11.03.2026, среда, 23:00
Лига чемпионов, 1/8 финала
3 : 0
Завершен
Составы команд
Реал
4-1-2-3
1
Куртуа
23
Менди
22
Рюдигер
24
Хейсен
12
Александер-Арнольд
14
Чуамени
8
Вальверде
45
Питарч
7
Винисиус
21
Диас
15
Гюлер
3-1-3-3
25
Доннарумма
45
Хусанов
3
Диаш
15
Гехи
16
Родри
26
Савиньо
20
Силва
33
О'Райли
9
Холанд
11
Доку
42
Семеньо
23
45
12
15
21
20
26
42
9
Остались в запасе
Реал
Манчестер Сити
13
Андрей Лунин
ВР
26
Фран Гонсалес
ВР
17
Рауль Асенсио
ЦЗ
27
Диего Агуадо
ЦЗ
28
Хорхе Кестеро
ЦП
38
Сесар Паласиос
АП
16
Гонсало Гарсия
ПВ
Главный тренер
Альваро Арбелоа
1
Джеймс Траффорд
ВР
13
Маркус Беттинелли
ВР
6
Натан Аке
ЦЗ
68
Макс Аллейн
ЦЗ
5
Джон Стоунз
ЦЗ
27
Матеус Нуньес
ЦП
14
Нико Гонсалес
ЦП
47
Фил Фоден
ЛВ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Статистика матча Реал - Манчестер Сити
2
Всего ударов по воротам
12
8
Удары в створ
7
4
Владение мячом %
40
60
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Угловые удары
1
10
Нарушения
11
13
Офсайды
1
0
Количество передач
381
564
Сейвы
4
4
Точность передач %
86
89
Удары мимо ворот
2
2
Блокированные удары
3
2
Удары из пределов штрафной
10
5
Удары из-за пределов штрафной
2
3
xG (ожидаемые голы)
2.59
0.56
xGP (предотвращенные голы)
1.05
1.05
Смотреть прямую трансляцию матча «Реал» против «Манчестер Сити», 1/8 Лиги чемпионов на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 11 марта в 23:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Реал» – «Манчестер Сити»
- Матч можно посмотреть в сервисе «Okko».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»