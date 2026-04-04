  «Вердер» – «РБ Лейпциг»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 4 апреля 2026

«Вердер» – «РБ Лейпциг»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 4 апреля 2026

4 апреля, 15:15
Вердер
04.04.2026, суббота, 16:30
Германия. Бундеслига, 28 тур
1 : 2
Завершен
РБ Лейпциг
90+4' С. Муса
15' А. Нуса 52' Ромуло
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вердер
30
Мио Бакхаус
ВР
5
Амос Пипер
ЦЗ
32
Марко Фридль
(К) ЦЗ
27
Феликс Агу
ПЗ
14
Сенне Линен
ЦП
18
Камерон Пуэртас
ЦП
20
Романо Шмид
АП
10
Леонардо Биттенкурт
АП
17
Марко Груль
ЛВ
2
Оливье Деман
ЛВ
11
Джастин Нджинма
ПВ
Главный тренер
Даниэль Тиун
РБ Лейпциг
26
Мартен Вандевордт
ВР
22
Давид Раум
(К) ЛЗ
4
Вилли Орбан
ЦЗ
23
Кастелло Люкеба
ЦЗ
17
Боте Баку
ПЗ
24
Ксавер Шлагер
ЦП
13
Николас Зайвальд
ЦП
14
Кристоф Баумгартнер
АП
7
Антонио Нуса
ЛВ
40
Ромуло
ЦФ
49
Ян Диоманде
ЦФ
Главный тренер
Оле Вернер
Вердер
25
Маркус Колке
ВР
3
Юкинари Сугавара
ЦЗ
33
Мик Шметгенс
ЦЗ
24
Патрис Чович
АП
7
Самуэль Мбангула
ЛВ
23
Айзек Шмидт
ПВ
29
Салим Муса
ЦФ
19
Йован Милошевич
ЦФ
РБ Лейпциг
1
Петер Гулачи
ВР
35
Макс Финкграфе
ЛЗ
5
Эль-Шадай Битшиабу
ЦЗ
39
Бенджамин Хенрикс
ПЗ
6
Эзекиль Банзузи
ЦП
20
Assan Ouédraogo
ЦП
27
Тидиам Гомис
ЛВ
9
Йохан Бакайоко
ПВ
11
Конрад Хардер
ЦФ
3-2-3-2
30
Бакхаус
5
Пипер
32
Фридль
27
Агу
14
Линен
18
Пуэртас
2
Деман
10
Биттенкурт
11
Нджинма
17
Груль
20
Шмид
4-2-2-2
26
Вандевордт
17
Баку
4
Орбан
23
Люкеба
22
Раум
24
Шлагер
13
Зайвальд
14
Баумгартнер
7
Нуса
49
Диоманде
40
Ромуло
17
Груль
3
Сугавара
3
Сугавара
17
Груль
5
Пипер
24
Чович
24
Чович
5
Пипер
27
Агу
7
Мбангула
7
Мбангула
27
Агу
11
Нджинма
29
Муса
29
Муса
11
Нджинма
10
Биттенкурт
19
Милошевич
19
Милошевич
10
Биттенкурт
49
Диоманде
39
Хенрикс
39
Хенрикс
49
Диоманде
23
Люкеба
6
Банзузи
6
Банзузи
23
Люкеба
14
Баумгартнер
20
20
14
Баумгартнер
7
Нуса
27
Гомис
27
Гомис
7
Нуса
40
Ромуло
11
Хардер
11
Хардер
40
Ромуло
Остались в запасе
Вердер
РБ Лейпциг
25
Маркус Колке
ВР
33
Мик Шметгенс
ЦЗ
23
Айзек Шмидт
ПВ
Главный тренер
Даниэль Тиун
1
Петер Гулачи
ВР
35
Макс Финкграфе
ЛЗ
5
Эль-Шадай Битшиабу
ЦЗ
9
Йохан Бакайоко
ПВ
Главный тренер
Оле Вернер
Статистика матча Вердер - РБ Лейпциг
2
1
Всего ударов по воротам
13
7
Удары в створ
5
2
Владение мячом %
55
45
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Угловые удары
1
0
Нарушения
13
14
Офсайды
5
1
Количество передач
558
454
Сейвы
0
4
Точность передач %
85
79
Удары мимо ворот
5
3
Блокированные удары
3
2
Удары из пределов штрафной
9
4
Удары из-за пределов штрафной
4
3
xG (ожидаемые голы)
1.51
1.49
xGP (предотвращенные голы)
0.43
0.43

Смотреть прямую трансляцию матча «Вердер» против «РБ Лейпцига», 28-й тур чемпионата Германии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 4 апреля в 16:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Вердер»«РБ Лейпциг»

Источник: «Бомбардир»
Германия. Бундеслига РБ Лейпциг Вердер
Главные новости
«Знаю, что это за человек»: Тихонов честно высказался о Соболеве
Вчера, 23:31
1
ВидеоКлаудиньо забил шикарный гол в азиатской Лиге чемпионов
Вчера, 22:56
Абаскаль хотел забрать в Мексику трех футболистов РПЛ
Вчера, 22:36
2
ЦСКА выберет замену для Челестини между двумя тренерами
Вчера, 22:16
6
Дуглас Сантос прояснил свое будущее в «Зените»
Вчера, 21:49
4
Тихонов – о футболисте «Зенита»: «Думал, он упадет и умрет»
Вчера, 21:18
7
Дзюба отреагировал на дерзкий ответ Акинфеева
Вчера, 21:02
5
«Это авантюра»: Гурцкая указал на ключевую ошибку Семака в матче «Зенит» – «Краснодар»
Вчера, 20:47
11
Дзюба – об «Акроне»: «Мы прокляты»
Вчера, 20:03
10
Рахимов указал на судейскую ошибку в пользу «Краснодара» в матче с «Зенитом»
Вчера, 19:56
8
Все новости
Все новости
Мостовой сказал, при каком условии женщина-тренер будет успешна в «Унионе»
Вчера, 22:23
1
Реакция Тихонова на решение «Униона» назначить женщину главным тренером
Вчера, 20:20
3
Реакция Мостового на решение «Униона» назначить женщину главным тренером
12 апреля
14
«Душевая, голые мужские тела»: у Кирьякова есть вопросы к назначению нового тренера «Униона»
12 апреля
2
Реакция Григоряна на решение «Униона» назначить женщину главным тренером
12 апреля
6
ФотоКлуб Бундеслиги назначил главным тренером женщину
12 апреля
20
Бундеслига. «Бавария» унизила «пиратов» (5:0) и побила рекорд 54-летней давности
11 апреля
1
Самый дорогой футболист «Баварии» определился с будущим в клубе
11 апреля
1
Кроос выбрал лучшего вратаря в истории футбола
11 апреля
1
«Бавария» может потратить 90+ миллионов на полузащитника «Астон Виллы»
10 апреля
«Боруссия» сохранила защитника, мечтавшего о «Реале»
10 апреля
Бундеслига. «Бавария» вырвала волевую победу над «Фрайбургом» (3:2), у Бишофа дубль
4 апреля
Экспресс на матчи 4 апреля: «Динамо» и «Бавария» победят, «Боруссия» Д обменяется голами со «Штутгартом»
3 апреля
Самые высокооплачиваемые футболисты и тренеры Бундеслиги
2 апреля
Генич двумя словами отреагировал на растолстевшего Бонифаци
2 апреля
«Айнтрахт» принял решение по автору золотого гола ЧМ-2014
2 апреля
1
ФотоФорвард сборной Нигерии набрал 30 кг за 3 месяца
1 апреля
4
«Бавария» избавится от экс-защитника сборной Португалии
30 марта
Стало известно, сможет ли Нойер сыграть против «Реала»
30 марта
1
Игрока «Баварии» оценили в 250 миллионов
29 марта
2
Тренер из системы клуба Бундеслиги совершил каминг-аут
25 марта
14
Клопп ответил на вопрос о работе в сборной Германии
24 марта
1
Рейтинг претендентов на «Золотой мяч» по версии Goal
22 марта
1
Бундеслига. «Бавария» разгромила «Унион», Гнабри оформил дубль
21 марта
1
Сменился главный фаворит на «Золотой мяч»-2026 по версии букмекеров
20 марта
9
Бундеслига. «Бавария» вдевятером удержала гостевую ничью с «Байером» (1:1)
14 марта
1
«Боруссия» объявила об уходе еще двух игроков
13 марта
«Вольфсбург» будет спасаться от вылета с тренером, побеждавшим ЦСКА
10 марта
Все новости
