04.04.2026, суббота, 15:00
Испания. Примера, 30 тур
Испания. Примера, 30 тур
2 : 0
Завершен
Составы команд
Реал Сосьедад
Реал Сосьедад
4-3-3
1
Ремиро
17
Гомес
16
Чалета-Цар
31
Мартин
2
Арамбуру
8
Турриэнтес
24
Сучич
18
Солер
7
Барренечеа
11
Гедеш
21
Оярсабаль
4-1-1-1-3
13
Райан
22
Тольян
4
де ла Фуэнте
2
Морено
23
Санчес
20
Рей
8
Оласагасти
26
Тунде
19
Эспи
18
Лосада
17
Гарсия
16
Чалета-Цар
6
Элустондо
6
Элустондо
16
Чалета-Цар
8
Турриэнтес
31
31
8
Турриэнтес
7
Барренечеа
15
Марин
15
Марин
7
Барренечеа
24
Сучич
10
Мендес
10
Мендес
24
Сучич
11
Гедеш
9
Оскарссон
9
Оскарссон
11
Гедеш
2
Морено
3
Маттурро
3
Маттурро
2
Морено
20
Рей
14
Рагубер
14
Рагубер
20
Рей
18
Лосада
10
Мартинес
10
Мартинес
18
Лосада
17
Гарсия
55
55
17
Гарсия
26
Тунде
9
Ромеро
9
Ромеро
26
Тунде
Остались в запасе
Реал Сосьедад
Леванте
13
Унаи Марреро
ВР
3
Айэн Муньос
ЛЗ
4
Лукен Бейтия
ЦЗ
21
Арсен Захарян
АП
8
Такефуса Кубо
ПВ
19
Хон Каррикабуру
ЦФ
22
Уэсли
ЦФ
Главный тренер
Пеллегрино Матараццо
1
Пабло Куньят
ВР
29
Начо Перес
ПЗ
16
Кервин Арриага
ОП
24
Карлос Альварес
АП
27
Пако Кортес
ЛВ
11
Хосе Луис Моралес
ЦФ
21
Карл Этта-Эйонг
ЦФ
Главный тренер
Луиш Каштру
Остались в запасе
13
Унаи Марреро
ВР
3
Айэн Муньос
ЛЗ
4
Лукен Бейтия
ЦЗ
21
Арсен Захарян
АП
8
Такефуса Кубо
ПВ
19
Хон Каррикабуру
ЦФ
22
Уэсли
ЦФ
Остались в запасе
1
Пабло Куньят
ВР
29
Начо Перес
ПЗ
16
Кервин Арриага
ОП
24
Карлос Альварес
АП
27
Пако Кортес
ЛВ
11
Хосе Луис Моралес
ЦФ
21
Карл Этта-Эйонг
ЦФ
Главный тренер
Пеллегрино Матараццо
Главный тренер
Луиш Каштру
Статистика матча Реал Сосьедад - Леванте
2
3
Всего ударов по воротам
18
8
Удары в створ
5
4
Владение мячом %
59
41
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Угловые удары
11
5
Нарушения
11
15
Офсайды
4
1
Количество передач
467
315
Сейвы
4
3
Точность передач %
85
78
Удары мимо ворот
9
3
Блокированные удары
4
1
Удары из пределов штрафной
8
4
Удары из-за пределов штрафной
10
4
xG (ожидаемые голы)
2.78
0.28
xGP (предотвращенные голы)
0.39
0.39
Смотреть прямую трансляцию матча «Реал Сосьедад» против «Леванте», 30-й тур чемпионата Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 4 апреля в 15:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Реал Сосьедад» – «Леванте»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! Футбол 2».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»