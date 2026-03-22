22.03.2026, воскресенье, 23:00
Испания. Примера, 29 тур
Испания. Примера, 29 тур
3 : 2
Завершен
Составы команд
Реал
Реал
4-1-2-3
13
Лунин
20
Гарсия
2
Рюдигер
24
Хейсен
2
Карвахаль
8
Чуамени
8
Вальверде
45
Питарч
7
Винисиус
8
Гюлер
10
Диас
3-3-1-3
1
Муссо
24
Ле Норман
17
Ганцко
3
Руджери
5
Льоренте
5
Кардозо
6
Коке
17
Симеоне
22
Лукман
7
Гризманн
9
Альварес
7
Винисиус
18
Каррерас
18
Каррерас
7
Винисиус
2
Карвахаль
12
Александер-Арнольд
12
Александер-Арнольд
2
Карвахаль
8
Гюлер
10
Беллингем
10
Беллингем
8
Гюлер
10
Диас
6
Камавинга
6
Камавинга
10
Диас
45
Питарч
10
Мбаппе
10
Мбаппе
45
Питарч
24
Ле Норман
2
Хименес
2
Хименес
24
Ле Норман
22
Лукман
26
Молина
26
Молина
22
Лукман
5
Кардозо
23
Гонсалес
23
Гонсалес
5
Кардозо
17
Симеоне
15
Баэна
15
Баэна
17
Симеоне
7
Гризманн
7
Серлот
7
Серлот
7
Гризманн
Остались в запасе
Реал
Атлетико
26
Фран Гонсалес
ВР
43
Серхио Местре
ВР
37
Мануэль Анхель
ЦЗ
27
Диего Агуадо
ЦЗ
8
Давид Алаба
ЦЗ
30
Франко Мастантуоно
АП
16
Гонсало Гарсия
ПВ
Главный тренер
Альваро Арбелоа
31
Сальви Эскивель
ВР
33
Марио де Луис
ВР
34
Хулио Диас
ЛЗ
2
Клеман Лангле
ЦЗ
21
Обед Варгас
ЦП
16
Тиаго Алмада
АП
Главный тренер
Диего Симеоне
Остались в запасе
26
Фран Гонсалес
ВР
43
Серхио Местре
ВР
37
Мануэль Анхель
ЦЗ
27
Диего Агуадо
ЦЗ
8
Давид Алаба
ЦЗ
30
Франко Мастантуоно
АП
16
Гонсало Гарсия
ПВ
Остались в запасе
31
Сальви Эскивель
ВР
33
Марио де Луис
ВР
34
Хулио Диас
ЛЗ
2
Клеман Лангле
ЦЗ
21
Обед Варгас
ЦП
16
Тиаго Алмада
АП
Главный тренер
Альваро Арбелоа
Главный тренер
Диего Симеоне
Реал
Точно не сыграют
Атлетико
Точно не сыграют
Статистика матча Реал - Атлетико
1
1
4
Всего ударов по воротам
17
13
Удары в створ
10
7
Владение мячом %
52
48
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
1
4
Угловые удары
4
1
Нарушения
2
15
Офсайды
2
0
Количество передач
559
505
Сейвы
5
5
Точность передач %
90
89
Удары мимо ворот
6
5
Блокированные удары
1
1
Удары из пределов штрафной
8
7
Удары из-за пределов штрафной
9
6
xG (ожидаемые голы)
2.41
1
xGP (предотвращенные голы)
-1.26
-1.26
Смотреть прямую трансляцию матча «Реал» против «Атлетико», 29-й тур чемпионата Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 22 марта в 23:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Реал» – «Атлетико»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! ТВ».
- Также игру будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»