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  • «Ливерпуль» – «Тоттенхэм»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 15 марта 2026

«Ливерпуль» – «Тоттенхэм»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 15 марта 2026

15 марта, 18:20
Ливерпуль
15.03.2026, воскресенье, 19:30
Англия. Премьер-лига, 30 тур
1 : 1
Завершен
Тоттенхэм
18' Д. Собослаи
90' Ришарлисон
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Не сыграют
Ливерпуль
1
Алиссон
ВР
3
Эндрю Робертсон
ЛЗ
2
Джо Гомес
ЦЗ
4
Вирджил ван Дейк
(К) ЦЗ
30
Жереми Фримпонг
ПЗ
8
Райан Гравенберх
ЦП
20
Алексис Мак Аллистер
ЦП
8
Доминик Собослаи
АП
17
Флориан Вирц
АП
73
Рио Нгумоха
ЛВ
11
Коди Гакпо
ЛВ
Главный тренер
Арне Слот
Тоттенхэм
1
Гульельмо Викарио
ВР
38
Соуза
ЛЗ
3
Кевин Дансо
ЦЗ
3
Раду Дрэгушин
ЦЗ
12
Педро Порро
(К) ПЗ
25
Джед Спенс
ПЗ
29
Папе Сарр
ЦП
14
Арчи Грей
ЦФ
19
Доминик Соланке
ЦФ
9
Ришарлисон
ЦФ
11
Матис Тель
ЦФ
Главный тренер
Игор Тудор
Ливерпуль
25
Георгий Мамардашвили
ВР
6
Милош Керкез
ЛЗ
93
Ибраима Конате
ЦЗ
47
Кэлвин Рэмзи
ПЗ
17
Кертис Джонс
ЦП
42
Трей Ньони
АП
14
Федерико Кьеза
ЛВ
22
Уго Экитике
ПВ
10
Мохамед Салах
ПВ
Тоттенхэм
31
Антонин Кински
ВР
40
Брэндон Остин
ВР
76
Джеймс Роусвелл
ЦЗ
52
Каллум Олусеси
ЦП
7
Хави Симонс
ПВ
39
Рандаль Коло Муани
ЦФ
21
James Wilson
ЦФ
4-2-3-1
1
Алиссон
3
Робертсон
2
Гомес
4
ван Дейк
30
Фримпонг
8
Гравенберх
20
Мак Аллистер
11
Гакпо
17
Вирц
73
Нгумоха
8
Собослаи
3-2-1-4
1
Викарио
12
Порро
3
Дансо
3
Дрэгушин
25
Спенс
38
Соуза
29
Сарр
11
Тель
9
Ришарлисон
19
Соланке
14
Грей
17
Вирц
17
Джонс
17
Джонс
17
Вирц
11
Гакпо
42
Ньони
42
Ньони
11
Гакпо
20
Мак Аллистер
14
Кьеза
14
Кьеза
20
Мак Аллистер
73
Нгумоха
22
Экитике
22
Экитике
73
Нгумоха
30
Фримпонг
10
Салах
10
Салах
30
Фримпонг
25
Спенс
52
Олусеси
52
Олусеси
25
Спенс
38
Соуза
7
Симонс
7
Симонс
38
Соуза
11
Тель
39
Муани
39
Муани
11
Тель
Остались в запасе
Ливерпуль
Тоттенхэм
25
Георгий Мамардашвили
ВР
6
Милош Керкез
ЛЗ
93
Ибраима Конате
ЦЗ
47
Кэлвин Рэмзи
ПЗ
Главный тренер
Арне Слот
31
Антонин Кински
ВР
40
Брэндон Остин
ВР
76
Джеймс Роусвелл
ЦЗ
21
James Wilson
ЦФ
Главный тренер
Игор Тудор
Остались в запасе
25
Георгий Мамардашвили
ВР
6
Милош Керкез
ЛЗ
93
Ибраима Конате
ЦЗ
47
Кэлвин Рэмзи
ПЗ
Остались в запасе
31
Антонин Кински
ВР
40
Брэндон Остин
ВР
76
Джеймс Роусвелл
ЦЗ
21
James Wilson
ЦФ
Главный тренер
Арне Слот
Главный тренер
Игор Тудор
Ливерпуль
Точно не сыграют
Стефан Байчетич
ОП
Конор Брэдли
ПЗ
Ватару Эндо
ОП
Александер Исак
ЦФ
Джованни Леони
ЦЗ
Тоттенхэм
Точно не сыграют
Родриго Бентанкур
ЦП
Лукас Бергвалл
АП
Бен Дэвис
ЛЗ
Мохаммед Кудус
АП
Деян Кулушевски
ПВ
Джеймс Мэддисон
АП
Вильсон Одобер
ЛВ
Ийенома Удогие
ЛЗ
Мики ван де Вен
ЦЗ
Ив Биссума
ЦП
Жоау Палинья
ОП
Кристиан Ромеро
ЦЗ
Статистика матча Ливерпуль - Тоттенхэм
1
Всего ударов по воротам
17
13
Удары в створ
4
7
Владение мячом %
63
37
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Угловые удары
3
4
Нарушения
8
13
Офсайды
0
1
Количество передач
553
320
Сейвы
6
3
Точность передач %
84
72
Удары мимо ворот
7
3
Блокированные удары
6
3
Удары из пределов штрафной
10
7
Удары из-за пределов штрафной
7
6
xG (ожидаемые голы)
1.7
1.18
xGP (предотвращенные голы)
0.18
0.18

Смотреть прямую трансляцию матча «Ливерпуль» против «Тоттенхэма», 30-й тур чемпионата Англии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 15 марта в 19:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Ливерпуль» – «Тоттенхэм»

«Ливерпуль» – «Тоттенхэм»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 15 марта 2026

Источник: «Бомбардир»
Англия. Премьер-лига Тоттенхэм Ливерпуль
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