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  • «Эспаньол» – «Хетафе»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 21 марта 2026

«Эспаньол» – «Хетафе»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 21 марта 2026

21 марта, 17:05
Эспаньол
21.03.2026, суббота, 18:15
Испания. Примера, 29 тур
1 : 2
Завершен
Хетафе
68' Р. Фернандес
45+3' Д. Дуарте 45+7' М. Арамбарри
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Не сыграют
Эспаньол
13
Марко Дмитрович
ВР
22
Карлос Ромеро
ЛАЗ
38
Клеменс Ридель
ЦЗ
6
Леандро Кабрера
(К) ЦЗ
4
Урко Гонсалес
ЦЗ
23
Омар Эль-Хилали
ПЗ
14
Рамон Террац
ОП
8
Эдуардо Экспозито
ЦП
24
Тирис Долан
ПВ
16
Сириль Нгонг
ПВ
19
Кике
ЦФ
Главный тренер
Маноло Гонсалес
Хетафе
13
Давид Сорья
ВР
16
Диего Рико
ЛЗ
2
Даконам Джене
(К) ЦЗ
22
Домингуш Дуарте
ЦЗ
24
Саид Ромеро
ЦЗ
21
Хуан Иглесиас
ПЗ
17
Кико Фемения
ПЗ
5
Луис Милья
ЦП
8
Мауро Арамбарри
ЦП
20
Луис Васкес
ЦФ
10
Мартин Сатриано
ЦФ
Главный тренер
Пепе Бордалас
Эспаньол
1
Анхель Фортуньо
ВР
30
Поль Тристан
ВР
15
Мигель Рубио
ЦЗ
12
Хосе Салинас
ЦЗ
2
Рубен Санчес
ПЗ
10
Поль Лосано
ЦП
11
Пере Милья
ЛВ
17
Жофре Каррерас
ПВ
1
Роберто Фернандес
ЦФ
27
Adama Timera
ЦФ
Хетафе
1
Иржи Летачек
ВР
35
Хорхе Бенито
ВР
15
Себастьян Боселли
ЦЗ
41
Jorge Montes
ЦЗ
12
Аллан Ньом
ПЗ
6
Марио Мартин
ЦП
44
Adrián Riquelme
ЦП
14
Хавьер Муньос
ЦП
23
Адриан Лисо
ЛВ
20
Велько Бирманчевич
ЛВ
18
Алекс Санкрис
ПВ
4-2-1-2-1
13
Дмитрович
38
Ридель
6
Кабрера
4
Гонсалес
23
Эль-Хилали
22
Ромеро
14
Террац
8
Экспозито
24
Долан
16
Нгонг
19
Кике
3-2-2-2
13
Сорья
2
Джене
22
Дуарте
24
Ромеро
17
Фемения
16
Рико
5
Милья
8
Арамбарри
10
Сатриано
20
Васкес
38
Ридель
15
Рубио
15
Рубио
38
Ридель
23
Эль-Хилали
2
Санчес
2
Санчес
23
Эль-Хилали
14
Террац
11
Милья
11
Милья
14
Террац
24
Долан
17
Каррерас
17
Каррерас
24
Долан
16
Нгонг
1
Фернандес
1
Фернандес
16
Нгонг
8
Арамбарри
15
Боселли
15
Боселли
8
Арамбарри
16
Рико
6
Мартин
6
Мартин
16
Рико
Остались в запасе
Эспаньол
Хетафе
1
Анхель Фортуньо
ВР
30
Поль Тристан
ВР
12
Хосе Салинас
ЦЗ
10
Поль Лосано
ЦП
27
Adama Timera
ЦФ
Главный тренер
Маноло Гонсалес
1
Иржи Летачек
ВР
35
Хорхе Бенито
ВР
41
Jorge Montes
ЦЗ
12
Аллан Ньом
ПЗ
44
Adrián Riquelme
ЦП
14
Хавьер Муньос
ЦП
23
Адриан Лисо
ЛВ
20
Велько Бирманчевич
ЛВ
18
Алекс Санкрис
ПВ
Главный тренер
Пепе Бордалас
Остались в запасе
1
Анхель Фортуньо
ВР
30
Поль Тристан
ВР
12
Хосе Салинас
ЦЗ
10
Поль Лосано
ЦП
27
Adama Timera
ЦФ
Остались в запасе
1
Иржи Летачек
ВР
35
Хорхе Бенито
ВР
41
Jorge Montes
ЦЗ
12
Аллан Ньом
ПЗ
44
Adrián Riquelme
ЦП
14
Хавьер Муньос
ЦП
23
Адриан Лисо
ЛВ
20
Велько Бирманчевич
ЛВ
18
Алекс Санкрис
ПВ
Главный тренер
Маноло Гонсалес
Главный тренер
Пепе Бордалас
Эспаньол
Точно не сыграют
Фернандо Калеро
ЦЗ
Чарльз Пикель
ОП
Хави Пуадо
ЛВ
Антониу Рока
ПВ
Хетафе
Точно не сыграют
Абдель Абкар
ЦЗ
Davinchi
ЦЗ
Хуанми
ЦФ
Абу Камара
ЦФ
Борха Майорал
ЦФ
Статистика матча Эспаньол - Хетафе
2
1
7
Всего ударов по воротам
15
10
Удары в створ
5
5
Владение мячом %
66
34
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
7
ВАР
2
0
Угловые удары
12
9
Нарушения
14
20
Офсайды
3
2
Количество передач
433
233
Сейвы
2
4
Точность передач %
80
60
Удары мимо ворот
7
4
Блокированные удары
3
1
Удары из пределов штрафной
14
8
Удары из-за пределов штрафной
1
2
xG (ожидаемые голы)
1.75
1.51
xGP (предотвращенные голы)
1.03
1.03

Смотреть прямую трансляцию матча «Эспаньол» против «Хетафе», 29-й тур чемпионата Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 21 марта в 18:15 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Эспаньол» – «Хетафе»

«Эспаньол» – «Хетафе»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 21 марта 2026

Источник: «Бомбардир»
Испания. Примера Хетафе Эспаньол
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