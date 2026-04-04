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  • «Реал Сосьедад» – «Леванте»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 4 апреля 2026

«Реал Сосьедад» – «Леванте»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 4 апреля 2026

4 апреля, 13:50
Реал Сосьедад
04.04.2026, суббота, 15:00
Испания. Примера, 30 тур
2 : 0
Завершен
Леванте
30' Х. Мартин 83' Б. Мендес
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Не сыграют
Реал Сосьедад
1
Алекс Ремиро
ВР
17
Серхио Гомес
ЛЗ
16
Дуйе Чалета-Цар
ЦЗ
31
Хон Мартин
ЦЗ
2
Хон Арамбуру
ПЗ
8
Беньят Турриэнтес
ЦП
24
Лука Сучич
ЦП
18
Карлос Солер
ЦП
21
Микель Оярсабаль
(К) ЛВ
11
Гонсалу Гедеш
ЛВ
7
Андер Барренечеа
ЛВ
Главный тренер
Пеллегрино Матараццо
Леванте
13
Мэтью Райан
ВР
23
Мануэль Санчес
ЛЗ
4
Адриан де ла Фуэнте
(К) ЦЗ
2
Матиас Морено
ЦЗ
22
Джереми Тольян
ПЗ
20
Ориоль Рей
ОП
8
Йон-Андер Оласагасти
ЦП
26
Карим Тунде
ПВ
17
Виктор Гарсия
ЦФ
18
Икер Лосада
ЦФ
19
Карлос Эспи
ЦФ
Главный тренер
Луиш Каштру
Реал Сосьедад
13
Унаи Марреро
ВР
3
Айэн Муньос
ЛЗ
6
Ариц Элустондо
ЦЗ
4
Лукен Бейтия
ЦЗ
31
Ibai Basurko
ЦП
15
Пабло Марин
АП
21
Арсен Захарян
АП
8
Такефуса Кубо
ПВ
10
Брайс Мендес
ПВ
9
Орри Стейнн Оскарссон
ЦФ
19
Хон Каррикабуру
ЦФ
22
Уэсли
ЦФ
Леванте
1
Пабло Куньят
ВР
3
Алан Маттурро
ЦЗ
29
Начо Перес
ПЗ
14
Уго Рагубер
ОП
16
Кервин Арриага
ОП
10
Пабло Мартинес
ЦП
55
Tay Abed Kassus
ЦП
24
Карлос Альварес
АП
27
Пако Кортес
ЛВ
11
Хосе Луис Моралес
ЦФ
9
Иван Ромеро
ЦФ
21
Карл Этта-Эйонг
ЦФ
4-3-3
1
Ремиро
17
Гомес
16
Чалета-Цар
31
Мартин
2
Арамбуру
8
Турриэнтес
24
Сучич
18
Солер
7
Барренечеа
11
Гедеш
21
Оярсабаль
4-1-1-1-3
13
Райан
22
Тольян
4
де ла Фуэнте
2
Морено
23
Санчес
20
Рей
8
Оласагасти
26
Тунде
19
Эспи
18
Лосада
17
Гарсия
16
Чалета-Цар
6
Элустондо
6
Элустондо
16
Чалета-Цар
8
Турриэнтес
31
31
8
Турриэнтес
7
Барренечеа
15
Марин
15
Марин
7
Барренечеа
24
Сучич
10
Мендес
10
Мендес
24
Сучич
11
Гедеш
9
Оскарссон
9
Оскарссон
11
Гедеш
2
Морено
3
Маттурро
3
Маттурро
2
Морено
20
Рей
14
Рагубер
14
Рагубер
20
Рей
18
Лосада
10
Мартинес
10
Мартинес
18
Лосада
17
Гарсия
55
55
17
Гарсия
26
Тунде
9
Ромеро
9
Ромеро
26
Тунде
Остались в запасе
Реал Сосьедад
Леванте
13
Унаи Марреро
ВР
3
Айэн Муньос
ЛЗ
4
Лукен Бейтия
ЦЗ
21
Арсен Захарян
АП
8
Такефуса Кубо
ПВ
19
Хон Каррикабуру
ЦФ
22
Уэсли
ЦФ
Главный тренер
Пеллегрино Матараццо
1
Пабло Куньят
ВР
29
Начо Перес
ПЗ
16
Кервин Арриага
ОП
24
Карлос Альварес
АП
27
Пако Кортес
ЛВ
11
Хосе Луис Моралес
ЦФ
21
Карл Этта-Эйонг
ЦФ
Главный тренер
Луиш Каштру
Остались в запасе
13
Унаи Марреро
ВР
3
Айэн Муньос
ЛЗ
4
Лукен Бейтия
ЦЗ
21
Арсен Захарян
АП
8
Такефуса Кубо
ПВ
19
Хон Каррикабуру
ЦФ
22
Уэсли
ЦФ
Остались в запасе
1
Пабло Куньят
ВР
29
Начо Перес
ПЗ
16
Кервин Арриага
ОП
24
Карлос Альварес
АП
27
Пако Кортес
ЛВ
11
Хосе Луис Моралес
ЦФ
21
Карл Этта-Эйонг
ЦФ
Главный тренер
Пеллегрино Матараццо
Главный тренер
Луиш Каштру
Реал Сосьедад
Точно не сыграют
Йон Горротксатеги
ОП
Янхель Эррера
ЦП
Job Ochieng
ЦФ
Альваро Одриосола
ПЗ
Иньяки Руперес
ПЗ
Игор Субельдия
ЦЗ
Леванте
Точно не сыграют
Рохер Бруге
ПВ
Унаи Эльхесабаль
ЦЗ
Диего Пампин
ЦЗ
Унаи Венцедор
ЦП
Статистика матча Реал Сосьедад - Леванте
2
3
Всего ударов по воротам
18
8
Удары в створ
5
4
Владение мячом %
59
41
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Угловые удары
11
5
Нарушения
11
15
Офсайды
4
1
Количество передач
467
315
Сейвы
4
3
Точность передач %
85
78
Удары мимо ворот
9
3
Блокированные удары
4
1
Удары из пределов штрафной
8
4
Удары из-за пределов штрафной
10
4
xG (ожидаемые голы)
2.78
0.28
xGP (предотвращенные голы)
0.39
0.39

Смотреть прямую трансляцию матча «Реал Сосьедад» против «Леванте», 30-й тур чемпионата Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 4 апреля в 15:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Реал Сосьедад» – «Леванте»

«Реал Сосьедад» – «Леванте»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 4 апреля 2026

Источник: «Бомбардир»
Испания. Примера Леванте Реал Сосьедад
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