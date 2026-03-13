13.03.2026, пятница, 23:00
Испания. Примера, 28 тур
Испания. Примера, 28 тур
1 : 1
Завершен
Составы команд
Алавес
Алавес
4-3-1-2
1
Сивера
33
Парада
17
Кастро
3
Энрикес
14
Теналья
19
Ибаньес
8
Бланко
10
Аленья
7
Перес
15
Бойе
11
Мартинес
3-3-1-1-2
1
Жуниор
15
Моуриньо
6
Наварро
4
Марин
24
Педраса
26
Гуйе
23
Кардона
14
Комесанья
17
Бьюкенан
19
Пепе
9
Микаутадзе
14
Теналья
30
30
14
Теналья
10
Аленья
18
Гуриди
18
Гуриди
10
Аленья
11
Мартинес
21
Реббах
21
Реббах
11
Мартинес
3
Энрикес
16
Коски
16
Коски
3
Энрикес
15
Моуриньо
3
Фримен
3
Фримен
15
Моуриньо
26
Гуйе
5
Парти
5
Парти
26
Гуйе
23
Кардона
20
Молейро
20
Молейро
23
Кардона
17
Бьюкенан
7
Морено
7
Морено
17
Бьюкенан
9
Микаутадзе
12
Олувасейи
12
Олувасейи
9
Микаутадзе
Остались в запасе
Алавес
Вильярреал
13
Рауль Фернандес
ВР
31
Грегуар Свидерски
ВР
36
Paco Sanz
ЦЗ
35
X. Olaiz
ЦЗ
30
Калебе
ЦП
4
Денис Суарес
АП
8
Ибрахим Диабате
ЦФ
9
Мариано Диас
ЦФ
Главный тренер
Кике Санчес Флорес
25
Арнау Тенас
ВР
5
Вилли Камбвала
ЦЗ
13
Ренату Вейга
ОП
10
Даниэль Парехо
ЦП
11
Альфон Гонсалес
ЛВ
Главный тренер
Марселино Гарсия Тораль
Остались в запасе
13
Рауль Фернандес
ВР
31
Грегуар Свидерски
ВР
36
Paco Sanz
ЦЗ
35
X. Olaiz
ЦЗ
30
Калебе
ЦП
4
Денис Суарес
АП
8
Ибрахим Диабате
ЦФ
9
Мариано Диас
ЦФ
Остались в запасе
25
Арнау Тенас
ВР
5
Вилли Камбвала
ЦЗ
13
Ренату Вейга
ОП
10
Даниэль Парехо
ЦП
11
Альфон Гонсалес
ЛВ
Главный тренер
Кике Санчес Флорес
Главный тренер
Марселино Гарсия Тораль
Алавес
Точно не сыграют
Вильярреал
Точно не сыграют
Статистика матча Алавес - Вильярреал
4
2
Всего ударов по воротам
8
10
Удары в створ
0
4
Владение мячом %
48
52
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Угловые удары
5
2
Нарушения
19
11
Офсайды
0
2
Количество передач
345
387
Сейвы
3
0
Точность передач %
77
83
Удары мимо ворот
2
5
Блокированные удары
6
1
Удары из пределов штрафной
2
8
Удары из-за пределов штрафной
6
2
xG (ожидаемые голы)
0.22
0.59
xGP (предотвращенные голы)
-1
-1
Смотреть прямую трансляцию матча «Алавес» против «Вильярреала», 28-й тур чемпионата Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 13 марта в 23:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Алавес» – «Вильярреал»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! Футбол 2».
- Также игру будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»