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  • «Арсенал» – «Кристал Пэлас»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 23 декабря 2025

«Арсенал» – «Кристал Пэлас»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 23 декабря 2025

23 декабря 2025, 21:50
Арсенал
23.12.2025, вторник, 23:00
Англия. Кубок лиги, 1/4 финала
1 : 1
Счет по пенальти – 8 : 7
Завершен
Кристал Пэлас
80' М. Лакруа (АГ)
90+5' М. Гехи
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Арсенал
13
Кепа
ВР
33
Риккардо Калафьори
ЛЗ
12
Хуррьен Тимбер
ЦЗ
17
Вильям Салиба
ЦЗ
49
Майлз Льюис-Скелли
ОП
6
Микель Мерино
(К) ЦП
16
Кристиан Нергор
ЦП
10
Эберечи Эзе
АП
2
Габриэль Мартинелли
ЛВ
20
Нони Мадуэке
ПВ
9
Габриэль Жезус
ЦФ
Главный тренер
Микель Артета
Кристал Пэлас
44
Вальтер Бенитес
ВР
3
Тайрик Митчелл
ЛЗ
26
Максанс Лакруа
ЦЗ
6
Марк Гехи
(К) ЦЗ
23
Джейди Канвот
ЦЗ
3
Крис Ричардс
ЦЗ
20
Адам Уортон
ЦП
16
Жефферсон Лерма
ЦП
10
Йереми Пино
ПВ
14
Жан-Филипп Матета
ЦФ
9
Эдвард Нкетиа
ЦФ
Главный тренер
Оливер Глазнер
Арсенал
1
Давид Райя
ВР
89
Marli Salmon
ЦЗ
4
Деклан Райс
ОП
11
Итан Нванери
ЦП
36
Мартин Субименди
ЦП
10
Мартин Эдегор
АП
10
Леандро Троссард
ЛВ
7
Букайо Сака
ПВ
17
Виктор Дьекереш
ЦФ
Кристал Пэлас
1
Дин Хендерсон
ВР
24
Борна Соса
ЛЗ
17
Натаниэл Клайн
ПЗ
12
Крисантус Уче
ОП
42
Каден Родни
ОП
55
Джастин Девенни
ЦП
19
Уилл Хьюз
ЦП
14
Ромен Эсс
АП
86
Джоэл Дрейкс-Томас
ЦФ
3-1-2-3-1
13
Кепа
33
Калафьори
17
Салиба
12
Тимбер
49
Льюис-Скелли
6
Мерино
16
Нергор
2
Мартинелли
10
Эзе
20
Мадуэке
9
Жезус
3-2-2-1-2
44
Бенитес
6
Гехи
23
Канвот
3
Ричардс
26
Лакруа
3
Митчелл
20
Уортон
16
Лерма
10
Пино
9
Нкетиа
14
Матета
9
Жезус
4
Райс
4
Райс
9
Жезус
10
Эзе
10
Эдегор
10
Эдегор
10
Эзе
2
Мартинелли
10
Троссард
10
Троссард
2
Мартинелли
20
Мадуэке
7
Сака
7
Сака
20
Мадуэке
3
Митчелл
24
Соса
24
Соса
3
Митчелл
23
Канвот
17
Клайн
17
Клайн
23
Канвот
10
Пино
12
Уче
12
Уче
10
Пино
9
Нкетиа
55
Девенни
55
Девенни
9
Нкетиа
3
Ричардс
19
Хьюз
19
Хьюз
3
Ричардс
Остались в запасе
Арсенал
Кристал Пэлас
1
Давид Райя
ВР
89
Marli Salmon
ЦЗ
11
Итан Нванери
ЦП
36
Мартин Субименди
ЦП
17
Виктор Дьекереш
ЦФ
Главный тренер
Микель Артета
1
Дин Хендерсон
ВР
42
Каден Родни
ОП
14
Ромен Эсс
АП
86
Джоэл Дрейкс-Томас
ЦФ
Главный тренер
Оливер Глазнер
Остались в запасе
1
Давид Райя
ВР
89
Marli Salmon
ЦЗ
11
Итан Нванери
ЦП
36
Мартин Субименди
ЦП
17
Виктор Дьекереш
ЦФ
Остались в запасе
1
Дин Хендерсон
ВР
42
Каден Родни
ОП
14
Ромен Эсс
АП
86
Джоэл Дрейкс-Томас
ЦФ
Главный тренер
Микель Артета
Главный тренер
Оливер Глазнер
Статистика матча Арсенал - Кристал Пэлас
1
Всего ударов по воротам
25
8
Удары в створ
7
1
Владение мячом %
69
31
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Угловые удары
8
2
Нарушения
9
12
Офсайды
1
1
Количество передач
549
255
Сейвы
0
7
Точность передач %
81
66
Удары мимо ворот
6
5
Блокированные удары
12
2
Удары из пределов штрафной
23
7
Удары из-за пределов штрафной
2
1
xG (ожидаемые голы)
3.84
0.92

Смотреть прямую трансляцию матча «Арсенал» против «Кристал Пэлас», 1/4 финала Кубка лиги Англии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 23 декабря в 23:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Арсенал» – «Кристал Пэлас»

«Арсенал» – «Кристал Пэлас»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 23 декабря 2025

Источник: «Бомбардир»
Англия. Кубок лиги Кристал Пэлас Арсенал
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