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Смотреть прямую трансляцию матча «Атлетик» против «Эспаньола», 17-й тур чемпионата Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 22 декабря в 23:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Атлетик» – «Эспаньол»