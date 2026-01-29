Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Бонусы Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА Трансферы
РПЛ Зимний кубок РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • «Ноттингем Форест» – «Ференцварош»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 29 января 2026

«Ноттингем Форест» – «Ференцварош»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 29 января 2026

Вчера, 20:23
Ноттингем Форест
29.01.2026, четверг, 23:00
Лига Европы, 8 тур
2 : 0
Перерыв
Ференцварош
21' И. Жезус
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Не сыграют
Ноттингем Форест
26
Матс Селс
ВР
44
Зак Эббот
ЦЗ
31
Никола Миленкович
ЦЗ
4
Морато
ЦЗ
3
Неко Уильямс
ПЗ
6
Ибраим Сангаре
ОП
22
Райан Йетс
(К) ЦП
16
Николас Домингес
ЦП
24
Джеймс Макэйти
АП
14
Дан Ндой
ПВ
19
Игор Жезус
ЦФ
Главный тренер
Шон Дайч
Ференцварош
99
Dávid Gróf
ВР
27
Ибрахим Сиссе
(К) ЦЗ
22
Габор Салаи
ЦЗ
66
Жулио Ромао
ОП
25
Чебраил Макрецкис
ЦП
16
Кристоффер Закариассен
ЦП
23
Бенче Этвеш
АП
36
Гавриэль Каничовски
АП
11
Деле
ЛВ
20
Каду
ПВ
10
Jonathan Levi
ЦФ
Главный тренер
Робби Кин
Ноттингем Форест
67
Keehan Willows
ВР
18
Ангус Ганн
ВР
5
Мурильо
ЦЗ
58
Jack Thompson
ЦЗ
64
Ben Hammond
ЦЗ
34
Ола Эйна
ПЗ
10
Морган Гиббс-Уайт
ЦП
61
Jimmy Sinclair
ЦП
51
Archie Whitehall
ЦП
7
Каллум Хадсон-Одои
ПВ
29
Дилан Баква
ЦФ
Ференцварош
1
Адам Варга
ВР
82
Zalán Tóth
ВР
72
Ádám Madarász
ЦП
71
Csongor Lakatos
ЦП
77
B. Nagy
ЦП
5
Наби Кейта
ЦП
62
Benjámin Gólik
ЦФ
75
Ленни Жозеф
ЦФ
30
Zsombor Gruber
ЦФ
4-1-2-2-1
26
Селс
44
Эббот
31
Миленкович
4
Морато
3
Уильямс
6
Сангаре
22
Йетс
16
Домингес
24
Макэйти
14
Ндой
19
Жезус
2-1-2-3-2
99
27
Сиссе
22
Салаи
66
Ромао
25
Макрецкис
16
Закариассен
20
Каду
36
Каничовски
11
Деле
10
23
Этвеш
Остались в запасе
Ноттингем Форест
Ференцварош
67
Keehan Willows
ВР
18
Ангус Ганн
ВР
5
Мурильо
ЦЗ
58
Jack Thompson
ЦЗ
64
Ben Hammond
ЦЗ
34
Ола Эйна
ПЗ
10
Морган Гиббс-Уайт
ЦП
61
Jimmy Sinclair
ЦП
51
Archie Whitehall
ЦП
7
Каллум Хадсон-Одои
ПВ
29
Дилан Баква
ЦФ
Главный тренер
Шон Дайч
1
Адам Варга
ВР
82
Zalán Tóth
ВР
72
Ádám Madarász
ЦП
71
Csongor Lakatos
ЦП
77
B. Nagy
ЦП
5
Наби Кейта
ЦП
62
Benjámin Gólik
ЦФ
75
Ленни Жозеф
ЦФ
30
Zsombor Gruber
ЦФ
Главный тренер
Робби Кин
Остались в запасе
67
Keehan Willows
ВР
18
Ангус Ганн
ВР
5
Мурильо
ЦЗ
58
Jack Thompson
ЦЗ
64
Ben Hammond
ЦЗ
34
Ола Эйна
ПЗ
10
Морган Гиббс-Уайт
ЦП
61
Jimmy Sinclair
ЦП
51
Archie Whitehall
ЦП
7
Каллум Хадсон-Одои
ПВ
29
Дилан Баква
ЦФ
Остались в запасе
1
Адам Варга
ВР
82
Zalán Tóth
ВР
72
Ádám Madarász
ЦП
71
Csongor Lakatos
ЦП
77
B. Nagy
ЦП
5
Наби Кейта
ЦП
62
Benjámin Gólik
ЦФ
75
Ленни Жозеф
ЦФ
30
Zsombor Gruber
ЦФ
Главный тренер
Шон Дайч
Главный тренер
Робби Кин
Ноттингем Форест
Точно не сыграют
Эллиот Андерсон
АП
Тайво Авонийи
ЦФ
Куябано
ЛЗ
Жаир Кунья
ЦЗ
Омари Хатчинсон
АП
Джон
ВР
Крис Вуд
ЦФ
Эрик да Силва Морейра
ПВ
Под вопросом
Николо Савона
ПЗ
Ференцварош
Точно не сыграют
Стефан Гартенманн
ЦЗ
Mariano Gómez
ЦЗ
T. Raemaekers
ЦФ
Под вопросом
Денеш Дибус
ВР
Статистика матча Ноттингем Форест - Ференцварош
Всего ударов по воротам
8
7
Удары в створ
3
2
Владение мячом %
53
47
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
3
2
Нарушения
7
6
Количество передач
279
253
Сейвы
2
2
Точность передач %
82
82
Удары мимо ворот
3
3
Блокированные удары
2
2
Удары из пределов штрафной
7
5
Удары из-за пределов штрафной
1
2
xG (ожидаемые голы)
0.44
0.56
xGP (предотвращенные голы)
-1.17
-1.17

Смотреть прямую трансляцию матча «Ноттингем Форест» против «Ференцвароша», 8-й тур Лиги Европы на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 29 января в 23:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Ноттингем Форест» – «Ференцварош»

«Ноттингем Форест» – «Ференцварош»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 29 января 2026

Источник: «Бомбардир»
Лига Европы Ференцварош Ноттингем Форест
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
Экс-жена Погребняка пристыдила Аршавина
Вчера, 23:58
Что нового появилось на «Бомбардире»: рассказываем и ждем ваших отзывов!
Вчера, 23:55
71
Турецкий клуб начал переговоры со «Спартаком» по Бонгонда
Вчера, 23:49
«Зенит» улучшил предложение по нападающему «Трабзонспора»
Вчера, 23:23
Титов назвал «искусственный» клуб РПЛ: «Просто придумали и сказали надо»
Вчера, 22:46
3
Кафанов ответил, стал ли Сафонов основным вратарем «ПСЖ»
Вчера, 22:33
«Зенит» сделал конкретное предложение по бразильскому форварду
Вчера, 21:59
8
Мостовой объяснил, почему не боялся «Реал» и «Барселону»
Вчера, 21:47
3
«Севилья» готова возобновить переговоры с ЦСКА по Саласу, но при одном условии
Вчера, 21:21
2
«Локомотив» отказался от 9-миллионного трансфера
Вчера, 20:44
Все новости
Все новости
Фанаты ПАОКа погибли по пути на матч Лиги Европы
28 января
3
Известны 19 участников плей-офф Лиги Европы
23 января
Лига Европы. Победы «Ромы», «Ниццы», «Сельты» и другие результаты
23 января
Лига Европы. Эмери победил Тедеско, Станкович выиграл с «Црвеной Звездой» и другие результаты
22 января
ВидеоФанаты «Фейеноорда» подожгли в Румынии «Амстердам»
2025.12.12 19:40
1
Турнирная таблица Лиги Европы после 6 туров
2025.12.12 09:27
Лига Европы. Победы «Бетиса», «Штутгарта», «Болоньи»; «Лион» забил 6 голов и другие результаты
2025.11.28 01:03
Лига Европы. Разгромные победы «Порту» и «Лилля», ПАОК Чалова и Оздоева потерял очки
2025.11.27 22:50
Российский игрок отдал голевой пас в Лиге Европы через минуту после выхода на замену
2025.11.07 10:50
Лига Европы. Ассист Оздоева помог ПАОКу разгромно победить, «Рома» обыграла «Рейнджерс» и другие результаты
2025.11.07 00:59
Лига Европы. Поражения «Лилля» и «Селтика», «Порту» сыграл вничью и другие результаты
2025.11.06 22:44
Лига Европы. Чалов помог ПАОКу обыграть «Лилль», поражения «Ромы» и Порту» и другие результаты
2025.10.24 00:01
Чалов отдал ассист в матче Лиги Европы
2025.10.23 23:35
Лига Европы. Сенсационное поражение «Астон Виллы», «Фенербахче» обыграл «Штутгарт» и другие результаты
2025.10.23 21:48
Премьер Великобритании отреагировал на недопуск израильских болельщиков на матч ЛЕ
2025.10.17 13:50
11
В Израиле жестко отреагировали на запрет «Астон Виллы»: «Позорное и трусливое решение!»
2025.10.16 23:47
2
Английский клуб запретил болельщикам «Маккаби Тель-Авив» посещать матч ЛЕ
2025.10.16 22:33
8
УЕФА обвинили в соучастии в геноциде: «Выгоните немедленно Израиль!»
2025.10.03 15:15
5
Соучастник «ноги Акинфеева» забил в Лиге Европы команде Чалова и Оздоева
2025.10.03 00:10
1
ФотоГрандиозный перформанс в честь Юрана на матче Лиги Европы
2025.10.02 22:37
5
«Рома» не реализовала 3 пенальти за 3 минуты
2025.10.02 21:55
2
Определилась неожиданная страна-лидер еврокубкового сезона
2025.09.26 17:51
«Астон Виллу» призвали бойкотировать матч с израильской командой в Лиге Европы
2025.09.25 22:46
11
В Лиге Европы обновили возрастной рекорд
2025.09.25 01:03
1
Лига Европы. «Рома» выиграла, «Бетис» спас ничью и другие результаты
2025.09.25 00:00
ФотоСуперкомпьютер оценил шансы команд на победу в Лиге Европы
2025.09.24 14:27
Где смотреть матч «Астон Вилла» – «Болонья»: во сколько прямая трансляция: 25 сентября 2025
2025.09.24 12:08
Где смотреть матч «Зальцбург» – «Порту»: во сколько прямая трансляция: 25 сентября 2025
2025.09.24 12:06
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 