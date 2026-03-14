14.03.2026, суббота, 20:30
Испания. Примера, 28 тур
Испания. Примера, 28 тур
1 : 0
Завершен
Составы команд
Овьедо
Овьедо
4-3-2-1
13
Эскандель
25
Лопес
2
Байи
4
Костас
22
Видаль
5
Рейна
23
Фонсека
6
Сибо
15
Фернандес
21
Илич
21
Виньяс
4-3-2-1
1
Димитриевски
12
Корреа
4
Нуньес
24
Джемерт
14
Гайя
8
Гуэрра
2
Родригес
23
Угринич
7
Данжума
17
Рамазани
6
Садик
22
Видаль
12
Кальво
12
Кальво
22
Видаль
23
Фонсека
11
Коломбатто
11
Коломбатто
23
Фонсека
5
Рейна
8
Касорла
8
Касорла
5
Рейна
21
Илич
7
Чайра
7
Чайра
21
Илич
15
Фернандес
12
Хассан
12
Хассан
15
Фернандес
23
Угринич
10
Алмейда
10
Алмейда
23
Угринич
7
Данжума
11
Риоха
11
Риоха
7
Данжума
6
Садик
9
Дуро
9
Дуро
6
Садик
8
Гуэрра
16
Лопес
16
Лопес
8
Гуэрра
14
Гайя
18
Белтран
18
Белтран
14
Гайя
Остались в запасе
Овьедо
Валенсия
26
Miguel Narvaez
ВР
1
Хорациу Молдован
ВР
3
Рахим Альхассан
ЛЗ
6
Давид Карму
ЦЗ
34
Adri Fernández
ЦЗ
27
P. Agudin
ЦП
19
Алекс Форес
ЦФ
Главный тренер
Гильермо Алмада
13
Кристиан Риверо
ВР
21
Хесус Васкес
ЛЗ
5
Сесар Таррега
ЦЗ
20
Ренцо Саравия
ПЗ
7
Батист Сантамария
ОП
18
Пепелу
ЦП
19
Даниэль Раба
ЦФ
Главный тренер
Карлос Корберан
Остались в запасе
26
Miguel Narvaez
ВР
1
Хорациу Молдован
ВР
3
Рахим Альхассан
ЛЗ
6
Давид Карму
ЦЗ
34
Adri Fernández
ЦЗ
27
P. Agudin
ЦП
19
Алекс Форес
ЦФ
Остались в запасе
13
Кристиан Риверо
ВР
21
Хесус Васкес
ЛЗ
5
Сесар Таррега
ЦЗ
20
Ренцо Саравия
ПЗ
7
Батист Сантамария
ОП
18
Пепелу
ЦП
19
Даниэль Раба
ЦФ
Главный тренер
Гильермо Алмада
Главный тренер
Карлос Корберан
Овьедо
Точно не сыграют
Валенсия
Точно не сыграют
Статистика матча Овьедо - Валенсия
3
2
Всего ударов по воротам
11
13
Удары в створ
6
2
Владение мячом %
42
58
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
ВАР
1
0
Угловые удары
4
7
Нарушения
12
11
Офсайды
4
3
Количество передач
368
508
Сейвы
2
5
Точность передач %
83
84
Удары мимо ворот
4
5
Блокированные удары
1
6
Удары из пределов штрафной
7
6
Удары из-за пределов штрафной
4
7
xG (ожидаемые голы)
0.87
0.61
xGP (предотвращенные голы)
0.27
0.27
Смотреть прямую трансляцию матча «Овьедо» против «Валенсии», 28-й тур чемпионата Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 14 марта в 20:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Овьедо» – «Валенсия»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! Футбол 2».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»