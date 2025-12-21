21.12.2025, воскресенье, 14:30
Италия. Серия А, 16 тур
Италия. Серия А, 16 тур
2 : 2
Завершен
Составы команд
Кальяри
Кальяри
Пиза
12
Николас
ВР
22
Симоне Скуффет
ВР
44
Daniel Denoon
ЦЗ
26
Франческо Коппола
ЦЗ
47
Матеус Лусуарди
ЦЗ
39
Рауль Альбиоль
ЦЗ
76
Jeremy Kandje Mbambi
ЦЗ
33
Артуро Калабрези
ЦЗ
19
Tomás Esteves
ЦП
6
Мариуш Марин
ЦП
16
Луи Буффон
ЦП
21
Исак Вурал
ЦП
99
Лорран Перейра
АП
7
Мехди Лери
ПВ
32
Стефано Морео
ЦФ
3-4-1-2
1
Каприле
26
Мина
15
Родригес
33
Оберт
8
Адопо
90
Фолоруншо
10
Гаэтано
14
Дейола
2
Палестра
94
Эспозито
90
Кылыксой
4-2-1-3
1
Шемпер
4
Караччоло
5
Канестрелли
94
Бонфанти
3
Ангори
20
Эбишер
8
Хойхольт
10
Трамони
15
9
Мейстер
36
8
Адопо
28
Цаппа
28
Цаппа
8
Адопо
90
Фолоруншо
4
Маццителли
4
Маццителли
90
Фолоруншо
10
Гаэтано
20
Кавуоти
20
Кавуоти
10
Гаэтано
90
Кылыксой
29
Боррелли
29
Боррелли
90
Кылыксой
33
Оберт
3
Идрисси
3
Идрисси
33
Оберт
94
Бонфанти
33
Калабрези
33
Калабрези
94
Бонфанти
8
Хойхольт
21
Вурал
21
Вурал
8
Хойхольт
15
99
Перейра
99
Перейра
15
10
Трамони
7
Лери
7
Лери
10
Трамони
36
32
Морео
32
Морео
36
Остались в запасе
Кальяри
Пиза
22
Борис Радунович
ВР
24
Джузеппе Киоччи
ВР
23
Nicola Pintus
ЦЗ
5
Себастьяно Луперто
ЦЗ
29
Алессандро Ди Пардо
ЦЗ
4
Маттео Прати
ОП
26
Марко Рог
ЦП
30
Леонардо Паволетти
ЦФ
37
Яэль Трепи
ЦФ
Главный тренер
Фабио Писакане
12
Николас
ВР
22
Симоне Скуффет
ВР
44
Daniel Denoon
ЦЗ
26
Франческо Коппола
ЦЗ
47
Матеус Лусуарди
ЦЗ
39
Рауль Альбиоль
ЦЗ
76
Jeremy Kandje Mbambi
ЦЗ
19
Tomás Esteves
ЦП
6
Мариуш Марин
ЦП
16
Луи Буффон
ЦП
Главный тренер
Альберто Джилардино
Остались в запасе
22
Борис Радунович
ВР
24
Джузеппе Киоччи
ВР
23
Nicola Pintus
ЦЗ
5
Себастьяно Луперто
ЦЗ
29
Алессандро Ди Пардо
ЦЗ
4
Маттео Прати
ОП
26
Марко Рог
ЦП
30
Леонардо Паволетти
ЦФ
37
Яэль Трепи
ЦФ
Остались в запасе
12
Николас
ВР
22
Симоне Скуффет
ВР
44
Daniel Denoon
ЦЗ
26
Франческо Коппола
ЦЗ
47
Матеус Лусуарди
ЦЗ
39
Рауль Альбиоль
ЦЗ
76
Jeremy Kandje Mbambi
ЦЗ
19
Tomás Esteves
ЦП
6
Мариуш Марин
ЦП
16
Луи Буффон
ЦП
Главный тренер
Фабио Писакане
Главный тренер
Альберто Джилардино
Статистика матча Кальяри - Пиза
3
2
Всего ударов по воротам
14
15
Удары в створ
5
3
Владение мячом %
59
41
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Угловые удары
2
6
Нарушения
15
20
Офсайды
2
0
Количество передач
401
264
Сейвы
1
3
Точность передач %
78
73
Удары мимо ворот
4
7
Блокированные удары
5
5
Удары из пределов штрафной
5
14
Удары из-за пределов штрафной
9
1
xG (ожидаемые голы)
1.43
2.54
xGP (предотвращенные голы)
-0.11
-0.11
Смотреть прямую трансляцию матча «Кальяри» против «Пизы», 16-й тур чемпионата Италии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 21 декабря в 14:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Кальяри» – «Пиза»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! Футбол 1».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»