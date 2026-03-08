08.03.2026, воскресенье, 20:30
Испания. Примера, 27 тур
Испания. Примера, 27 тур
1 : 1
Завершен
Составы команд
Севилья
Севилья
4-1-3-2
1
Влаходимос
36
Осо
5
Ньянзу
4
Салас
3
Аспиликуэта
18
Агум
15
Соу
6
Гудель
16
Санчес
4
Санчес
9
Адамс
4-1-1-3-1
13
Баталья
2
Рацу
24
Лежен
32
Менди
18
Эспино
15
Гумбау
23
Валентин
19
де Фрутос
21
Перес
7
Палазон
14
Мартин
3
Аспиликуэта
2
Кармона
2
Кармона
3
Аспиликуэта
15
Соу
19
Менди
19
Менди
15
Соу
4
Санчес
21
Эджуке
21
Эджуке
4
Санчес
9
Адамс
7
Ромеро
7
Ромеро
9
Адамс
14
Мартин
17
Лопес
17
Лопес
14
Мартин
7
Палазон
4
Диас
4
Диас
7
Палазон
15
Гумбау
18
Гарсия
18
Гарсия
15
Гумбау
19
де Фрутос
12
Акомах
12
Акомах
19
де Фрутос
21
Перес
9
Алемао
9
Алемао
21
Перес
Остались в запасе
Севилья
Райо Вальекано
1
Эрьян Нюланд
ВР
15
Фабио Кардосо
ЦЗ
32
Андрес Кастрин
ЦЗ
22
Федерико Гаттони
ЦЗ
28
Ману Буэно
ЦП
8
Хоан Хордан
ЦП
24
Аднан Янузай
ПВ
29
Miguel Sierra
ЦФ
Главный тренер
Матиас Алмейда
1
Дани Карденас
ВР
3
Пеп Чаваррия
ЛЗ
5
Луис Фелипе
ЦЗ
20
Иван Баллиу
ПЗ
8
Оскар Трехо
АП
11
Ранди Нтека
АП
10
Серхио Камельо
ЦФ
Остались в запасе
1
Эрьян Нюланд
ВР
15
Фабио Кардосо
ЦЗ
32
Андрес Кастрин
ЦЗ
22
Федерико Гаттони
ЦЗ
28
Ману Буэно
ЦП
8
Хоан Хордан
ЦП
24
Аднан Янузай
ПВ
29
Miguel Sierra
ЦФ
Остались в запасе
1
Дани Карденас
ВР
3
Пеп Чаваррия
ЛЗ
5
Луис Фелипе
ЦЗ
20
Иван Баллиу
ПЗ
8
Оскар Трехо
АП
11
Ранди Нтека
АП
10
Серхио Камельо
ЦФ
Главный тренер
Матиас Алмейда
Севилья
Точно не сыграют
Райо Вальекано
Точно не сыграют
Статистика матча Севилья - Райо Вальекано
1
3
Всего ударов по воротам
11
9
Удары в створ
2
2
Владение мячом %
42
58
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Угловые удары
6
2
Нарушения
13
15
Офсайды
1
0
Количество передач
283
395
Сейвы
1
1
Точность передач %
73
81
Удары мимо ворот
4
2
Блокированные удары
5
5
Удары из пределов штрафной
7
2
Удары из-за пределов штрафной
4
7
xG (ожидаемые голы)
1
0.35
xGP (предотвращенные голы)
0.38
0.38
Смотреть прямую трансляцию матча «Севилья» против «Райо Вальекано», 27-й тур чемпионата Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 8 марта в 20:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Севилья» – «Райо Вальекано»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! Футбол 2».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»