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  • «Гавр» – «Лион»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 15 марта 2026

«Гавр» – «Лион»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 15 марта 2026

15 марта, 18:05
Гавр
15.03.2026, воскресенье, 19:15
Франция. Лига 1, 26 тур
0 : 0
Завершен
Лион
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Не сыграют
Гавр
23
Диав Мори
ВР
27
Энцо Коффи
ЛЗ
29
Стефан Загаду
ЦЗ
93
Аруна Санганте
(К) ЦЗ
20
Аюму Секо
ЦЗ
77
Лоик Него
ПЗ
19
Люка Гурна
ОП
14
Рассул Ндиайе
ЦП
17
Софьян Буфал
ЛВ
45
Исса Сумаре
ЛВ
25
Мбвана Саматта
ЦФ
Главный тренер
Дидье Дигар
Лион
40
Реми Дескамп
ВР
3
Николас Тальяфико
ЛЗ
16
Абнер
ЛЗ
19
Мусса Ниахате
ЦЗ
33
Ханс Хатебур
ПЗ
5
Орель Мангала
ОП
8
Корентен Толиссо
(К) ЦП
6
Таннер Тессманн
ЦП
23
Тайлер Мортон
ЦП
10
Адам Карабец
ЦП
9
Эндрик
ЦФ
Главный тренер
Паулу Фонсека
Гавр
77
Лионель М'Паси
ВР
18
Янис Зуауи
ЛЗ
32
Тимоте Пембеле
ЦЗ
78
Дарен Мосенго
ОП
8
Яссин Кехта
ЦП
11
Годсон Кьереме
ПВ
33
Кенни Кетан
ЦФ
30
Реда Хадра
ЦФ
10
Феликс Мамбимби
ЦФ
Лион
1
Доминик Грейф
ВР
30
Yvann Konan
ВР
37
Steeve Kango
ЦЗ
39
Матис Де Карвалью
ОП
44
Халис Мера
ЦП
99
Noah Nartey
ЦП
18
Рашид Геззаль
ЦП
84
Адиль Амдани
ЛВ
11
Роман Яремчук
ЦФ
3-3-1-2-1
23
Мори
29
Загаду
93
Санганте
20
Секо
27
Коффи
19
Гурна
77
Него
14
Ндиайе
45
Сумаре
17
Буфал
25
Саматта
4-1-4-1
40
Дескамп
33
Хатебур
3
Тальяфико
19
Ниахате
16
Абнер
5
Мангала
6
Тессманн
23
Мортон
10
Карабец
8
Толиссо
9
Эндрик
27
Коффи
18
Зуауи
18
Зуауи
27
Коффи
25
Саматта
8
Кехта
8
Кехта
25
Саматта
17
Буфал
33
Кетан
33
Кетан
17
Буфал
3
Тальяфико
37
37
3
Тальяфико
5
Мангала
99
99
5
Мангала
9
Эндрик
18
Геззаль
18
Геззаль
9
Эндрик
33
Хатебур
84
Амдани
84
Амдани
33
Хатебур
10
Карабец
11
Яремчук
11
Яремчук
10
Карабец
Остались в запасе
Гавр
Лион
77
Лионель М'Паси
ВР
32
Тимоте Пембеле
ЦЗ
78
Дарен Мосенго
ОП
11
Годсон Кьереме
ПВ
30
Реда Хадра
ЦФ
10
Феликс Мамбимби
ЦФ
Главный тренер
Дидье Дигар
1
Доминик Грейф
ВР
30
Yvann Konan
ВР
39
Матис Де Карвалью
ОП
44
Халис Мера
ЦП
Главный тренер
Паулу Фонсека
Остались в запасе
77
Лионель М'Паси
ВР
32
Тимоте Пембеле
ЦЗ
78
Дарен Мосенго
ОП
11
Годсон Кьереме
ПВ
30
Реда Хадра
ЦФ
10
Феликс Мамбимби
ЦФ
Остались в запасе
1
Доминик Грейф
ВР
30
Yvann Konan
ВР
39
Матис Де Карвалью
ОП
44
Халис Мера
ЦП
Главный тренер
Дидье Дигар
Главный тренер
Паулу Фонсека
Гавр
Точно не сыграют
Готье Льорис
ЦЗ
Фоде Дукуре
ПЗ
Саймон Эбоног
ЦП
Абдулайе Туре
ОП
Лион
Точно не сыграют
Малик Фофана
ПВ
Рубен Клюйверт
ЦЗ
Эйнсли Мэйтленд-Найлс
ПП
Клинтон Мата
ЦП
Афонсу Морейра
ЛВ
Эрнест Нуама
ЛВ
Павел Шулц
АП
Реми Химбер
ЛВ
Статистика матча Гавр - Лион
1
1
4
Всего ударов по воротам
12
13
Удары в створ
4
4
Владение мячом %
35
65
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
1
4
Угловые удары
2
2
Нарушения
7
16
Офсайды
5
3
Количество передач
267
511
Сейвы
4
4
Точность передач %
76
87
Удары мимо ворот
7
7
Блокированные удары
1
2
Удары из пределов штрафной
10
11
Удары из-за пределов штрафной
2
2
xG (ожидаемые голы)
0.72
1.09
xGP (предотвращенные голы)
0.95
0.95

Смотреть прямую трансляцию матча «Гавр» против «Лиона», 26-й тур чемпионата Франции на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 15 марта в 19:15 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Гавр» – «Лион»

«Гавр» – «Лион»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 15 марта 2026

Источник: «Бомбардир»
Франция. Лига 1 Лион Гавр
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