21.03.2026, суббота, 20:30
Испания. Примера, 29 тур
Испания. Примера, 29 тур
1 : 0
Завершен
Составы команд
Осасуна
Осасуна
4-1-2-2-1
1
Эррера
20
Галан
24
Катена
22
Бойомо
19
Розье
8
Муньос
7
Монкайола
10
Орос
21
Муньос
14
Гарсия
11
Будимир
4-3-2-1
13
Газзанига
4
Мартинес
2
Ринкон
12
Рейс
17
Блинд
8
Бельтран
6
Витсель
8
Унаи
15
Цыганков
73
Рока
11
Ванат
8
Муньос
29
Осамбела
29
Осамбела
8
Муньос
14
Гарсия
23
Бретонес
23
Бретонес
14
Гарсия
10
Орос
11
Барха
11
Барха
10
Орос
11
Будимир
9
Гарсия
9
Гарсия
11
Будимир
4
Мартинес
24
Алекс Морено
24
Алекс Морено
4
Мартинес
73
Рока
14
Эчеверри
14
Эчеверри
73
Рока
11
Ванат
23
Мартин
23
Мартин
11
Ванат
15
Цыганков
11
Лемар
11
Лемар
15
Цыганков
8
Бельтран
9
Руис
9
Руис
8
Бельтран
Остались в запасе
Осасуна
Жирона
13
Айтор
ВР
3
Хуан Крус
ЛЗ
5
Хорхе Эррандо
ЦЗ
41
Иньиго Аргибиде
ПЗ
6
Лукас Торро
ОП
16
Мойзес Гомес
ЛВ
18
Рауль Моро
ЦФ
Главный тренер
Алессио Лиски
25
Владислав Крапивцов
ВР
1
Рубен Бланко
ВР
16
Алехандро Франкес
ЦЗ
5
Давид Лопес
ОП
29
Ласс Курума
ЦП
Остались в запасе
13
Айтор
ВР
3
Хуан Крус
ЛЗ
5
Хорхе Эррандо
ЦЗ
41
Иньиго Аргибиде
ПЗ
6
Лукас Торро
ОП
16
Мойзес Гомес
ЛВ
18
Рауль Моро
ЦФ
Остались в запасе
25
Владислав Крапивцов
ВР
1
Рубен Бланко
ВР
16
Алехандро Франкес
ЦЗ
5
Давид Лопес
ОП
29
Ласс Курума
ЦП
Главный тренер
Алессио Лиски
Осасуна
Точно не сыграют
Статистика матча Осасуна - Жирона
2
1
Всего ударов по воротам
19
5
Удары в створ
11
0
Владение мячом %
48
52
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Угловые удары
6
2
Нарушения
18
7
Офсайды
0
3
Количество передач
441
494
Сейвы
0
10
Точность передач %
88
86
Удары мимо ворот
5
2
Блокированные удары
3
3
Удары из пределов штрафной
15
4
Удары из-за пределов штрафной
4
1
xG (ожидаемые голы)
1.71
0.21
xGP (предотвращенные голы)
2.72
2.72
Смотреть прямую трансляцию матча «Осасуна» против «Жироны», 29-й тур чемпионата Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 21 марта в 20:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Осасуна» – «Жирона»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! Футбол 2».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»