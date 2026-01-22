Введите ваш ник на сайте
  • Главная
  • Новости
  «Ференцварош» – «Панатинаикос»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 22 января 2026

«Ференцварош» – «Панатинаикос»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 22 января 2026

Вчера, 19:33
Ференцварош
22.01.2026, четверг, 23:00
Лига Европы, 7 тур
1 : 1
Завершен
Панатинаикос
62' Деле (П)
86' А. Зарури
Ференцварош
99
Dávid Gróf
ВР
27
Ибрахим Сиссе
(К) ЦЗ
22
Габор Салаи
ЦЗ
66
Жулио Ромао
ОП
16
Кристоффер Закариассен
ЦП
25
Чебраил Макрецкис
ЦП
36
Гавриэль Каничовски
АП
11
Деле
ЛВ
20
Каду
ПВ
28
T. Raemaekers
ЦФ
10
Jonathan Levi
ЦФ
Робби Кин
Панатинаикос
40
Альбан Лафон
ВР
77
Георгиос Кирьякопулос
ЛЗ
14
Эрик Палмер-Браун
ЦЗ
15
Сверрир Ингасон
ЦЗ
5
Ахмед Туба
ЦЗ
2
Давиде Калабрия
ПЗ
4
Педро Чиривелья
ОП
8
Ренату Саншеш
ЦП
11
Тасос Бакасетас
(К) АП
28
Факундо Пельистри
ПВ
19
Карол Свидерски
ЦФ
Ференцварош
82
Zalán Tóth
ВР
29
Дьердь Шекси
ВР
77
B. Nagy
ЦП
71
Csongor Lakatos
ЦП
72
Ádám Madarász
ЦП
76
Кристиан Лизтес
АП
23
Бенче Этвеш
АП
75
Ленни Жозеф
ЦФ
30
Zsombor Gruber
ЦФ
62
Benjámin Gólik
ЦФ
Панатинаикос
71
Christos Gitonas
ВР
3
Георгиос Катрис
ЦЗ
27
Яннис Коцирас
ПЗ
16
Адам Гнезда Черин
ЦП
6
Манолис Сиопис
ЦП
9
Анасс Зарури
ЛВ
72
Милош Пантович
ЛВ
20
Vicente Taborda
ЦФ
70
Konstantinos Kotsaris
ЦФ
99
27
Сиссе
22
Салаи
66
Ромао
16
Закариассен
25
Макрецкис
11
Деле
36
Каничовски
20
Каду
10
28
40
Лафон
14
Палмер-Браун
15
Ингасон
5
Туба
2
Калабрия
4
Чиривелья
77
Кирьякопулос
8
Саншеш
28
Пельистри
11
Бакасетас
19
Свидерски
10
23
Этвеш
23
Этвеш
10
11
Деле
75
Жозеф
75
Жозеф
11
Деле
14
Палмер-Браун
27
Коцирас
27
Коцирас
14
Палмер-Браун
8
Саншеш
9
Зарури
9
Зарури
8
Саншеш
77
Кирьякопулос
72
Пантович
72
Пантович
77
Кирьякопулос
19
Свидерски
20
20
19
Свидерски
71
Christos Gitonas
ВР
3
Георгиос Катрис
ЦЗ
16
Адам Гнезда Черин
ЦП
6
Манолис Сиопис
ЦП
70
Konstantinos Kotsaris
ЦФ
Ференцварош
Стефан Гартенманн
ЦЗ
Mariano Gómez
ЦЗ
Наби Кейта
ЦП
Адам Варга
ВР
Денеш Дибус
ВР
Панатинаикос
Филип Джуричич
АП
Santino Andino
ЦП
Lucas Cháves
ВР
Сирьель Дессер
ЦФ
Тин Едвай
ЦЗ
S. Kontouris
Georgios Kyriopoulos
ЦФ
Даниэль Мансини
ПВ
Георгиос Никас
ЦП
P. Pantelidis
A. Tetteh
Тонни Вилена
ЦП
Статистика матча Ференцварош - Панатинаикос
2
2
Всего ударов по воротам
10
11
Удары в створ
2
3
Владение мячом %
47
53
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
5
4
Нарушения
17
9
Офсайды
1
2
Количество передач
407
463
Сейвы
2
1
Точность передач %
75
76
Удары мимо ворот
3
5
Блокированные удары
5
3
Удары из пределов штрафной
8
5
Удары из-за пределов штрафной
2
6
xG (ожидаемые голы)
1.49
0.61
xGP (предотвращенные голы)
0.08
0.08

Смотреть прямую трансляцию матча «Ференцварош» против «Панатинаикоса», 7-й тур Лиги Европы на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 22 января в 23:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Ференцварош»«Панатинаикос»

«Ференцварош» – «Панатинаикос»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 22 января 2026

