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  • «Удинезе» – «Фиорентина»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 2 марта 2026

«Удинезе» – «Фиорентина»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 2 марта 2026

2 марта, 21:35
Удинезе
02.03.2026, понедельник, 22:45
Италия. Серия А, 27 тур
3 : 0
Завершен
Фиорентина
10' К. Кабаселе 64' К. Дэвис (П) 90+4' А. Букса
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Не сыграют
Удинезе
40
Мадука Окойе
ВР
33
Джордан Земура
ЛЗ
31
Томас Кристенсен
ЦЗ
27
Кристиан Кабаселе
ЦЗ
13
Николо Бертола
ЦЗ
19
Кингсли Эхизибуе
ПЗ
16
Йеспер Карлстрем
(К) ОП
24
Якуб Пиотровски
ЦП
32
Юрген Эккеленкамп
ЦП
10
Николо Дзаньоло
АП
9
Кейнан Дэвис
ЦФ
Главный тренер
Коста Руньяич
Фиорентина
43
Давид Де Хеа
(К) ВР
65
Фабиано Паризи
ЛЗ
6
Лука Раньери
ЛЗ
3
Марин Понграчич
ЦЗ
3
Даниэле Ругани
ЦЗ
8
Роландо Мандрагора
ОП
4
Марко Брешианини
ЦП
44
Николо Фаджоли
АП
17
Джек Харрисон
ЛВ
10
Альберт Гюдмюндссон
ПВ
20
Мойзе Кен
ЦФ
Главный тренер
Паоло Ваноли
Удинезе
1
Алессандро Нунцианте
ВР
90
Рэзван Сава
ВР
93
Даниэле Паделли
ВР
11
Ассан Камара
ЛЗ
22
Бранимир Млачич
ЦЗ
20
Хуан Арисала
ЦЗ
6
Ойер Саррага
ЦП
38
Леннон Миллер
ЦП
29
Абдулайе Камара
ЦП
18
Адам Букса
ЦФ
7
Идрисса Гуйе
ЦФ
15
Вакун Байо
ЦФ
Фиорентина
50
Пьетро Леонарделли
ВР
53
Оливер Кристенсен
ВР
29
Никколо Фортини
ЛЗ
21
Робин Госенс
ЛЗ
60
Эдди Куадио
ЦЗ
27
Луис Бальбо
ЦЗ
15
Пьетро Комуццо
ЦЗ
27
Чер Ндур
ЦП
80
Джованни Фаббиан
ЦП
22
Якопо Фаццини
ЦП
91
Роберто Пикколи
ЦФ
3-3-2-1-1
40
Окойе
31
Кристенсен
27
Кабаселе
13
Бертола
33
Земура
16
Карлстрем
19
Эхизибуе
24
Пиотровски
32
Эккеленкамп
10
Дзаньоло
9
Дэвис
4-1-1-3-1
43
Де Хеа
65
Паризи
3
Понграчич
3
Ругани
6
Раньери
8
Мандрагора
4
Брешианини
10
Гюдмюндссон
44
Фаджоли
17
Харрисон
20
Кен
33
Земура
11
Камара
11
Камара
33
Земура
13
Бертола
22
Млачич
22
Млачич
13
Бертола
24
Пиотровски
6
Саррага
6
Саррага
24
Пиотровски
10
Дзаньоло
38
Миллер
38
Миллер
10
Дзаньоло
9
Дэвис
18
Букса
18
Букса
9
Дэвис
3
Понграчич
15
Комуццо
15
Комуццо
3
Понграчич
4
Брешианини
27
Ндур
27
Ндур
4
Брешианини
8
Мандрагора
80
Фаббиан
80
Фаббиан
8
Мандрагора
44
Фаджоли
22
Фаццини
22
Фаццини
44
Фаджоли
20
Кен
91
Пикколи
91
Пикколи
20
Кен
Остались в запасе
Удинезе
Фиорентина
1
Алессандро Нунцианте
ВР
90
Рэзван Сава
ВР
93
Даниэле Паделли
ВР
20
Хуан Арисала
ЦЗ
29
Абдулайе Камара
ЦП
7
Идрисса Гуйе
ЦФ
15
Вакун Байо
ЦФ
Главный тренер
Коста Руньяич
50
Пьетро Леонарделли
ВР
53
Оливер Кристенсен
ВР
29
Никколо Фортини
ЛЗ
21
Робин Госенс
ЛЗ
60
Эдди Куадио
ЦЗ
27
Луис Бальбо
ЦЗ
Главный тренер
Паоло Ваноли
Остались в запасе
1
Алессандро Нунцианте
ВР
90
Рэзван Сава
ВР
93
Даниэле Паделли
ВР
20
Хуан Арисала
ЦЗ
29
Абдулайе Камара
ЦП
7
Идрисса Гуйе
ЦФ
15
Вакун Байо
ЦФ
Остались в запасе
50
Пьетро Леонарделли
ВР
53
Оливер Кристенсен
ВР
29
Никколо Фортини
ЛЗ
21
Робин Госенс
ЛЗ
60
Эдди Куадио
ЦЗ
27
Луис Бальбо
ЦЗ
Главный тренер
Коста Руньяич
Главный тренер
Паоло Ваноли
Удинезе
Точно не сыграют
Алессандро Дзаноли
ПЗ
Умар Соле
ЦЗ
Фиорентина
Точно не сыграют
Додо
ПЗ
Тарик Лэмпти
ПЗ
Лука Леццерини
ВР
Манор Соломон
ЛВ
Статистика матча Удинезе - Фиорентина
1
4
Всего ударов по воротам
10
10
Удары в створ
7
0
Владение мячом %
35
65
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Угловые удары
5
2
Нарушения
16
12
Количество передач
299
556
Сейвы
0
4
Точность передач %
79
87
Удары мимо ворот
1
6
Блокированные удары
2
4
Удары из пределов штрафной
8
5
Удары из-за пределов штрафной
2
5
xG (ожидаемые голы)
1.58
0.73
xGP (предотвращенные голы)
-0.37
-0.37

Смотреть прямую трансляцию матча «Удинезе» против «Фиорентины», 27-й тур чемпионата Италии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 2 марта в 22:45 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Удинезе» – «Фиорентина»

«Удинезе» – «Фиорентина»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 2 марта 2026

Источник: «Бомбардир»
Италия. Серия А Фиорентина Удинезе
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