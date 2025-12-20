Составы команд
Лацио
Лацио
3-4-2-1
94
Проведель
34
Хила
13
Романьоли
77
Марушич
3
Пеллегрини
6
Катальди
15
Весино
6
Гендузи
9
Педро
22
Кансельери
11
Кастелланос
3-2-2-1-2
1
Аудеро
24
Терраччано
3
Пеццелла
55
Фолино
4
Барбиери
6
Башкиротто
38
Бондо
33
Грасси
7
Йонсен
10
Варди
90
Бонаццоли
3
Пеллегрини
29
Лаццари
29
Лаццари
3
Пеллегрини
15
Весино
21
Белахьян
21
Белахьян
15
Весино
9
Педро
14
Нослин
14
Нослин
9
Педро
55
Фолино
23
Чеккерини
23
Чеккерини
55
Фолино
4
Барбиери
22
Флориани
22
Флориани
4
Барбиери
7
Йонсен
7
Дзербин
7
Дзербин
7
Йонсен
33
Грасси
27
Вандепутте
27
Вандепутте
33
Грасси
90
Бонаццоли
9
Санабрия
9
Санабрия
90
Бонаццоли
Остались в запасе
Лацио
Кремонезе
29
Христос Мандас
ВР
55
Алессио Фурланетто
ВР
17
Нуну Тавареш
ЛЗ
4
Патрик
ЦЗ
25
Оливер Провстгор
ЦЗ
71
Valerio Farcomeni
ЦП
31
Сана Фернандеш
ЛВ
Главный тренер
Маурицио Сарри
16
Марко Сильвестри
ВР
69
Лапо Нава
ВР
30
Микаил Файе
ЦЗ
25
Дачи Лордкипанидзе
ЦП
5
Маттиа Валоти
ЦП
20
Франко Васкес
АП
45
Йереми Сармиенто
АП
14
Фарис Мумбанья
ЦФ
Главный тренер
Давиде Никола
Остались в запасе
29
Христос Мандас
ВР
55
Алессио Фурланетто
ВР
17
Нуну Тавареш
ЛЗ
4
Патрик
ЦЗ
25
Оливер Провстгор
ЦЗ
71
Valerio Farcomeni
ЦП
31
Сана Фернандеш
ЛВ
Остались в запасе
16
Марко Сильвестри
ВР
69
Лапо Нава
ВР
30
Микаил Файе
ЦЗ
25
Дачи Лордкипанидзе
ЦП
5
Маттиа Валоти
ЦП
20
Франко Васкес
АП
45
Йереми Сармиенто
АП
14
Фарис Мумбанья
ЦФ
Главный тренер
Маурицио Сарри
Главный тренер
Давиде Никола
Статистика матча Лацио - Кремонезе
4
1
3
Всего ударов по воротам
8
9
Удары в створ
2
2
Владение мячом %
57
43
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
4
3
Угловые удары
3
0
Нарушения
13
21
Офсайды
0
2
Количество передач
554
412
Сейвы
2
2
Точность передач %
86
81
Удары мимо ворот
5
4
Блокированные удары
1
3
Удары из пределов штрафной
4
1
Удары из-за пределов штрафной
4
8
xG (ожидаемые голы)
0.41
0.69
xGP (предотвращенные голы)
0.05
0.05
Смотреть прямую трансляцию матча «Лацио» против «Кремонезе», 16-й тур чемпионата Италии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 20 декабря в 20:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Лацио» – «Кремонезе»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! ТВ».
- Также игру будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»