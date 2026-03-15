15.03.2026, воскресенье, 23:00
Испания. Примера, 28 тур
Испания. Примера, 28 тур
3 : 1
Завершен
Составы команд
Реал Сосьедад
Реал Сосьедад
4-2-3-1
1
Ремиро
17
Гомес
16
Чалета-Цар
5
Субельдия
2
Арамбуру
8
Турриэнтес
18
Солер
11
Гедеш
21
Оярсабаль
10
Мендес
7
Барренечеа
4-1-2-1-2
1
Эррера
19
Розье
24
Катена
22
Бойомо
20
Галан
6
Торро
10
Орос
7
Монкайола
21
Муньос
18
Моро
11
Будимир
8
Турриэнтес
12
Эррера
12
Эррера
8
Турриэнтес
10
Мендес
24
Сучич
24
Сучич
10
Мендес
11
Гедеш
15
Марин
15
Марин
11
Гедеш
Эррера
9
Оскарссон
9
Оскарссон
Эррера
7
Барренечеа
22
Уэсли
22
Уэсли
7
Барренечеа
24
Катена
5
Эррандо
5
Эррандо
24
Катена
18
Моро
8
Муньос
8
Муньос
18
Моро
7
Монкайола
29
Осамбела
29
Осамбела
7
Монкайола
6
Торро
16
Гомес
16
Гомес
6
Торро
10
Орос
11
Барха
11
Барха
10
Орос
Остались в запасе
Реал Сосьедад
Осасуна
13
Унаи Марреро
ВР
41
Тео Фольгадо
ВР
1
Айтор Фрага
ВР
6
Ариц Элустондо
ЦЗ
4
Йон Горротксатеги
ОП
21
Арсен Захарян
АП
19
Хон Каррикабуру
ЦФ
Главный тренер
Пеллегрино Матараццо
13
Айтор
ВР
3
Хуан Крус
ЛЗ
41
Иньиго Аргибиде
ПЗ
23
Абель Бретонес
ЛВ
Главный тренер
Алессио Лиски
Остались в запасе
13
Унаи Марреро
ВР
41
Тео Фольгадо
ВР
1
Айтор Фрага
ВР
6
Ариц Элустондо
ЦЗ
4
Йон Горротксатеги
ОП
21
Арсен Захарян
АП
19
Хон Каррикабуру
ЦФ
Остались в запасе
13
Айтор
ВР
3
Хуан Крус
ЛЗ
41
Иньиго Аргибиде
ПЗ
23
Абель Бретонес
ЛВ
Главный тренер
Пеллегрино Матараццо
Главный тренер
Алессио Лиски
Реал Сосьедад
Точно не сыграют
Осасуна
Точно не сыграют
Статистика матча Реал Сосьедад - Осасуна
3
Всего ударов по воротам
14
13
Удары в створ
6
5
Владение мячом %
49
51
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
0
Угловые удары
3
5
Нарушения
16
11
Офсайды
1
0
Количество передач
459
462
Сейвы
3
3
Точность передач %
83
82
Удары мимо ворот
8
6
Блокированные удары
0
2
Удары из пределов штрафной
8
9
Удары из-за пределов штрафной
6
4
xG (ожидаемые голы)
2.13
0.65
xGP (предотвращенные голы)
-0.99
-0.99
Смотреть прямую трансляцию матча «Реал Сосьедад» против «Осасуны», 28-й тур чемпионата Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 15 марта в 23:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Реал Сосьедад» – «Осасуна»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! Футбол 2».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»