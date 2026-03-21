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  • «Осасуна» – «Жирона»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 21 марта 2026

«Осасуна» – «Жирона»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 21 марта 2026

21 марта, 19:20
Осасуна
21.03.2026, суббота, 20:30
Испания. Примера, 29 тур
1 : 0
Завершен
Жирона
80' А. Будимир
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Не сыграют
Осасуна
1
Серхио Эррера
ВР
20
Хави Галан
ЛЗ
24
Алехандро Катена
ЦЗ
22
Энцо Бойомо
ЦЗ
19
Валентен Розье
ПЗ
8
Икер Муньос
ОП
7
Хон Монкайола
ЦП
10
Аймар Орос
ЦП
14
Рубен Гарсия
(К) ЛВ
21
Виктор Муньос
ЛВ
11
Анте Будимир
ЦФ
Главный тренер
Алессио Лиски
Жирона
13
Пауло Газзанига
ВР
17
Дейли Блинд
ЛЗ
12
Витор Рейс
ЦЗ
2
Уго Ринкон
ПЗ
4
Арнау Мартинес
(К) ПЗ
8
Фран Бельтран
ЦП
6
Аксель Витсель
ЦП
8
Аззедин Унаи
ЦП
73
Хоэль Рока
ЛВ
15
Виктор Цыганков
ПВ
11
Владислав Ванат
ЦФ
Осасуна
13
Айтор
ВР
3
Хуан Крус
ЛЗ
5
Хорхе Эррандо
ЦЗ
41
Иньиго Аргибиде
ПЗ
6
Лукас Торро
ОП
29
Асьер Осамбела
ЦП
23
Абель Бретонес
ЛВ
16
Мойзес Гомес
ЛВ
11
Энрике Барха
ПВ
18
Рауль Моро
ЦФ
9
Рауль Гарсия
ЦФ
Жирона
25
Владислав Крапивцов
ВР
1
Рубен Бланко
ВР
24
Алекс Морено
ЛЗ
16
Алехандро Франкес
ЦЗ
5
Давид Лопес
ОП
29
Ласс Курума
ЦП
14
Клаудио Эчеверри
АП
23
Иван Мартин
АП
11
Тома Лемар
АП
9
Абель Руис
ЦФ
4-1-2-2-1
1
Эррера
20
Галан
24
Катена
22
Бойомо
19
Розье
8
Муньос
7
Монкайола
10
Орос
21
Муньос
14
Гарсия
11
Будимир
4-3-2-1
13
Газзанига
4
Мартинес
2
Ринкон
12
Рейс
17
Блинд
8
Бельтран
6
Витсель
8
Унаи
15
Цыганков
73
Рока
11
Ванат
8
Муньос
29
Осамбела
29
Осамбела
8
Муньос
14
Гарсия
23
Бретонес
23
Бретонес
14
Гарсия
10
Орос
11
Барха
11
Барха
10
Орос
11
Будимир
9
Гарсия
9
Гарсия
11
Будимир
4
Мартинес
24
Алекс Морено
24
Алекс Морено
4
Мартинес
73
Рока
14
Эчеверри
14
Эчеверри
73
Рока
11
Ванат
23
Мартин
23
Мартин
11
Ванат
15
Цыганков
11
Лемар
11
Лемар
15
Цыганков
8
Бельтран
9
Руис
9
Руис
8
Бельтран
Остались в запасе
Осасуна
Жирона
13
Айтор
ВР
3
Хуан Крус
ЛЗ
5
Хорхе Эррандо
ЦЗ
41
Иньиго Аргибиде
ПЗ
6
Лукас Торро
ОП
16
Мойзес Гомес
ЛВ
18
Рауль Моро
ЦФ
Главный тренер
Алессио Лиски
25
Владислав Крапивцов
ВР
1
Рубен Бланко
ВР
16
Алехандро Франкес
ЦЗ
5
Давид Лопес
ОП
29
Ласс Курума
ЦП
Остались в запасе
13
Айтор
ВР
3
Хуан Крус
ЛЗ
5
Хорхе Эррандо
ЦЗ
41
Иньиго Аргибиде
ПЗ
6
Лукас Торро
ОП
16
Мойзес Гомес
ЛВ
18
Рауль Моро
ЦФ
Остались в запасе
25
Владислав Крапивцов
ВР
1
Рубен Бланко
ВР
16
Алехандро Франкес
ЦЗ
5
Давид Лопес
ОП
29
Ласс Курума
ЦП
Главный тренер
Алессио Лиски
Осасуна
Точно не сыграют
Икер Бенито
ПВ
Жирона
Точно не сыграют
Брайан Хиль
ЛВ
Хуан Карлос
ВР
Порту
ПВ
Кристиан Стуани
ЦФ
Марк-Андре тер Стеген
ВР
Донни ван де Бек
ЦП
Рикард Артеро
АП
Статистика матча Осасуна - Жирона
2
1
Всего ударов по воротам
19
5
Удары в створ
11
0
Владение мячом %
48
52
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Угловые удары
6
2
Нарушения
18
7
Офсайды
0
3
Количество передач
441
494
Сейвы
0
10
Точность передач %
88
86
Удары мимо ворот
5
2
Блокированные удары
3
3
Удары из пределов штрафной
15
4
Удары из-за пределов штрафной
4
1
xG (ожидаемые голы)
1.71
0.21
xGP (предотвращенные голы)
2.72
2.72

Смотреть прямую трансляцию матча «Осасуна» против «Жироны», 29-й тур чемпионата Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 21 марта в 20:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Осасуна»«Жирона»

«Осасуна» – «Жирона»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 21 марта 2026

Источник: «Бомбардир»
Испания. Примера Жирона Осасуна
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