14.03.2026, суббота, 22:45
Италия. Серия А, 29 тур
Италия. Серия А, 29 тур
0 : 1
Завершен
Составы команд
Удинезе
Удинезе
4-2-2-1-1
40
Окойе
11
Камара
27
Кабаселе
31
Кристенсен
19
Эхизибуе
16
Карлстрем
14
Атта
6
Саррага
32
Эккеленкамп
10
Дзаньоло
9
Дэвис
4-2-1-2-1
1
Перин
15
Калюлю
3
Бремер
6
Келли
27
Камбьясо
5
Локателли
19
Тюрам
8
МакКенни
7
Консейсау
13
Бога
11
Йылдыз
6
Саррага
22
Млачич
22
Млачич
6
Саррага
32
Эккеленкамп
38
Миллер
38
Миллер
32
Эккеленкамп
16
Карлстрем
24
Пиотровски
24
Пиотровски
16
Карлстрем
11
Камара
20
Арисала
20
Арисала
11
Камара
14
Атта
7
Гуйе
7
Гуйе
14
Атта
13
Бога
4
Гатти
4
Гатти
13
Бога
19
Тюрам
8
Коопмейнерс
8
Коопмейнерс
19
Тюрам
7
Консейсау
21
Миретти
21
Миретти
7
Консейсау
11
Йылдыз
18
Костич
18
Костич
11
Йылдыз
27
Камбьясо
10
Дэвид
10
Дэвид
27
Камбьясо
Остались в запасе
Удинезе
Ювентус
90
Рэзван Сава
ВР
93
Даниэле Паделли
ВР
28
Умар Соле
ЦЗ
29
Абдулайе Камара
ОП
15
Вакун Байо
ЦФ
Главный тренер
Коста Руньяич
23
Карло Пинсольо
ВР
16
Микеле Ди Грегорио
ВР
32
Хуан Кабаль
ЦЗ
17
Василие Аджич
ЦП
11
Эдон Жегрова
ПВ
14
Аркадиуш Милик
ЦФ
17
Луа Опенда
ЦФ
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Остались в запасе
90
Рэзван Сава
ВР
93
Даниэле Паделли
ВР
28
Умар Соле
ЦЗ
29
Абдулайе Камара
ОП
15
Вакун Байо
ЦФ
Остались в запасе
23
Карло Пинсольо
ВР
16
Микеле Ди Грегорио
ВР
32
Хуан Кабаль
ЦЗ
17
Василие Аджич
ЦП
11
Эдон Жегрова
ПВ
14
Аркадиуш Милик
ЦФ
17
Луа Опенда
ЦФ
Главный тренер
Коста Руньяич
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Удинезе
Точно не сыграют
Ювентус
Точно не сыграют
Статистика матча Удинезе - Ювентус
3
1
Всего ударов по воротам
10
22
Удары в створ
2
8
Владение мячом %
45
55
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
ВАР
0
1
Угловые удары
2
6
Нарушения
12
14
Офсайды
0
3
Количество передач
401
484
Сейвы
7
2
Точность передач %
85
86
Удары мимо ворот
7
9
Блокированные удары
1
5
Удары из пределов штрафной
4
16
Удары из-за пределов штрафной
6
6
xG (ожидаемые голы)
0.68
3.34
xGP (предотвращенные голы)
0.11
0.11
Смотреть прямую трансляцию матча «Удинезе» против «Ювентуса», 29-й тур чемпионата Италии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 14 марта в 22:45 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Удинезе» – «Ювентус»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! Футбол 1».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»