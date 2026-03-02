02.03.2026, понедельник, 22:45
Италия. Серия А, 27 тур
Италия. Серия А, 27 тур
3 : 0
Завершен
Составы команд
Удинезе
Удинезе
3-3-2-1-1
40
Окойе
31
Кристенсен
27
Кабаселе
13
Бертола
33
Земура
16
Карлстрем
19
Эхизибуе
24
Пиотровски
32
Эккеленкамп
10
Дзаньоло
9
Дэвис
4-1-1-3-1
43
Де Хеа
65
Паризи
3
Понграчич
3
Ругани
6
Раньери
8
Мандрагора
4
Брешианини
10
Гюдмюндссон
44
Фаджоли
17
Харрисон
20
Кен
33
Земура
11
Камара
11
Камара
33
Земура
13
Бертола
22
Млачич
22
Млачич
13
Бертола
24
Пиотровски
6
Саррага
6
Саррага
24
Пиотровски
10
Дзаньоло
38
Миллер
38
Миллер
10
Дзаньоло
9
Дэвис
18
Букса
18
Букса
9
Дэвис
3
Понграчич
15
Комуццо
15
Комуццо
3
Понграчич
4
Брешианини
27
Ндур
27
Ндур
4
Брешианини
8
Мандрагора
80
Фаббиан
80
Фаббиан
8
Мандрагора
44
Фаджоли
22
Фаццини
22
Фаццини
44
Фаджоли
20
Кен
91
Пикколи
91
Пикколи
20
Кен
Остались в запасе
Удинезе
Фиорентина
1
Алессандро Нунцианте
ВР
90
Рэзван Сава
ВР
93
Даниэле Паделли
ВР
20
Хуан Арисала
ЦЗ
29
Абдулайе Камара
ЦП
7
Идрисса Гуйе
ЦФ
15
Вакун Байо
ЦФ
Главный тренер
Коста Руньяич
50
Пьетро Леонарделли
ВР
53
Оливер Кристенсен
ВР
29
Никколо Фортини
ЛЗ
21
Робин Госенс
ЛЗ
60
Эдди Куадио
ЦЗ
27
Луис Бальбо
ЦЗ
Главный тренер
Паоло Ваноли
Остались в запасе
1
Алессандро Нунцианте
ВР
90
Рэзван Сава
ВР
93
Даниэле Паделли
ВР
20
Хуан Арисала
ЦЗ
29
Абдулайе Камара
ЦП
7
Идрисса Гуйе
ЦФ
15
Вакун Байо
ЦФ
Остались в запасе
50
Пьетро Леонарделли
ВР
53
Оливер Кристенсен
ВР
29
Никколо Фортини
ЛЗ
21
Робин Госенс
ЛЗ
60
Эдди Куадио
ЦЗ
27
Луис Бальбо
ЦЗ
Главный тренер
Коста Руньяич
Главный тренер
Паоло Ваноли
Удинезе
Точно не сыграют
Фиорентина
Точно не сыграют
Статистика матча Удинезе - Фиорентина
1
4
Всего ударов по воротам
10
10
Удары в створ
7
0
Владение мячом %
35
65
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Угловые удары
5
2
Нарушения
16
12
Количество передач
299
556
Сейвы
0
4
Точность передач %
79
87
Удары мимо ворот
1
6
Блокированные удары
2
4
Удары из пределов штрафной
8
5
Удары из-за пределов штрафной
2
5
xG (ожидаемые голы)
1.58
0.73
xGP (предотвращенные голы)
-0.37
-0.37
Смотреть прямую трансляцию матча «Удинезе» против «Фиорентины», 27-й тур чемпионата Италии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 2 марта в 22:45 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Удинезе» – «Фиорентина»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! Футбол 1».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»