22.12.2025, понедельник, 23:00
Испания. Примера, 17 тур
Испания. Примера, 17 тур
1 : 2
Завершен
Составы команд
Атлетик
Атлетик
4-2-3-1
23
Симон
19
Бойро
2
Горосабель
4
Паредес
15
Леке
16
Руис де Галаррета
18
Хаурегисар
10
Уильямс
8
Сансет
7
Беренгер
19
Уильямс
4-1-2-2-1
13
Дмитрович
23
Эль-Хилали
6
Кабрера
4
Гонсалес
5
Калеро
22
Ромеро
10
Лосано
8
Экспозито
24
Долан
11
Милья
1
Фернандес
2
Горосабель
12
Аресо
12
Аресо
2
Горосабель
16
Руис де Галаррета
30
Рего
30
Рего
16
Руис де Галаррета
19
Уильямс
23
Наварро
23
Наварро
19
Уильямс
19
Бойро
20
Гомес
20
Гомес
19
Бойро
10
Уильямс
11
Гурусета
11
Гурусета
10
Уильямс
24
Долан
12
Салинас
12
Салинас
24
Долан
22
Ромеро
38
Ридель
38
Ридель
22
Ромеро
8
Экспозито
2
Санчес
2
Санчес
8
Экспозито
11
Милья
17
Каррерас
17
Каррерас
11
Милья
10
Лосано
19
Кике
19
Кике
10
Лосано
Остались в запасе
Атлетик
Эспаньол
27
Алекс Падилья
ВР
47
Икер Монреаль
ЦЗ
6
Микель Весга
ОП
44
Селтон Санчес
ЦП
22
Нико Серрано
ЛВ
25
Урко Изета
ЦФ
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
1
Анхель Фортуньо
ВР
30
Поль Тристан
ВР
15
Мигель Рубио
ЦЗ
28
F. Gomez
ЦП
28
Хави Эрнандес
ЦП
24
Лука Колеошо
ЛВ
20
Антониу Рока
ПВ
Главный тренер
Маноло Гонсалес
Остались в запасе
27
Алекс Падилья
ВР
47
Икер Монреаль
ЦЗ
6
Микель Весга
ОП
44
Селтон Санчес
ЦП
22
Нико Серрано
ЛВ
25
Урко Изета
ЦФ
Остались в запасе
1
Анхель Фортуньо
ВР
30
Поль Тристан
ВР
15
Мигель Рубио
ЦЗ
28
F. Gomez
ЦП
28
Хави Эрнандес
ЦП
24
Лука Колеошо
ЛВ
20
Антониу Рока
ПВ
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
Главный тренер
Маноло Гонсалес
Статистика матча Атлетик - Эспаньол
5
2
Всего ударов по воротам
17
10
Удары в створ
7
5
Владение мячом %
66
34
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
2
Угловые удары
8
4
Нарушения
8
5
Офсайды
0
1
Количество передач
527
280
Сейвы
3
6
Точность передач %
84
70
Удары мимо ворот
4
3
Блокированные удары
6
2
Удары из пределов штрафной
12
5
Удары из-за пределов штрафной
5
5
xG (ожидаемые голы)
1.59
0.9
xGP (предотвращенные голы)
0.66
0.66
Смотреть прямую трансляцию матча «Атлетик» против «Эспаньола», 17-й тур чемпионата Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 22 декабря в 23:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Атлетик» – «Эспаньол»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! Футбол 2».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»