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  • «Реал» – «Атлетико»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 22 марта 2026

«Реал» – «Атлетико»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 22 марта 2026

22 марта, 21:50
Реал
22.03.2026, воскресенье, 23:00
Испания. Примера, 29 тур
3 : 2
Завершен
Атлетико
52' Винисиус (П) 55' Ф. Вальверде 72' Винисиус
33' А. Лукман 66' Н. Молина
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Не сыграют
Реал
13
Андрей Лунин
ВР
20
Фран Гарсия
ЛЗ
2
Антонио Рюдигер
ЦЗ
24
Дин Хейсен
ЦЗ
2
Дани Карвахаль
(К) ПЗ
8
Орельен Чуамени
ОП
8
Федерико Вальверде
ЦП
45
Тиаго Питарч
ЦП
10
Браим Диас
АП
8
Арда Гюлер
АП
7
Винисиус
ЛВ
Главный тренер
Альваро Арбелоа
Атлетико
1
Хуан Муссо
ВР
3
Маттео Руджери
ЛЗ
24
Робен Ле Норман
ЦЗ
17
Давид Ганцко
ЦЗ
5
Маркос Льоренте
ЦП
5
Джонни Кардозо
ЦП
6
Коке
(К) ЦП
17
Джулиано Симеоне
ЛВ
9
Хулиан Альварес
ЦФ
7
Антуан Гризманн
ЦФ
22
Адемола Лукман
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
Реал
26
Фран Гонсалес
ВР
43
Серхио Местре
ВР
18
Альваро Каррерас
ЛЗ
37
Мануэль Анхель
ЦЗ
27
Диего Агуадо
ЦЗ
8
Давид Алаба
ЦЗ
12
Трент Александер-Арнольд
ПЗ
10
Джуд Беллингем
ЦП
6
Эдуардо Камавинга
ЦП
30
Франко Мастантуоно
АП
16
Гонсало Гарсия
ПВ
10
Килиан Мбаппе
ЦФ
Атлетико
31
Сальви Эскивель
ВР
33
Марио де Луис
ВР
34
Хулио Диас
ЛЗ
2
Хосе-Мария Хименес
ЦЗ
2
Клеман Лангле
ЦЗ
26
Науэль Молина
ПЗ
21
Обед Варгас
ЦП
16
Тиаго Алмада
АП
23
Николас Гонсалес
ЛВ
15
Алекс Баэна
ЛВ
7
Александр Серлот
ЦФ
4-1-2-3
13
Лунин
20
Гарсия
2
Рюдигер
24
Хейсен
2
Карвахаль
8
Чуамени
8
Вальверде
45
Питарч
7
Винисиус
8
Гюлер
10
Диас
3-3-1-3
1
Муссо
24
Ле Норман
17
Ганцко
3
Руджери
5
Льоренте
5
Кардозо
6
Коке
17
Симеоне
22
Лукман
7
Гризманн
9
Альварес
7
Винисиус
18
Каррерас
18
Каррерас
7
Винисиус
2
Карвахаль
12
Александер-Арнольд
12
Александер-Арнольд
2
Карвахаль
8
Гюлер
10
Беллингем
10
Беллингем
8
Гюлер
10
Диас
6
Камавинга
6
Камавинга
10
Диас
45
Питарч
10
Мбаппе
10
Мбаппе
45
Питарч
24
Ле Норман
2
Хименес
2
Хименес
24
Ле Норман
22
Лукман
26
Молина
26
Молина
22
Лукман
5
Кардозо
23
Гонсалес
23
Гонсалес
5
Кардозо
17
Симеоне
15
Баэна
15
Баэна
17
Симеоне
7
Гризманн
7
Серлот
7
Серлот
7
Гризманн
Остались в запасе
Реал
Атлетико
26
Фран Гонсалес
ВР
43
Серхио Местре
ВР
37
Мануэль Анхель
ЦЗ
27
Диего Агуадо
ЦЗ
8
Давид Алаба
ЦЗ
30
Франко Мастантуоно
АП
16
Гонсало Гарсия
ПВ
Главный тренер
Альваро Арбелоа
31
Сальви Эскивель
ВР
33
Марио де Луис
ВР
34
Хулио Диас
ЛЗ
2
Клеман Лангле
ЦЗ
21
Обед Варгас
ЦП
16
Тиаго Алмада
АП
Главный тренер
Диего Симеоне
Остались в запасе
26
Фран Гонсалес
ВР
43
Серхио Местре
ВР
37
Мануэль Анхель
ЦЗ
27
Диего Агуадо
ЦЗ
8
Давид Алаба
ЦЗ
30
Франко Мастантуоно
АП
16
Гонсало Гарсия
ПВ
Остались в запасе
31
Сальви Эскивель
ВР
33
Марио де Луис
ВР
34
Хулио Диас
ЛЗ
2
Клеман Лангле
ЦЗ
21
Обед Варгас
ЦП
16
Тиаго Алмада
АП
Главный тренер
Альваро Арбелоа
Главный тренер
Диего Симеоне
Реал
Точно не сыграют
Даниэль Себальос
ЦП
Тибо Куртуа
ВР
Эдер Милитао
ЦЗ
Ферлан Менди
ЛЗ
Родриго
ПВ
Атлетико
Точно не сыграют
Пабло Барриос
ЦП
Родриго Мендоса
ЦП
Ян Облак
ВР
Марк Пубиль
ПЗ
Статистика матча Реал - Атлетико
1
1
4
Всего ударов по воротам
17
13
Удары в створ
10
7
Владение мячом %
52
48
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
1
4
Угловые удары
4
1
Нарушения
2
15
Офсайды
2
0
Количество передач
559
505
Сейвы
5
5
Точность передач %
90
89
Удары мимо ворот
6
5
Блокированные удары
1
1
Удары из пределов штрафной
8
7
Удары из-за пределов штрафной
9
6
xG (ожидаемые голы)
2.41
1
xGP (предотвращенные голы)
-1.26
-1.26

Смотреть прямую трансляцию матча «Реал» против «Атлетико», 29-й тур чемпионата Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 22 марта в 23:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Реал» – «Атлетико»

«Реал» – «Атлетико»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 22 марта 2026

Источник: «Бомбардир»
Испания. Примера Атлетико Реал
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