  «Бетис» – «Фейеноорд»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 29 января 2026

«Бетис» – «Фейеноорд»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 29 января 2026

Вчера, 20:51
Бетис
29.01.2026, четверг, 23:00
Лига Европы, 8 тур
2 : 0
Идет второй тайм 46‘
Фейеноорд
17' Антони 32' Э. Абде
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Не сыграют
Бетис
25
Пау Лопес
ВР
3
Диего Льоренте
(К) ЦЗ
4
Натан
ЦЗ
16
Valentin Gómez
ЦЗ
40
Анхель Ортис
ПЗ
21
Марк Рока
ОП
18
Нельсон Деосса
ЦП
8
Пабло Форнальс
АП
10
Эз Абде
ЛВ
7
Антони
ПВ
9
Луис Авила
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Фейеноорд
22
Тимон Велленройтер
(К) ВР
30
Жордан Лотомба
ЛЗ
15
Джордан Бос
ЛЗ
47
Thijs Kraaijeveld
ЦП
28
Уссама Таргаллин
ЦП
40
Лучано Валенте
АП
32
Аймен Слити
ЛВ
23
Анис Хадж Мусса
ПВ
11
Гонсалу Борхес
ПВ
17
Каспер Тенгстедт
ЦФ
10
Кайл Ларин
ЦФ
Главный тренер
Робин ван Перси
Бетис
13
Адриан
ВР
1
Альваро Вальес
ВР
12
Рикардо Родригес
ЛЗ
5
Марк Бартра
ЦЗ
6
Серджи Альтимира
ЦП
37
Дани Перес
АП
24
Айтор Руйбаль
ПВ
52
Пабло Гарсия
ПВ
11
Седрик Бакамбу
ЦФ
Фейеноорд
39
Лайам Боссин
ВР
37
Mannou Berger
ВР
43
Ян Плуг
ЦЗ
49
Shaqueel van Persie
ЦП
2
Барт Ньивкоп
ЦП
72
Hakeem Agboluaje
ЦП
6
Хван Ин Бом
ЦП
7
Якуб Модер
ЦП
44
Тобиас ван ден Элсхаут
АП
16
Лео Сауэр
ЛВ
4-1-1-3-1
25
Лопес
3
Льоренте
4
Натан
16
40
Ортис
21
Рока
18
Деосса
10
Эз Абде
8
Форнальс
7
Антони
9
Авила
2-2-3-3
22
Велленройтер
30
Лотомба
15
Бос
47
28
Таргаллин
11
Борхес
40
Валенте
32
Слити
10
Ларин
17
Тенгстедт
23
Хадж Мусса
Бетис
Точно не сыграют
Софиан Амрабат
ЦП
Эктор Бельерин
ПЗ
Кучо Эрнандес
ЦФ
Хуниор Фирпо
ЛЗ
Иско
АП
Джовани Ло Чельсо
АП
Родриго Рикельме
ПВ
Фейеноорд
Точно не сыграют
Анель Ахмедходжич
ЦЗ
Гауссу Диарра
ЛВ
Гийс Смал
ЛЗ
Цуеси Ватанабе
ЦЗ
Томас Белен
ЦЗ
Malcolm Jeng
ЦЗ
Гивайро Рид
ПЗ
Гернот Траунер
ЦЗ
Шило 'т Занд
ЦП
Сем Стейн
АП
Аясэ Уэда
ЦФ
Статистика матча Бетис - Фейеноорд
1
Всего ударов по воротам
11
7
Удары в створ
4
3
Владение мячом %
63
37
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
ВАР
1
0
Угловые удары
1
2
Нарушения
4
7
Офсайды
2
2
Количество передач
287
161
Сейвы
3
1
Точность передач %
88
83
Удары мимо ворот
4
2
Блокированные удары
3
2
Удары из пределов штрафной
4
3
Удары из-за пределов штрафной
7
4
xG (ожидаемые голы)
1.02
0.97
xGP (предотвращенные голы)
-1.05
-1.05

Смотреть прямую трансляцию матча «Бетис» против «Фейеноорда», 8-й тур Лиги Европы на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 29 января в 23:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Бетис» – «Фейеноорд»

«Бетис» – «Фейеноорд»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 29 января 2026

Источник: «Бомбардир»
Лига Европы Фейеноорд Бетис
