебе
ЦП
16
Вилле Коски
ЦФ
34
Aitor Mañas
ЦФ
9
Мариано Диас
ЦФ
Главный тренер
Кике Санчес Флорес
13
Айтор
ВР
3
Хуан Крус
ЛЗ
41
Иньиго Аргибиде
ПЗ
29
Асьер Осамбела
ЦП
16
Мойзес Гомес
ЛВ
18
Рауль Моро
ЦФ
Главный тренер
Алессио Лиски
Остались в запасе
33
Рубен Монтеро
ВР
13
Рауль Фернандес
ВР
27
Egoitz Muñoz
ЦЗ
5
Хон Пачеко
ЦЗ
30
Калебе
ЦП
16
Вилле Коски
ЦФ
34
Aitor Mañas
ЦФ
9
Мариано Диас
ЦФ
Остались в запасе
13
Айтор
ВР
3
Хуан Крус
ЛЗ
41
Иньиго Аргибиде
ПЗ
29
Асьер Осамбела
ЦП
16
Мойзес Гомес
ЛВ
18
Рауль Моро
ЦФ
Главный тренер
Кике Санчес Флорес
Главный тренер
Алессио Лиски
Алавес
Точно не сыграют
Осасуна
Точно не сыграют
Статистика матча Алавес - Осасуна
2
1
5
Всего ударов по воротам
18
8
Удары в створ
6
5
Владение мячом %
48
52
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
5
Угловые удары
7
1
Нарушения
7
17
Офсайды
1
3
Количество передач
372
423
Сейвы
3
5
Точность передач %
80
82
Удары мимо ворот
9
0
Блокированные удары
3
3
Удары из пределов штрафной
12
5
Удары из-за пределов штрафной
6
3
xG (ожидаемые голы)
2.07
1.31
xGP (предотвращенные голы)
-0.88
-0.88
Смотреть прямую трансляцию матча «Алавес» против «Осасуны», 30-й тур чемпионата Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 5 апреля в 22:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Алавес» – «Осасуна»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! Футбол 2».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»