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  • «Реал Сосьедад» – «Осасуна»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 15 марта 2026

«Реал Сосьедад» – «Осасуна»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 15 марта 2026

15 марта, 21:50
Реал Сосьедад
15.03.2026, воскресенье, 23:00
Испания. Примера, 28 тур
3 : 1
Завершен
Осасуна
24' М. Оярсабаль (П) 28' Г. Гедеш 52' Г. Гедеш
77' В. Муньос
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Не сыграют
Реал Сосьедад
1
Алекс Ремиро
ВР
17
Серхио Гомес
ЛЗ
16
Дуйе Чалета-Цар
ЦЗ
5
Игор Субельдия
ЦЗ
2
Хон Арамбуру
ПЗ
8
Беньят Турриэнтес
ЦП
18
Карлос Солер
ЦП
7
Андер Барренечеа
ЛВ
21
Микель Оярсабаль
(К) ЛВ
11
Гонсалу Гедеш
ЛВ
10
Брайс Мендес
ПВ
Главный тренер
Пеллегрино Матараццо
Осасуна
1
Серхио Эррера
ВР
20
Хави Галан
ЛЗ
24
Алехандро Катена
ЦЗ
22
Энцо Бойомо
ЦЗ
19
Валентен Розье
ПЗ
6
Лукас Торро
ОП
10
Аймар Орос
ЦП
7
Хон Монкайола
(К) ЦП
21
Виктор Муньос
ЛВ
11
Анте Будимир
ЦФ
18
Рауль Моро
ЦФ
Главный тренер
Алессио Лиски
Реал Сосьедад
13
Унаи Марреро
ВР
41
Тео Фольгадо
ВР
1
Айтор Фрага
ВР
6
Ариц Элустондо
ЦЗ
4
Йон Горротксатеги
ОП
12
Янхель Эррера
ЦП
24
Лука Сучич
ЦП
15
Пабло Марин
АП
21
Арсен Захарян
АП
19
Хон Каррикабуру
ЦФ
9
Орри Стейнн Оскарссон
ЦФ
22
Уэсли
ЦФ
Осасуна
13
Айтор
ВР
3
Хуан Крус
ЛЗ
5
Хорхе Эррандо
ЦЗ
41
Иньиго Аргибиде
ПЗ
8
Икер Муньос
ОП
29
Асьер Осамбела
ЦП
16
Мойзес Гомес
ЛВ
23
Абель Бретонес
ЛВ
11
Энрике Барха
ПВ
4-2-3-1
1
Ремиро
17
Гомес
16
Чалета-Цар
5
Субельдия
2
Арамбуру
8
Турриэнтес
18
Солер
11
Гедеш
21
Оярсабаль
10
Мендес
7
Барренечеа
4-1-2-1-2
1
Эррера
19
Розье
24
Катена
22
Бойомо
20
Галан
6
Торро
10
Орос
7
Монкайола
21
Муньос
18
Моро
11
Будимир
8
Турриэнтес
12
Эррера
12
Эррера
8
Турриэнтес
10
Мендес
24
Сучич
24
Сучич
10
Мендес
11
Гедеш
15
Марин
15
Марин
11
Гедеш
Эррера
9
Оскарссон
9
Оскарссон
Эррера
7
Барренечеа
22
Уэсли
22
Уэсли
7
Барренечеа
24
Катена
5
Эррандо
5
Эррандо
24
Катена
18
Моро
8
Муньос
8
Муньос
18
Моро
7
Монкайола
29
Осамбела
29
Осамбела
7
Монкайола
6
Торро
16
Гомес
16
Гомес
6
Торро
10
Орос
11
Барха
11
Барха
10
Орос
Остались в запасе
Реал Сосьедад
Осасуна
13
Унаи Марреро
ВР
41
Тео Фольгадо
ВР
1
Айтор Фрага
ВР
6
Ариц Элустондо
ЦЗ
4
Йон Горротксатеги
ОП
21
Арсен Захарян
АП
19
Хон Каррикабуру
ЦФ
Главный тренер
Пеллегрино Матараццо
13
Айтор
ВР
3
Хуан Крус
ЛЗ
41
Иньиго Аргибиде
ПЗ
23
Абель Бретонес
ЛВ
Главный тренер
Алессио Лиски
Остались в запасе
13
Унаи Марреро
ВР
41
Тео Фольгадо
ВР
1
Айтор Фрага
ВР
6
Ариц Элустондо
ЦЗ
4
Йон Горротксатеги
ОП
21
Арсен Захарян
АП
19
Хон Каррикабуру
ЦФ
Остались в запасе
13
Айтор
ВР
3
Хуан Крус
ЛЗ
41
Иньиго Аргибиде
ПЗ
23
Абель Бретонес
ЛВ
Главный тренер
Пеллегрино Матараццо
Главный тренер
Алессио Лиски
Реал Сосьедад
Точно не сыграют
Такефуса Кубо
ПВ
Айэн Муньос
ЛЗ
Альваро Одриосола
ПЗ
Иньяки Руперес
ПЗ
Осасуна
Точно не сыграют
Икер Бенито
ПВ
Рубен Гарсия
ЛВ
Рауль Гарсия
ЦФ
Статистика матча Реал Сосьедад - Осасуна
3
Всего ударов по воротам
14
13
Удары в створ
6
5
Владение мячом %
49
51
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
0
Угловые удары
3
5
Нарушения
16
11
Офсайды
1
0
Количество передач
459
462
Сейвы
3
3
Точность передач %
83
82
Удары мимо ворот
8
6
Блокированные удары
0
2
Удары из пределов штрафной
8
9
Удары из-за пределов штрафной
6
4
xG (ожидаемые голы)
2.13
0.65
xGP (предотвращенные голы)
-0.99
-0.99

Смотреть прямую трансляцию матча «Реал Сосьедад» против «Осасуны», 28-й тур чемпионата Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 15 марта в 23:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Реал Сосьедад» – «Осасуна»

«Реал Сосьедад» – «Осасуна»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 15 марта 2026

Источник: «Бомбардир»
Испания. Примера Осасуна Реал Сосьедад
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