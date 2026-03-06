06.03.2026, пятница, 22:45
Италия. Серия А, 28 тур
Италия. Серия А, 28 тур
2 : 1
Завершен
Составы команд
Наполи
Наполи
Торино
81
Франко Исраэль
ВР
99
Lapo Siviero
ВР
34
Кристиано Бираги
ЛЗ
25
Нильс Нкунку
ЛЗ
3
Гильермо Марипан
ЦЗ
35
Лука Мариануччи
ЦЗ
16
Маркус Хольмгрен-Педерсен
ПЗ
61
Адриен Тамез
ОП
8
Иван Илич
ЦП
6
Эмирхан Ильхан
ЦП
22
Чезаре Казадеи
ЦП
92
Алиу Нджи
ЛВ
17
Сандро Куленович
ЦФ
10
Че Адамс
ЦФ
14
Фаустино Анджорин
РФ
4-1-3-2
32
Милинкович-Савич
16
Оливера
5
Жуан
4
Буонджорно
37
Спинаццола
6
Гилмор
27
Сантос
26
Вергара
21
Политано
19
Хойлунд
20
Эльмас
3-3-1-1-2
1
Палеари
23
Коко
44
Исмайли
33
Обрадор
20
Лазаро
4
Прати
77
Эбосс
66
Гинейтис
13
Влашич
18
Симеоне
91
Сапата
37
Спинаццола
3
Гутьеррес
3
Гутьеррес
37
Спинаццола
21
Политано
30
Маццокки
30
Маццокки
21
Политано
26
Вергара
99
Ангисса
99
Ангисса
26
Вергара
27
Сантос
7
Де Брюйне
7
Де Брюйне
27
Сантос
19
Хойлунд
9
Лукаку
9
Лукаку
19
Хойлунд
33
Обрадор
16
Хольмгрен-Педерсен
16
Хольмгрен-Педерсен
33
Обрадор
66
Гинейтис
22
Казадеи
22
Казадеи
66
Гинейтис
18
Симеоне
17
Куленович
17
Куленович
18
Симеоне
91
Сапата
10
Адамс
10
Адамс
91
Сапата
4
Прати
14
Анджорин
14
Анджорин
4
Прати
Остались в запасе
Наполи
Торино
1
Алекс Мерет
ВР
14
Никита Контини
ВР
31
Сам Беукема
ЦЗ
23
Гиоване
ЦФ
Главный тренер
Антонио Конте
81
Франко Исраэль
ВР
99
Lapo Siviero
ВР
34
Кристиано Бираги
ЛЗ
25
Нильс Нкунку
ЛЗ
3
Гильермо Марипан
ЦЗ
35
Лука Мариануччи
ЦЗ
61
Адриен Тамез
ОП
8
Иван Илич
ЦП
6
Эмирхан Ильхан
ЦП
92
Алиу Нджи
ЛВ
Главный тренер
Роберто Д'Аверса
Остались в запасе
1
Алекс Мерет
ВР
14
Никита Контини
ВР
31
Сам Беукема
ЦЗ
23
Гиоване
ЦФ
Остались в запасе
81
Франко Исраэль
ВР
99
Lapo Siviero
ВР
34
Кристиано Бираги
ЛЗ
25
Нильс Нкунку
ЛЗ
3
Гильермо Марипан
ЦЗ
35
Лука Мариануччи
ЦЗ
61
Адриен Тамез
ОП
8
Иван Илич
ЦП
6
Эмирхан Ильхан
ЦП
92
Алиу Нджи
ЛВ
Главный тренер
Антонио Конте
Главный тренер
Роберто Д'Аверса
Наполи
Точно не сыграют
Торино
Точно не сыграют
Статистика матча Наполи - Торино
3
Всего ударов по воротам
14
7
Удары в створ
9
4
Владение мячом %
64
36
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Угловые удары
11
2
Нарушения
9
11
Офсайды
1
1
Количество передач
621
346
Сейвы
3
7
Точность передач %
87
78
Удары мимо ворот
3
0
Блокированные удары
2
3
Удары из пределов штрафной
8
3
Удары из-за пределов штрафной
6
4
xG (ожидаемые голы)
1.04
0.67
xGP (предотвращенные голы)
-0.13
-0.13
Смотреть прямую трансляцию матча «Наполи» против «Торино», 27-й тур чемпионата Италии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 6 марта в 22:45 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Наполи» – «Торино»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! Футбол 1».
- Также игру будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»