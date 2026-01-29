29.01.2026, четверг, 23:00
Лига Европы, 8 тур
Лига Европы, 8 тур
2 : 0
Идет второй тайм 46‘
Составы команд
Бетис
Бетис
4-1-1-3-1
25
Лопес
3
Льоренте
4
Натан
16
40
Ортис
21
Рока
18
Деосса
10
Эз Абде
8
Форнальс
7
Антони
9
Авила
2-2-3-3
22
Велленройтер
30
Лотомба
15
Бос
47
28
Таргаллин
11
Борхес
40
Валенте
32
Слити
10
Ларин
17
Тенгстедт
23
Хадж Мусса
Остались в запасе
Бетис
Фейеноорд
13
Адриан
ВР
1
Альваро Вальес
ВР
12
Рикардо Родригес
ЛЗ
5
Марк Бартра
ЦЗ
6
Серджи Альтимира
ЦП
37
Дани Перес
АП
24
Айтор Руйбаль
ПВ
52
Пабло Гарсия
ПВ
11
Седрик Бакамбу
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
39
Лайам Боссин
ВР
37
Mannou Berger
ВР
43
Ян Плуг
ЦЗ
49
Shaqueel van Persie
ЦП
2
Барт Ньивкоп
ЦП
72
Hakeem Agboluaje
ЦП
6
Хван Ин Бом
ЦП
7
Якуб Модер
ЦП
44
Тобиас ван ден Элсхаут
АП
16
Лео Сауэр
ЛВ
Главный тренер
Робин ван Перси
Остались в запасе
13
Адриан
ВР
1
Альваро Вальес
ВР
12
Рикардо Родригес
ЛЗ
5
Марк Бартра
ЦЗ
6
Серджи Альтимира
ЦП
37
Дани Перес
АП
24
Айтор Руйбаль
ПВ
52
Пабло Гарсия
ПВ
11
Седрик Бакамбу
ЦФ
Остались в запасе
39
Лайам Боссин
ВР
37
Mannou Berger
ВР
43
Ян Плуг
ЦЗ
49
Shaqueel van Persie
ЦП
2
Барт Ньивкоп
ЦП
72
Hakeem Agboluaje
ЦП
6
Хван Ин Бом
ЦП
7
Якуб Модер
ЦП
44
Тобиас ван ден Элсхаут
АП
16
Лео Сауэр
ЛВ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Главный тренер
Робин ван Перси
Бетис
Точно не сыграют
Статистика матча Бетис - Фейеноорд
1
Всего ударов по воротам
11
7
Удары в створ
4
3
Владение мячом %
63
37
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
ВАР
1
0
Угловые удары
1
2
Нарушения
4
7
Офсайды
2
2
Количество передач
287
161
Сейвы
3
1
Точность передач %
88
83
Удары мимо ворот
4
2
Блокированные удары
3
2
Удары из пределов штрафной
4
3
Удары из-за пределов штрафной
7
4
xG (ожидаемые голы)
1.02
0.97
xGP (предотвращенные голы)
-1.05
-1.05
Смотреть прямую трансляцию матча «Бетис» против «Фейеноорда», 8-й тур Лиги Европы на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 29 января в 23:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Бетис» – «Фейеноорд»
- Матч можно посмотреть в сервисе «Okko».
- Также игру будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»