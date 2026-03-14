Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • «Удинезе» – «Ювентус»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 14 марта 2026

«Удинезе» – «Ювентус»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 14 марта 2026

14 марта, 21:35
Удинезе
14.03.2026, суббота, 22:45
Италия. Серия А, 29 тур
0 : 1
Завершен
Ювентус
38' Ж. Бога
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Не сыграют
Удинезе
40
Мадука Окойе
ВР
11
Ассан Камара
ЛЗ
27
Кристиан Кабаселе
ЦЗ
31
Томас Кристенсен
ЦЗ
19
Кингсли Эхизибуе
ПЗ
16
Йеспер Карлстрем
(К) ОП
14
Артюр Атта
ОП
6
Ойер Саррага
ЦП
32
Юрген Эккеленкамп
ЦП
10
Николо Дзаньоло
АП
9
Кейнан Дэвис
ЦФ
Главный тренер
Коста Руньяич
Ювентус
1
Маттиа Перин
ВР
27
Андреа Камбьясо
ЛЗ
15
Пьер Калюлю
ЦЗ
3
Бремер
ЦЗ
6
Ллойд Келли
ЦЗ
5
Мануэль Локателли
(К) ОП
19
Кефрен Тюрам
ОП
8
Уэстон МакКенни
ЦП
13
Жереми Бога
ЛВ
7
Франсишку Консейсау
ПВ
11
Кенан Йылдыз
ЦФ
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Удинезе
90
Рэзван Сава
ВР
93
Даниэле Паделли
ВР
22
Бранимир Млачич
ЦЗ
28
Умар Соле
ЦЗ
29
Абдулайе Камара
ОП
38
Леннон Миллер
ЦП
24
Якуб Пиотровски
ЦП
20
Хуан Арисала
ЛВ
15
Вакун Байо
ЦФ
7
Идрисса Гуйе
ЦФ
Ювентус
23
Карло Пинсольо
ВР
16
Микеле Ди Грегорио
ВР
32
Хуан Кабаль
ЦЗ
4
Федерико Гатти
ЦЗ
8
Тен Коопмейнерс
ОП
21
Фабио Миретти
ЦП
17
Василие Аджич
ЦП
18
Филип Костич
ЛВ
11
Эдон Жегрова
ПВ
14
Аркадиуш Милик
ЦФ
10
Джонатан Дэвид
ЦФ
17
Луа Опенда
ЦФ
4-2-2-1-1
40
Окойе
11
Камара
27
Кабаселе
31
Кристенсен
19
Эхизибуе
16
Карлстрем
14
Атта
6
Саррага
32
Эккеленкамп
10
Дзаньоло
9
Дэвис
4-2-1-2-1
1
Перин
15
Калюлю
3
Бремер
6
Келли
27
Камбьясо
5
Локателли
19
Тюрам
8
МакКенни
7
Консейсау
13
Бога
11
Йылдыз
6
Саррага
22
Млачич
22
Млачич
6
Саррага
32
Эккеленкамп
38
Миллер
38
Миллер
32
Эккеленкамп
16
Карлстрем
24
Пиотровски
24
Пиотровски
16
Карлстрем
11
Камара
20
Арисала
20
Арисала
11
Камара
14
Атта
7
Гуйе
7
Гуйе
14
Атта
13
Бога
4
Гатти
4
Гатти
13
Бога
19
Тюрам
8
Коопмейнерс
8
Коопмейнерс
19
Тюрам
7
Консейсау
21
Миретти
21
Миретти
7
Консейсау
11
Йылдыз
18
Костич
18
Костич
11
Йылдыз
27
Камбьясо
10
Дэвид
10
Дэвид
27
Камбьясо
Остались в запасе
Удинезе
Ювентус
90
Рэзван Сава
ВР
93
Даниэле Паделли
ВР
28
Умар Соле
ЦЗ
29
Абдулайе Камара
ОП
15
Вакун Байо
ЦФ
Главный тренер
Коста Руньяич
23
Карло Пинсольо
ВР
16
Микеле Ди Грегорио
ВР
32
Хуан Кабаль
ЦЗ
17
Василие Аджич
ЦП
11
Эдон Жегрова
ПВ
14
Аркадиуш Милик
ЦФ
17
Луа Опенда
ЦФ
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Остались в запасе
90
Рэзван Сава
ВР
93
Даниэле Паделли
ВР
28
Умар Соле
ЦЗ
29
Абдулайе Камара
ОП
15
Вакун Байо
ЦФ
Остались в запасе
23
Карло Пинсольо
ВР
16
Микеле Ди Грегорио
ВР
32
Хуан Кабаль
ЦЗ
17
Василие Аджич
ЦП
11
Эдон Жегрова
ПВ
14
Аркадиуш Милик
ЦФ
17
Луа Опенда
ЦФ
Главный тренер
Коста Руньяич
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Удинезе
Точно не сыграют
Николо Бертола
ЦЗ
Алессандро Дзаноли
ПЗ
Джордан Земура
ЛЗ
Ювентус
Точно не сыграют
Эмиль Хольм
ПЗ
Душан Влахович
ЦФ
Статистика матча Удинезе - Ювентус
3
1
Всего ударов по воротам
10
22
Удары в створ
2
8
Владение мячом %
45
55
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
ВАР
0
1
Угловые удары
2
6
Нарушения
12
14
Офсайды
0
3
Количество передач
401
484
Сейвы
7
2
Точность передач %
85
86
Удары мимо ворот
7
9
Блокированные удары
1
5
Удары из пределов штрафной
4
16
Удары из-за пределов штрафной
6
6
xG (ожидаемые голы)
0.68
3.34
xGP (предотвращенные голы)
0.11
0.11

Смотреть прямую трансляцию матча «Удинезе» против «Ювентуса», 29-й тур чемпионата Италии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 14 марта в 22:45 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Удинезе»«Ювентус»

«Удинезе» – «Ювентус»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 14 марта 2026

Источник: «Бомбардир»
Италия. Серия А Ювентус Удинезе
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
ФотоЭкс-тренер «Спартака» Слишкович нашел новую работу
22:47
83-летний Непомнящий сообщил об интеллектуальной деградации
22:31
1
Фото«Спартак» описал одним словом первую тренировку Даку
22:15
2
«Реал» определился с дальнейшими шагами на фоне срыва трансфера Родри
21:56
1
Бубнов прокомментировал хейт фанатов «Спартака» в адрес Даку
21:33
ВидеоДаку провел первую тренировку в «Спартаке»
21:17
2
Зобнин отреагировал на хейт фанатов «Спартака» в адрес Даку
21:13
5
Агент Мусаева похвалил игрока перед наступающим уходом из ЦСКА
20:20
4
Назван российский форвард, стоящий в разы больше 30 миллионов евро
19:55
15
В «Спартаке» высказались об отсутствии горячей воды в Грозном
19:44
8
Все новости
Все новости
«Реал» отдал игрока в аренду клубу Серии А
18:15
Сафонов может покинуть «ПСЖ» летом 2027 года
15:39
«Динамо» обсуждает покупку форварда за 15 миллионов
10:46
1
Фото«Комо» арендовал экс-игрока сборной Бразилии и «Манчестер Сити»
08:55
«ПСЖ» определился, сколько заплатит за нового вратаря
Вчера, 10:51
Лукаку может перейти в команду Миранчука
5 августа
1
«Реал» отдаст хавбека в аренду клубу Серии A
5 августа
Фото«Байер» приобрел воспитанника «Реала» за 30 миллионов
5 августа
ВидеоТысячи людей пришли на похороны Барези в Милане
4 августа
3
Фото«Хетафе» подписал воспитанника «Зенита»
4 августа
1
Фото«Ювентус» отдал защитника в аренду «Фиорентине»
4 августа
Фото«Ювентус» отправил хавбека в аренду с возможностью продажи за 12 миллионов
4 августа
ФотоФаны «Манчестер Сити» недовольны формой клуба, поскольку она вызывает трипофобию
2 августа
1
Буффон отреагировал на связи Пирло с Россией – из-за них тренер не возглавил сборную Италии
2 августа
2
«Реал» вел 2:0, но сыграл вничью в товарищеском матче
1 августа
«Манчестер Сити» уступил в Гонконге после ошибки Хусанова
1 августа
«Ювентус» и «Манчестер Юнайтед» могут совершить обмен игроками
1 августа
Анчелотти трогательно попрощался с Барези
1 августа
«Реал» продал «Фиорентине» универсального защитника
31 июля
«Хетафе» подпишет воспитанника «Зенита»
31 июля
1
Реакция «Милана» на смерть Барези
31 июля
3 итальянских клуба заинтересовались игроком «Реала»
31 июля
ФотоУмер чемпион мира-1982 и легенда «Милана» Барези
31 июля
7
Фото«Интер» подписал защитника сборной Англии
31 июля
Мхитарян ответил на предложение из ФНЛ
30 июля
1
«Болонья» Тедеско подписала украинского форварда
30 июля
1
Фото«Рома» купила за 35 миллионов форварда, которым интересовался «Зенит»
30 июля
Экс-игрок тульского «Арсенала» пропал после свадьбы
30 июля
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+