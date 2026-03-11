Введите ваш ник на сайте
  • Главная
  • Новости
  «Реал» – «Манчестер Сити»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 11 марта 2026

«Реал» – «Манчестер Сити»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 11 марта 2026

Вчера, 21:50
Реал
11.03.2026, среда, 23:00
Лига чемпионов, 1/8 финала
3 : 0
Ответный матч – 17.03.2026
Завершен
Манчестер Сити
20' Ф. Вальверде 27' Ф. Вальверде 42' Ф. Вальверде
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Не сыграют
Реал
1
Тибо Куртуа
ВР
23
Ферлан Менди
ЛЗ
22
Антонио Рюдигер
ЦЗ
24
Дин Хейсен
ЦЗ
12
Трент Александер-Арнольд
ПЗ
14
Орельен Чуамени
ОП
8
Федерико Вальверде
ЦП
45
Тиаго Питарч
ЦП
15
Арда Гюлер
АП
21
Браим Диас
АП
7
Винисиус
ЛВ
Главный тренер
Альваро Арбелоа
Манчестер Сити
25
Джанлуиджи Доннарумма
ВР
45
Абдукодир Хусанов
ЦЗ
3
Рубен Диаш
ЦЗ
15
Марк Гехи
ЦЗ
16
Родри
ОП
33
Нико О'Райли
АП
20
Бернарду Силва
АП
26
Савиньо
ПВ
42
Антуан Семеньо
ЦФ
11
Жереми Доку
ЦФ
9
Эрлинг Холанд
ЦФ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Реал
13
Андрей Лунин
ВР
26
Фран Гонсалес
ВР
20
Фран Гарсия
ЛЗ
17
Рауль Асенсио
ЦЗ
27
Диего Агуадо
ЦЗ
37
Мануэль Анхель
ЦЗ
2
Дани Карвахаль
ПЗ
6
Эдуардо Камавинга
ЦП
28
Хорхе Кестеро
ЦП
30
Франко Мастантуоно
АП
38
Сесар Паласиос
АП
16
Гонсало Гарсия
ПВ
Манчестер Сити
1
Джеймс Траффорд
ВР
13
Маркус Беттинелли
ВР
21
Райан Айт Нури
ЛЗ
6
Натан Аке
ЦЗ
68
Макс Аллейн
ЦЗ
5
Джон Стоунз
ЦЗ
27
Матеус Нуньес
ЦП
4
Тиджани Рейндерс
ЦП
14
Нико Гонсалес
ЦП
10
Райан Шерки
АП
47
Фил Фоден
ЛВ
7
Омар Мармуш
ЦФ
4-1-2-3
1
Куртуа
23
Менди
22
Рюдигер
24
Хейсен
12
Александер-Арнольд
14
Чуамени
8
Вальверде
45
Питарч
7
Винисиус
21
Диас
15
Гюлер
3-1-3-3
25
Доннарумма
45
Хусанов
3
Диаш
15
Гехи
16
Родри
26
Савиньо
20
Силва
33
О'Райли
9
Холанд
11
Доку
42
Семеньо
23
Менди
20
Гарсия
20
Гарсия
23
Менди
45
Питарч
37
Анхель
37
Анхель
45
Питарч
12
Александер-Арнольд
2
Карвахаль
2
Карвахаль
12
Александер-Арнольд
15
Гюлер
6
Камавинга
6
Камавинга
15
Гюлер
21
Диас
30
Мастантуоно
30
Мастантуоно
21
Диас
20
Силва
21
Айт Нури
21
Айт Нури
20
Силва
26
Савиньо
4
Рейндерс
4
Рейндерс
26
Савиньо
42
Семеньо
10
Шерки
10
Шерки
42
Семеньо
9
Холанд
7
Мармуш
7
Мармуш
9
Холанд
Реал
Точно не сыграют
Давид Алаба
ЦЗ
Джуд Беллингем
ЦП
Даниэль Себальос
ЦП
Эдер Милитао
ЦЗ
Килиан Мбаппе
ЦФ
Родриго
ПВ
Альваро Каррерас
ЛЗ
Манчестер Сити
Точно не сыграют
Йошко Гвардиол
ЦЗ
Матео Ковачич
ЦП
Сверре Нипан
АП
Рико Льюис
ПЗ
Статистика матча Реал - Манчестер Сити
2
Всего ударов по воротам
12
8
Удары в створ
7
4
Владение мячом %
40
60
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Угловые удары
1
10
Нарушения
11
13
Офсайды
1
0
Количество передач
381
564
Сейвы
4
4
Точность передач %
86
89
Удары мимо ворот
2
2
Блокированные удары
3
2
Удары из пределов штрафной
10
5
Удары из-за пределов штрафной
2
3
xG (ожидаемые голы)
2.59
0.56
xGP (предотвращенные голы)
1.05
1.05

Смотреть прямую трансляцию матча «Реал» против «Манчестер Сити», 1/8 Лиги чемпионов на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 11 марта в 23:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Реал» – «Манчестер Сити»

«Реал» – «Манчестер Сити»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 11 марта 2026

Источник: «Бомбардир»
Лига чемпионов Манчестер Сити Реал
