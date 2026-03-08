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  • «Севилья» – «Райо Вальекано»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 8 марта 2026

«Севилья» – «Райо Вальекано»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 8 марта 2026

8 марта, 19:20
Севилья
08.03.2026, воскресенье, 20:30
Испания. Примера, 27 тур
1 : 1
Завершен
Райо Вальекано
13' А. Адамс
50' Л. Эспино
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Не сыграют
Севилья
1
Одиссеас Влаходимос
ВР
36
Осо
ЛЗ
5
Танги Ньянзу
ЦЗ
4
Кике Салас
ЦЗ
3
Сесар Аспиликуэта
ПЗ
18
Люсьен Агум
ОП
15
Джибриль Соу
ЦП
6
Неманья Гудель
(К) ЦП
16
Хуанлу Санчес
ЦП
9
Акор Адамс
ЦФ
4
Алексис Санчес
ЦФ
Главный тренер
Матиас Алмейда
Райо Вальекано
13
Аугусто Баталья
ВР
18
Луис Эспино
ЛЗ
24
Флориан Лежен
ЦЗ
32
Нобель Менди
ЦЗ
2
Андрей Рацу
ПЗ
15
Жерар Гумбау
ОП
23
Оскар Валентин
(К) ЦП
7
Иси Палазон
ПВ
21
Фран Перес
ПВ
19
Хорхе де Фрутос
ПВ
14
Карлос Мартин
ЦФ
Севилья
1
Эрьян Нюланд
ВР
15
Фабио Кардосо
ЦЗ
32
Андрес Кастрин
ЦЗ
22
Федерико Гаттони
ЦЗ
2
Хосе Анхель Кармона
ПЗ
19
Батиста Менди
ОП
28
Ману Буэно
ЦП
8
Хоан Хордан
ЦП
21
Чидера Эджуке
ЛВ
24
Аднан Янузай
ПВ
7
Исаак Ромеро
ЦФ
29
Miguel Sierra
ЦФ
Райо Вальекано
1
Дани Карденас
ВР
3
Пеп Чаваррия
ЛЗ
5
Луис Фелипе
ЦЗ
20
Иван Баллиу
ПЗ
17
Унаи Лопес
ЦП
4
Педро Диас
ЦП
8
Оскар Трехо
АП
11
Ранди Нтека
АП
18
Альваро Гарсия
ЛВ
12
Илиас Акомах
ПВ
9
Алемао
ЦФ
10
Серхио Камельо
ЦФ
4-1-3-2
1
Влаходимос
36
Осо
5
Ньянзу
4
Салас
3
Аспиликуэта
18
Агум
15
Соу
6
Гудель
16
Санчес
4
Санчес
9
Адамс
4-1-1-3-1
13
Баталья
2
Рацу
24
Лежен
32
Менди
18
Эспино
15
Гумбау
23
Валентин
19
де Фрутос
21
Перес
7
Палазон
14
Мартин
3
Аспиликуэта
2
Кармона
2
Кармона
3
Аспиликуэта
15
Соу
19
Менди
19
Менди
15
Соу
4
Санчес
21
Эджуке
21
Эджуке
4
Санчес
9
Адамс
7
Ромеро
7
Ромеро
9
Адамс
14
Мартин
17
Лопес
17
Лопес
14
Мартин
7
Палазон
4
Диас
4
Диас
7
Палазон
15
Гумбау
18
Гарсия
18
Гарсия
15
Гумбау
19
де Фрутос
12
Акомах
12
Акомах
19
де Фрутос
21
Перес
9
Алемао
9
Алемао
21
Перес
Остались в запасе
Севилья
Райо Вальекано
1
Эрьян Нюланд
ВР
15
Фабио Кардосо
ЦЗ
32
Андрес Кастрин
ЦЗ
22
Федерико Гаттони
ЦЗ
28
Ману Буэно
ЦП
8
Хоан Хордан
ЦП
24
Аднан Янузай
ПВ
29
Miguel Sierra
ЦФ
Главный тренер
Матиас Алмейда
1
Дани Карденас
ВР
3
Пеп Чаваррия
ЛЗ
5
Луис Фелипе
ЦЗ
20
Иван Баллиу
ПЗ
8
Оскар Трехо
АП
11
Ранди Нтека
АП
10
Серхио Камельо
ЦФ
Остались в запасе
1
Эрьян Нюланд
ВР
15
Фабио Кардосо
ЦЗ
32
Андрес Кастрин
ЦЗ
22
Федерико Гаттони
ЦЗ
28
Ману Буэно
ЦП
8
Хоан Хордан
ЦП
24
Аднан Янузай
ПВ
29
Miguel Sierra
ЦФ
Остались в запасе
1
Дани Карденас
ВР
3
Пеп Чаваррия
ЛЗ
5
Луис Фелипе
ЦЗ
20
Иван Баллиу
ПЗ
8
Оскар Трехо
АП
11
Ранди Нтека
АП
10
Серхио Камельо
ЦФ
Главный тренер
Матиас Алмейда
Севилья
Точно не сыграют
Маркао
ЦЗ
Габриэль Суасо
ЛЗ
Пеке Фернандес
ЦФ
Нил Мопе
ЦФ
Райо Вальекано
Точно не сыграют
Диего Мендес
ЦП
Пате Сисс
ЦП
Статистика матча Севилья - Райо Вальекано
1
3
Всего ударов по воротам
11
9
Удары в створ
2
2
Владение мячом %
42
58
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Угловые удары
6
2
Нарушения
13
15
Офсайды
1
0
Количество передач
283
395
Сейвы
1
1
Точность передач %
73
81
Удары мимо ворот
4
2
Блокированные удары
5
5
Удары из пределов штрафной
7
2
Удары из-за пределов штрафной
4
7
xG (ожидаемые голы)
1
0.35
xGP (предотвращенные голы)
0.38
0.38

Смотреть прямую трансляцию матча «Севилья» против «Райо Вальекано», 27-й тур чемпионата Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 8 марта в 20:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Севилья» – «Райо Вальекано»

«Севилья» – «Райо Вальекано»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 8 марта 2026

Источник: «Бомбардир»
Испания. Примера Райо Вальекано Севилья
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