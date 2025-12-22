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  • «Фулхэм» – «Ноттингем Форест»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 22 декабря 2025

«Фулхэм» – «Ноттингем Форест»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 22 декабря 2025

22 декабря 2025, 21:50
Фулхэм
22.12.2025, понедельник, 23:00
Англия. Премьер-лига, 17 тур
1 : 0
Завершен
Ноттингем Форест
45+5' Р. Хименес (П)
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фулхэм
1
Бернд Лено
ВР
5
Энтони Робинсон
ЛЗ
5
Йоахим Андерсен
(К) ЦЗ
15
Хорхе Куэнка
ЦЗ
2
Кенни Тете
ПЗ
8
Сандер Берге
ОП
20
Саша Лукич
ЦП
32
Эмиль Смит-Роу
АП
22
Кевин
ЛВ
8
Харри Уилсон
ПВ
9
Рауль Хименес
ЦФ
Ноттингем Форест
13
Джон
ВР
31
Никола Миленкович
ЦЗ
5
Мурильо
ЦЗ
3
Неко Уильямс
ПЗ
37
Николо Савона
ПЗ
21
Дуглас Луис
ОП
10
Морган Гиббс-Уайт
(К) ЦП
8
Эллиот Андерсон
АП
21
Омари Хатчинсон
АП
7
Каллум Хадсон-Одои
ПВ
19
Игор Жезус
ЦФ
Главный тренер
Шон Дайч
Фулхэм
23
Бенжамин Леком
ВР
14
Исса Диоп
ЦЗ
21
Тимоти Кастань
ПЗ
10
Том Кэрни
ЦП
24
Джошуа Кинг
ЦП
6
Харрисон Рид
ЦП
38
Seth Ridgeon
ЦП
17
Адама Траоре
ПВ
18
Йона Куси-Асаре
ЦФ
Ноттингем Форест
26
Матс Селс
ВР
47
Александр Зинченко
ЛЗ
44
Зак Эббот
ЦЗ
4
Морато
ЦЗ
16
Николас Домингес
ЦП
24
Джеймс Макэйти
АП
9
Тайво Авонийи
ЦФ
25
Арно Калимуэндо
ЦФ
29
Дилан Баква
ЦФ
4-1-1-3-1
1
Лено
5
Робинсон
5
Андерсен
15
Куэнка
2
Тете
8
Берге
20
Лукич
22
Кевин
32
Смит-Роу
8
Уилсон
9
Хименес
4-1-1-3-1
13
Джон
37
Савона
31
Миленкович
5
Мурильо
3
Уильямс
21
Луис
10
Гиббс-Уайт
7
Хадсон-Одои
21
Хатчинсон
8
Андерсон
19
Жезус
32
Смит-Роу
14
Диоп
14
Диоп
32
Смит-Роу
8
Берге
10
Кэрни
10
Кэрни
8
Берге
22
Кевин
24
Кинг
24
Кинг
22
Кевин
8
Уилсон
17
Траоре
17
Траоре
8
Уилсон
9
Хименес
18
Куси-Асаре
18
Куси-Асаре
9
Хименес
37
Савона
47
Зинченко
47
Зинченко
37
Савона
21
Луис
16
Домингес
16
Домингес
21
Луис
10
Гиббс-Уайт
24
Макэйти
24
Макэйти
10
Гиббс-Уайт
19
Жезус
9
Авонийи
9
Авонийи
19
Жезус
7
Хадсон-Одои
25
Калимуэндо
25
Калимуэндо
7
Хадсон-Одои
Остались в запасе
Фулхэм
Ноттингем Форест
23
Бенжамин Леком
ВР
21
Тимоти Кастань
ПЗ
6
Харрисон Рид
ЦП
38
Seth Ridgeon
ЦП
26
Матс Селс
ВР
44
Зак Эббот
ЦЗ
4
Морато
ЦЗ
29
Дилан Баква
ЦФ
Главный тренер
Шон Дайч
Остались в запасе
23
Бенжамин Леком
ВР
21
Тимоти Кастань
ПЗ
6
Харрисон Рид
ЦП
38
Seth Ridgeon
ЦП
Остались в запасе
26
Матс Селс
ВР
44
Зак Эббот
ЦЗ
4
Морато
ЦЗ
29
Дилан Баква
ЦФ
Главный тренер
Шон Дайч
Статистика матча Фулхэм - Ноттингем Форест
5
4
Всего ударов по воротам
11
12
Удары в створ
1
2
Владение мячом %
50
50
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
4
Угловые удары
1
5
Нарушения
5
9
Офсайды
2
2
Количество передач
495
490
Сейвы
2
0
Точность передач %
80
85
Удары мимо ворот
4
6
Блокированные удары
6
4
Удары из пределов штрафной
8
6
Удары из-за пределов штрафной
3
6
xG (ожидаемые голы)
1.5
0.67
xGP (предотвращенные голы)
-0.25
-0.25

Смотреть прямую трансляцию матча «Фулхэм» против «Ноттингем Форест», 17-й тур чемпионата Англии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 22 декабря в 23:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Фулхэм»«Ноттингем Форест»

«Фулхэм» – «Ноттингем Форест»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 22 декабря 2025

Источник: «Бомбардир»
Англия. Премьер-лига Ноттингем Форест Фулхэм
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