22.12.2025, понедельник, 23:00
Англия. Премьер-лига, 17 тур
Англия. Премьер-лига, 17 тур
1 : 0
Завершен
Составы команд
Фулхэм
Фулхэм
4-1-1-3-1
1
Лено
5
Робинсон
5
Андерсен
15
Куэнка
2
Тете
8
Берге
20
Лукич
22
Кевин
32
Смит-Роу
8
Уилсон
9
Хименес
4-1-1-3-1
13
Джон
37
Савона
31
Миленкович
5
Мурильо
3
Уильямс
21
Луис
10
Гиббс-Уайт
7
Хадсон-Одои
21
Хатчинсон
8
Андерсон
19
Жезус
32
Смит-Роу
14
Диоп
14
Диоп
32
Смит-Роу
8
Берге
10
Кэрни
10
Кэрни
8
Берге
22
Кевин
24
Кинг
24
Кинг
22
Кевин
8
Уилсон
17
Траоре
17
Траоре
8
Уилсон
9
Хименес
18
Куси-Асаре
18
Куси-Асаре
9
Хименес
37
Савона
47
Зинченко
47
Зинченко
37
Савона
21
Луис
16
Домингес
16
Домингес
21
Луис
10
Гиббс-Уайт
24
Макэйти
24
Макэйти
10
Гиббс-Уайт
19
Жезус
9
Авонийи
9
Авонийи
19
Жезус
7
Хадсон-Одои
25
Калимуэндо
25
Калимуэндо
7
Хадсон-Одои
Остались в запасе
Фулхэм
Ноттингем Форест
23
Бенжамин Леком
ВР
21
Тимоти Кастань
ПЗ
6
Харрисон Рид
ЦП
38
Seth Ridgeon
ЦП
26
Матс Селс
ВР
44
Зак Эббот
ЦЗ
4
Морато
ЦЗ
29
Дилан Баква
ЦФ
Главный тренер
Шон Дайч
Остались в запасе
23
Бенжамин Леком
ВР
21
Тимоти Кастань
ПЗ
6
Харрисон Рид
ЦП
38
Seth Ridgeon
ЦП
Остались в запасе
26
Матс Селс
ВР
44
Зак Эббот
ЦЗ
4
Морато
ЦЗ
29
Дилан Баква
ЦФ
Главный тренер
Шон Дайч
Статистика матча Фулхэм - Ноттингем Форест
5
4
Всего ударов по воротам
11
12
Удары в створ
1
2
Владение мячом %
50
50
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
4
Угловые удары
1
5
Нарушения
5
9
Офсайды
2
2
Количество передач
495
490
Сейвы
2
0
Точность передач %
80
85
Удары мимо ворот
4
6
Блокированные удары
6
4
Удары из пределов штрафной
8
6
Удары из-за пределов штрафной
3
6
xG (ожидаемые голы)
1.5
0.67
xGP (предотвращенные голы)
-0.25
-0.25
Смотреть прямую трансляцию матча «Фулхэм» против «Ноттингем Форест», 17-й тур чемпионата Англии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 22 декабря в 23:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Фулхэм» – «Ноттингем Форест»
- Матч можно посмотреть в сервисе «VK Видео».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»