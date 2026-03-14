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  • «Овьедо» – «Валенсия»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 14 марта 2026

«Овьедо» – «Валенсия»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 14 марта 2026

14 марта, 19:20
Овьедо
14.03.2026, суббота, 20:30
Испания. Примера, 28 тур
1 : 0
Завершен
Валенсия
30' Д. Костас
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Не сыграют
Овьедо
13
Аарон Эскандель
ВР
25
Хави Лопес
ЛЗ
2
Эрик Байи
ЦЗ
4
Давид Костас
(К) ЦЗ
22
Игнасио Видаль
ПЗ
5
Альберто Рейна
ЦП
23
Николас Фонсека
ЦП
6
Кваси Сибо
ЦП
21
Лука Илич
АП
15
Тиаго Фернандес
ЛВ
21
Федерико Виньяс
ЦФ
Главный тренер
Гильермо Алмада
Валенсия
1
Столе Димитриевски
ВР
14
Хосе Луис Гайя
(К) ЛЗ
4
Унаи Нуньес
ЦЗ
24
Эрай Джемерт
ЦЗ
12
Тьерри Корреа
ПЗ
8
Хави Гуэрра
ЦП
2
Гидо Родригес
ЦП
23
Филип Угринич
ЦП
7
Арно Данжума
ЛВ
17
Ларджи Рамазани
ЛВ
6
Умар Садик
ЦФ
Главный тренер
Карлос Корберан
Овьедо
26
Miguel Narvaez
ВР
1
Хорациу Молдован
ВР
3
Рахим Альхассан
ЛЗ
6
Давид Карму
ЦЗ
12
Дани Кальво
ЦЗ
34
Adri Fernández
ЦЗ
11
Сантьяго Коломбатто
ОП
27
P. Agudin
ЦП
8
Санти Касорла
ЦП
7
Ильяс Чайра
ЛВ
12
Хессем Хассан
ПВ
19
Алекс Форес
ЦФ
Валенсия
13
Кристиан Риверо
ВР
21
Хесус Васкес
ЛЗ
5
Сесар Таррега
ЦЗ
20
Ренцо Саравия
ПЗ
7
Батист Сантамария
ОП
10
Андре Алмейда
ЦП
18
Пепелу
ЦП
11
Луис Риоха
ЛВ
9
Уго Дуро
ЦФ
16
Диего Лопес
ЦФ
18
Лукас Белтран
ЦФ
19
Даниэль Раба
ЦФ
4-3-2-1
13
Эскандель
25
Лопес
2
Байи
4
Костас
22
Видаль
5
Рейна
23
Фонсека
6
Сибо
15
Фернандес
21
Илич
21
Виньяс
4-3-2-1
1
Димитриевски
12
Корреа
4
Нуньес
24
Джемерт
14
Гайя
8
Гуэрра
2
Родригес
23
Угринич
7
Данжума
17
Рамазани
6
Садик
22
Видаль
12
Кальво
12
Кальво
22
Видаль
23
Фонсека
11
Коломбатто
11
Коломбатто
23
Фонсека
5
Рейна
8
Касорла
8
Касорла
5
Рейна
21
Илич
7
Чайра
7
Чайра
21
Илич
15
Фернандес
12
Хассан
12
Хассан
15
Фернандес
23
Угринич
10
Алмейда
10
Алмейда
23
Угринич
7
Данжума
11
Риоха
11
Риоха
7
Данжума
6
Садик
9
Дуро
9
Дуро
6
Садик
8
Гуэрра
16
Лопес
16
Лопес
8
Гуэрра
14
Гайя
18
Белтран
18
Белтран
14
Гайя
Остались в запасе
Овьедо
Валенсия
26
Miguel Narvaez
ВР
1
Хорациу Молдован
ВР
3
Рахим Альхассан
ЛЗ
6
Давид Карму
ЦЗ
34
Adri Fernández
ЦЗ
27
P. Agudin
ЦП
19
Алекс Форес
ЦФ
Главный тренер
Гильермо Алмада
13
Кристиан Риверо
ВР
21
Хесус Васкес
ЛЗ
5
Сесар Таррега
ЦЗ
20
Ренцо Саравия
ПЗ
7
Батист Сантамария
ОП
18
Пепелу
ЦП
19
Даниэль Раба
ЦФ
Главный тренер
Карлос Корберан
Остались в запасе
26
Miguel Narvaez
ВР
1
Хорациу Молдован
ВР
3
Рахим Альхассан
ЛЗ
6
Давид Карму
ЦЗ
34
Adri Fernández
ЦЗ
27
P. Agudin
ЦП
19
Алекс Форес
ЦФ
Остались в запасе
13
Кристиан Риверо
ВР
21
Хесус Васкес
ЛЗ
5
Сесар Таррега
ЦЗ
20
Ренцо Саравия
ПЗ
7
Батист Сантамария
ОП
18
Пепелу
ЦП
19
Даниэль Раба
ЦФ
Главный тренер
Гильермо Алмада
Главный тренер
Карлос Корберан
Овьедо
Точно не сыграют
Лукас Ахиядо
ПЗ
Тиаго Борбас
ЦФ
Леандер Дендокер
ЦП
Ови Эджария
ЦП
Валенсия
Точно не сыграют
Хулен Агирресабала
ВР
Хосе Копете
ЦЗ
Муктар Дьякаби
ЦЗ
Димитри Фулкье
ПЗ
Статистика матча Овьедо - Валенсия
3
2
Всего ударов по воротам
11
13
Удары в створ
6
2
Владение мячом %
42
58
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
ВАР
1
0
Угловые удары
4
7
Нарушения
12
11
Офсайды
4
3
Количество передач
368
508
Сейвы
2
5
Точность передач %
83
84
Удары мимо ворот
4
5
Блокированные удары
1
6
Удары из пределов штрафной
7
6
Удары из-за пределов штрафной
4
7
xG (ожидаемые голы)
0.87
0.61
xGP (предотвращенные голы)
0.27
0.27

Смотреть прямую трансляцию матча «Овьедо» против «Валенсии», 28-й тур чемпионата Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 14 марта в 20:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Овьедо» – «Валенсия»

«Овьедо» – «Валенсия»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 14 марта 2026

Источник: «Бомбардир»
Испания. Примера Валенсия Овьедо
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