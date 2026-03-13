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  • «Алавес» – «Вильярреал»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 13 марта 2026

«Алавес» – «Вильярреал»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 13 марта 2026

13 марта, 21:50
Алавес
13.03.2026, пятница, 23:00
Испания. Примера, 28 тур
1 : 1
Завершен
Вильярреал
40' Р. Марин (АГ)
90+8' Н. Пепе
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Не сыграют
Алавес
1
Антонио Сивера
ВР
17
Хонни Кастро
ЛЗ
3
Юссеф Энрикес
ЛЗ
33
Виктор Парада
ЛЗ
14
Науэль Теналья
ПЗ
19
Пабло Ибаньес
ЦП
8
Антонио Бланко
(К) ЦП
10
Карлес Аленья
ЦП
7
Анхель Перес
ПВ
11
Тони Мартинес
ЦФ
15
Лукас Бойе
ЦФ
Главный тренер
Кике Санчес Флорес
Вильярреал
1
Луис Жуниор
ВР
24
Альфонсо Педраса
(К) ЛЗ
23
Серджи Кардона
ЛЗ
15
Сантьяго Моуриньо
ЦЗ
6
Пау Наварро
ЦЗ
4
Рафа Марин
ЦЗ
26
Пап Гуйе
ОП
14
Санти Комесанья
ЦП
17
Тажон Бьюкенан
ПВ
9
Жорж Микаутадзе
ЦФ
19
Николя Пепе
ЦФ
Главный тренер
Марселино Гарсия Тораль
Алавес
13
Рауль Фернандес
ВР
31
Грегуар Свидерски
ВР
30
Carlos Ballestero
ЦЗ
36
Paco Sanz
ЦЗ
35
X. Olaiz
ЦЗ
18
Хон Гуриди
ЦП
30
Калебе
ЦП
4
Денис Суарес
АП
21
Абде Реббах
ЛВ
16
Вилле Коски
ЦФ
8
Ибрахим Диабате
ЦФ
9
Мариано Диас
ЦФ
Вильярреал
25
Арнау Тенас
ВР
5
Вилли Камбвала
ЦЗ
3
Алекс Фримен
ПАЗ
13
Ренату Вейга
ОП
5
Томас Парти
ЦП
10
Даниэль Парехо
ЦП
20
Альберто Молейро
АП
11
Альфон Гонсалес
ЛВ
7
Жерар Морено
ЦФ
12
Тани Олувасейи
ЦФ
4-3-1-2
1
Сивера
33
Парада
17
Кастро
3
Энрикес
14
Теналья
19
Ибаньес
8
Бланко
10
Аленья
7
Перес
15
Бойе
11
Мартинес
3-3-1-1-2
1
Жуниор
15
Моуриньо
6
Наварро
4
Марин
24
Педраса
26
Гуйе
23
Кардона
14
Комесанья
17
Бьюкенан
19
Пепе
9
Микаутадзе
14
Теналья
30
30
14
Теналья
10
Аленья
18
Гуриди
18
Гуриди
10
Аленья
11
Мартинес
21
Реббах
21
Реббах
11
Мартинес
3
Энрикес
16
Коски
16
Коски
3
Энрикес
15
Моуриньо
3
Фримен
3
Фримен
15
Моуриньо
26
Гуйе
5
Парти
5
Парти
26
Гуйе
23
Кардона
20
Молейро
20
Молейро
23
Кардона
17
Бьюкенан
7
Морено
7
Морено
17
Бьюкенан
9
Микаутадзе
12
Олувасейи
12
Олувасейи
9
Микаутадзе
Остались в запасе
Алавес
Вильярреал
13
Рауль Фернандес
ВР
31
Грегуар Свидерски
ВР
36
Paco Sanz
ЦЗ
35
X. Olaiz
ЦЗ
30
Калебе
ЦП
4
Денис Суарес
АП
8
Ибрахим Диабате
ЦФ
9
Мариано Диас
ЦФ
Главный тренер
Кике Санчес Флорес
25
Арнау Тенас
ВР
5
Вилли Камбвала
ЦЗ
13
Ренату Вейга
ОП
10
Даниэль Парехо
ЦП
11
Альфон Гонсалес
ЛВ
Главный тренер
Марселино Гарсия Тораль
Остались в запасе
13
Рауль Фернандес
ВР
31
Грегуар Свидерски
ВР
36
Paco Sanz
ЦЗ
35
X. Olaiz
ЦЗ
30
Калебе
ЦП
4
Денис Суарес
АП
8
Ибрахим Диабате
ЦФ
9
Мариано Диас
ЦФ
Остались в запасе
25
Арнау Тенас
ВР
5
Вилли Камбвала
ЦЗ
13
Ренату Вейга
ОП
10
Даниэль Парехо
ЦП
11
Альфон Гонсалес
ЛВ
Главный тренер
Кике Санчес Флорес
Главный тренер
Марселино Гарсия Тораль
Алавес
Точно не сыграют
Карлос Бенавидес
ОП
Факундо Гарсес
ЦЗ
Андер Гевара
ЦП
Хон Пачеко
ЦЗ
Вильярреал
Точно не сыграют
Пау Кабанес
ЦФ
Логан Кошта
ЦЗ
Хуан Фойт
ЦЗ
Айосе Перес
ЦФ
Статистика матча Алавес - Вильярреал
4
2
Всего ударов по воротам
8
10
Удары в створ
0
4
Владение мячом %
48
52
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Угловые удары
5
2
Нарушения
19
11
Офсайды
0
2
Количество передач
345
387
Сейвы
3
0
Точность передач %
77
83
Удары мимо ворот
2
5
Блокированные удары
6
1
Удары из пределов штрафной
2
8
Удары из-за пределов штрафной
6
2
xG (ожидаемые голы)
0.22
0.59
xGP (предотвращенные голы)
-1
-1

Смотреть прямую трансляцию матча «Алавес» против «Вильярреала», 28-й тур чемпионата Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 13 марта в 23:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Алавес» – «Вильярреал»

«Алавес» – «Вильярреал»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 13 марта 2026

Источник: «Бомбардир»
Испания. Примера Вильярреал Алавес
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