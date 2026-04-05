05.04.2026, воскресенье, 15:00
Испания. Примера, 30 тур
Испания. Примера, 30 тур
2 : 0
Завершен
Составы команд
Хетафе
Хетафе
3-2-2-1-2
13
Сорья
2
Джене
22
Дуарте
24
Ромеро
15
Боселли
21
Иглесиас
5
Милья
8
Арамбарри
23
Лисо
20
Васкес
10
Сатриано
4-2-2-2
23
Симон
3
Вивиан
5
Альварес
14
Ляпорт
17
Бершиче
30
Рего
18
Хаурегисар
7
Беренгер
8
Сансет
11
Гурусета
19
Уильямс
2
Джене
16
Рико
16
Рико
2
Джене
20
Васкес
6
Мартин
6
Мартин
20
Васкес
23
Лисо
20
Бирманчевич
20
Бирманчевич
23
Лисо
5
Альварес
12
Аресо
12
Аресо
5
Альварес
18
Хаурегисар
6
Весга
6
Весга
18
Хаурегисар
30
Рего
16
Руис де Галаррета
16
Руис де Галаррета
30
Рего
11
Гурусета
10
Уильямс
10
Уильямс
11
Гурусета
8
Сансет
21
Саннади
21
Саннади
8
Сансет
Остались в запасе
Хетафе
Атлетик
1
Иржи Летачек
ВР
41
Jorge Montes
ЦЗ
26
Davinchi
ЦЗ
44
Adrián Riquelme
ЦП
14
Хавьер Муньос
ЦП
18
Алекс Санкрис
ПВ
11
Абу Камара
ЦФ
Главный тренер
Пепе Бордалас
27
Алекс Падилья
ВР
19
Адама Бойро
ЛЗ
13
Унаи Эгилус
ЦЗ
15
Иньиго Леке
ПЗ
23
Роберт Наварро
ЦП
20
Унаи Гомес
АП
22
Нико Серрано
ЛВ
Главный тренер
Эдин Терзич
Остались в запасе
1
Иржи Летачек
ВР
41
Jorge Montes
ЦЗ
26
Davinchi
ЦЗ
44
Adrián Riquelme
ЦП
14
Хавьер Муньос
ЦП
18
Алекс Санкрис
ПВ
11
Абу Камара
ЦФ
Остались в запасе
27
Алекс Падилья
ВР
19
Адама Бойро
ЛЗ
13
Унаи Эгилус
ЦЗ
15
Иньиго Леке
ПЗ
23
Роберт Наварро
ЦП
20
Унаи Гомес
АП
22
Нико Серрано
ЛВ
Главный тренер
Пепе Бордалас
Главный тренер
Эдин Терзич
Хетафе
Точно не сыграют
Атлетик
Точно не сыграют
Статистика матча Хетафе - Атлетик
3
1
Всего ударов по воротам
10
5
Удары в створ
6
0
Владение мячом %
32
68
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Угловые удары
4
3
Нарушения
11
11
Офсайды
3
1
Количество передач
233
526
Сейвы
0
3
Точность передач %
62
81
Удары мимо ворот
3
3
Блокированные удары
1
2
Удары из пределов штрафной
8
4
Удары из-за пределов штрафной
2
1
xG (ожидаемые голы)
1.94
0.57
xGP (предотвращенные голы)
-0.02
-0.02
Смотреть прямую трансляцию матча «Хетафе» против «Атлетика», 30-й тур чемпионата Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 5 апреля в 15:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Хетафе» – «Атлетик»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! Футбол 2».
- Также игру будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»