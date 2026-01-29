29.01.2026, четверг, 23:00
Лига Европы, 8 тур
2 : 0
Перерыв
Составы команд
Ноттингем Форест
4-1-2-2-1
26
Селс
44
Эббот
31
Миленкович
4
Морато
3
Уильямс
6
Сангаре
22
Йетс
16
Домингес
24
Макэйти
14
Ндой
19
Жезус
2-1-2-3-2
99
27
Сиссе
22
Салаи
66
Ромао
25
Макрецкис
16
Закариассен
20
Каду
36
Каничовски
11
Деле
10
23
Этвеш
Остались в запасе
Ноттингем Форест
67
Keehan Willows
ВР
18
Ангус Ганн
ВР
5
Мурильо
ЦЗ
58
Jack Thompson
ЦЗ
64
Ben Hammond
ЦЗ
34
Ола Эйна
ПЗ
10
Морган Гиббс-Уайт
ЦП
61
Jimmy Sinclair
ЦП
51
Archie Whitehall
ЦП
7
Каллум Хадсон-Одои
ПВ
29
Дилан Баква
ЦФ
Главный тренер
Шон Дайч
1
Адам Варга
ВР
82
Zalán Tóth
ВР
72
Ádám Madarász
ЦП
71
Csongor Lakatos
ЦП
77
B. Nagy
ЦП
5
Наби Кейта
ЦП
62
Benjámin Gólik
ЦФ
75
Ленни Жозеф
ЦФ
30
Zsombor Gruber
ЦФ
Главный тренер
Робби Кин
Ноттингем Форест
Точно не сыграют
Эллиот Андерсон
АП
Тайво Авонийи
ЦФ
Куябано
ЛЗ
Жаир Кунья
ЦЗ
Омари Хатчинсон
АП
Джон
ВР
Крис Вуд
ЦФ
Эрик да Силва Морейра
ПВ
Под вопросом
Ференцварош
Точно не сыграют
Под вопросом
Статистика матча Ноттингем Форест - Ференцварош
Всего ударов по воротам
8
7
Удары в створ
3
2
Владение мячом %
53
47
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
3
2
Нарушения
7
6
Количество передач
279
253
Сейвы
2
2
Точность передач %
82
82
Удары мимо ворот
3
3
Блокированные удары
2
2
Удары из пределов штрафной
7
5
Удары из-за пределов штрафной
1
2
xG (ожидаемые голы)
0.44
0.56
xGP (предотвращенные голы)
-1.17
-1.17
Смотреть прямую трансляцию матча «Ноттингем Форест» против «Ференцвароша», 8-й тур Лиги Европы на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 29 января в 23:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Ноттингем Форест» – «Ференцварош»
- Матч можно посмотреть в сервисе «Okko».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»