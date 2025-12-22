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  • «Атлетик» – «Эспаньол»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 22 декабря 2025

«Атлетик» – «Эспаньол»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 22 декабря 2025

22 декабря 2025, 21:50
Атлетик
22.12.2025, понедельник, 23:00
Испания. Примера, 17 тур
1 : 2
Завершен
Эспаньол
38' А. Беренгер
44' К. Ромеро 52' П. Милья
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Атлетик
23
Унаи Симон
ВР
19
Адама Бойро
ЛЗ
4
Айтор Паредес
ЦЗ
2
Андони Горосабель
ПЗ
15
Иньиго Леке
ПЗ
16
Иньиго Руис де Галаррета
ЦП
18
Микель Хаурегисар
ЦП
8
Ойан Сансет
АП
10
Нико Уильямс
ПВ
7
Алекс Беренгер
ПВ
19
Иньяки Уильямс
(К) ЦФ
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
Эспаньол
13
Марко Дмитрович
ВР
22
Карлос Ромеро
ЛАЗ
5
Фернандо Калеро
ЦЗ
6
Леандро Кабрера
(К) ЦЗ
4
Урко Гонсалес
ЦЗ
23
Омар Эль-Хилали
ПЗ
10
Поль Лосано
ЦП
8
Эдуардо Экспозито
ЦП
11
Пере Милья
ЛВ
24
Тирис Долан
ПВ
1
Роберто Фернандес
ЦФ
Главный тренер
Маноло Гонсалес
Атлетик
27
Алекс Падилья
ВР
47
Икер Монреаль
ЦЗ
12
Хесус Аресо
ПЗ
6
Микель Весга
ОП
30
Алехандро Рего
ЦП
23
Роберт Наварро
ЦП
44
Селтон Санчес
ЦП
20
Унаи Гомес
АП
22
Нико Серрано
ЛВ
11
Горка Гурусета
ЦФ
25
Урко Изета
ЦФ
Эспаньол
1
Анхель Фортуньо
ВР
30
Поль Тристан
ВР
12
Хосе Салинас
ЦЗ
38
Клеменс Ридель
ЦЗ
15
Мигель Рубио
ЦЗ
2
Рубен Санчес
ПЗ
28
F. Gomez
ЦП
28
Хави Эрнандес
ЦП
24
Лука Колеошо
ЛВ
20
Антониу Рока
ПВ
17
Жофре Каррерас
ПВ
19
Кике
ЦФ
4-2-3-1
23
Симон
19
Бойро
2
Горосабель
4
Паредес
15
Леке
16
Руис де Галаррета
18
Хаурегисар
10
Уильямс
8
Сансет
7
Беренгер
19
Уильямс
4-1-2-2-1
13
Дмитрович
23
Эль-Хилали
6
Кабрера
4
Гонсалес
5
Калеро
22
Ромеро
10
Лосано
8
Экспозито
24
Долан
11
Милья
1
Фернандес
2
Горосабель
12
Аресо
12
Аресо
2
Горосабель
16
Руис де Галаррета
30
Рего
30
Рего
16
Руис де Галаррета
19
Уильямс
23
Наварро
23
Наварро
19
Уильямс
19
Бойро
20
Гомес
20
Гомес
19
Бойро
10
Уильямс
11
Гурусета
11
Гурусета
10
Уильямс
24
Долан
12
Салинас
12
Салинас
24
Долан
22
Ромеро
38
Ридель
38
Ридель
22
Ромеро
8
Экспозито
2
Санчес
2
Санчес
8
Экспозито
11
Милья
17
Каррерас
17
Каррерас
11
Милья
10
Лосано
19
Кике
19
Кике
10
Лосано
Остались в запасе
Атлетик
Эспаньол
27
Алекс Падилья
ВР
47
Икер Монреаль
ЦЗ
6
Микель Весга
ОП
44
Селтон Санчес
ЦП
22
Нико Серрано
ЛВ
25
Урко Изета
ЦФ
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
1
Анхель Фортуньо
ВР
30
Поль Тристан
ВР
15
Мигель Рубио
ЦЗ
28
F. Gomez
ЦП
28
Хави Эрнандес
ЦП
24
Лука Колеошо
ЛВ
20
Антониу Рока
ПВ
Главный тренер
Маноло Гонсалес
Остались в запасе
27
Алекс Падилья
ВР
47
Икер Монреаль
ЦЗ
6
Микель Весга
ОП
44
Селтон Санчес
ЦП
22
Нико Серрано
ЛВ
25
Урко Изета
ЦФ
Остались в запасе
1
Анхель Фортуньо
ВР
30
Поль Тристан
ВР
15
Мигель Рубио
ЦЗ
28
F. Gomez
ЦП
28
Хави Эрнандес
ЦП
24
Лука Колеошо
ЛВ
20
Антониу Рока
ПВ
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
Главный тренер
Маноло Гонсалес
Статистика матча Атлетик - Эспаньол
5
2
Всего ударов по воротам
17
10
Удары в створ
7
5
Владение мячом %
66
34
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
2
Угловые удары
8
4
Нарушения
8
5
Офсайды
0
1
Количество передач
527
280
Сейвы
3
6
Точность передач %
84
70
Удары мимо ворот
4
3
Блокированные удары
6
2
Удары из пределов штрафной
12
5
Удары из-за пределов штрафной
5
5
xG (ожидаемые голы)
1.59
0.9
xGP (предотвращенные голы)
0.66
0.66

Смотреть прямую трансляцию матча «Атлетик» против «Эспаньола», 17-й тур чемпионата Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 22 декабря в 23:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Атлетик» – «Эспаньол»

«Атлетик» – «Эспаньол»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 22 декабря 2025

Источник: «Бомбардир»
Испания. Примера Эспаньол Атлетик
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