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  • «Манчестер Юнайтед» – «Кристал Пэлас»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 1 марта 2026

«Манчестер Юнайтед» – «Кристал Пэлас»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 1 марта 2026

1 марта, 15:50
Манчестер Юнайтед
01.03.2026, воскресенье, 17:00
Англия. Премьер-лига, 28 тур
2 : 1
Завершен
Кристал Пэлас
57' Б. Фернандеш (П) 65' Б. Шешко
4' М. Лакруа
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Не сыграют
Манчестер Юнайтед
12
Сенне Ламменс
ВР
23
Люк Шоу
ЛЗ
15
Лени Йоро
ЦЗ
5
Гарри Магуайр
ЦЗ
5
Диогу Далот
ПЗ
5
Каземиро
ОП
37
Кобби Мэйну
ЦП
8
Бруну Фернандеш
(К) АП
19
Брайан Мбемо
ПВ
9
Матеус Кунья
ЦФ
30
Беньямин Шешко
ЦФ
Главный тренер
Майкл Кэррик
Кристал Пэлас
1
Дин Хендерсон
(К) ВР
3
Тайрик Митчелл
ЛЗ
26
Максанс Лакруа
ЦЗ
23
Джейди Канвот
ЦЗ
3
Крис Ричардс
ЦЗ
2
Даниэль Муньос
ПЗ
20
Адам Уортон
ЦП
15
Даичи Камада
АП
11
Бреннан Джонсон
ЛВ
18
Исмаила Сарр
ПВ
22
Йорген-Странд Ларсен
ЦФ
Главный тренер
Оливер Глазнер
Манчестер Юнайтед
1
Алтай Баиндыр
ВР
12
Тайрел Маласья
ЛЗ
26
Эйден Хевен
ЦЗ
3
Нуссаир Мазрауи
ПЗ
5
Мануэль Угарте
ОП
48
Джек Мурхаус
ЦП
39
Тайлер Флетчер
ЦП
16
Амад Диалло
ПВ
11
Джошуа Зиркзее
ЦФ
Кристал Пэлас
44
Вальтер Бенитес
ВР
24
Борна Соса
ЛЗ
18
Шади Рияд
ЦЗ
17
Натаниэл Клайн
ПЗ
12
Крисантус Уче
ОП
19
Уилл Хьюз
ЦП
55
Джастин Девенни
ЦП
10
Йереми Пино
ПВ
29
Эванн Гессан
ЦФ
4-1-1-2-2
12
Ламменс
23
Шоу
15
Йоро
5
Магуайр
5
Далот
5
Каземиро
37
Мэйну
8
Фернандеш
19
Мбемо
30
Шешко
9
Кунья
3-2-1-3-1
1
Хендерсон
26
Лакруа
23
Канвот
3
Ричардс
2
Муньос
3
Митчелл
20
Уортон
18
Сарр
15
Камада
11
Джонсон
22
Ларсен
5
Магуайр
26
Хевен
26
Хевен
5
Магуайр
23
Шоу
3
Мазрауи
3
Мазрауи
23
Шоу
30
Шешко
16
Диалло
16
Диалло
30
Шешко
19
Мбемо
11
Зиркзее
11
Зиркзее
19
Мбемо
22
Ларсен
18
Рияд
18
Рияд
22
Ларсен
20
Уортон
19
Хьюз
19
Хьюз
20
Уортон
15
Камада
10
Пино
10
Пино
15
Камада
11
Джонсон
29
Гессан
29
Гессан
11
Джонсон
Остались в запасе
Манчестер Юнайтед
Кристал Пэлас
1
Алтай Баиндыр
ВР
12
Тайрел Маласья
ЛЗ
5
Мануэль Угарте
ОП
48
Джек Мурхаус
ЦП
39
Тайлер Флетчер
ЦП
Главный тренер
Майкл Кэррик
44
Вальтер Бенитес
ВР
24
Борна Соса
ЛЗ
17
Натаниэл Клайн
ПЗ
12
Крисантус Уче
ОП
55
Джастин Девенни
ЦП
Главный тренер
Оливер Глазнер
Остались в запасе
1
Алтай Баиндыр
ВР
12
Тайрел Маласья
ЛЗ
5
Мануэль Угарте
ОП
48
Джек Мурхаус
ЦП
39
Тайлер Флетчер
ЦП
Остались в запасе
44
Вальтер Бенитес
ВР
24
Борна Соса
ЛЗ
17
Натаниэл Клайн
ПЗ
12
Крисантус Уче
ОП
55
Джастин Девенни
ЦП
Главный тренер
Майкл Кэррик
Главный тренер
Оливер Глазнер
Манчестер Юнайтед
Точно не сыграют
Патрик Доргу
ЛЗ
Мэйсон Маунт
АП
Матейс де Лигт
ЦЗ
Под вопросом
Лисандро Мартинес
ЦЗ
Кристал Пэлас
Точно не сыграют
Шейк Дукур
ОП
Жефферсон Лерма
ЦП
Жан-Филипп Матета
ЦФ
Эдвард Нкетиа
ЦФ
Статистика матча Манчестер Юнайтед - Кристал Пэлас
2
1
2
Всего ударов по воротам
20
8
Удары в створ
11
3
Владение мячом %
61
39
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
7
1
Нарушения
13
12
Офсайды
1
2
Количество передач
612
399
Сейвы
2
9
Точность передач %
86
77
Удары мимо ворот
4
3
Блокированные удары
5
2
Удары из пределов штрафной
11
5
Удары из-за пределов штрафной
9
3
xG (ожидаемые голы)
2.16
0.38
xGP (предотвращенные голы)
0.37
0.37

Смотреть прямую трансляцию матча «Манчестер Юнайтед» против «Кристал Пэласа», 28-й тур чемпионата Англии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 1 марта в 17:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Манчестер Юнайтед»«Кристал Пэлас»

  • Матч можно посмотреть в сервисе «VK Видео».
  • Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».

«Манчестер Юнайтед» – «Кристал Пэлас»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 1 марта 2026

Источник: «Бомбардир»
Англия. Премьер-лига Кристал Пэлас Манчестер Юнайтед
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