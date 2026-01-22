22.01.2026, четверг, 23:00
Лига Европы, 7 тур
1 : 1
Завершен
Составы команд
Ференцварош
2-1-2-3-2
99
27
Сиссе
22
Салаи
66
Ромао
16
Закариассен
25
Макрецкис
11
Деле
36
Каничовски
20
Каду
10
28
3-3-1-2-1
40
Лафон
14
Палмер-Браун
15
Ингасон
5
Туба
2
Калабрия
4
Чиривелья
77
Кирьякопулос
8
Саншеш
28
Пельистри
11
Бакасетас
19
Свидерски
10
23
Этвеш
23
Этвеш
10
11
Деле
75
Жозеф
75
Жозеф
11
Деле
14
Палмер-Браун
27
Коцирас
27
Коцирас
14
Палмер-Браун
8
Саншеш
9
Зарури
9
Зарури
8
Саншеш
77
Кирьякопулос
72
Пантович
72
Пантович
77
Кирьякопулос
19
Свидерски
20
20
19
Свидерски
Остались в запасе
Ференцварош
Панатинаикос
82
Zalán Tóth
ВР
29
Дьердь Шекси
ВР
77
B. Nagy
ЦП
71
Csongor Lakatos
ЦП
72
Ádám Madarász
ЦП
76
Кристиан Лизтес
АП
30
Zsombor Gruber
ЦФ
62
Benjámin Gólik
ЦФ
Главный тренер
Робби Кин
71
Christos Gitonas
ВР
3
Георгиос Катрис
ЦЗ
16
Адам Гнезда Черин
ЦП
6
Манолис Сиопис
ЦП
70
Konstantinos Kotsaris
ЦФ
Главный тренер
Рафаэль Бенитес
Ференцварош
Точно не сыграют
Под вопросом
Статистика матча Ференцварош - Панатинаикос
2
2
Всего ударов по воротам
10
11
Удары в створ
2
3
Владение мячом %
47
53
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
5
4
Нарушения
17
9
Офсайды
1
2
Количество передач
407
463
Сейвы
2
1
Точность передач %
75
76
Удары мимо ворот
3
5
Блокированные удары
5
3
Удары из пределов штрафной
8
5
Удары из-за пределов штрафной
2
6
xG (ожидаемые голы)
1.49
0.61
xGP (предотвращенные голы)
0.08
0.08
Смотреть прямую трансляцию матча «Ференцварош» против «Панатинаикоса», 7-й тур Лиги Европы на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 22 января в 23:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Ференцварош» – «Панатинаикос»
- Матч можно посмотреть в сервисе «Okko».
- Также игру будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»