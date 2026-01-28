Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Бонусы Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА Трансферы
РПЛ Зимний кубок РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • «ПСЖ» – «Ньюкасл»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 28 января 2026

«ПСЖ» – «Ньюкасл»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 28 января 2026

Вчера, 20:38
ПСЖ
28.01.2026, среда, 23:00
Лига чемпионов, 8 тур
1 : 1
Завершен
Ньюкасл
8' Витинья
45+2' Д. Уиллок
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Не сыграют
ПСЖ
39
Матвей Сафонов
ВР
25
Нуну Мендеш
ЛЗ
5
Маркиньос
(К) ЦЗ
51
Вильям Пачо
ЦЗ
2
Ашраф Хакими
ПЗ
33
Варрен Заир-Эмери
ОП
17
Витинья
ЦП
87
Жоау Невеш
АП
29
Брэдли Барколя
ЛВ
7
Хвича Кварацхелия
ЛВ
10
Усман Дембеле
ПВ
Главный тренер
Луис Энрике
Ньюкасл
1
Ник Поуп
ВР
12
Малик Тиав
ЦЗ
4
Свен Ботман
ЦЗ
33
Дэн Берн
(К) ЦЗ
8
Сандро Тонали
ОП
3
Льюис Холл
ЦП
28
Джозеф Уиллок
ЦП
67
Льюис Майли
АП
41
Джейкоб Рэмзи
АП
20
Энтони Эланга
ЛВ
27
Ник Вольтемаде
ЦФ
Главный тренер
Эдди Хау
ПСЖ
30
Люка Шевалье
ВР
60
Мартин Джеймс
ВР
21
Люка Эрнандес
ЛЗ
4
Лукас Бералдо
ЦЗ
6
Илья Забарный
ЦЗ
14
Десир Дуэ
АП
24
Сенни Маюлу
АП
49
Ибрахим Мбайе
ПВ
9
Гонсалу Рамуш
ЦФ
Ньюкасл
58
Эйдан Харрис
ВР
32
Аарон Рэмсдейл
ВР
37
Алекс Мерфи
ЦЗ
61
Лео Шахар
ПЗ
2
Киран Триппьер
ПЗ
11
Харви Барнс
ЛП
39
Бруно Гимарайнс
ЦП
10
Энтони Гордон
ЛВ
9
Йоанн Висса
ЛВ
23
Джейкоб Мерфи
ПВ
18
Вильям Осула
ЦФ
4-1-1-3-1
39
Сафонов
25
Мендеш
5
Маркиньос
51
Пачо
2
Хакими
33
Заир-Эмери
17
Витинья
7
Кварацхелия
87
Невеш
10
Дембеле
29
Барколя
3-1-2-3-1
1
Поуп
12
Тиав
4
Ботман
33
Берн
8
Тонали
3
Холл
28
Уиллок
67
Майли
41
Рэмзи
20
Эланга
27
Вольтемаде
7
Кварацхелия
14
Дуэ
14
Дуэ
7
Кварацхелия
33
Заир-Эмери
24
Маюлу
24
Маюлу
33
Заир-Эмери
87
Невеш
49
Мбайе
49
Мбайе
87
Невеш
29
Барколя
9
Рамуш
9
Рамуш
29
Барколя
28
Уиллок
11
Барнс
11
Барнс
28
Уиллок
20
Эланга
10
Гордон
10
Гордон
20
Эланга
27
Вольтемаде
9
Висса
9
Висса
27
Вольтемаде
Остались в запасе
ПСЖ
Ньюкасл
30
Люка Шевалье
ВР
60
Мартин Джеймс
ВР
21
Люка Эрнандес
ЛЗ
4
Лукас Бералдо
ЦЗ
6
Илья Забарный
ЦЗ
Главный тренер
Луис Энрике
58
Эйдан Харрис
ВР
32
Аарон Рэмсдейл
ВР
37
Алекс Мерфи
ЦЗ
61
Лео Шахар
ПЗ
2
Киран Триппьер
ПЗ
39
Бруно Гимарайнс
ЦП
23
Джейкоб Мерфи
ПВ
18
Вильям Осула
ЦФ
Главный тренер
Эдди Хау
Остались в запасе
30
Люка Шевалье
ВР
60
Мартин Джеймс
ВР
21
Люка Эрнандес
ЛЗ
4
Лукас Бералдо
ЦЗ
6
Илья Забарный
ЦЗ
Остались в запасе
58
Эйдан Харрис
ВР
32
Аарон Рэмсдейл
ВР
37
Алекс Мерфи
ЦЗ
61
Лео Шахар
ПЗ
2
Киран Триппьер
ПЗ
39
Бруно Гимарайнс
ЦП
23
Джейкоб Мерфи
ПВ
18
Вильям Осула
ЦФ
Главный тренер
Луис Энрике
Главный тренер
Эдди Хау
ПСЖ
Точно не сыграют
Ли Кан Ин
АП
Кентен Нджанту
ЛВ
Дро Фернандес
АП
Фабиан Руис
ЦП
Ньюкасл
Точно не сыграют
Жоэлинтон
АП
Марк Гиллеспи
ВР
Эмиль Крафт
ПЗ
Валентино Ливраменто
ПЗ
Джейкоб Мерфи
ПВ
Джон Радди
ВР
Фабиан Шер
ЦЗ
Под вопросом
Бруно Гимарайнс
ЦП
Статистика матча ПСЖ - Ньюкасл
1
Всего ударов по воротам
25
10
Удары в створ
7
4
Владение мячом %
67
33
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Угловые удары
5
1
Нарушения
8
8
Офсайды
1
1
Количество передач
688
333
Сейвы
3
6
Точность передач %
89
74
Удары мимо ворот
10
3
Блокированные удары
8
3
Удары из пределов штрафной
18
8
Удары из-за пределов штрафной
7
2
xG (ожидаемые голы)
2.58
1
xGP (предотвращенные голы)
0.04
0.04

Смотреть прямую трансляцию матча «ПСЖ» против «Ньюкасла», 8-й тур Лиги чемпионов на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 28 января в 23:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «ПСЖ»«Ньюкасл»

«ПСЖ» – «Ньюкасл»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 28 января 2026

Источник: «Бомбардир»
Лига чемпионов Ньюкасл ПСЖ
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
Что нового появилось на «Бомбардире»: рассказываем и ждем ваших отзывов!
57
Лига чемпионов. «Реал» вдевятером проиграл «Бенфике» и выбыл из топ-8
01:03
1
Лига чемпионов. «Барселона» одержала волевую победу и избежала стыков
00:58
Лига чемпионов. «ПСЖ» с Сафоновым не попал в топ-8, сыграв вничью с «Ньюкаслом»
00:56
Лига чемпионов. «Карабах» пропустил 6 голов от «Ливерпуля», но прошел в плей-офф
00:54
1
Левандовски повторил рекорд Месси
00:36
Холанд вошел в топ-8 лучших бомбардиров в истории ЛЧ
00:12
1
Фото⚡️ «Зенит» объявил о переходе Джона Джона
Вчера, 23:49
9
Мбаппе побил рекорд Роналду 10-летней давности в ЛЧ
Вчера, 23:37
Быстров – о составе «Спартака»: «Человек 10 спокойно можно отпустить»
Вчера, 23:11
4
Все новости
Все новости
Только три аргентинца провели 100 матчей в Лиге чемпионов
00:24
Холанд вошел в топ-8 лучших бомбардиров в истории ЛЧ
00:12
1
Беллингем стал рекордсменом Лиги чемпионов
Вчера, 23:57
Мбаппе побил рекорд Роналду 10-летней давности в ЛЧ
Вчера, 23:37
Сафонов – в старте «ПСЖ» на решающий матч Лиги чемпионов
Вчера, 21:57
6
ВидеоАршавин записал мотивационную речь для «Кайрата» перед матчем с «Арсеналом»
Вчера, 19:30
6
Сафонов впервые за 6 недель попал в заявку «ПСЖ»
Вчера, 13:46
2
ФотоСафонов подтвердил возвращение к тренировкам с «ПСЖ» перед матчем Лиги чемпионов
27 января
5
Где смотреть матч «Боруссия» Дортмунд – «Интер»: во сколько прямая трансляция: 28 января 2026
27 января
Где смотреть матч «Арсенал» – «Кайрат»: во сколько прямая трансляция: 28 января 2026
27 января
Где смотреть матч «ПСЖ» – «Ньюкасл»: во сколько прямая трансляция: 28 января 2026
27 января
Где смотреть матч «Барселона» – «Копенгаген»: во сколько прямая трансляция: 28 января 2026
27 января
Где смотреть матч «Бенфика» – «Реал»: во сколько прямая трансляция: 28 января 2026
27 января
Дзюба назвал клуб из Лиги чемпионов, который им интересовался
26 января
1
Хайкин впервые прокомментировал сенсационную победу над «Манчестер Сити»
23 января
Трех фанатов «Брюгге», надевших купальники в стиле фильма «Борат» на матч с «Кайратом», арестовали
23 января
4
Полузащитник «Барселоны» выбыл на месяц из-за травмы
23 января
Назван лучший игрок недели в Лиге чемпионов
22 января
Гвардиола прокомментировал неудачи «Манчестер Сити»
22 января
Президент Азербайджана заявил о предвзятости судей к «Карабаху» в Лиге чемпионов
22 января
14
Тренер «Ливерпуля» высказался о разгроме «Марселя»
22 января
3
Тренер «Барселоны» прокомментировал победу над «Славией»
22 января
2
Объявлены претенденты на звание игрока недели в Лиге чемпионов
22 января
1
Известны 15 участников плей-офф Лиги чемпионов
22 января
2
Турнирная таблица Лиги чемпионов после 7 туров
22 января
Лига чемпионов. «Барселона» одержала волевую победу в Чехии (4:2), у Фермина дубль, Левандовски забил в свои
22 января
Лига чемпионов. «Бавария», «Челси», «Ювентус» победили в «низовых» матчах; «Ливерпуль» разгромил «Марсель» (3:0)
22 января
Лига чемпионов. «Карабах» добился волевой победы над клубом Бундеслиги (3:2)
21 января
2
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 