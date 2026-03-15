Составы команд
Гавр
Гавр
3-3-1-2-1
23
Мори
29
Загаду
93
Санганте
20
Секо
27
Коффи
19
Гурна
77
Него
14
Ндиайе
45
Сумаре
17
Буфал
25
Саматта
4-1-4-1
40
Дескамп
33
Хатебур
3
Тальяфико
19
Ниахате
16
Абнер
5
Мангала
6
Тессманн
23
Мортон
10
Карабец
8
Толиссо
9
Эндрик
27
Коффи
18
Зуауи
18
Зуауи
27
Коффи
25
Саматта
8
Кехта
8
Кехта
25
Саматта
17
Буфал
33
Кетан
33
Кетан
17
Буфал
3
Тальяфико
37
37
3
Тальяфико
5
Мангала
99
99
5
Мангала
9
Эндрик
18
Геззаль
18
Геззаль
9
Эндрик
33
Хатебур
84
Амдани
84
Амдани
33
Хатебур
10
Карабец
11
Яремчук
11
Яремчук
10
Карабец
Остались в запасе
Гавр
Лион
77
Лионель М'Паси
ВР
32
Тимоте Пембеле
ЦЗ
78
Дарен Мосенго
ОП
11
Годсон Кьереме
ПВ
30
Реда Хадра
ЦФ
10
Феликс Мамбимби
ЦФ
Главный тренер
Дидье Дигар
1
Доминик Грейф
ВР
30
Yvann Konan
ВР
39
Матис Де Карвалью
ОП
44
Халис Мера
ЦП
Главный тренер
Паулу Фонсека
Остались в запасе
77
Лионель М'Паси
ВР
32
Тимоте Пембеле
ЦЗ
78
Дарен Мосенго
ОП
11
Годсон Кьереме
ПВ
30
Реда Хадра
ЦФ
10
Феликс Мамбимби
ЦФ
Остались в запасе
1
Доминик Грейф
ВР
30
Yvann Konan
ВР
39
Матис Де Карвалью
ОП
44
Халис Мера
ЦП
Главный тренер
Дидье Дигар
Главный тренер
Паулу Фонсека
Статистика матча Гавр - Лион
1
1
4
Всего ударов по воротам
12
13
Удары в створ
4
4
Владение мячом %
35
65
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
1
4
Угловые удары
2
2
Нарушения
7
16
Офсайды
5
3
Количество передач
267
511
Сейвы
4
4
Точность передач %
76
87
Удары мимо ворот
7
7
Блокированные удары
1
2
Удары из пределов штрафной
10
11
Удары из-за пределов штрафной
2
2
xG (ожидаемые голы)
0.72
1.09
xGP (предотвращенные голы)
0.95
0.95
Смотреть прямую трансляцию матча «Гавр» против «Лиона», 26-й тур чемпионата Франции на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 15 марта в 19:15 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Гавр» – «Лион»
- Матч можно посмотреть в сервисе «Okko».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»