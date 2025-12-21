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  • «Кальяри» – «Пиза»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 21 декабря 2025

«Кальяри» – «Пиза»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 21 декабря 2025

21 декабря 2025, 13:20
Кальяри
21.12.2025, воскресенье, 14:30
Италия. Серия А, 16 тур
2 : 2
Завершен
Пиза
59' М. Фолоруншо 71' С. Кылыксой
45' М. Трамони (П) 89' С. Морео
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кальяри
1
Элия Каприле
ВР
26
Йерри Мина
ЦЗ
15
Хуан Родригес
ЦЗ
33
Адам Оберт
ЦЗ
8
Мишель Адопо
ЦП
14
Алессандро Дейола
(К) ЦП
90
Майкл Фолоруншо
ЦП
10
Джанлука Гаэтано
ЦП
2
Марко Палестра
ПВ
90
Семих Кылыксой
ЦФ
94
Себастьяно Эспозито
ЦФ
Главный тренер
Фабио Писакане
Пиза
1
Адриан Шемпер
ВР
3
Самуэле Ангори
ЛЗ
4
Антонио Караччоло
ЦЗ
5
Симоне Канестрелли
ЦЗ
94
Джованни Бонфанти
ЦЗ
20
Михел Эбишер
ЦП
8
Мальте Хойхольт
ЦП
10
Маттео Трамони
ЛВ
36
Gabriele Piccinini
ЦФ
9
Хенрик Мейстер
ЦФ
15
Idrissa Toure
ЦФ
Главный тренер
Альберто Джилардино
Кальяри
22
Борис Радунович
ВР
24
Джузеппе Киоччи
ВР
23
Nicola Pintus
ЦЗ
5
Себастьяно Луперто
ЦЗ
29
Алессандро Ди Пардо
ЦЗ
28
Габриэле Цаппа
ПЗ
4
Маттео Прати
ОП
4
Лука Маццителли
ЦП
26
Марко Рог
ЦП
20
Николо Кавуоти
АП
29
Дженнаро Боррелли
ЦФ
3
Рияд Идрисси
ЦФ
30
Леонардо Паволетти
ЦФ
37
Яэль Трепи
ЦФ
Пиза
12
Николас
ВР
22
Симоне Скуффет
ВР
44
Daniel Denoon
ЦЗ
26
Франческо Коппола
ЦЗ
47
Матеус Лусуарди
ЦЗ
39
Рауль Альбиоль
ЦЗ
76
Jeremy Kandje Mbambi
ЦЗ
33
Артуро Калабрези
ЦЗ
19
Tomás Esteves
ЦП
6
Мариуш Марин
ЦП
16
Луи Буффон
ЦП
21
Исак Вурал
ЦП
99
Лорран Перейра
АП
7
Мехди Лери
ПВ
32
Стефано Морео
ЦФ
3-4-1-2
1
Каприле
26
Мина
15
Родригес
33
Оберт
8
Адопо
90
Фолоруншо
10
Гаэтано
14
Дейола
2
Палестра
94
Эспозито
90
Кылыксой
4-2-1-3
1
Шемпер
4
Караччоло
5
Канестрелли
94
Бонфанти
3
Ангори
20
Эбишер
8
Хойхольт
10
Трамони
15
9
Мейстер
36
8
Адопо
28
Цаппа
28
Цаппа
8
Адопо
90
Фолоруншо
4
Маццителли
4
Маццителли
90
Фолоруншо
10
Гаэтано
20
Кавуоти
20
Кавуоти
10
Гаэтано
90
Кылыксой
29
Боррелли
29
Боррелли
90
Кылыксой
33
Оберт
3
Идрисси
3
Идрисси
33
Оберт
94
Бонфанти
33
Калабрези
33
Калабрези
94
Бонфанти
8
Хойхольт
21
Вурал
21
Вурал
8
Хойхольт
15
99
Перейра
99
Перейра
15
10
Трамони
7
Лери
7
Лери
10
Трамони
36
32
Морео
32
Морео
36
Остались в запасе
Кальяри
Пиза
22
Борис Радунович
ВР
24
Джузеппе Киоччи
ВР
23
Nicola Pintus
ЦЗ
5
Себастьяно Луперто
ЦЗ
29
Алессандро Ди Пардо
ЦЗ
4
Маттео Прати
ОП
26
Марко Рог
ЦП
30
Леонардо Паволетти
ЦФ
37
Яэль Трепи
ЦФ
Главный тренер
Фабио Писакане
12
Николас
ВР
22
Симоне Скуффет
ВР
44
Daniel Denoon
ЦЗ
26
Франческо Коппола
ЦЗ
47
Матеус Лусуарди
ЦЗ
39
Рауль Альбиоль
ЦЗ
76
Jeremy Kandje Mbambi
ЦЗ
19
Tomás Esteves
ЦП
6
Мариуш Марин
ЦП
16
Луи Буффон
ЦП
Главный тренер
Альберто Джилардино
Остались в запасе
22
Борис Радунович
ВР
24
Джузеппе Киоччи
ВР
23
Nicola Pintus
ЦЗ
5
Себастьяно Луперто
ЦЗ
29
Алессандро Ди Пардо
ЦЗ
4
Маттео Прати
ОП
26
Марко Рог
ЦП
30
Леонардо Паволетти
ЦФ
37
Яэль Трепи
ЦФ
Остались в запасе
12
Николас
ВР
22
Симоне Скуффет
ВР
44
Daniel Denoon
ЦЗ
26
Франческо Коппола
ЦЗ
47
Матеус Лусуарди
ЦЗ
39
Рауль Альбиоль
ЦЗ
76
Jeremy Kandje Mbambi
ЦЗ
19
Tomás Esteves
ЦП
6
Мариуш Марин
ЦП
16
Луи Буффон
ЦП
Главный тренер
Фабио Писакане
Главный тренер
Альберто Джилардино
Статистика матча Кальяри - Пиза
3
2
Всего ударов по воротам
14
15
Удары в створ
5
3
Владение мячом %
59
41
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Угловые удары
2
6
Нарушения
15
20
Офсайды
2
0
Количество передач
401
264
Сейвы
1
3
Точность передач %
78
73
Удары мимо ворот
4
7
Блокированные удары
5
5
Удары из пределов штрафной
5
14
Удары из-за пределов штрафной
9
1
xG (ожидаемые голы)
1.43
2.54
xGP (предотвращенные голы)
-0.11
-0.11

Смотреть прямую трансляцию матча «Кальяри» против «Пизы», 16-й тур чемпионата Италии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 21 декабря в 14:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Кальяри»«Пиза»

«Кальяри» – «Пиза»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 21 декабря 2025

Источник: «Бомбардир»
Италия. Серия А Пиза Кальяри
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