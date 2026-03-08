Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Бонусы Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • «Полесье» – «Динамо» Киев: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 8 марта 2026

«Полесье» – «Динамо» Киев: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 8 марта 2026

Вчера, 17:33
Полесье
08.03.2026, воскресенье, 19:00
Украина. Премьер-лига, 19 тур
1 : 2
Завершен
Динамо К
40' А. Гуцуляк (П)
45+2' М. Пономаренко 60' М. Пономаренко
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Полесье
23
Евгений Волынец
ВР
15
Богдан Михайличенко
ЛЗ
44
Сергей Чоботенко
ЦЗ
55
Борис Крушинский
ЦЗ
5
Эдуард Сарапий
ОП
14
Линдон Эмерллаху
ОП
8
Руслан Бабенко
ЦП
18
Александр Андриевский
ЦП
11
Алексей Гуцуляк
ЛВ
7
Александр Назаренко
ПВ
95
Игорь Краснопир
ЦФ
Главный тренер
Руслан Ротань
Динамо К
35
Руслан Нещерет
ВР
13
Maksym Korobov
ЦЗ
40
Кристиан Биловар
ЦЗ
32
Тарас Михавко
ЦЗ
20
Александр Караваев
ПЗ
6
Владимир Бражко
ОП
10
Николай Шапаренко
ЦП
8
Александр Пихаленок
ЦП
9
Назар Волошин
ПВ
70
Богдан Редушко
ЛФ
11
Матвей Пономаренко
ЦФ
Главный тренер
Игорь Костюк
Полесье
1
Oleg Kudryk
ВР
21
Георгий Бущан
ВР
16
Илир Красники
ЦЗ
31
Гиорги Майсурадзе
ПЗ
60
Максим Мельниченко
ОП
29
Borel Tomandzoto
ЦП
27
Олег Федор
ЦП
19
Владимир Шепелев
ЦП
25
Oleksandr Ivanov
ЦП
30
Богдан Леднев
АП
89
Николай Гайдучик
ЦФ
9
Александр Филиппов
ЦФ
Динамо К
51
Валентин Моргун
ВР
71
Vyacheslav Surkis
ВР
4
Денис Попов
ЦЗ
34
Владислав Захарченко
ЦЗ
18
Александр Тымчик
ПЗ
91
Николай Михайленко
ОП
39
Эдуардо Герреро
ЦП
5
Александр Яцик
ЦП
29
Виталий Буяльский
ЦП
15
Валентин Рубчинский
ЦП
7
Андрей Ярмоленко
ПВ
16
Shola Ogundana
ЦФ
3-2-2-2-1
23
Волынец
15
Михайличенко
55
Крушинский
44
Чоботенко
5
Сарапий
14
Эмерллаху
8
Бабенко
18
Андриевский
11
Гуцуляк
7
Назаренко
95
Краснопир
4-1-2-1-2
35
Нещерет
20
Караваев
40
Биловар
32
Михавко
13
6
Бражко
10
Шапаренко
8
Пихаленок
9
Волошин
11
Пономаренко
70
Редушко
8
Бабенко
16
Красники
16
Красники
8
Бабенко
7
Назаренко
31
Майсурадзе
31
Майсурадзе
7
Назаренко
18
Андриевский
27
Федор
27
Федор
18
Андриевский
14
Эмерллаху
19
Шепелев
19
Шепелев
14
Эмерллаху
95
Краснопир
89
Гайдучик
89
Гайдучик
95
Краснопир
20
Караваев
18
Тымчик
18
Тымчик
20
Караваев
10
Шапаренко
91
Михайленко
91
Михайленко
10
Шапаренко
11
Пономаренко
39
Герреро
39
Герреро
11
Пономаренко
8
Пихаленок
5
Яцик
5
Яцик
8
Пихаленок
Остались в запасе
Полесье
Динамо К
1
Oleg Kudryk
ВР
21
Георгий Бущан
ВР
60
Максим Мельниченко
ОП
29
Borel Tomandzoto
ЦП
25
Oleksandr Ivanov
ЦП
30
Богдан Леднев
АП
9
Александр Филиппов
ЦФ
Главный тренер
Руслан Ротань
51
Валентин Моргун
ВР
71
Vyacheslav Surkis
ВР
4
Денис Попов
ЦЗ
34
Владислав Захарченко
ЦЗ
29
Виталий Буяльский
ЦП
15
Валентин Рубчинский
ЦП
7
Андрей Ярмоленко
ПВ
16
Shola Ogundana
ЦФ
Главный тренер
Игорь Костюк
Остались в запасе
1
Oleg Kudryk
ВР
21
Георгий Бущан
ВР
60
Максим Мельниченко
ОП
29
Borel Tomandzoto
ЦП
25
Oleksandr Ivanov
ЦП
30
Богдан Леднев
АП
9
Александр Филиппов
ЦФ
Остались в запасе
51
Валентин Моргун
ВР
71
Vyacheslav Surkis
ВР
4
Денис Попов
ЦЗ
34
Владислав Захарченко
ЦЗ
29
Виталий Буяльский
ЦП
15
Валентин Рубчинский
ЦП
7
Андрей Ярмоленко
ПВ
16
Shola Ogundana
ЦФ
Главный тренер
Руслан Ротань
Главный тренер
Игорь Костюк
Статистика матча Полесье - Динамо К
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
ВАР
1
0

Смотреть прямую трансляцию матча «Полесье» против «Динамо» Киев, 19-й тур чемпионата Украины на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 8 марта в 19:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Полесье» – «Динамо» Киев

  • Матч можно посмотреть на канале «MEGOGO».
  • Также игру будет транслировать «Fonbet».

«Полесье» – «Динамо» Киев: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 8 марта 2026

Источник: «Бомбардир»
Украина. Премьер-лига Динамо К Полесье
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
Сенсационные поражения «Зенита», «Краснодара» и ЦСКА, Карпин вновь станет отцом, дубль Миранчука в США и другие новости
01:00
Фото«Динамо» показало раздевалку после матча с ЦСКА
00:28
6
ЦСКА обратится в ЭСК из-за судейства с «Динамо»
00:15
8
ФотоМоуринью получил красную карточку в матче «Бенфика» – «Порту»
Вчера, 23:40
1
Челестини высказался об удалении Гонду с «Динамо»
Вчера, 23:15
4
Мойзес извинился за поражение ЦСКА от «Динамо»
Вчера, 23:02
1
В «Динамо» раскрыли секрет Гусева – команда выиграла 3 последних матча со счетом 13:3
Вчера, 22:50
5
Селюк рассказал о споре с Геничем: «Хочу, чтобы так называемые эксперты отвечали за слова»
Вчера, 22:24
2
Челестини объяснил 1:4 ЦСКА с «Динамо»
Вчера, 22:14
3
Гусев высказался о разгроме «Динамо» над ЦСКА
Вчера, 22:12
1
Все новости
Все новости
«Александрия» – «Оболонь»: прогноз и ставки на матч 23 февраля 2026 с коэффициентом 1.48
6 марта
Ракицкий покинул «Черноморец»
17 февраля
2
Шевченко поговорил с президентом ФИФА Инфантино: подробности
12 февраля
31
Шевченко объяснил, почему Россию не вернут в международные турниры
11 февраля
12
Шевченко дерзко ответил журналисту на вопрос о бизнес-связях с Абрамовичем
10 февраля
5
Реакция Шевченко на слова президента ФИФА о допуске России
9 февраля
39
В украинском клубе у игрока отобрали капитанскую повязку за использование русского языка
8 февраля
17
ФотоНа Украине «заблюрили» выступление Зинченко в России
4 февраля
2
Михайличенко прокомментировал избиение сантехника в Киеве
23 января
20
Лучший футболист СССР 1988 года избил сантехника в Киеве
23 января
30
ВидеоСтрадающий от алкоголизма Милевский устроил драку с Рыбалкой в медиалиге
17 января
2
Шевченко сыграет за цирковую команду
7 января
10
Милевский раскрыл марку пива, которое пил в период безденежья
2025.12.31 11:22
1
Милевский объяснил, почему не стал как Роналду: «Мне надо выпить пива, вина»
2025.12.30 19:02
2
13-кратный чемпион СССР утвердил нового тренера
2025.12.17 12:36
4
В Киеве мобилизовали бывшего игрока сборной Украины
2025.11.28 20:28
9
ВидеоСтрадающий от алкоголизма Милевский застрял в лифте и записал эпичное матерное видео
2025.11.02 10:30
6
Экс-футболиста «Шахтера» и «Динамо» направили в учебный центр ВСУ после попытки сбежать из Украины
2025.09.17 00:12
1
Фанаты киевского «Динамо» угрожают румынскому новичку, который восхищался Соловьевым и Путиным
2025.09.05 18:55
5
Шевченко попал под жесткую критику на Украине
2025.08.30 11:13
6
«Шахтер» потратил 22 миллиона на двух бразильцев
2025.08.28 23:00
1
На Украине умер 25-летний футболист
2025.08.06 16:38
1
19-летний футболист не вернулся на Украину после сборов в Европе
2025.08.04 22:46
2
Из Украины сбежал футболист, родившийся в Донецкой области
2025.07.28 15:15
4
Фото«Шахтер» объявил о назначении нового тренера
2025.05.28 01:04
2
Скандальный турок станет новым тренером «Шахтера»
2025.05.27 01:41
3
Одесский «Черноморец» с экс-игроком «Зенита» вылетел из УПЛ
2025.05.21 08:25
2
Луческу эмоционально высказался об уходе из киевского «Динамо»: «Минуты молчания перед матчами стали невыносимыми»
2025.05.19 22:22
2
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 