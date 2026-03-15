15.03.2026, воскресенье, 19:30
Англия. Премьер-лига, 30 тур
Англия. Премьер-лига, 30 тур
1 : 1
Завершен
Составы команд
Ливерпуль
Ливерпуль
4-2-3-1
1
Алиссон
3
Робертсон
2
Гомес
4
ван Дейк
30
Фримпонг
8
Гравенберх
20
Мак Аллистер
11
Гакпо
17
Вирц
73
Нгумоха
8
Собослаи
3-2-1-4
1
Викарио
12
Порро
3
Дансо
3
Дрэгушин
25
Спенс
38
Соуза
29
Сарр
11
Тель
9
Ришарлисон
19
Соланке
14
Грей
17
Вирц
17
Джонс
17
Джонс
17
Вирц
11
Гакпо
42
Ньони
42
Ньони
11
Гакпо
20
Мак Аллистер
14
Кьеза
14
Кьеза
20
Мак Аллистер
73
Нгумоха
22
Экитике
22
Экитике
73
Нгумоха
30
Фримпонг
10
Салах
10
Салах
30
Фримпонг
25
Спенс
52
Олусеси
52
Олусеси
25
Спенс
38
Соуза
7
Симонс
7
Симонс
38
Соуза
11
Тель
39
Муани
39
Муани
11
Тель
Остались в запасе
Ливерпуль
Тоттенхэм
25
Георгий Мамардашвили
ВР
6
Милош Керкез
ЛЗ
93
Ибраима Конате
ЦЗ
47
Кэлвин Рэмзи
ПЗ
Главный тренер
Арне Слот
31
Антонин Кински
ВР
40
Брэндон Остин
ВР
76
Джеймс Роусвелл
ЦЗ
21
James Wilson
ЦФ
Главный тренер
Игор Тудор
Остались в запасе
25
Георгий Мамардашвили
ВР
6
Милош Керкез
ЛЗ
93
Ибраима Конате
ЦЗ
47
Кэлвин Рэмзи
ПЗ
Остались в запасе
31
Антонин Кински
ВР
40
Брэндон Остин
ВР
76
Джеймс Роусвелл
ЦЗ
21
James Wilson
ЦФ
Главный тренер
Арне Слот
Главный тренер
Игор Тудор
Ливерпуль
Точно не сыграют
Статистика матча Ливерпуль - Тоттенхэм
1
Всего ударов по воротам
17
13
Удары в створ
4
7
Владение мячом %
63
37
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Угловые удары
3
4
Нарушения
8
13
Офсайды
0
1
Количество передач
553
320
Сейвы
6
3
Точность передач %
84
72
Удары мимо ворот
7
3
Блокированные удары
6
3
Удары из пределов штрафной
10
7
Удары из-за пределов штрафной
7
6
xG (ожидаемые голы)
1.7
1.18
xGP (предотвращенные голы)
0.18
0.18
Смотреть прямую трансляцию матча «Ливерпуль» против «Тоттенхэма», 30-й тур чемпионата Англии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 15 марта в 19:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Ливерпуль» – «Тоттенхэм»
- Матч можно посмотреть в сервисе «VK Видео».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»