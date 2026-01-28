Всего ударов по воротам

Смотреть прямую трансляцию матча «ПСЖ» против «Ньюкасла», 8-й тур Лиги чемпионов на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 28 января в 23:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «ПСЖ» – «Ньюкасл»