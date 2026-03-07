Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Бонусы Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • «Бешикташ» – «Галатасарай»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 7 марта 2026

«Бешикташ» – «Галатасарай»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 7 марта 2026

7 марта, 18:57
Бешикташ
07.03.2026, суббота, 20:00
Турция. Суперлига, 25 тур
0 : 1
Завершен
Галатасарай
39' В. Осимхен
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Не сыграют
Бешикташ
30
Эрсин Дестаноглу
ВР
62
Микаэль Мурильо
ЦЗ
12
Эммануэль Агбаду
ЦЗ
14
Феликс Удуохай
ЦЗ
33
Ридван Йилмаз
ЦЗ
23
Кристьян Асллани
ОП
10
Оркун Кекчю
(К) ЦП
4
Онини Ндиди
ЦП
15
Жуниор Олайтан
АП
18
Вацлав Черны
ЦФ
9
Хен-Гю О
ЦФ
Главный тренер
Серхен Ялчин
Галатасарай
1
Угурчан Чакир
ВР
6
Дэвинсон Санчес
ЦЗ
42
Абдулкерим Бартакжи
(К) ЦЗ
34
Лукас Торрейра
ОП
99
Марио Лемина
ОП
8
Габриэл Сара
ЦП
53
Барыш Йилмаз
ЛВ
4
Исмаил Якобс
ЛВ
7
Роланд Салаи
ПВ
10
Лерой Сане
ПВ
45
Виктор Осимхен
ЦФ
Главный тренер
Окан Бурук
Бешикташ
32
Девис Васкес
ВР
25
G. Sazdagi
ЦЗ
58
Ясин Озкан
ЦЗ
35
Тиагу Джало
ЦЗ
17
Картал Йилмаз
ЦП
8
Салих Учан
ЦП
26
Жота Силва
ЛВ
7
Милот Рашица
ПВ
11
Дженгиз Ундер
ПВ
91
Мустафа Эрхан Хекимоглу
ЦФ
Галатасарай
19
Гюнай Гювенк
ВР
17
Эрен Эльмали
ЛЗ
23
Каан Айхан
ЦЗ
93
Саша Боэ
ПЗ
90
Уилфрид Синго
ПЗ
77
Ноа Ланг
ЦП
11
Юнус Акгюн
ЦП
20
Илкай Гюндоган
ЦП
74
Renato Nhaga
ЦП
9
Мауро Икарди
ЦФ
4-1-2-1-2
30
Дестаноглу
62
Мурильо
14
Удуохай
33
Йилмаз
12
Агбаду
23
Асллани
10
Кекчю
4
Ндиди
15
Олайтан
9
О
18
Черны
2-2-1-3-2
1
Чакир
6
Санчес
42
Бартакжи
34
Торрейра
99
Лемина
8
Сара
10
Сане
53
Йилмаз
4
Якобс
45
Осимхен
7
Салаи
18
Черны
11
Ундер
11
Ундер
18
Черны
23
Асллани
91
Хекимоглу
91
Хекимоглу
23
Асллани
53
Йилмаз
17
Эльмали
17
Эльмали
53
Йилмаз
34
Торрейра
23
Айхан
23
Айхан
34
Торрейра
8
Сара
93
Боэ
93
Боэ
8
Сара
99
Лемина
90
Синго
90
Синго
99
Лемина
7
Салаи
11
Акгюн
11
Акгюн
7
Салаи
Остались в запасе
Бешикташ
Галатасарай
32
Девис Васкес
ВР
25
G. Sazdagi
ЦЗ
58
Ясин Озкан
ЦЗ
35
Тиагу Джало
ЦЗ
17
Картал Йилмаз
ЦП
8
Салих Учан
ЦП
26
Жота Силва
ЛВ
7
Милот Рашица
ПВ
Главный тренер
Серхен Ялчин
19
Гюнай Гювенк
ВР
77
Ноа Ланг
ЦП
20
Илкай Гюндоган
ЦП
74
Renato Nhaga
ЦП
9
Мауро Икарди
ЦФ
Главный тренер
Окан Бурук
Остались в запасе
32
Девис Васкес
ВР
25
G. Sazdagi
ЦЗ
58
Ясин Озкан
ЦЗ
35
Тиагу Джало
ЦЗ
17
Картал Йилмаз
ЦП
8
Салих Учан
ЦП
26
Жота Силва
ЛВ
7
Милот Рашица
ПВ
Остались в запасе
19
Гюнай Гювенк
ВР
77
Ноа Ланг
ЦП
20
Илкай Гюндоган
ЦП
74
Renato Nhaga
ЦП
9
Мауро Икарди
ЦФ
Главный тренер
Серхен Ялчин
Главный тренер
Окан Бурук
Бешикташ
Точно не сыграют
Эмирхан Топджу
ЦЗ
Эль Билал Туре
ЦФ
Под вопросом
Taylan Bulut
ЦЗ
Неджип Уйсал
ЦП
Галатасарай
Точно не сыграют
Метехан Балтаджи
ЦЗ
Арда Уньяй
ЦЗ
Статистика матча Бешикташ - Галатасарай
3
1
7
Всего ударов по воротам
24
12
Удары в створ
7
4
Владение мячом %
60
40
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
7
Угловые удары
8
4
Нарушения
10
15
Офсайды
2
1
Количество передач
510
345
Сейвы
3
7
Точность передач %
84
77
Удары мимо ворот
8
5
Блокированные удары
9
3
Удары из пределов штрафной
16
7
Удары из-за пределов штрафной
8
5
xG (ожидаемые голы)
1.47
1.57
xGP (предотвращенные голы)
0.48
0.48

Смотреть прямую трансляцию матча «Бешикташ» против «Галатасарая», 25-й чемпионата Турции на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 7 марта в 20:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Бешикташ» – «Галатасарай»

«Бешикташ» – «Галатасарай»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 7 марта 2026

Источник: «Бомбардир»
Турция. Суперлига Галатасарай Бешикташ
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
Сенсационные поражения «Зенита», «Краснодара» и ЦСКА, Карпин вновь станет отцом, дубль Миранчука в США и другие новости
01:00
Фото«Динамо» показало раздевалку после матча с ЦСКА
00:28
6
ЦСКА обратится в ЭСК из-за судейства с «Динамо»
00:15
8
ФотоМоуринью получил красную карточку в матче «Бенфика» – «Порту»
Вчера, 23:40
1
Челестини высказался об удалении Гонду с «Динамо»
Вчера, 23:15
4
Мойзес извинился за поражение ЦСКА от «Динамо»
Вчера, 23:02
1
В «Динамо» раскрыли секрет Гусева – команда выиграла 3 последних матча со счетом 13:3
Вчера, 22:50
5
Селюк рассказал о споре с Геничем: «Хочу, чтобы так называемые эксперты отвечали за слова»
Вчера, 22:24
2
Челестини объяснил 1:4 ЦСКА с «Динамо»
Вчера, 22:14
3
Гусев высказался о разгроме «Динамо» над ЦСКА
Вчера, 22:12
1
Все новости
Все новости
Юран прокомментировал решение ФИФА по Садыгову
5 марта
4
В Турции сообщили о серьезной болезни Тедеско
4 марта
5
Агент объяснил, почему Джикия потерял место в составе «Антальяспора»
26 февраля
2
ВидеоОсимхен пожаловался на «Наполи»: «Обращались как с собакой»
17 февраля
Экс-тренер «Спартака» повторил рекорд «Фенербахче» 61-летней давности
15 февраля
7
Турецкий клуб задерживает зарплату Джикии
13 февраля
6
Экс-игрок 6 российских клубов возглавил «Серик» после Юрана
12 февраля
Сын Садыгова отметился первым голевым действием за «Серикспор» в 18-м матче
10 февраля
1
Джикия ответил на вопрос о возвращении в «Спартак»
9 февраля
4
Чалов стартовал в Турции с домашнего поражения
9 февраля
2
«Кайсериспор» сообщил о травме Макарова – россиянин перешел в турецкий клуб неделю назад
8 февраля
3
«Бавария» вернула французского защитника в «Галатасарай»
5 февраля
Тренер «Кайсериспора» – о Чалове: «Он поразил меня»
5 февраля
9
Чалов впервые прокомментировал переход в «Кайсериспор»
5 февраля
1
Икарди побил бомбардирский рекорд «Галатасарая»
4 февраля
Чалову предрекли провал: «Турецкий чемпионат для наших игроков неприемлем»
4 февраля
5
Юран оценил аренду Чалова в предпоследнюю команду Турции
4 февраля
ФотоТурецкий клуб объявил об аренде Чалова
4 февраля
7
«Небо и земля»: Макаров сравнил уровень чемпионатов Турции и России
4 февраля
5
Юран ведет переговоры с европейскими клубами: «Один борется за восьмерку»
4 февраля
3
ФотоЧемпион мира-2018 Канте вернулся в Европу – к экс-тренеру «Спартака»
4 февраля
Монтес принял предложение из Турции
3 февраля
2
Чалова высмеяли и уличили в деградации
3 февраля
Чалов перейдет в клуб из Турции
3 февраля
12
У Бензема появился конкретный вариант в Европе
31 января
2
Юран уверен, что «Серик» выплатит ему долг: «Даже если клуб будет расформирован»
29 января
«Бешикташ» принял решение по трансферу Монтеса из «Локомотива»
29 января
3
Макаров рассказал, почему сорвался его трансфер в Китай
28 января
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 