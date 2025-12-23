23.12.2025, вторник, 23:00
Англия. Кубок лиги, 1/4 финала
Англия. Кубок лиги, 1/4 финала
1 : 1
Счет по пенальти – 8 : 7
Завершен
Составы команд
Арсенал
Арсенал
3-1-2-3-1
13
Кепа
33
Калафьори
17
Салиба
12
Тимбер
49
Льюис-Скелли
6
Мерино
16
Нергор
2
Мартинелли
10
Эзе
20
Мадуэке
9
Жезус
3-2-2-1-2
44
Бенитес
6
Гехи
23
Канвот
3
Ричардс
26
Лакруа
3
Митчелл
20
Уортон
16
Лерма
10
Пино
9
Нкетиа
14
Матета
9
Жезус
4
Райс
4
Райс
9
Жезус
10
Эзе
10
Эдегор
10
Эдегор
10
Эзе
2
Мартинелли
10
Троссард
10
Троссард
2
Мартинелли
20
Мадуэке
7
Сака
7
Сака
20
Мадуэке
3
Митчелл
24
Соса
24
Соса
3
Митчелл
23
Канвот
17
Клайн
17
Клайн
23
Канвот
10
Пино
12
Уче
12
Уче
10
Пино
9
Нкетиа
55
Девенни
55
Девенни
9
Нкетиа
3
Ричардс
19
Хьюз
19
Хьюз
3
Ричардс
Остались в запасе
Арсенал
Кристал Пэлас
1
Давид Райя
ВР
89
Marli Salmon
ЦЗ
11
Итан Нванери
ЦП
36
Мартин Субименди
ЦП
17
Виктор Дьекереш
ЦФ
Главный тренер
Микель Артета
1
Дин Хендерсон
ВР
42
Каден Родни
ОП
14
Ромен Эсс
АП
86
Джоэл Дрейкс-Томас
ЦФ
Главный тренер
Оливер Глазнер
Остались в запасе
1
Давид Райя
ВР
89
Marli Salmon
ЦЗ
11
Итан Нванери
ЦП
36
Мартин Субименди
ЦП
17
Виктор Дьекереш
ЦФ
Остались в запасе
1
Дин Хендерсон
ВР
42
Каден Родни
ОП
14
Ромен Эсс
АП
86
Джоэл Дрейкс-Томас
ЦФ
Главный тренер
Микель Артета
Главный тренер
Оливер Глазнер
Статистика матча Арсенал - Кристал Пэлас
1
Всего ударов по воротам
25
8
Удары в створ
7
1
Владение мячом %
69
31
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Угловые удары
8
2
Нарушения
9
12
Офсайды
1
1
Количество передач
549
255
Сейвы
0
7
Точность передач %
81
66
Удары мимо ворот
6
5
Блокированные удары
12
2
Удары из пределов штрафной
23
7
Удары из-за пределов штрафной
2
1
xG (ожидаемые голы)
3.84
0.92
Смотреть прямую трансляцию матча «Арсенал» против «Кристал Пэлас», 1/4 финала Кубка лиги Англии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 23 декабря в 23:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Арсенал» – «Кристал Пэлас»
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Источник: «Бомбардир»