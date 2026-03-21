21.03.2026, суббота, 18:15
Испания. Примера, 29 тур
Испания. Примера, 29 тур
1 : 2
Завершен
Составы команд
Эспаньол
Эспаньол
4-2-1-2-1
13
Дмитрович
38
Ридель
6
Кабрера
4
Гонсалес
23
Эль-Хилали
22
Ромеро
14
Террац
8
Экспозито
24
Долан
16
Нгонг
19
Кике
3-2-2-2
13
Сорья
2
Джене
22
Дуарте
24
Ромеро
17
Фемения
16
Рико
5
Милья
8
Арамбарри
10
Сатриано
20
Васкес
38
Ридель
15
Рубио
15
Рубио
38
Ридель
23
Эль-Хилали
2
Санчес
2
Санчес
23
Эль-Хилали
14
Террац
11
Милья
11
Милья
14
Террац
24
Долан
17
Каррерас
17
Каррерас
24
Долан
16
Нгонг
1
Фернандес
1
Фернандес
16
Нгонг
8
Арамбарри
15
Боселли
15
Боселли
8
Арамбарри
16
Рико
6
Мартин
6
Мартин
16
Рико
Остались в запасе
Эспаньол
Хетафе
1
Анхель Фортуньо
ВР
30
Поль Тристан
ВР
12
Хосе Салинас
ЦЗ
10
Поль Лосано
ЦП
27
Adama Timera
ЦФ
Главный тренер
Маноло Гонсалес
1
Иржи Летачек
ВР
35
Хорхе Бенито
ВР
41
Jorge Montes
ЦЗ
12
Аллан Ньом
ПЗ
44
Adrián Riquelme
ЦП
14
Хавьер Муньос
ЦП
23
Адриан Лисо
ЛВ
20
Велько Бирманчевич
ЛВ
18
Алекс Санкрис
ПВ
Главный тренер
Пепе Бордалас
Остались в запасе
1
Анхель Фортуньо
ВР
30
Поль Тристан
ВР
12
Хосе Салинас
ЦЗ
10
Поль Лосано
ЦП
27
Adama Timera
ЦФ
Остались в запасе
1
Иржи Летачек
ВР
35
Хорхе Бенито
ВР
41
Jorge Montes
ЦЗ
12
Аллан Ньом
ПЗ
44
Adrián Riquelme
ЦП
14
Хавьер Муньос
ЦП
23
Адриан Лисо
ЛВ
20
Велько Бирманчевич
ЛВ
18
Алекс Санкрис
ПВ
Главный тренер
Маноло Гонсалес
Главный тренер
Пепе Бордалас
Эспаньол
Точно не сыграют
Хетафе
Точно не сыграют
Статистика матча Эспаньол - Хетафе
2
1
7
Всего ударов по воротам
15
10
Удары в створ
5
5
Владение мячом %
66
34
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
7
ВАР
2
0
Угловые удары
12
9
Нарушения
14
20
Офсайды
3
2
Количество передач
433
233
Сейвы
2
4
Точность передач %
80
60
Удары мимо ворот
7
4
Блокированные удары
3
1
Удары из пределов штрафной
14
8
Удары из-за пределов штрафной
1
2
xG (ожидаемые голы)
1.75
1.51
xGP (предотвращенные голы)
1.03
1.03
Смотреть прямую трансляцию матча «Эспаньол» против «Хетафе», 29-й тур чемпионата Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 21 марта в 18:15 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Эспаньол» – «Хетафе»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! Футбол 2».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»