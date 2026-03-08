08.03.2026, воскресенье, 19:00
Украина. Премьер-лига, 19 тур
Украина. Премьер-лига, 19 тур
1 : 2
Завершен
Составы команд
Полесье
Полесье
3-2-2-2-1
23
Волынец
15
Михайличенко
55
Крушинский
44
Чоботенко
5
Сарапий
14
Эмерллаху
8
Бабенко
18
Андриевский
11
Гуцуляк
7
Назаренко
95
Краснопир
4-1-2-1-2
35
Нещерет
20
Караваев
40
Биловар
32
Михавко
13
6
Бражко
10
Шапаренко
8
Пихаленок
9
Волошин
11
Пономаренко
70
Редушко
8
Бабенко
16
Красники
16
Красники
8
Бабенко
7
Назаренко
31
Майсурадзе
31
Майсурадзе
7
Назаренко
18
Андриевский
27
Федор
27
Федор
18
Андриевский
14
Эмерллаху
19
Шепелев
19
Шепелев
14
Эмерллаху
95
Краснопир
89
Гайдучик
89
Гайдучик
95
Краснопир
20
Караваев
18
Тымчик
18
Тымчик
20
Караваев
10
Шапаренко
91
Михайленко
91
Михайленко
10
Шапаренко
11
Пономаренко
39
Герреро
39
Герреро
11
Пономаренко
8
Пихаленок
5
Яцик
5
Яцик
8
Пихаленок
Остались в запасе
Полесье
Динамо К
1
Oleg Kudryk
ВР
21
Георгий Бущан
ВР
60
Максим Мельниченко
ОП
29
Borel Tomandzoto
ЦП
25
Oleksandr Ivanov
ЦП
30
Богдан Леднев
АП
9
Александр Филиппов
ЦФ
Главный тренер
Руслан Ротань
51
Валентин Моргун
ВР
71
Vyacheslav Surkis
ВР
4
Денис Попов
ЦЗ
34
Владислав Захарченко
ЦЗ
29
Виталий Буяльский
ЦП
15
Валентин Рубчинский
ЦП
7
Андрей Ярмоленко
ПВ
16
Shola Ogundana
ЦФ
Главный тренер
Игорь Костюк
Остались в запасе
1
Oleg Kudryk
ВР
21
Георгий Бущан
ВР
60
Максим Мельниченко
ОП
29
Borel Tomandzoto
ЦП
25
Oleksandr Ivanov
ЦП
30
Богдан Леднев
АП
9
Александр Филиппов
ЦФ
Остались в запасе
51
Валентин Моргун
ВР
71
Vyacheslav Surkis
ВР
4
Денис Попов
ЦЗ
34
Владислав Захарченко
ЦЗ
29
Виталий Буяльский
ЦП
15
Валентин Рубчинский
ЦП
7
Андрей Ярмоленко
ПВ
16
Shola Ogundana
ЦФ
Главный тренер
Руслан Ротань
Главный тренер
Игорь Костюк
Статистика матча Полесье - Динамо К
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
ВАР
1
0
Смотреть прямую трансляцию матча «Полесье» против «Динамо» Киев, 19-й тур чемпионата Украины на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 8 марта в 19:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Полесье» – «Динамо» Киев
- Матч можно посмотреть на канале «MEGOGO».
- Также игру будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»