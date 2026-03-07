07.03.2026, суббота, 20:00
Турция. Суперлига, 25 тур
0 : 1
Завершен
Составы команд
Бешикташ
4-1-2-1-2
30
Дестаноглу
62
Мурильо
14
Удуохай
33
Йилмаз
12
Агбаду
23
Асллани
10
Кекчю
4
Ндиди
15
Олайтан
9
О
18
Черны
2-2-1-3-2
1
Чакир
6
Санчес
42
Бартакжи
34
Торрейра
99
Лемина
8
Сара
10
Сане
53
Йилмаз
4
Якобс
45
Осимхен
7
Салаи
18
Черны
11
Ундер
11
Ундер
18
Черны
23
Асллани
91
Хекимоглу
91
Хекимоглу
23
Асллани
53
Йилмаз
17
Эльмали
17
Эльмали
53
Йилмаз
34
Торрейра
23
Айхан
23
Айхан
34
Торрейра
8
Сара
93
Боэ
93
Боэ
8
Сара
99
Лемина
90
Синго
90
Синго
99
Лемина
7
Салаи
11
Акгюн
11
Акгюн
7
Салаи
Остались в запасе
Бешикташ
Галатасарай
32
Девис Васкес
ВР
25
G. Sazdagi
ЦЗ
58
Ясин Озкан
ЦЗ
35
Тиагу Джало
ЦЗ
17
Картал Йилмаз
ЦП
8
Салих Учан
ЦП
26
Жота Силва
ЛВ
7
Милот Рашица
ПВ
Главный тренер
Серхен Ялчин
19
Гюнай Гювенк
ВР
77
Ноа Ланг
ЦП
20
Илкай Гюндоган
ЦП
74
Renato Nhaga
ЦП
9
Мауро Икарди
ЦФ
Главный тренер
Окан Бурук
Бешикташ
Точно не сыграют
Под вопросом
Галатасарай
Точно не сыграют
Статистика матча Бешикташ - Галатасарай
3
1
7
Всего ударов по воротам
24
12
Удары в створ
7
4
Владение мячом %
60
40
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
7
Угловые удары
8
4
Нарушения
10
15
Офсайды
2
1
Количество передач
510
345
Сейвы
3
7
Точность передач %
84
77
Удары мимо ворот
8
5
Блокированные удары
9
3
Удары из пределов штрафной
16
7
Удары из-за пределов штрафной
8
5
xG (ожидаемые голы)
1.47
1.57
xGP (предотвращенные голы)
0.48
0.48
Смотреть прямую трансляцию матча «Бешикташ» против «Галатасарая», 25-й чемпионата Турции на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 7 марта в 20:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Бешикташ» – «Галатасарай»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! Футбол 3».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»