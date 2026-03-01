01.03.2026, воскресенье, 17:00
Англия. Премьер-лига, 28 тур
Англия. Премьер-лига, 28 тур
2 : 1
Завершен
Составы команд
Манчестер Юнайтед
Манчестер Юнайтед
4-1-1-2-2
12
Ламменс
23
Шоу
15
Йоро
5
Магуайр
5
Далот
5
Каземиро
37
Мэйну
8
Фернандеш
19
Мбемо
30
Шешко
9
Кунья
3-2-1-3-1
1
Хендерсон
26
Лакруа
23
Канвот
3
Ричардс
2
Муньос
3
Митчелл
20
Уортон
18
Сарр
15
Камада
11
Джонсон
22
Ларсен
5
Магуайр
26
Хевен
26
Хевен
5
Магуайр
23
Шоу
3
Мазрауи
3
Мазрауи
23
Шоу
30
Шешко
16
Диалло
16
Диалло
30
Шешко
19
Мбемо
11
Зиркзее
11
Зиркзее
19
Мбемо
22
Ларсен
18
Рияд
18
Рияд
22
Ларсен
20
Уортон
19
Хьюз
19
Хьюз
20
Уортон
15
Камада
10
Пино
10
Пино
15
Камада
11
Джонсон
29
Гессан
29
Гессан
11
Джонсон
Остались в запасе
Манчестер Юнайтед
Кристал Пэлас
1
Алтай Баиндыр
ВР
12
Тайрел Маласья
ЛЗ
5
Мануэль Угарте
ОП
48
Джек Мурхаус
ЦП
39
Тайлер Флетчер
ЦП
Главный тренер
Майкл Кэррик
44
Вальтер Бенитес
ВР
24
Борна Соса
ЛЗ
17
Натаниэл Клайн
ПЗ
12
Крисантус Уче
ОП
55
Джастин Девенни
ЦП
Главный тренер
Оливер Глазнер
Остались в запасе
1
Алтай Баиндыр
ВР
12
Тайрел Маласья
ЛЗ
5
Мануэль Угарте
ОП
48
Джек Мурхаус
ЦП
39
Тайлер Флетчер
ЦП
Остались в запасе
44
Вальтер Бенитес
ВР
24
Борна Соса
ЛЗ
17
Натаниэл Клайн
ПЗ
12
Крисантус Уче
ОП
55
Джастин Девенни
ЦП
Главный тренер
Майкл Кэррик
Главный тренер
Оливер Глазнер
Манчестер Юнайтед
Точно не сыграют
Под вопросом
Кристал Пэлас
Точно не сыграют
Статистика матча Манчестер Юнайтед - Кристал Пэлас
2
1
2
Всего ударов по воротам
20
8
Удары в створ
11
3
Владение мячом %
61
39
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
7
1
Нарушения
13
12
Офсайды
1
2
Количество передач
612
399
Сейвы
2
9
Точность передач %
86
77
Удары мимо ворот
4
3
Блокированные удары
5
2
Удары из пределов штрафной
11
5
Удары из-за пределов штрафной
9
3
xG (ожидаемые голы)
2.16
0.38
xGP (предотвращенные голы)
0.37
0.37
Смотреть прямую трансляцию матча «Манчестер Юнайтед» против «Кристал Пэласа», 28-й тур чемпионата Англии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 1 марта в 17:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Манчестер Юнайтед» – «Кристал Пэлас»
- Матч можно посмотреть в сервисе «VK Видео».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»