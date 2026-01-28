28.01.2026, среда, 23:00
Лига чемпионов, 8 тур
Лига чемпионов, 8 тур
1 : 1
Завершен
Составы команд
ПСЖ
ПСЖ
4-1-1-3-1
39
Сафонов
25
Мендеш
5
Маркиньос
51
Пачо
2
Хакими
33
Заир-Эмери
17
Витинья
7
Кварацхелия
87
Невеш
10
Дембеле
29
Барколя
3-1-2-3-1
1
Поуп
12
Тиав
4
Ботман
33
Берн
8
Тонали
3
Холл
28
Уиллок
67
Майли
41
Рэмзи
20
Эланга
27
Вольтемаде
7
Кварацхелия
14
Дуэ
14
Дуэ
7
Кварацхелия
33
Заир-Эмери
24
Маюлу
24
Маюлу
33
Заир-Эмери
87
Невеш
49
Мбайе
49
Мбайе
87
Невеш
29
Барколя
9
Рамуш
9
Рамуш
29
Барколя
28
Уиллок
11
Барнс
11
Барнс
28
Уиллок
20
Эланга
10
Гордон
10
Гордон
20
Эланга
27
Вольтемаде
9
Висса
9
Висса
27
Вольтемаде
Остались в запасе
ПСЖ
Ньюкасл
30
Люка Шевалье
ВР
60
Мартин Джеймс
ВР
21
Люка Эрнандес
ЛЗ
4
Лукас Бералдо
ЦЗ
6
Илья Забарный
ЦЗ
Главный тренер
Луис Энрике
58
Эйдан Харрис
ВР
32
Аарон Рэмсдейл
ВР
37
Алекс Мерфи
ЦЗ
61
Лео Шахар
ПЗ
2
Киран Триппьер
ПЗ
39
Бруно Гимарайнс
ЦП
23
Джейкоб Мерфи
ПВ
18
Вильям Осула
ЦФ
Главный тренер
Эдди Хау
Остались в запасе
30
Люка Шевалье
ВР
60
Мартин Джеймс
ВР
21
Люка Эрнандес
ЛЗ
4
Лукас Бералдо
ЦЗ
6
Илья Забарный
ЦЗ
Остались в запасе
58
Эйдан Харрис
ВР
32
Аарон Рэмсдейл
ВР
37
Алекс Мерфи
ЦЗ
61
Лео Шахар
ПЗ
2
Киран Триппьер
ПЗ
39
Бруно Гимарайнс
ЦП
23
Джейкоб Мерфи
ПВ
18
Вильям Осула
ЦФ
Главный тренер
Луис Энрике
Главный тренер
Эдди Хау
ПСЖ
Точно не сыграют
Ньюкасл
Точно не сыграют
Жоэлинтон
АП
Марк Гиллеспи
ВР
Эмиль Крафт
ПЗ
Валентино Ливраменто
ПЗ
Джейкоб Мерфи
ПВ
Джон Радди
ВР
Фабиан Шер
ЦЗ
Под вопросом
Статистика матча ПСЖ - Ньюкасл
1
Всего ударов по воротам
25
10
Удары в створ
7
4
Владение мячом %
67
33
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Угловые удары
5
1
Нарушения
8
8
Офсайды
1
1
Количество передач
688
333
Сейвы
3
6
Точность передач %
89
74
Удары мимо ворот
10
3
Блокированные удары
8
3
Удары из пределов штрафной
18
8
Удары из-за пределов штрафной
7
2
xG (ожидаемые голы)
2.58
1
xGP (предотвращенные голы)
0.04
0.04
Смотреть прямую трансляцию матча «ПСЖ» против «Ньюкасла», 8-й тур Лиги чемпионов на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 28 января в 23:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «ПСЖ» – «Ньюкасл»
- Матч можно посмотреть в сервисе «Okko».
- Также игру будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»