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Смотреть прямую трансляцию матча «Реал Сосьедад» против «Леванте», 30-й тур чемпионата Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 4 апреля в 15:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Реал Сосьедад» – «Леванте»